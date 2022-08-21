Муханов – часть истории «Актобе»: взял три титула подряд, боролся с «Вердером» и АЗ, возвращался спасать клуб, но стал антигероем

Владимир Муханов – историческая личность для казахстанского футбола. Приехав из Латвии, российский специалист стал одним из самых титулованных тренеров в КПЛ, приводя «Актобе» к чемпионству три раза подряд.

Но бесконечные возвращения в Актобе сильно ухудшили репутацию Муханова среди фанатов «красно-белых».

Первый иностранный тренер в истории «Тобола» и провал в «Женисе»

В 2003-м «Тобол» объявил о назначении главным тренером российского специалиста Владимира Муханова – он стал первым в истории клуба иностранцем на этом посту.

В начале сезона Муханова критиковали за неудачный старт , но тот продолжал гнуть свою линию, и результаты не заставили себя ждать. В первую очередь российский специалист наладил игру в обороне: костанайцы меньше всех пропустили и стали серебряными призерами чемпионата.

В Кубке «Тобол» дошел до финала (где проиграл «Кайрату»), а самым неожиданным результатом стал успех в еврокубках: костанайцы дошли до третьего раунда Кубка Интертото.

Команда Муханова одолела польскую «Полонию» (5:1) и бельгийский «Сент-Трюйден» (3:0).

Капитан бельгийцев Питер Ветс поражался, что в такой далекой стране умеют играть в футбол.

— Мы недооценили соперника. Казахстанский клуб ассоциировался нами с далекой окраиной, где едва ли имеют представление о современном футболе. Расплата за это весьма болезненна. Мы проиграли кругом. В скорости игрового мышления, волевом настрое, технико-тактическом плане и, что самое вопиющее, в физической подготовленности.

Европейское шествие закончилось проигрышем австрийскому «Пашингу» (0:4).

Муханов был разочарован отсутствием резерва и попросил о трансферах.

— Будь у меня под рукой не один Тарасов, а несколько свежих футболистов, мы однозначно были бы в полуфинале. «Пашинг», вовремя не укрепившись, мы, образно говоря, отпустили. Тем не менее я далек от отчаяния. Невозможно получить все, чего хочешь, сразу. Сейчас перед нами стоит задача побороться как минимум за то, чтобы вновь попасть в турнирную зону УЕФА. Руководство клуба в курсе, что нам необходима свежая кровь. Если эта просьба тренерского штаба будет выполнена, можно будет говорить о перспективе новых побед на международной арене.

«Тобол» стал бронзовым призером чемпионата в 2004-м, но не выступал в еврокубках в связи с отстранением всех казахстанских команд из-за их несоответствия минимальным обязательным финансовым и инфраструктурным критериям лицензирования УЕФА.

Казахстан стал в том году единственной ассоциацией, пропустившей еврокубковый сезон.

В 2005 году Муханов ушел в «Женис»: предыдущий сезон столичный клуб провел крайне неудачно, заняв 10-е место.

Президент «Жениса» Саян Хамитжанов ожидал улучшения результатов.

— Владимир Муханов не нуждается в рекламе, он проработал два сезона в Казахстане, становился бронзовым призером, серебряным. Вы видели, какой футбол в прошлом году показывала его команда. Для «Жениса», считаю, это очень хорошее приобретение.

Задачи у нас максимальные – завоевание золотых медалей в чемпионате Казахстана и победа в Кубке страны.

В итоге команда закончила чемпионат на 8-м месте, но смогла выйти в финал Кубка Казахстана, где победила «Кайрат» и завоевала путевку в Кубок УЕФА.

2006-2012: Мухановская эра в «Актобе»: трехкратное чемпионство, достойные результаты в Европе, закат и увольнение с приходом нового акима

В 2006 году новоявленный чемпион Казахстана «Актобе» назначил Муханова главным тренером. Чемпионат актюбинцы начали плохо, но постепенно прибавляли.

В отборе ЛЧ «Актобе» выступил крайне неудачно, проиграв в первом же раунде лиепайскому «Металлургу», что вскоре вылилось в ухудшение результатов в чемпионате.

В октябре — на финишной прямой чемпионата Муханов исключил Дубинского и Ясковича из состава. Причиной, по мнению тренера, стала сдача игры.

Дубинский считал, что это предлог.

— Муханова поставили вместо Рамазанова — но того оставили советником. Половина команды за одного, половина — за другого. Между собой эти двое конфликтуют. Мы за прежнего тренера. Нужен был предлог, чтобы отчислить. Вот и обвинили.

Чемпионат «Актобе» закончил на 2-м месте, в Кубке дошел до четвертьфинала.

В следующем сезоне клуб остался без половины игроков, также от должности советника был освобожден Рамазанов.

Защитник Максим Самченко, покинувший команду, считал, что Муханова не заботит будущее клуба.

— Могу сказать, что настроения в команде не самые лучшие. Нам даже обещанные бонусы за серебряные медали чемпионата не дали и сказали, что ждать этих денег не стоит. У меня там еще зарплата повисла за один месяц. Муханов, думаю, найдет себе новых игроков. За последний год он сделал много непонятных приобретений. Не думаю, что человек беспокоится о будущем своей команды. Слишком легко он променял костанайский «Тобол» на столичный «Женис». Потом к нам пришел.

