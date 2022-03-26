У Винокурова получился жаркий 2021 год: он нашел «Астане» новых спонсоров, те решили его уволить, но вскоре Александр вернулся

Александр Винокуров — именитый казахстанский велогонщик, олимпийский чемпион Лондона-2012. В последнее время он ассоциируется с казахстанской велокомандой «Астана» — многие годы он занимал в ней разные должности.

В 2021-м Винокуров неожиданно покинул команду, но вскоре вернулся. Вспоминаем, как это было.

С конца 2017-го «Астана» сталкивается с финансовыми проблемами. Винокуров с Седуном нашли новых спонсоров, которые вскоре решили уволить самого Александра

«Астана» давно сталкивается с финансовыми проблемами: все началось со смены руководства «Самрук-Казына» в декабре 2017-го. Новое руководство решило пересмотреть выделяемые на команду деньги.

С 2021-го «Астана» стала выступать под новым названием – Astana-Premier Tech. Такова была цена соглашения с канадской компанией, ставшей спонсором команды.

Канадцев нашел Александр Винокуров, работавший в казахстанской команде с 2012-го. Об этом и о состоянии команды подробнее рассказал экс-гонщик Дмитрий Седун, много лет проработавший в проекте.

— Бюджет «Астаны» все последние годы неуклонно сокращается, а результатов ждут таких же, как и пять-семь лет назад — все ждут побед на Гранд-турах. А тем временем, велоспорт развивается гигантскими шагами, конкуренция сильно выросла, и сейчас очень сложно бороться с такими проектами-монстрами, как INEOS, UAE, Jumbo...

«Астана» создавалась как национальный проект, с легкой руки первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. И я считаю, что этот проект очень многое сделал для страны. Узнаваемость Казахстана в мире увеличилась в разы. Когда мы только начинали, о Казахстане мало кто слышал, люди видели солнце на командном автобусе и спрашивали: «Вы что, крем от загара рекламируете?». А сейчас флаг Казахстана знаком многим.

Да, основная часть финансов шла от государства, но при этом между проектом и государством всегда стоял какой-то посредник — тот, кто пересылал деньги. В итоге деньги шли от национального фонда в созданный президентский клуб, который собрал под своим крылом всем прогрессивные виды спорта в Казахстане.

Но когда руководство клуба сменилось, начались и проблемы, которые в итоге вылились в недостаток финансирования. Был определенный период «оттепели» в 2012-2014 годах, когда Александр Винокуров выиграл Олимпийские игры, Алексей Луценко стал чемпионом мира среди молодежи, создали свою континентальную команду, выигрывали по одному Гранд-туру в год...

Однако времена изменились, нынешняя ситуация далека от идеальной.

Сейчас в «Астане» происходят большие изменения. Официально — из-за сокращений финансовых вложений в профессиональный спорт. В связи с этим у команды появился новый спонсор, которого, на самом деле, нашли мы с Александром Винокуровым еще несколько лет назад. Всех деталей нынешнего контракта я не знаю, но не думаю, что это какая-то «суперсделка». Но, если в какой-то момент казахстанская сторона откажется от финансовой поддержки, лицензия останется канадскому спонсору. И в этом случае ситуация с велоспортом в Казахстане придет к тому же, к чему пришла в России — в Мировом туре будут выступать один-два гонщика и все. И эта опасность реальна.

В июне стало известно о выходе Александра Винокурова из совета директоров и о его уходе с поста генменеджера Astana-Premier Tech.

Официально сообщалось о переводе Винокурова на другой пост. Об этом сообщила управляющий директор команды Яна Зель.

— Мы можем подтвердить, что Александр Винокуров не будет присутствовать на «Тур де Франс», так как он перестал исполнять обязанности спортивного руководителя команды. Александр по-прежнему остается частью команды: в настоящее время он не будет руководить спортивными операциями, но переключится на выполнение других задач.

L’Équipe сообщал, что причина заключалась в многомесячном конфликте между Винокуровым и руководством велокоманды. Александру не нравилось увольнение двух родственников — спортивных директоров Александра Шефера и Дмитрия Седуна, которые подписали контракт с Gazprom — RusVelo.

