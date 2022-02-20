Могул поджигает медиапространство даже без медалей в Пекине: в 2020-м из сборной убрали спортсмена, который обвинял обвинял тренера в поборах и унижениях. Дело даже дошло до суда

Фристайл-могул можно назвать одним из успешных зимних видов спорта в Казахстане, особенно на фоне результата в других дисциплинах. К сожалению, все чаще могул «шумит» не по спортивным причинам. Могулист Геберт, входивший в состав сборной страны, обвинил главного тренера Елену Круглыхину в поборах и унижениях. Разборки идут уже не первый год.

Первая часть конфликта: Геберта заставили отдать суточные и уволиться. Тренер попыталась объяснить ситуацию

Конфликт начался после видеообращения могулиста Александра Геберта. Спортсмен обвинил главного тренера сборной Елену Круглыхину в поборах и принуждению к увольнению.

— В 2020 году меня вынудили уволиться по собственному желанию из национальной сборной, сказав, что если я этого не сделаю, меня уволят по статье «профнепригодность». Но это статья ко мне несправедлива, я являюсь мастером спорта РК, показываю хорошие результаты на международной арене и на арене РК. Тренер относилась ко мне предвзято из-за того, что задавал неудобные для нее вопросы. А это касательно денег, которые мы переводили ей лично на карточку

В конце сезона каждому спортсмену нашей сборной перечисляются деньги: остатки питания, суточных за сборы. После этого тренер пишет нам в группу, что эти деньги перечислить ей на карту или же по номеру телефона на Kaspi в течение часа. Никто не мог отказать.

Я требовал нормального отношения от тренера к спортсмену, но меня посылали на три буквы за вопрос: «За что мы перечисляем свои деньги лично вам на карточку?». Меня лично унижали, оказывали психологическое давление, унижали как на международных соревнованиях, так и в РК. Неоднократные унижения присутствовали и на тренировках. Это показывает некомпетентность главного тренера. Об этом все молчат. Боятся потерять свою зарплату, находясь в сборной.

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Также Александр обратился в департамент агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султан, и в общественное объединение «Казахстанский союз спортсменов» с просьбой помочь ему разобраться в причинах его отчисления из сборной. Кроме этого Геберт передал журналистам аудиозаписи с нецензурной бранью со стороны Круглыхиной.

Председатель республиканского общественного объединения «Казахстанский союз спортсменов» Азамат Карлыгашев сообщил, что отправил запросы в федерацию.

— Он обратился к нам месяца полтора назад. Мы отправляли запросы в уполномоченный орган, писали в отраслевую федерацию. Мы хотели встретиться, обсудить этот вопрос по Александру. У нас не получилась встреча, не получилось конструктивно побеседовать. Мы хотели и хотим урегулировать данную ситуацию, данный конфликт. Но не получается. Время идет. Очень жалко парня.

Главный тренер Елена Круглыхина попыталась объяснить свои действия .

— Про перевод 115 000 тенге на Kaspi: это командировочные средства каждого спортсмена. К сожалению, они поступают не всегда вовремя. И мы, тренеры, своими собственными средствами вынуждены оплачивать питание, иногда – проживание, чтобы не портить отношения с теми людьми, куда мы приезжаем и там где мы живем ежегодно, в одно и то же время.

Сбор проходил с 1 по 18 июня. Если вы внимательно смотрели скриншот с Kaspi, Александр перевел мне 17 июня, когда мы должны были покидать сбор. Не всем поступили деньги, поэтому я попросила ребят: у кого есть возможность – переведите мне, у кого нет – я плачу за вас, вы мне потом возместите. Это так сложилось у нас, к сожалению, в нашем спорте, что мы вынуждены это делать.

Про отчисление: Александр не соответствовал тем результатам, которые нужны для сборной, для попадания на Олимпиаду. Он большой молодец. У него есть мотивация быть спортсменом, но этого недостаточно. Нужно быть технически подготовленным, морально устойчивым. Мы не можем держать большой штат спортсменов. Есть четкий лимит лицензирования на Олимпийские игры. Туда попадают 4 женщины, 4 мужчины. Они должны лицензии зарабатывать. Александр потерял рейтинг из-за плохих результатов. Для участия в этапах кубка мира нужно 50 баллов, у него было всего 22. Его результат на Кубке мира в Казахстане – 25-е место – это был худший результат наших спортсменов.

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Аудиозапись Круглыхина посчитала провокацией со стороны Геберта.