Но команда стала лидировать с 6-го тура и не отдала первое место никому. Многие СМИ подвергали сомнению «чистоту» чемпионства «Актобе». Муханов отвечал им так.

– Что касается тех публикаций, в которых «Актобе» откровенно поливают грязью и подвергают сомнению наше чемпионство, могу напомнить всем известную пословицу: «Собаки лают, караван идет». Сейчас развелось много новых писателей, а я предпочитаю читать классику, Толстого например. Видимо, здесь так принято: как только какая-то команда близка к чемпионству, ее обязательно начинают поливать грязью.

В Кубке и еврокубках клуб провалился, как и в прошлом сезоне: в первом соревновании дошли только до четвертьфинала, а в Европе проиграли в первом квалификационном раунде.

Сезон-2008 для «Актобе» Муханова начался не радужно: команда потеряла вратаря Жасулана Дехканова. Оказалось, что игрок играл с липовым казахстанским паспортом, а его возраст был понижен до 21 года.

КДК ФСК лишил клуб победы в Суперкубке, а Дехканова отстранил от молодежной сборной Казахстана.

Но вскоре апелляционный комитет ФФК оставил результат матча в силе, но отстранил Дехканова-Нарзикулова от участия во всех официальных турнирах, проводимых федерацией.

В июне 2008-го Муханов стал «Человеком года». Такое решение принял акимат Актюбинской области. Ее глава Елеусин Сагиндиков вручил специалисту сувенирные часы.

— На моей памяти футбольным людям еще никогда не присуждали это почетное звание, — говорил президент клуба Василий Юрченко.

В еврокубках актюбинцы продолжили играть неудачно: в июле 2008-го «Актобе» потерпел самое крупное поражение во главе с Мухановым, проиграв в отборе ЛЧ молдавскому «Шерифу» со счетом 0:4.

Чемпионат 2008 года могли выиграть два клуба – «Тобол» и «Актобе». Оба закончили с одинаковым количеством очков, и для выяснения чемпиона понадобился «золотой матч», который было решено провести 20 ноября в Алматы.

Перед «золотым матчем» «Актобе» стал обладателем Кубка, победив в финале «Алма-Ату» со счетом 3:1.

Ноябрьский «золотой матч» закончился скандалом: «Тобол» и «Актобе» сыграли основное время вничью, только по пенальти актюбинцы одолели костанайцев.

Тогда аким Костанайской области Сергей Кулагин был взбешен результатом.

— Это беспредел! Как можно назначать пенальти в таких матчах (речь об ответном голе Смакова в основное время – прим.)? Нужно играть честно и забивать с игры, но ни в коем случае не с пенальти. Когда наш начальник команды на жеребьевке вытащил конверт с именем будущего главного арбитра этой игры Игоря Хисамутдинова, я сразу же сказал: «Это наше несчастье» (тогда судья в среде игроков и тренеров был известен как «Игорь-трипенальти». Прозвище он получил после игры сезона-2005 в Актобе, когда во встрече хозяев против «Жениса» из Астаны, который вел в счете 1:0, он назначил 3 одиннадцатиметровых в ворота столичной команды. В итоге актюбинцы тогда выиграли 2:1 и через несколько туров стали чемпионами Казахстана).

Костанайцы не вышли на церемонию награждения, Огай не пожал руку Муханову, а игроки «Тобола» материли судью.

Муханов считал, что слова о покупке игры ничем не подкреплены.

— О купле-продаже можно говорить сколь угодно много. Почему мы не купили «Энергетик» (речь о последнем туре, где «Актобе» сыграл вничью)? Если мы все покупаем — купили бы и его. Никаких проблем: закрыли бы чемпионат и не было бы «золотого матча». Правильно? Зачем нервы портить?

— Вы согласны, что эти слухи где-то подогревались и актюбинскими болельщиками, когда в 2006 году мы взяли лишь «серебро»? Мол, первое место продали.

— Никто никому ничего не продавал! Все прекрасно помнят тот сезон и определенных лиц, которые там верховодили, давая зеленый свет одной команде (речь об «Астане»).

После хет-трика в сезоне Муханова заявлял — приоритет остается в чемпионате.

— Прежде всего — внутренний чемпионат. Так, кстати, считают не только у нас, но и в Англии, Италии, Испании. Международные туры, конечно, престижны. Но это уже другие соревнования. Для таких игр мы, конечно, укомплектованы не так. Там, где все быстрее, жестче, компактнее, нужны игроки уровнем выше. И нужны серьезные деньги.

И несколько раз, будучи во главе актюбинцев, опровергал слухи, что клуб – самый богатый в Казахстане.

— Думаю, что нет. Может быть, входит в тройку. Но не самый богатый — это точно. Гораздо выше бюджеты и у «Тобола», и у «Шахтера».

В апреле 2009-го Муханов критиковал КФФ за лимит молодых игроков в чемпионате.

