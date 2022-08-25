Массовая драка в любительском футболе: возможно, в беспорядках участвовали полицейские

Массовые драки в казахстанском футболе (в том числе в футзале) стали обыденностью – казахстанцы часто совмещают несовместимые виды спорта. Так уже отличались профессионалы (игроки казахстанских клубов часто дрались на предсезонных сборах), футзалисты (жаркое дерби между западноказахстанскими командами) и даже болельщики.

В этот раз в центре скандала оказались люди, которые должны следить за правопорядком. На турнире Qazaqstan Qyzmet Cup, проходившем в Бурабае, случилась массовая потасовка между командами акционерного общества «КТЖ» и представителями департамента полиции на транспорте.

Журналист Михаил Козачков сообщил, что из каждой команды удалили по два человека. Красные карточки получили железнодорожники Маханов и Оразов, а также полицейские Дуишвили и Шайхсламулы.

«Все четверо дисквалифицированы сроком на 6 месяцев. Но меня интересует другие вопросы. Будет ли по факту драки возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство»? Как написано в уголовном кодексе, хулиганство – особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия. Все признаки налицо.

И второй момент – привлекут ли игроков из КТЖ по статье 380 – «Применение насилие в отношении представителя власти»? Ведь железнодорожники знали, что играют против сотрудников полиции, пусть они и без лампас», – написал Козачков в своем телеграм-канале.

Департамент полиции Акмолинской области и чиновники опровергли причастность к матчу в Бурабайском районе, в котором произошла драка.

«Данный инцидент произошел 20 августа. Заявлений и обращений в полицию и лечебные учреждения от участников конфликта, не поступало. После завершения данного инцидента, матч продолжился», – заявили в департаменте полиции Акмолинской области.

Правоохранители уверяют, что соревнования проходили без зрителей, а организаторы не направляли заявку в отдел полиции Бурабайского района для обеспечения правопорядка.

«Также сообщаем, что информация об участии в конфликте сотрудников департамента полиции Акмолинской области является недостоверной: команда ДП Акмолинской области участие в турнире не принимала», – утвердили полицейские.

В управлении спорта и физической культуры Акмолинской области тоже уверяют, что не имеют никого отношения к этому скандальному матчу, который проводился общественным объединением.