«Причины внезапного ухода официально основаны на личных причинах, которые Александр Винокуров опровергает. Его адвокаты уже приняли меры к его восстановлению в должности. Итальянец Джузеппе Мартинелли был назначен главой спортивного сектора при содействии канадца Стива Бауэра», — указывал источник.

На следующий день информацию об увольнении подтвердил и сам Винокуров.

— Действительно, меня отстранили от моей должности, об этом я был письменно уведомлен прямо в середине сезона за несколько дней до старта самой главной гонки года — «Тур де Франс». Конечно, я шокирован таким решением. Все знают, что велоспорт — это дело всей моей жизни.

Насколько я знаю, такую информацию (о конфликте) действительно пытались изначально выдать за реальность, но это неправда. Никаких личных проблем у меня нет. Официально в уведомлении, высланном мне, говорилось, что решение о моем отстранении было принято в результате низких спортивных показателей команды в этом году. Однако, конечно же, я с этим не согласен. На настоящий момент в копилке команды 8 побед, 33 подиума, тем более что сезон еще не закончен и делать какие-то выводы вплоть до отстранения сейчас — это очень странно.

Вице-президент федерации велоспорта Казахстана Валихан Тен на своей странице инстаграм призывал премьер-министра и вице-премьера Казахстана к действиям.

— Позорники! Вы что творите? Вы всегда прикрывались его победами и победами команды! Вы же сейчас опозорили страну и спорт. Все пытаетесь заработать, господа? Ну зарабатывайте, у вас же мозгов не хватит довести команду до побед и гонщики, как будут представлять страну на Олимпиаде?

Призываю премьер-министра и вице-премьера поставить на место руководство команды и вернуть единственного компетентного специалиста, менеджера и стратегов спорта в лице Седуна и Шефера, которых тоже уволили беспредельно. А ведь они принесли славу команде. Саня — ты гордость страны! Я уверен, справедливость быстро восторжествует! Винокуров — ты переписал историю, а тебя так предали.

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25 июня в министерстве культуры и спорта Казахстана сообщили, что не были поставлены в известность о готовящихся решениях.

«В настоящее время осуществляется процесс передачи ПСК «Астана» и всех входящих в его структуру профессиональных спортивных клубов, в том числе, велокоманды «Астана» — в ведение министерства культуры и спорта. В ближайшее время, после завершения этих процедур, министерством, как уполномоченным органом, будет дана полная правовая оценка всем действиям, которые произошли в велокоманде «Астана», — сообщили в ведомстве.

В августе стало известно о возвращении Винокурова в команду.

«Александр Винокуров вернется к исполнению своих обязанностей в качестве спортивного руководителя команды в 2022 году. Он возьмет на себя все функции по комплектованию состава гонщиков и персонала, а также по всей спортивной деятельности проекта», — говорилось в заявлении на сайте команды.

Также отмечалось, что будущее велосипедной команды «Астана» в мировом туре гарантировано на 2022 год. Казахстанские партнеры подтвердили, что продолжат поддерживать проект в качестве акционера и титульного спонсора в течение следующего сезона.

В 2022 году команда преобразилась. Вернулся Винокуров, была создана молодежка, за которую успели дебютировать сыновья Александра. Но без критики не обошлось: президента федерации борьбы Казахстана Турлыханова пугала большая зарплата Винокурова

В августе 2021-го президент федерации велоспорта Казахстана Нурлан Смагулов сообщил о предстоящей трансформации команды

— В наших целях на сегодняшний день — усилить позиции клуба в высшем дивизионе мирового профессионального велоспорта, так и увеличить казахстанскую составляющую, установить более тесную интеграцию с Казахстаном в вопросах передачи опыта для взращивания национальных кадров, а также велосипедной техники и экипировки молодым спортсменам, поддержка существующих континентальных команд.

Что касается самого будущего команды, то в новом сезоне нас ждет полностью обновленный проект с обновленным названием, новый состав, новые цели и, конечно же, новые достижения.

Со своей стороны, федерация велосипедного спорта РК продолжает ставить своими целями спорт высших достижений, развитие детско-юношеского спорта, и поэтому будет своего рода связующим звеном между профессиональной велокомандой и той пользой, которую она может приносить развитию велоспорта внутри страны.

Вскоре команда сменила название на Astana Qazaqstan Team.