— У нас, к примеру, школы работают неважно, зато появилась проблема с двумя «лимитчиками» 1987–90 годов рождения, которых надо обязательно ввести в состав. Часто для команды это «минус один», а то и «минус два». Откуда же браться качеству? Искусственно ведь не заиграешь.

— Как-то же своих нужно подтягивать…

— Но не так! Я за естественный отбор, по блату никого не ставлю: у нас именно из этого возраста вышел Кенжисариев, и играет заслуженно. А девять человек на поле — серьезная фора. Приток молодых крайне ограничен, и у «Актобе» абсолютно те же проблемы. Есть таланты, но их единицы…

2009 год стал для «Актобе» триумфальным не только на внутренней арене, но и на за пределами страны. Впервые в истории эта команда смогла преодолеть первый раунд еврокубков.

Первым соперником в ЛЧ стал чемпион Исландии – «Хабнарфьордюр». Проблемами для актюбинцев стали путь и незнание соперника. Об этом рассказал сам Муханов.

— Тщательно изучили разные маршруты до столицы Исландии, откуда потом можно добраться до Хабнарфьордюра. Все пути, будь то через Москву, Амстердам или Франкфурт, вели через Копенгаген. «В любом случае нам пришлось бы залететь в Данию. Со всеми стыковками выходило 22–24 часа в дороге. Какой после этого футбол? Поэтому мы решили взять пусть дорогостоящий, но более удобный чартер. Полетим напрямую». «Актобе» отправится в Исландию 14 июля, на следующий день проведет матч и сразу же вернется назад.

Еще одна сложность заключается в том, что с момента проведения жеребьевки мы не видели ни одного матча с участием «Хабнарфьордюра». Мы договорились по-джентельменски поменяться дисками с нашими играми. Выслали свои записи, но чужие еще не получили. Говорят, будет идти дней пять. Интересно, дойдет ли диск до нас раньше, чем мы вылетим в Исландию?

Но эти проблемы не помешали уверенно пройти исландцев с общим счетом 6:0. В следующем туре актюбинцев ждал «Маккаби» из Хайфы.

Домашний матч с израильтянами команда сыграла вничью, а в ответном, ведя к 15-й минуте, 3:0 пропустила 4 мяча и не вышла в следующий раунд ЛЧ.

«Мы называем такие матчи «сердечным приступом тренеров», — говорил Муханов. — Команда забила три мяча и начала бездельничать. Это означает, что футболисты попросту устали. Игроки «Маккаби» намного опытнее наших и события на поле стали тому свидетельством».

В плей-офф Кубка УЕФА «Актобе» повстречался грозный «Вердер», где немцы показали класс, победив с общим счетом 8:3.

Игра с европейскими клубами убедила Муханова в том, что каждый игрок должен быть универсален.

— Играя в Европе, ты все больше убеждаешься в том, что игроки на поле должны быть универсалами. Это новое слово в мировом футболе, но, в конечном счете, за универсальностью футболистов будущее этой великой игры. Двадцать-тридцать лет назад об этом не было и речи — если ты защитник — твои обязанности ограничиваются оборонительными действиями и наоборот. Сегодня же мы видим, что у футболиста может быть большое будущее — если он способен играть на нескольких разных позициях.

В этом же сезоне у Муханова возник конфликт с главным тренером сборной Берндом Шторком.

Шторк считал неправильными методы тренировки казахстанских клубов, что в свою очередь влияло на подготовку в сборной: «Когда мне доверили возглавить национальную сборную на матч с командой Англии в гостях, я организовал тестирование всех кандидатов — и тех, кто играл при Арно Пайперсе, и тех, кого я привлек из «молодежки». И уже тогда обратил внимание на недостаточное функциональное состояние многих игроков, хотя это является основой современного футбола.

Мы предложили следующий выход из положения. Купили наручные пульсомеры, которые выдали каждому игроку сборной. Также футболисты получили специальную программу для индивидуальной работы с использованием этого прибора, причем такая программа совсем не мешает тренировочному процессу в клубе. Такие восстановительные тренировки на пользу не только сборной, но и клубам, потому что футболисты начинают лучше чувствовать себя в играх за свои команды.

Это наше предложение обсуждалось на заседании тренерского совета и не встретило возражений. На этом заседании присутствовали главные тренеры всех команд, кроме «Актобе», «Тобола» и «Локомотива». Кстати, они не участвовали и в других подобных встречах, присылая своих помощников, из чего я могу сделать вывод, что они не проявляют интереса к сборной. И вот, когда игроки приехали на нынешний сбор (он начался после моей недавней пресс-конференции), выяснилось, что футболисты трех названных команд эту «домашнюю работу» не выполнили, поскольку их тренеры, можно сказать, объявили бойкот нашей инициативе.

Специалисты, которые работают здесь, на казахской земле, получают за это деньги, но при этом не думают о сборной, являющейся лицом страны, нации, — такого я не могу понять. Поступая подобным образом, они действуют не против меня, а против Казахстана.

Такого отношения к национальной сборной, которую ни во что не ставят, я не видел ни в одной другой стране».

