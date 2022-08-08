«Мишкопад» – красивая традиция из Северной Америки, которая прижилась в «Барысе». Деньги снова пойдут на помощь нуждающимся

«Барыс» в игре с «Автомобилистом» проведет уже 6-й по счету «мишкопад» с 2015-го. В 2020 году клубу пришлось обойтись без них из-за коронавирусных ограничений, в прошлом декабре традиция возродилась.

Изучаем историю «мишкопада».

Основатель идеи «мишкопада» – маркетолог из «Блейзерс»: мимо его дома просто проезжал грузовик

Идея о «мишкопаде» пришла главе маркетинга «Блейзерс» Дону Ларсону совершенно случайно.

«Однажды я сидел дома. Я думаю, что проезжал грузовик – дом задрожал и маленький плюшевый мишка упал. По какой-то глупой причине мне пришла в голову идея – почему бы не сделать мероприятие с бросанием мишек».

После Ларсену потребовалось согласие со стороны руководства WHL и «Блейзерс»

«На следующий день я захожу в офис Боба Брауна (генменеджер «Блейзерс»). Я сказал: «Брауни, как насчет этой идеи?». Он предложил поговорить с лигой. Я позвонил Рику Дерксену (вице-президенту WHL), и он предложил попробовать.

Итак, 5 декабря 1993 года состоялась первая игра с «мишкопадом». По идее Ларсона, фанаты должны были бросить плюшевых мишек на лед после первой шайбы хозяев.

Автором первой шайбы стал 16-летний новичок «Блейзерс» Брэд Лукович, забивший «Портленду Уинтерхоукзу».

Перед игрой Ларсон ожидал пару сотен медведей, а вместо этого на «Риверсайд Колизей» были выброшены более 2500.

«На самом деле, я не очень горжусь началом этой истории. Я смотрю на это сейчас. Их («мишкопадов») миллионы, если вы посмотрите на эти 27 лет, миллионы плюшевых мишек были подарены детям, благодаря этой маленькой идее. Это потрясающе. Я полагаю, что это то, чем я буду вечно известен. Что довольно круто, если подумать. Не у всех есть шанс сделать что-то, что оставляет подобное наследие» – сказал об этой акции сам Ларсон.

Другие команды увидели такой успех и ухватились за идею Дона Ларсона.

В начале они беспокоились о реакции фанатов на остановку игры более чем на 20 минут (для очистки льда от игрушек), но вскоре это беспокойство утихло, поскольку все больше и больше фанатов прониклись духом происходящего.

Бывало, что хозяева не забивали. Именно это произошло, когда 17 декабря 2016 года «Сан-Диего Галлз» оставались без забитых шайб перед началом третьего периода против «Стоктон Хит». «Галлз» нашли выход, разрешив фанатам бросить мишек во время тайм-аута в конце периода.

В чем суть «мишкопада»?

Хотя это веселое мероприятие как для болельщиков, так и для игроков, «мишкопад» – серьезный бизнес, объединяющий хоккейные команды, предприятия и благотворителей, чтобы помочь нуждающимся. Это особенно полезно для детей в больницах, школах и благотворительных организациях в трудное время года – сезон новогодних каникул.

И это выходит за рамки просто организационного участия. Многие игроки тоже проникались духом, сначала весело собирая мишек со льда, а затем участвуя в их раздаче. Игроки также ходят в больницы, чтобы навестить детей и раздать игрушки. Личное присутствие игроков поднимает настроение больным детям, не говоря уже о комфорте, который плюшевые игрушки приносят своим новым хозяевам.

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Важную роль играет и денежная благотворительность. Для побития рекорда «мишкопада» в 2018 году филантропы Херши пообещали пожертвовать 50 центов за каждого мишку, а владелец сезонного абонемента повысил ставку до 1 доллара. Это означало, что помимо всех собранных игрушек, пожертвовали более 50 000 долларов.

Рекордный «мишкопад» состоял из 45 тысяч игрушек – лед очищали 40 минут

Поскольку в Северной Америке «мишкопад» стал ежегодной традицией, «Калгари Хитмен» стала первой командой, которая подняла мероприятие на новый уровень.

15 декабря 2015 года установили мировой рекорд, когда на лед Scotiabank Saddledome бросили 28 815 игрушек. Рекорд продержался недолго: в 2018 году команда установила новый – 29 635 игрушек.

Рекорд «Хитменов» сокрушила только команда из АХЛ – «Херши Беарз». 2 декабря 2018 года домашняя игра «медведей» вызвала лавину из 34 798 игрушек на льду Giant Center, который побили уже в следующем году.

В игре 2019 года бросили 45 650 мишек, но из-за обилия игрушек встречу задержали на 40 минут.

