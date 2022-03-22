Чемпионат Казахстана по хоккею близок к завершению: «Сарыарка» и «Арлан» уверенно прошли в полуфинал, к ним присоединился «Номад». Ждем последнего полуфиналиста

Чемпионат Казахстана уже на финишной прямой – скоро полуфиналы. Мы знаем почти всех участников: борьба в четвертьфинале была не во всех парах.

«Сарыарка» уверенно прошла фарм «Торпедо» – «Алтай-Торпедо»: за 4 матча карагандинцы пропустили лишь две шайбы

Соперником «Сарыарки» в ¼ финала стал фарм «Торпедо» – «Алтай-Торпедо». С первого матча была заметна разница в классе: игра в Караганде закончилась со счетом 9:0 в пользу хозяев.

В последующих трех матчах карагандинцы забили 24 шайбы, а пропустили только 2.

За это время нападающий карагандинцев – Максим Кунишников успел стать игроком недели. Форвард пополнил состав «Сарыарки» на правах аренды перед стартом четвертьфинальных серий и уже показал приличную результативность.

В двух домашних встречах с «Алтай-Торпедо» Кунишников заработал 6 (1+5) очков. Примечательно, что ровно половину своих баллов Максим набрал при игре в большинстве. Показатель полезности за домашнюю серию составил +3.

«Кулагер» перед плей-офф под руководством Васильева провел только 4 матча, где у клуба были «качели» – 2 победы и 2 проигрыша

Все матчи ¼ финала «Кулагер» сыграл в родном Петропавловске. Но это им не помогло – «Арлан» победил в серии с сухим счетом 4:0

В начале марта петропавловцы лишились главного тренера – Александр Белявский покинул пост по семейным обстоятельствам. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Анатолий Васильев.

Перед началом плей-офф с «Арланом» стало известно о неготовности арены в Кокшетау – в неисправном состоянии оказалось холодильное оборудование. «Волки» провели все домашние матчи в Петропавловске.

Это дало небольшое преимущество «Кулагеру» – петропавловцы проводили все матчи дома. Но как бы они старались, сказалась разница в классе – кокшетауцы одолели «Кулагер» со счетом 4:0 (только один из матчей закончился с разницей более одной шайбы).

После вылета «Кулагер» представил нового главного тренера – им стал Владимир Капуловский. Именно с ним в сезоне 2018-2019 годов «Арлан» стал обладателем Континентального кубка.

А «Арлан» перед ½ финала пополнил свой тренерский штаб – экс-игрок «Детройта» и «Магнитки» Владимир Антипин был назначен генменеджером клуба.

Проблема с ареной в Кокшетау еще не разрешились – «Арлан» продолжит принимать соперников в Петропавловске.

«Торпедо» попало в ¼ финала к «Номаду». Многие ждали борьбу, но этого не случилось

Перед началом плей-офф пришла негативная новость из стана «Торпедо» – многолетний спонсор клуба «Казцинк» с нового года прекратил финансирование.

Исполнительный директор по административным вопросам «Казцинка» Андрей Лазарев прокомментировал это так.

«Наша компания ежегодно заключает договоры, меморандумы на оказание спонсорской помощи, основная доля которых финансируется согласно действующему законодательству из чистой прибыли. От одного из акционеров ТОО «Казцинк» поступило требование приостановить все расходы из чистой прибыли, чтобы не допустить снижения поступлений в бюджет от дивидендов.

Мы продолжаем переговоры по урегулированию этого вопроса, поскольку ограничение касается не только спорта, но и других социальных проектов ТОО «Казцинк» по регионам присутствия. Например, выделение средств на поддержание объектов инфраструктуры, медицины, образования, культуры».

Ожидаемой борьбы в этой паре не случилось, первый матч вселял надежду – «Торпедо» в овертайме обыграло «Номад». Но после «кочевники» не давали шанса торпедовцам, выиграв 4 матча подряд – в одном из них даже разгромив соперника.

Стоит добавить, что состав «Номада» усилили несколько игроков «Барыса»: Аркадий Шестаков, Никита Бояркин, Самат Данияр и Валерий Орехов.

Жаркая серия западного дерби: «Бейбарыс» все время выходит вперед, но «Актобе» непременно отвечает

«Бейбарыс» мог попасть в ситуацию «Арлана» – арена в Атырау получила повреждение на линии электрического силового кабеля, из-за чего в неисправность пришло холодильное оборудование. Но проблему быстро решили и арена имени Хиуаз Доспановой была готова к встрече «Актобе».

«Бейбарыс» начал ¼ финала с уверенной победы дома (5:0). Но после прошли упорные матчи до овертайма, где команды обменялись победами.

4-й и 5-й матчи закончились с одинаковым счетом 4:2 (один в пользу актюбинцев, другой – атырауцев).

Счет в серии 3:2 в пользу «Бейбарыса», следующий матч пройдет 23 марта в Актобе.

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Ждем окончания серии «Бейбарыса» и «Актобе», после чего узнаем все пары и даты проведения ½ финала чемпионата Казахстана.

Фото: «Бейбарыс», «Арлан», «Торпедо», «Кулагер», «Сарыарка».