Муханов ответил на это так.

— Чтобы критиковать, надо знать, чем человек занимается, как ему удавалось выигрывать титулы в стране, в которую ты приехал работать. И самому себя здесь зарекомендовать. Если у тебя действительно есть значимые успехи, тогда мы придем и внимательно послушаем. А так… Не знаю ни его идей, ни методов работы. Впрочем, мерилом ее качества всегда является результат. Его я не вижу.

В октябре «Актобе» досрочно оформил третье чемпионство подряд, разгромив «Тобол». В Кубке актюбинцы дошли до полуфинала, где проиграли «Шахтеру».

В декабре 2009 Муханов наградили орденом «Курмет». Сам тренер не скрывал эмоций.

— Хотите — верьте, хотите — нет, но я потрясен решением Президента представить меня к такой высокой награде. Когда получал орден, мурашки даже по коже стали бегать. Как после такого отношения я могу покинуть вашу страну? Теперь я считаю своим долгом работать на благо казахстанского футбола.

Сезон-2010 начался для Муханова хорошо: «Актобе» вышел в финал Кубка Содружества, где проиграл «Рубину».

Чемпионат же начался плохо: клуб терял очки в играх против аутсайдеров. В апреле перед матчем с «Ордабасы» Муханов заявил, что эта игра – решающая в его увольнении.

В матче фанаты вывесили баннер против увольнения тренера. «Актобе» не победил, но и не проиграл, Муханов остался на посту.

В мае 2010 года Муханов сам начал критиковать судейство в чемпионате.

— Судья как-то странно себя вел сегодня. С самой первой минуты, когда был срыв в атаке, ни желтой карточки, останавливает нашу атаку. Я не буду глубоко копать в этом направлении, но что-то много он ошибался в одну сторону.

В июне 2010 Владимиру из-за неудачных матчей даже предлагали сделать жертвоприношение.

«Может, меня легче тогда зарезать, и все? И беда пройдет стороной» – отвечал на это тренер.

Несмотря на плохие результаты в первой половине команда преобразилась во второй и почти достала «Тобол» в борьбе за чемпионство.

В еврокубках «Актобе» во второй раз подряд дошла до плей-офф еврокубках: в этот раз им противостоял грозный АЗ.

Первый матч актюбинцы проиграли со счетом 2:0 (сыграло роль отсутствие 5 ключевых игроков), дома «Актобе» почти дожал голландцев, проиграв по итогу со счетом 3:2.

Причиной второго подряд невыхода в групповой этап еврокубков Муханов считал отсутствие селекции.

— Вообще, в этом году мы внутри коллектива ставили задачу попадания в основную сетку. И руководство поддержало это решение. Но как вы видели, нам это не удалось, не хватило совсем немного. С другой стороны еще неизвестно, останусь ли я на следующий сезон. Это спорный вопрос. Это во-вторых. В-третьих, чтобы выступить более удачно, нужно проводить правильную селекцию. А для этого нужен селекционный отдел, который будет работать круглый год. Только тогда мы можешь находить хороших игроков. А сейчас мы подписываем игроков по итогам только одних сборов или игр, абсолютно не зная, как этот футболист выступал раньше, поэтому получается, что мы ошибаемся при выборе, как впрочем, и все клубы Казахстана.

В 2011-м Муханов продолжил тренировать клуб, но в июле дело запахло увольнением. Перестройка, начатая в годом ранее, никак не заканчивалась, команда не могла играть так же стабильно, как в чемпионские годы.

22 июля 2011 годах новым акимом Актюбинской области был назначен Архимед Мухамбетов. По слухам, новый аким сделал ставку именно на этот сезон: если он вновь окажется без групповой стадии Лиги Европы, то в следующем году в клубе будут строить новую команду, и совсем по-новому, начав с малого — с развития детского футбола Актобе.

«Актобе» в очередной раз остался без группового этапа, но выступил достойно, проиграв в третьем отборочном этапе «Алании» только по пенальти.

В этом же сезоне у Муханова случился конфликт с Эссомбой: тренер считал, что он сымитировал травму. Эссомба это опровергал.

— Травму я получил в игре с «Жетысу» в начале сезона. Под конец игры я почувствовал сильную боль в правой ноге, после матча меня осмотрели, но не выявили ничего серьезного. На следующий день на тренировке боль усилилась, и я не мог продолжать тренироваться, так как необъяснимая боль не давала мне бегать. Меня направили на осмотр в местную городскую больницу, там меня осматривал молодой врач, который делал осмотр с помощью УЗИ. Я вообще не понимаю, как можно определить травму с помощью УЗИ? В итоге, мне целый месяц делали уколы. После врач команды решил, что я готов играть, и меня выпустили на поле в матче против «Востока», но тогда у меня случился рецидив, и я опять не мог бегать. Вскоре я полетел в Алмату, затем в Москву, но нигде мне не могли поставить правильный диагноз. Владимир Муханов решил, что я не хочу играть за «Актобе» и симулирую травму. В клубе мне тоже не верили. В итоге я самовольно решил поехать на осмотр в Норвегию, там есть специальный медицинский центр, где лечат спортсменов. Норвежские специалисты поставили мне диагноз: разрыв мышцы передней части бедра на правой ноге.