— Когда вам в течение недели звонят каждый вечер, зная, что вы закончили тренировку и, задавая одни и те же вопросы, не просто говоря: «Елена Анатольевна, извините, я, наверное, в чем-то не прав и может, вы дадите мне еще один шанс?». Нет, все это звучало так: «На каком основании вы меня убрали из команды? Как взлетела, так и упадешь!». Это была чистой воды провокация, и я уже просто не выдержала. Любой интеллигентный и здравомыслящий человек не выдержит такого, поэтому я сказала, как есть. Все матерятся, а если кто-то не матерится, пусть бросит в меня камень.

Национальная лыжная ассоциация РК на запрос республиканского общественного объединения «Казахстанский союз спортсменов» сообщила причины исключения Александра:

— невыполнение указаний главного тренера;

— несоблюдение карантинного режима в пандемию;

— низкие спортивные показатели.

Департамент экономических расследований нарушений в деле Геберта не нашел.

Но в октябре 2021 Комитет по делам спорта и физкультуры заявил, что обращение Геберта рассмотрят повторно.

— Комитетом направлено письмо в Департамент экономических расследований по городу Нур-Султан АФМ РК касательно предоставления информации по принятию окончательного решения по заявлению Александра Геберта на Елену Круглыхину по сбору со спортсменов денежных средств.

Вторая часть конфликта: спортсмен считал, что причины для увольнения надуманы, а Круглыхина видела за спиной Геберта «деструктивные силы»

Александр Геберт не согласился ни с одной из причин исключения из сборной.

— Никаких документальных подтверждений моих нарушений нет, потому что я не допускал ничего подобного за всю свою спортивную карьеру, и ни одного составленного протокола на меня нет за все 14 лет, что я в спорте, нет. На бланке Национальной лыжной Ассоциации РК все было составлено уже после того, как меня уволили из сборной, а к моменту моего исключения никаких официальных причин мне не озвучивали

И считал, что результаты у него не были такими плохими.

— Мы часто менялись на Кубках мира с Романовым. Но я не скажу, что у меня были низкие показатели, потому что все это можно проверить на официальном сайте FIS, если кто-то хочет сказать, что я профнепригоден. В этом году на летнем Кубке Казахстана, который прошел с 20 по 23 августа по фристайл-могулу я приехал неподготовленным, но потренировавшись одно утро, занял на нем четвертое место. Меня не пустили на третье место, но это было понятно.

Причиной исключения Геберт считал только предвзятое отношение Круглыхиной.

– Сначала у нас были нормальные взаимоотношения, как спортсмена и тренера, у которых были одни цели. Уже дальше, когда в сборную начали подтягиваться другие спортсмены и команда увеличивалась, то в сезоне-2019/2020 ко мне лично началось предвзятое отношение.

– Предвзятое отношение было только к вам или другие спортсмены тоже подвергались этому?

– Ребята, которым также говорили, что они «чмо» или «лохи», этого не подтвердят в силу того, что они боятся все потерять и что-либо сказать, держась за свою зарплату.

Круглыхина рассказала, что результаты Геберта не соответствуют требованиям.

— Он не был в ротации. Это подтверждает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта. Значит, парень не разбирается в рейтинге, не вникал в это и не понимает.

Я приложила таблицу его результатов и результатов ребят, которые пришли в команду на два года позже и имели в своем активе 59 очков, а не 22 очка. Это большая разница.

Также она считает, что СМИ поддерживают Геберта «для дестабилизации ситуации».

— У него есть очень серьезная поддержка. Первый паблик, через который Геберт обратился к общественности, однозначно, был проплачен, потому что никто не будет иметь дело с каким-то неизвестным спортсменом. Все это сделано для дестабилизации и провала команды на Олимпийских Играх.

Я не могу сказать, кто это. Это большая игра. Там, где большие деньги и государственные заказы, так всегда, к сожалению.

Спортивное сообщество разделилось: кто-то поддержал тренера, а другие восхищались смелостью Геберта. Минкульт нарушений в деле не нашел

В этом конфликте Круглыхину поддержали могулисты Юлия Галышева и Павел Колмаков.

Колмаков считал, что это всего лишь конфликт, построенный на личной неприязни.

— С 2016 года я тренируюсь у Елены Круглыхиной . С этого времени я неоднократно занимал пьедестал на международных и республиканских соревнованиях. Хотел бы выразить свое мнение. Конфликт был построен на личной неприязни. Этот конфликт напрямую влияет на подготовку нашей сборной к Олимпийским играм. Поэтому хотел бы попросить, чтобы вы выразили свое уважение спортсменам и тренерам. Хочу попросить не мешать нашей подготовке к Олимпийским играм. Потому что это очень сильно отвлекает. Всем спасибо!

