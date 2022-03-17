В Казахстане появились три новые области. А как там дела с футболом? Вспоминаем клубы, которые играли в Жезказгане, Семее и Капшагае

16 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о создании трех новых областей: Улытауской, Абайской и Жетысуской (с центром в Талдыкоргане). Жезказган, Семей и Капшагай (Алматинская область) теперь станут областными центрами.

Ни в одном из этих городов сейчас нет профессиональной футбольной команды. Возможно, что в ближайшее время этот вопрос будет решаться: придется ли возродить один из старых клубов или найдется клуб для переезда в областной центр (как это было с туркестанским «Тураном»)?

Пока попробуем вспомнить, какие команды раньше представляли эти города.

Жезказган

Последний раз клуб из Жезказгана выступал в 2001 году – в Первой лиге. Жезказганский «Енбек» провел турнир неудачно, заняв 7-е место из 8 команд.

«Енбек» (основанный в 1941-м как «Металлург») имел давнюю историю: известно, что клуб с 1966-го года выступал в чемпионатах СССР и являлся одним из пионеров Высшей лиги чемпионата Казахстана.

После выступления в Высшей лиге-1997 (как «Улытау»), «Енбек» исчез на 4 года и последним турниром для него стала вышеупомянутая Первая лига-2001.

Лучшего результата в советское время «Енбек» достиг в 1968-м, когда стал победителем чемпионата класса Б (третьего по силе дивизиона СССР), но проиграл в стыковых матчах за выход во вторую группу класса А шымкентскому «Металлургу».

В независимом Казахстане самым лучшим результатом для «Енбека» было 14-е место в высшей лиге (1997) и выход в ¼ финала Кубка Казахстана-1996/97, где уступили семипалатинскому «Елимаю».

Кроме «Енбека» в советское время было немало клубов из Жезказгана: «Восток», «Гигант», «Обогатитель», «Рудник» и «Север». О них информации мало, хотя известно, что они выступали в советских первенствах.

Самым известным клубом вне Жезказгана, но в пределах области, является расформированный сатпаевский «Казахмыс». Команда была создана в 2006-м, в 2009 году дебютировала в КПЛ (заняла 12-е место и вылетела), в 2010-м команда перестала существовать.

В Жезказгане есть стадион «Металлург», реконструированный в 2010-м и сохранившийся в относительно хорошем состоянии. Также в Сатпаеве имеется манеж СОК «Казахмыс» на 2500 мест.

Сейчас в Карагандинской области существуют только один профессиональный клуб – карагандинский «Шахтер». Темиртауский «Булат» стал фарм-командой карагандинцев.

Семей

В 2015 году Семей лишился профессионального клуба – аким области Даниал Ахметов решил объединить «Спартак» с усть-каменогорским «Востоком», создав новый клуб – «Алтай». По словам Ахметова, это было сделано для экономии бюджета.

«Спартак» – один из самых титулованных клубов казахстанского футбола. Команда становилась трехкратным чемпионом Казахстана (1994, 1995, 1998), обладателем Кубка и Суперкубка страны-1995.

Клуб создали в 1964 году. В советское время самым лучшим результатом семейского коллектива была победа во Второй лиге в 1970-м.

Кроме «Спартака» в советское время было немало клубов из Семея: «Автомобилист», «Буревестник», «Динамо», «Енбек», «Звезда», «Иртыш», «Локомотив», «Маяк», «Монтажник», «Пищевик» и «Строитель».

Семей имеет давнюю футбольную историю. Именно здесь родился казахстанский футбол – в 1913-м в городе создавались футбольные коллективы. В одном из них даже играл известный казахстанский писатель Мухтар Ауэзов.

Семей имеет хорошо сохраненный стадион «Спартак», а также его запасное поле. Помимо этого в городе имеются еще три стадиона – «Цементник», «Пищевик» и «Водник».

Сейчас в области один клуб – «Алтай».

Капшагай

Самый загадочный город в списке в футбольном плане. Известно только об одном клубе, представлявшим Капшагай – это «Пищевик».

Информации о команде очень мало, известно только то, что она выступала в чемпионате и Кубке КазССР среди КФК 1989 года. В чемпионате КазССР клуб занял 5-е место в Южной зоне, а в Кубке команда дошла до ¼ финала.

В независимом Казахстане немало клубов выступало из Алматинской области. Самыми успешными из них были «Иле-Саулет» из Отеген Батыра и «Сункар» из Каскелена. Если каскеленцы воспользовались своим шансом представить область в КПЛ, то для дебюта в высшем дивизионе «Иле-Саулету» не удалось найти финансы.

В Капшагае есть футбольное поле рядом с ДЮСШ. В области сейчас один клуб – талдыкорганский «Жетысу».

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Возможно, мы станем свидетелями возрождения какого-то из этих клубов, хотя создание профессиональной команды в областном центре вовсе необязательная процедура.

Но свежий пример из Туркестана подсказывает, что в новом регионе должна быть своя команда. До появления в КПЛ «Турана» многие гадали, какой же из клубов выберут для переезда – «Мактаарал» или «Кыран». Но вместо этих команд в областной центр перевели не самый известный «Арыс» (вскоре переименованный).

Фото: «Сункар», «Спартак» Семей, Zhezfootball.ucoz.com, Wikipedia.org.