Сезон-2011 «Актобе» закончил на третьем месте, в Кубке команда вылетела в первом раунде.

Несмотря на слухи, новый аким области оставил Муханова на посту. Тренер даже был удостоен юбилейной медали «20 лет Независимости Казахстана».

2012 год стал последним сезоном Муханова в качестве главного в «Актобе»: чемпионат также закончили в призерах, в еврокубках команда дошла до третьего раунде (где проиграла «Генку»), в Кубке – до 1/2.

Причину увольнения объяснил директор клуба Сагат Енсегенулы.

— На следующий день после «Акжайыка» Муханов пришел ко мне с просьбой об увольнении. Я сказал ему: «Давай доработаем сезон», потому что была поставлена последняя задача: выиграть Кубок Казахстана. Первые две — стать чемпионом и выйти в группу Лиги Европы — он провалил. Сняв копию, оригинал заявления я передал директору клуба. Именно эту копию аким области и порвал, когда встречался с командой, чтобы поднять дух футболистов. Кстати, Муханов просил об отставке еще раньше. По итогам первого круга команда заняла лишь седьмое место, хотя ставилась промежуточная задача — быть в тройке лидеров. Вот тогда он и попросился в отставку первый раз в этом сезоне, но я оставил его за прошлые заслуги.

Также Енсегенулы заявил, что Муханов принял готовый чемпионский костяк в 2006-м.

— Владимир Васильевич пришел в 2006 году, когда команда «Актобе» уже была чемпионом Казахстана. Костяк ее остался, так что он принял готовый коллектив. Футбольный клуб «Актобе» стал брендом, визитной карточкой нашей области и страны. Перед командой всегда ставятся высокие задачи: стать чемпионом, выиграть Кубок, а также пройти как можно дальше в европейских турнирах. Для достижения целей созданы все необходимые условия: инфраструктура — на высоком уровне, бюджет — один из самых больших среди казахстанских клубов. Несмотря на все это, мы уже четыре года не можем завоевать Кубок Казахстана и выйти в групповой этап Лиги Европы. Свободно могли пройти бельгийский «Генк», но не прошли. Проигрываем 3:4 на своем поле «Акжайыку», который ездит на матчи на автобусе, а не летает чартерными рейсами, и 0:5 «Иртышу» в Павлодаре. Это уже никуда не годится!

Енсегенулы также заявил, что тренер сам выбирал себе игроков.

— Да, конечно, но селекционная работа в команде проваливается не первый год. Подбором игроков занимался только Муханов, он это дело никому не доверял. В этом сезоне после первого круга целый ряд футболистов пришлось отчислить, они оказались ненужными, и мы потеряли большие деньги. По моему поручению в перерыве чемпионата пригласили трех узбекских легионеров — Марата Бикмаева, Александра Гейнриха и Тимура Кападзе, вернули в команду Эмиля Кенжисариева. В этом заслуга тренера—селекционера «Актобе» Андрея Мирошниченко. После этого пошли результаты. Муханов присмотрел только Сергея Ковальчука, который не всегда попадал в основной состав.

Ни с одной из претензий Муханов не был согласен.

— Этот человек (Енсегенулы), видимо, живет в каком-то особом правовом поле. Есть документы ФИФА и УЕФА, нужно их внимательно изучать. С ФК «Актобе» контракт у меня должен был закончиться в январе 2014 года. Этим займутся мои юристы. Видимо, чтобы восстановить справедливость, они подадут документы в УЕФА.

Идея приглашения Гейнриха, Кападзе и Бикмаева принадлежит акиму, он озвучил эти имена на «летучке». Я не касался летних трансферов только потому, что у нас оптимизирован бюджет, а за переход этих игроков в «Актобе» нужно платить. А когда эти имена аким озвучил, я его поддержал, да, это хорошие игроки; а уже потом президент клуба и Мирошниченко утрясали вопросы перехода «узбеков» к нам. Так и вышло, что из-за оптимизации бюджета и желания где-то сэкономить у нас получилось две разные команды: одна до летнего перерыва, другая — после.

Много разных статей прочитал за последнее время о том, какая команда мне досталась. Вспоминаю историю, когда я в 2006 году принимал «Актобе», после одного из самых скандальных Чемпионатов — 2005 года. Мне досталась команда из 6 человек, я могу их всех перечислить. Шесть человек в команде за месяц до Кубка Содружества. Я был в Москве, собирал из своих знакомых игроков, Ловчева просил, Аксенова, чтобы они сыграли, чтобы не опозорить страну на Кубке. А кто-то говорит, что мне готовая команда досталась. Нам потребовалось три года, один серебряный и два чемпионских, чтобы в стране прекратились разговоры, будто «Актобе» играет в какие-то грязные игры. Через три года ко мне подходили наши болельщики, благодарили «Спасибо, Василич, что смыли с нас эту грязь!». Вот такой бренд. А кто стоял у истоков его создания так это Сагиндыков, это он сумел объединить всех, это он оказал мне полное доверие и поддержку, создал все условия, чтобы мы могли спокойно творить. Так что, это Елеусин Наурызбаевич и, естественно, тренерский штаб с командой создавали бренд «Актобе» на протяжении нескольких лет. Я думаю, это будет правдой, настоящей правдой. Важно знать и помнить свою историю, кто забывает ее, у того нет будущего, я в этом убежден. Нужно правильно и реально оценивать то, что было на самом деле, а не выдумывать, будто я пришел на все готовое и все 7 лет только почивал на лаврах.