А Галышева сообщила что с Гебертом без нецензурной брани никак.

— Буквально на днях начался скандал в соцсети. Начали наговаривать на нашу команду, на наших тренеров, что они некомпетентны и как-то неправильно выгнали Александра из команды. Но вся информация есть в интернете, на физсайтах, где его результат указан, что он не мог соответствовать результату нашей команды. Как Елена и говорила, мы не можем возить всех спортсменов, кто хочет находиться в сборной или просто быть спортсменом

С Гебертом иначе (без мата – прим. авт.) никак не получается. Я могу лично заявить, что посылала его на три буквы. И это было не раз. Он может довести человека, что по отношению к нему хочется применить физическую силу. Прямо хотелось его ударить.

Бывший президент Федерации спортивной акробатики ВКО, действующий тренер по акробатике ШВСМ по зимним видам спорта фристайл-могула Павел Сорокин восхищался смелостью Геберта и считал, что Круглыхина устраивает раздрай.

— Я сам удивлен, что Геберт ввязался с ней в такую ожесточенную борьбу, потому что все ее боятся, даже администрация. Даже не знаю, как ей удалось таким образом выстроить всю эту систему. В последнее время все тренеры на местах уже успокоились, и хотели просто спокойно работать, если бы она не долбила народ. Видимо, Круглыхина по натуре такой человек, что спокойно работать ей не интересно, поэтому она начинает заниматься кадровыми перестановками и всеми остальными делами. Я сам ей сколько раз говорил заняться сборной командой и не лезть в кадры, но она посылает всех подальше.

Никакого уважения у нее к окружающим специалистам нет. Она хороший организатор и это нужно признать, потому что в сборной на 12 спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала больше, то есть, на каждого члена команда есть минимум один тренер. Она окружила себя тренерами, но все это содержится на бюджетные деньги. Раньше у нас была молодежная сборная, где я непосредственно и работал. Сейчас всю молодежь сразу перетаскивают в основную команду и наши поездки на сборы прекратились. Я как-то сказал Круглыхиной, что сейчас она отберет у нас весь молодежный спорт, и мы уйдем. Кто потом будет поставлять ей спортсменов? Она ответила, что будет нанимать легионеров. В общем, человек сам себе яму роет, вот и все, а во фристайле создается полный раздрай.

Вице-министр культуры и спорта РК Серик Жарасбаев сообщил, что в деле Геберта не было коррупционных нарушений.

— Да, такой случай в сборной команде по могулу, обращение было. Официальные уполномоченные органы по данному вопрос провели свое расследование и подтвердили, что коррупционных правонарушений в данном инциденте не было.

По его словам, специально для предупреждения подобных ситуации запущена горячая линия.

— НОК с прошлого года начали цифровизацию наших бизнес-процессов, сегодня уже почти год у нас работает горячая линия. Все спортсмены оповещены, все они знают об этом. Данные находятся на сайте в открытом доступе. Мы запустили процесс, чтобы была открытость в этих вопросах. И если есть у кого-то серьезные замечания на этот счет, каждый может обратиться туда.

Также НОК Казахстана назвал условия возвращения Геберта в сборную.

— Геберт может быть включен в состав национальной сборной команды при достижении соответствующего спортивного результата – призового места на чемпионате Республики Казахстан или спартакиаде Республики Казахстан. В соответствии с пунктами 7, 7-1 правил формирования составов сборных команд Республики Казахстан по видам спорта аккредитованные республиканские и (или) региональные спортивные федерации по результатам выступления на главных республиканских спортивных соревнованиях предшествующего года проводят отбор кандидатов в состав сборных команд.

В феврале после долгого простоя Геберт поучаствовал в региональном соревновании (в Кубке ВКО), где занял второе место.

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Но этим история не закончилась: стало известно, что Геберт подал в суд на Круглыхину. Причиной иска стали оскорбления тренером Александра в соцсетях.

Первое слушание назначено на 23 февраля.

В этом году могул не оправдал ожидания казахстанцев: многие минимум ждали выхода в третий финал, но лучшего результата среди могулистов добился Дмитрий Рейхерд, занявший 8-е место во втором полуфинале.

Порадовали результатами молодые могулистки: Городко и Амренова остановились в шаге от квалификации в финал.

Фото: НОК Казахстана, сайт Премьер-министра РК, кадр из видеообращения Александра Геберта, Baigenews.