Если эта отметка будет превышена, возможно, следующим командам придется перенести игру, потому что очистка льда от такого количества игрушек займет несколько часов.

В НХЛ не любят традицию. Главная причина – безопасность хоккеистов и болельщиков

«Мишкопады» обширно распространились в Северной Америке, но традиция не перешла на НХЛ. По словам пресс-секретаря лиги, запрет «мишкопадов» связан с безопасностью.

«Безопасность игроков – очевидная причина, но также и безопасность болельщиков. На аренах НХЛ большой процент всего, что брошено с трибун, может поразить других болельщиков».

Также пресс-секретарь подчеркивал, что арены НХЛ, как правило, больше, чем арены АХЛ, и поэтому добросить «мишек» на лед труднее.

Но с этим согласны не все. Журналист THW Стивен Граунд считал, что «мишкопад» не является большой опасностью для здоровья.

«Калгари Хитмен», который проводит один из крупнейших «мишкопадов», играет свои домашние матчи на арене НХЛ. Saddledome является седьмым по величине стадионом в НХЛ и вмещает более 19 000 мест, но, похоже, это не мешает бросать «мишек» на лед.

НХЛ явно должна сделать все возможное, чтобы защитить здоровье и безопасность своих игроков и болельщиков, но возникает вопрос, в правильном ли направлении двигается лига по этому вопросу. Число смертельных случаев от снарядов плюшевых мишек исключительно невелико, и потенциальная польза, которую Лига могла бы принести, поддерживая эту традицию на своих аренах, кажется, перевешивает опасность».

«Барыс» начал эту традицию в 2015-м после переезда на новую арену. Теперь «мишкопады» стали ежегодными (почти)

Впервые с «мишкопадами» болельщики «Барыса» познакомились 29 декабря 2015 года. Тогда «Барыс» принимал ЦСКА, казахстанцы впервые обыграли армейцев с 2012-го (4:3).

По словам пресс-секретаря «Барыса» Олега Журкевича, «мишкопад» стал подарком для детей и его главная цель – благотворительность.

«Мы хотим подарить детям праздник. Все игрушки и средства от их продажи пойдут детским домам столицы. Эта не первая наша благотворительная акция. С начала сезона их было уже пять. А вот «мишкопад» мы проводим впервые. Для тех, кто не мог принести с собой игрушку, мы организовали их продажу уже здесь на ледовой арене».

Первый «мишкопад» собрал 1109 мягких игрушек и с продаж «мишек» выручили 387 тысяч тенге. Игрушки, которые оказались на льду, были переданы в специальную коррекционную школу-интернат и Общественный фонд «Детский фонд Казахстана в городе Астана», деньги были переданы Ерлану Исину на лечение сыновей-близнецов Наримана и Еламана, страдающих тяжелой формой ДЦП.

Второй «мишкопад» случился в следующем году – 28 декабря 2016-го года. «Барыс» еще раз победил, теперь «Авангард» (3:1). Первую шайбу за команду забил 19-летний Кирилл Панюков.

Кирилл знал о «мишкопаде» и хотел этой шайбой сделать подарок болельщикам на Новый год.

«Были просто непередаваемые эмоции. И самое главное – эта шайба дала некий стимул команде, мы выиграли матч – это самое главное. Знали, что будет «мишкопад», и хотелось, конечно, выиграть, сделать болельщикам такой приятный сюрприз перед Новым годом».

В этот раз собрали 763 игрушки, которые вскоре распределили среди детских учреждений Астаны и Акмолинской области.

На следующий год соперником во время «мишкопада» стал «Сочи», который прервал победную серию «Барыса» в матчах с этой традицией.

В 2018-м «мишкопад» случился немного пораньше – 24 декабря. Соперником стал «Адмирал», которого казахстанцы обыграли со счетом 4:3.

Этот «мишкопад» стал необычным, участвовал даже главный тренер «Барыса» – Андрей Скабелка.

Для Петерссона, набравшего в том матче 2 очка, «мишкопад» стал сюрпризом.

«Я не знал, что будет мишкопад. Но очень понравилось. Если бы знал, то сам бы принял участие».

В 2019-м под «мишкопад» попал Куньлунь, который также проиграл «Барысу» со счетом 2:1.

Вскоре мягкие игрушки передали в детский дом. Все вырученные от продажи игрушек средства пошли на лечение 18-летнего вратаря «Барыса» Вилена Прокофьева, у которого диагностировали рак костей.

2020 год прошел без «мишкопада» из-за коронавирусных ограничений, но в 2021-м красивая традиция вернулась.

Фото: globallookpress.com /Ian Kucerak/ZUMAPRESS.com, «Барыс», Wikimedia, скриншот из видео CFJ Today.