В апреле 2014 года Муханов победил в суде: «Актобе» обязали выплатить российскому специалисту заработную плату за весь 2013 год.

2015-2018: Историческое достижение с «Окжетпесом», возвращение в «Актобе»

В конце 2014-го, после выхода в КПЛ «Окжетпес» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Владимир Муханов.

В клубе тренер поставил несколько задач.

— Команда, которая вошла в Премьер-лигу и строится с даже не с нуля, а с вырытого котлована. Задач больших мы не ставим. Основная задача — создать базу и лицо команды, чтобы в будущем мы могли конкурировать. Вторая — чтобы люди в Кокшетау приходили на стадион, смотрели и болели. А место... глупо говорить, что мы хотим биться за выживание и так далее. Честно говоря, я об этом даже не думал. Важнее, чтобы у команды было лицо, залить фундамент и на нем строить команду. И поставить игру, которая заставит болельщиков прийти на стадион.

В первый же сезон Муханов добился ошеломительного результата – кокшетауцы закончили на восьмом месте, это стало наилучшим достижением клуба за всю историю.

Сам Муханов также был доволен.

— Если мерить мерками кокшетауского «Окжетпеса», то безусловно, он признан успешным. Занято восьмое место — лучшее в истории. Но, я более спокойно к этому отношусь, потому что, к этим местам не привык. В целом команда, на 70% состоит, кроме легионеров, из футболистов прошедших первую лигу, которые завоевывали место. Футболисты по ходу сезона прибавляли, совершенствовались и, к сожалению, не хватило мастерства, чтобы попасть в первую шестерку, но без всяких проволочек, оговорок, мы не стояли постоянно на грани вылета. У нас этот вопрос не стоял, поэтому, считаю, что в целом, для кокшетауского футбола сезон успешный.

В декабре кокшетауский «Окжетпес» предложил Муханова новый контракт. Тот сначала взял время на раздумья до первого декабря (надеясь на предложение «Актобе»), а затем до пятого числа.

Специалист так и не дождался предложения от «Актобе», а в контракте с «Окжетпесом» у него был прописан пункт, по которому трудовое соглашение с этим клубом, при отсутствии претензий у договаривающихся сторон друг к другу, автоматически продлевался еще на год.

На следующий сезон, по словам Муханова, аким Акмолинской области Сергей Кулагин поставил задачу войти в шестерку.

— Кулагин слывет футбольным акимом, поэтому задача поставлена — войти в шестерку.

Синегорцы стали в итоге в Премьер-Лиге пятыми, добившись лучшего результата кокшетауской дружины за всю 25-летнюю историю проведения футбольных чемпионатов суверенного Казахстана.

Сезон-2017 Муханов также начал в Кокшетау, но в мае ушел в отставку и перешел в «Актобе». В это время «Окжетпес» шел на 9-м месте (с 11-ю очками), а актюбинцы в зоне стыков с 9-ю очками.

Аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев назвал главной причиной назначения Муханова просьбу болельщиков клуба.

— Мы получаем очень много писем и заявлений от болельщиков, от ветеранов, особенно через социальные сети о сегодняшнем состоянии нашей команды. Мы сегодня специально пришли к вам, пригласили болельщиков, ветеранов для того, чтобы рассказать о команде и представить вам нового тренера. Многие из вас просили пригласить в качестве главного тренера ФК «Актобе» Владимира Васильевича Муханова. При нем команда неоднократно становилась Чемпионом Казахстана, обладателем Суперкубка, участвовала в Лиге Европы. Мы его попросили, и он вернулся, чтобы возглавить нашу команду.

Финансирование мы не сокращали, дальнейшее финансирование команды будет зависеть от результата... В дальнейшем поддержка со стороны руководства области будет.

Муханов был рад вернуться в Актобе и назвал главные цели.

— Испытываемые чувства просто не передать словами. Очень рад вновь оказаться здесь, очень соскучился по болельщикам, по клубу, по городу.

— Вы, думаю, уже немного осмотрелись в нынешнем «Актобе». Как считаете: не сейчас, но в ближайшем будущем, через год-два, этот клуб сможет вновь составлять серьезную конкуренцию «Астане» и «Кайрату» в борьбе за звание чемпиона страны?

— С этой целью я сюда и пришел.

В конце мая он уже был недоволен подбором игроков, а во время летнего трансферного окна из клуба ушли 9, пришло 18 игроков.

Результаты после прихода Муханова не особо улучшились, клуб продолжал бороться за выживание.