«Я рад, что наша команда продолжит свое развитие под новым брендом Astana Qazaqstan Team, и для меня честь вернуться к руководству этой командой в качестве генерального менеджера. На протяжении вот уже 16 лет проект «Астана» является визитной карточкой нашей страны в мировом спорте, и я хотел бы выразить огромную благодарность руководству Республики Казахстан за многолетнюю поддержку и доверие.

Astana Qazaqstan Team — это не просто новое название команды, это обновленная философия проекта, подчеркивающая более тесную интеграцию нашего спортивного бренда и продвижения Казахстана в качестве крупного международного партнера», — высказал свое мнение о ребрендинге генеральный менеджер Александр Винокуров.

В сентябре 2021-го в команду вернулся легендарный велогонщик Винченцо Нибали (побеждал вместе с «Астаной» на «Джиро д’Италия» в 2013-м и 2016-м и на «Тур де Франс» в 2014-м), а в ноябре ранее уволенный Александр Шефер.

Также в ноябре было объявлено о создании молодежной команды до 23 лет – Astana Qazaqstan Development Team. Туда вошли сыновья Винокурова – Николя и Александр. В феврале 2022-го они дебютировали за команду в туре Омана.

В марте 2022-го президент федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана Даулет Турлыханов посчитал, что Винокуров зарабатывает слишком много — например, на фоне тренера национальной сборной Казахстана по боксу Кайрата Сатжанова.

— Александр Винокуров — великий спортсмен, сегодня он возглавляет велоклуб «Астана». Эти клубы в свое время мы открывали – баскетбольный клуб, велоклуб. С какой целью мы его создавали? Не для того, чтобы иностранцев туда набрать лучших из лучших. ХК «Барыс» в том числе. А держать костяк национальной сборной. И чтобы они готовы были биться на Азиатских играх, чемпионатах мира и попадали на Олимпийские игры. Вот для этих целей мы создали клубы.

Сегодня я прошу: вот Кайрат Сатжанов имеет девять детей. Он говорит: «Я не могу на 700 тысяч тенге жить». Почему? Девять детей, говорит: кушать хотят, за учебу, за одежду, в кино хотят сходить, мороженое хотят покушать. Он прав! Потому что его восемь-девять месяцев дома не бывает — он главный тренер. Он дал результат: два «золота», два «серебра» на чемпионате мира! Но он получает 700 тысяч тенге. Главный тренер национальной сборной по боксу.

Винокуров получает, по моей информации, 70 000 евро. И что это такое? Этот вопрос очень серьезный, надо поднимать. Мы сейчас должны думать об имидже казахстанского спорта на Олимпийских играх.

Сам Винокуров не прокомментировал это высказывание Турлыханова.

Что успел сделать Винокуров кроме работы в «Астане»: вошел в рабочий орган проектного офиса минкультуры и спорта РК, получил подарок от Урганта и сам же подарил велосипед шорт-трекисту Ажгалиеву

В сентябре 2021-го Винокуров вошел в рабочий орган проектного офиса «Трансформация спорта Казахстана», созданный минкультуры и спорта РК. Главной целью решения орган поставил «создание образа будущего, понимание того, в какой точке развития находится казахстанский спорт».

В октябре Винокуров получил от российского телеведущего Ивана Урганта пластинку CIAO 2020, в которую вошли треки, прозвучавшие во время новогоднего выпуска шоу 30 декабря 2020 года.

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В феврале 2022-го Александр подарил обладателю лучшего результата Казахстана на Олимпиаде в Пекине (4-е место) Абзалу Ажгалиеву велосипед. Перед этим шорт-трекист заявлял о нехватке инвентаря для подготовки атлетов в его виде спорта.

«Поблагодарил от имени всего спортивного сообщества за достойное выступление на зимних Олимпийских играх в Пекине и пожелал успехов на чемпионате мира. Надеюсь, этот велосипед Vinobike принесет удачу и поможет выиграть!», — написал Винокуров под постом в своем инстаграме.

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В ближайшее время посмотрим, к чему привели эти трансформации казахстанской велокоманды. Пока судить о результатах рано, ведь сезон в велоспорте только начался: возможно, новая команда под руководством Винокурова вернет былое величие «Астаны».

Фото: globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com/James Arthur Gekiere/Keystone Press Agency, федерация борьбы Казахстана, ППСК «Астана».