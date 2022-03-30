Как дела в казахстанском баскетболе? «Астана» с новым тренером цепляется за плей-офф Единой лиги ВТБ без Хики, а сборная Казахстана мчится на ЧМ

Весной казахстанский баскетбол оказался в удивительном положении: в клубном все очень непросто, а в это же время у сборной практически рекордные результаты.

Рассказываем, как прошли последние матчи баскетбольных «Астаны» и сборной Казахстана.

У «Астаны» неудачная мартовская серия, ушел американский лидер команды Хики, клуб на последнем месте в Лиге

Март для «Астаны» начался неудачно – 4 марта стало известно об уходе лидера Энтони Хики. Официально никто не подтвердил эту информацию, но игрок отсутствовал в последующих матчах.

В нынешнем сезоне Хики набирал за «Астану» в среднем за матч 22,8 очка, 7,4 передачи и 4,9 подбора. Защитника выбрала на Матч всех звезд Лиги ВТБ, а в недавней игре против «Локомотива-Кубань» оформил трипл-дабл – 43 очка, 11 передач и 10 подборов.

Первый мартовский матч «Астана» провел против «Цмоки» и вовсе без американских легионеров – не было не только Хики, но и Кэмпбелла и Спенсера. Команда матч проиграла (со счетом 60:64), к следующей игре вернулись отсутствовавшие Кэмпбелл и Спенсер.

После матча команду покинул главный тренер Дарко Руссо, вместо него исполнять обязанности тренера стал Деян Парежанин (известный по работе с молодежью).

Камбэк легионеров не помог столичному клубу, команда проиграла последующие три игры – «Цмоки» (64:65), «Автодору» (61:84), «Зениту» (60:94) и «Локомотиву-Кубани» (109:57).

После выхода «Зелена-Гуры» из Единой лиги ВТБ Астана опустилась на последнее 10-е место (2 победы и 12 поражений). Для выхода в плей-офф команде нужно попасть в восьмерку лучших.

В чемпионате Казахстана «Астане» равных нет: клуб уверенно идет на первом месте и проигрывал лишь раз (и то это было лишь техническое поражение).

Сборная Казахстана уверенно идет в квалификации ЧМ: обыграли мощный Иран и идут без поражений

У сборной, костяк который составляет «Астана», дела куда лучше. Казахстан идет без поражений (4 победы) и неожиданно для многих казахстанцы обыграли грозный Иран в гостях в первом раунде квалификации ЧМ.

Сборную, как и «Астану», тренировал Дарко Руссо. Пока новостей о его отставке не было.

В первом раунде у Казахстана остались две домашние игры в июле (против Ирана и Бахрейна), но несмотря на это казахстанцы обеспечили выход во второй раунд.

Во втором раунде лучшие 12 команд первого раунда будут разделены на 2 группы по 6 команд.

В этом году очень сложная квалификация на ЧМ из зоны Азия: чемпионат мира проходит в трех азиатских странах (в Японии, Филиппинах и Индонезии).

Япония и Филиппины вышли на ЧМ (как хозяева), поэтому во втором раунде будут разыгрываться не 8, а 6 путевок (в теории их может остаться 5, если Индонезия доберется до четвертьфинала Кубка Азии).

На Кубок Азии квалифицировался и Казахстан, где они попали в одну группу с Японией, Ираном и Сирией. Из группы в плей-офф выходят три лучших команды.

Казахстанцы постараются смыть позорный результат прошлого Кубка Азии: сборная заняла 16-е место – это антирекорд, не считая года, где казахстанцы и вовсе не квалифицировались в финальный турнир.

Второй раунд отбора на ЧМ стартует в августе. В прошлом году Казахстан тоже добрался до второго раунда), где занял 5-е место из 6 команд.

Казахстан никогда в своей истории не играл на ЧМ.

Некоторые игроки попали в топ: Рустам Мурзагалиев в пятерке по ассистам (8,3 ассиста за 40 минут), а Максим Марчук делит первое место по перехватам с сирийцем Хинтоном и китайцем Чжао (3,5 перехвата за игру).

Но прежде всего, Казахстан славится в этом отборе командной игрой. Сборная занимает 5-е по средне заработанным очкам, 2-е по точности трехочковых, 1-е по выигранным свободным броскам и входит в шестерку лучших по эффективности.

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Как видно, сборную Казахстана ждет насыщенное лето: сначала Кубок Азии, а после финальный отбор ЧМ.

У «Астаны» остались четыре матча в Единой лиге ВТБ, чтобы попасть в плей-офф нужно срочно исправлять ситуацию и побеждать.

Фото: «Астана», национальная федерация баскетбола Казахстана.