В августе 2017 прошла встреча тренерского штаба и фанатов «Актобе».

Фанаты сказали что не видят полной отдачи от команды. В случае если «Актобе» не победит «Окжетпес», они пообещали, что будут требовать отставки тренера.

Муханов отметил, что никто в команде не сидит сложа руки, каждый прилагает максимальные усилия, чтобы вывести команду из критической ситуации.

В итоге команда победила «Окжетпес», а Муханов остался на посту.

По окончанию сезона ему удалось сохранить прописку в лиге, заняв 9-е место с 33-ю очками. В декабре стало известно, что тренер продолжит работу в клубе.

В начале 2018 года стало известно о больших долгах «Актобе» — 673 миллиона тенге, ФИФА запретила регистрацию новых игроков и лишила перед началом сезона клуб шести очков.

В марте «Актобе» на стартовый матч чемпионата Казахстана против «Кайсара» прибыл в Кызылорду без главного тренера, директора и спортивного директора.

Из-за имеющихся долгов, «Актобе» на нынешний сезон сумел заявить всего девять футболистов, к которым добавились игроки молодежного состава команды.

В конце марта аким области Сапарбаев поручил соответствующим госорганам совместно с ФК «Актобе» принять меры по решению всех финансовых вопросов, улучшению инфраструктуры и материально-технической базы клуба, подготовки профессиональных игроков из числа воспитанников актюбинской школы футбола.

После этих заявлений был снят запрет на регистрацию игроков. Но это не улучшило финансовое положение клуба, у «Актобе» до конца сезона висели задолженности.

Несмотря на это, команда Муханова боролась до конца сезона за попадание в еврокубки, в итоге заняв 7-е место.

Одним из главной движущей силой клуба стал Маркос Пиззелли, армянский атакующий полузащитник стал лучшим бомбардиром чемпионата с 18 голами в 24-х матчах.

Пиззелли благодарил за это Муханова.

— Забивалось легко, но думаю, что ключом к этому стала та свобода, которую я получил от команды и Владимира Муханова, — свобода много рисковать, играя вблизи ворот соперников. Раньше в мои обязанности вменялось лишь создавать возможности для нападающих.

В декабре 2018 года Муханов ушел из клуба. Причина – проблемы со здоровьем.

— Да, мне предстоит операция. Поэтому, переговорив с Саматом Смаковым, пришли к решению прекратить сотрудничество по состоянию моего здоровья. Меня давно беспокоит проблема с суставом, и операцию надо было делать еще несколько лет назад, но по разным причинам она все время откладывалась.

Но обещал вернуться к маю 2019-го.

— Операция запланирована на начало февраля. Затем потребуется два месяца на реабилитацию. Образно говоря, к маю, даст Бог, буду снова в строю. Если буду нужен и, если позовут, приду без раздумий. Потому что для меня «Актобе», как я уже неоднократно говорил, — родная команда.

Верю, что клуб с богатой историей и традициями сохранит сове место в Премьер-лиге. В любом случае, я буду внимательно следить за выступлением команды и переживать за нее.

Этого не случилось, по итогу сезона-2019 «Актобе» вылетел в Первую лигу.

2021-2022: Возвращение в «Актобе» ради спасения, скандальный уход

4 августа 2021 Муханов вернулся в «Актобе» в третий раз. Актюбинцы на это время шли на 10-м месте с 23-мя очками.

Муханов шел спасать любимый клуб от проблем.

— Дело в том, что это мое любимое дело. Это первое. А второе — клуб. Это мой клуб. Любимый. Которому трудно. И во второй раз я уже приезжаю сюда в ситуации, которую можно, образно говоря, сравнить с шахматным понятием цугцванг. Именно поэтому. Все остальное — за пределами. Ни о каких финансах, ни о чем другом не думал. Даже в голове не держал.

В сентябре один из казахстанских СМИ сообщил о заоблачной зарплате Муханова.

«По разным данным, заработная плата наставника «Актобе» Владимира Муханова составляет в районе 25 тысяч долларов.

Интересно, что предыдущему главному тренеру Вахиду Масудову клуб ежемесячно платил не больше одного миллиона тенге», — писал источник.

Клуб это опроверг, Муханов назвал их «больными людьми».

— Я даже комментировать это не хочу. Все налицо. Где мои четыре помощника, которых я требовал? Финансовые вопросы более чем скромные. Гораздо ниже тех условий, когда я трижды приводил команду к чемпионству. Я не читаю таких людей. Это ж больные люди. Пусть занимаются своим делом, а я буду заниматься своим

И опроверг мнение о том, что он – шовинист, националист.

— Абсолютно бредовое заявление. Ну, что я сейчас буду рассказывать, как при мне заиграли молодые игроки казахстанцы, всех перечислять? Это из той же серии. Бред сумасшедших. Я знаю свое дело, знаю, как его делать, и двигаюсь, как мне надо. Пусть говорят. Пусть поют свою песню дальше. Я абсолютно не хочу на них реагировать.

В последнем туре «Актобе» неожиданно дома был разгромлен «Каспием» (1:5). Несмотря на это, Муханов заявил, что продолжит ставить свой футбол.

— Концепцию менять нельзя. Если буду шарахаться — то я в обороне сижу, то еще что, меня люди не поймут. Моя философия — это диктат. Собственный контроль команды над игрой. А сегодняшнее развитие футбола предъявляет следующие требования: умение вести позиционные атаки, умение проводить быстрые ответные атаки, умение применять верхний прессинг, игра в среднем и нижнем блоке. Команда должна уметь все. Когда она будет все это сочетать, ее сложно будет поставить на колени. К этому пойдем. Под эту философию будем подбирать игроков. Руководство одобрило мысли об этом. Думаю, что все наладим.

Сезон-2021 команда закончила с 33-ю очками на 6-м месте, а в феврале 2022-го стало известно, что тренерский штаб во главе Мухановым продолжит работать.

Клуб начал сезон-2022 не так стабильно, как ожидалось: команда чередовала победы с поражениями.

Болельщики не были довольны игрой, скандировали речи об отстранении Муханове. Сам тренер не обращал на это внимание.

— Я вообще этого не слышал. Где они просили и у кого? Поймите, я через эти вещи проходил, даже когда чемпионат по три раза выигрывал, и не слушаю. Я не обращаю на это внимание, мне нужно делом заниматься, а не пустыми разговорами.

В 8-м туре «Актобе» был разгромлен в гостях «Таразом» (0:3). После встречи стало известно об увольнении Муханова.

Клуб шел на восьмом месте с 11-ю очками, отставая от лидера на 5 баллов.

По сообщениям Владимира Жаркова, Муханов сопротивлялся увольнению, требуя выплаты неустойки.

В июне 2022 Муханов заявил, что в отставке нет спортивной составляющей.

— Считаю, что спортивной составляющей в отстранении меня с поста главного тренера не было. Напомню, последний матч с нашим участием, я имею в виду себя и Петра Бадло, был против «Акжайыка», в котором мы выиграли — 2:1. Отставание от первого места на тот момент составляло три очка. Так что вопрос относительно результатов команды, согласитесь, не стоит. Что касается диалога, то сразу же после матча с «Таразом» по дороге в раздевалку Джамантаев сообщил о моем отстранении с поста главного тренера. Хочу подчеркнуть, что это произошло спустя 2-3 минуты после матча! Видимо «глубокий анализ» игры был проведен! Мое мнение: руководители просто искали удобный момент. Сыграно всего восемь туров чемпионата и команда, по сути, только строится. По прилету в Актобе директор вызвал меня в клуб и предоставил приказ о переводе на должность ассистента главного тренера, который я, естественно, не подписал. В моем контракте такой пункт отсутствует.

Также Муханов сообщил, что Хамбаров (председатель совета директоров) непосредственно влиял на трансферы клуба.

— Во-первых, хочу акцентировать ваше внимание на том, что Хамбаров ввел негласное правило о коллегиальном решении подписания контрактов с тем или иным футболистом. Что самое интересно, за всю «коллегиальность» отвечает один человек — главный тренер! Однако, наряду с теми футболистами, которых мы обсуждали, на УТС команды в Турцию приехали игроки, о которых я даже не был в курсе, некоторые из них находились уже в статусе контрактников.

Председатель правления ФК «Актобе» Ерлан Джамантаев ответил, что увольнение соответствует всем критериям трудового кодекса РК.

— Много разговоров ходит об отставке Владимира Муханова, конечно, специалист он хорошего уровня. Не мне судить о его профессионализме. Вы знаете, уже и трибуны скандировали, чтобы распрощаться, и нецензурная брань была. Мы пошли на уступки, мы с ним не расторгали контракт. По нашему КЗОТУ мы имеем право с сохранением заработной платы его перевести на другой участок работы. Мы его перевели, думали, что он поймет это, оценит. Говорим, что все его условия мы оставляем, а он помогает единой команде. Он ведь говорил всегда, что Актобе стал ему родным городом, но давайте и дальше так. Но ему это не понравилось и он решил написать заявление об уходе. Он подал апелляцию о том, что мы неправомерно перевели его с должности главного тренера в помощники. Но все делали в соответствии с трудовым законодательством, по финансам все оставляли как было. Вот такая ситуация вышла, все так и произошло.

В конце июля 2022 журналист Владимир Жарков сообщил, что Муханов выиграл судебный спор у «Актобе».

«Палата по разрешению споров ФИФА приняла решение в пользу российского специалиста в его трудовом споре против футбольного клуба «Актобе». Муханов получит денежную компенсацию за нарушение трудового договора – увольнение без веских причин до окончания срока контракта. Сумма неустойки – 100 тысяч евро» – писал источник.

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Вот так завершилось третье возвращение Муханова в «Актобе». Является ли это концом отношений тренера с казахстанским клубом? Неизвестно, возможно он еще постарается вернуться в родной Актобе.

Фото: «Актобе», «Шинник», «Тобол», «Окжетпес», kaz-football.kz, Антон Белицкий, Globallookpress.com/imago sportfotodienst/Wojciech gadomski/polskapresse.