В Казахстане появился VAR, но критика не пропала: разбираемся в правилах работы с видео ассистентом

От редакции: этот текст был подготовлен осенью 2021-го, но на старте нового сезона КПЛ у болельщиков появилось много вопросов о работе системы. Рассказываем обо всем еще раз.

В полуфиналах и финале Кубка страны судейство было необычным: впервые в казахстанском футболе использовали VAR. Казахстанских судей часто критикуют, кажется, в отношении к арбитрам и после появления VAR ничего не поменялось.

У нас запущен VAR Light. Чем эта система отличается от обычного VAR?

VAR Light — совсем молодая инициатива от FIFA: о ней начали говорить в прошлом году.

Концепция – сделать технологию попроще, чтобы ее могли позволить себе даже самые дремучие футбольные подземелья.

Как именно? Меньше камер (причем не обязательно камер телевещателей) и специалистов, а как следствие – меньше расходов.

Почему Казахстан решил ввести неполную систему VAR вы можете прочитать здесь.

Работой новой системы довольны не все. Журналисты уже критиковали арбитров

Казахстанский журналист Айдын Кожахмет недоумевал, почему главный судья матча «Астана»—«Кайрат» не пошел смотреть видеоповтор после одного из эпизодов.

«Александр Гаузер обратился за помощью коллег на 56-й минуте матча «Астана»—«Кайрат». Это был единственный эпизод в игре, когда помощь ему была нужна. Но люди за монитором ничем не помогли, а почему сам Гаузер не пошел смотреть повтор лично, мне непонятно.

Итак, случилось следующее: форвард хозяев Фатос Бечирай выскочил из-за спины Яцека Гуральского, проткнул мяч, и получил удар по ноге от опорника гостей. Это называется «фол по неосторожности» и карается назначением пенальти. Да, Яцек Фатоса не видел, и не собирался нарушать правила. Но черногорец был первый на мяче, после чего был лишен возможности продолжать атаку фолом. Это пенальти.

Кстати, игроки обеих команд о принципах работы VAR были ознакомлены за час до игры. Глава судей зашел к ним перед выходом на разминку и стал объяснять, что и как работает. Как считаете, это профессионально? Ощущение, будто VAR у нас только для галочки».

Разбираемся в принципах работы VAR: за день до финала Кубка

Принципы работы с видео ассистентом рефери (VAR) подробно описаны на сайте IFAB (Международный совет футбольный ассоциация). Выписали для вас основные моменты.

Перед обращением к VAR (видеоассистент рефери) главный судья и другие официальные лица матча всегда должны принимать первоначальное решение (включая любые дисциплинарные взыскания), как если бы не было VAR (за исключением «пропущенного» инцидента).

Главный судья — единственный человек, который может принять окончательное решение; VAR имеет такой же статус, как и другие официальные лица матча, и может только советовать судье.

VAR автоматически проверяет кадры телекамеры на предмет каждого потенциального или фактического гола, штрафа или прямого решения/инцидента с красной карточкой или случаи ошибочного определения нарушителя, используя различные углы обзора камеры и скорость воспроизведения.

Если «проверка» не указывает на «явную и очевидную ошибку», VAR обычно не нуждается в связи с судьей – это «тихая проверка»; тем не менее, иногда это помогает судье/помощнику судьи управлять игроками/матчем, если VAR подтвердит отсутствие «явной и очевидной ошибки» или «серьезного пропущенного инцидента».

Если возобновление игры необходимо отложить для «проверки», судья сигнализирует об этом, четко прижимая палец к наушнику, вытягивая другую руку: этим он показывает, что судья получает информацию (которая может быть от VAR или другого официального лица матча).

Если «проверка» указывает на вероятную «явную и очевидную ошибку» или «серьезный пропущенный инцидент», VAR сообщит эту информацию судье, который затем самостоятельно решает — нужна ли «проверка».

Основные ситуации, когда прибегают к «проверке»:

VAR (или другое официальное лицо матча) рекомендует пересмотреть» эпизод;

судья подозревает, что было упущено что-то серьезное.

Если игра уже остановлена, судья откладывает возобновление. Если игра еще не была остановлена, судья останавливает игру, когда мяч оказывается в нейтральной зоне, когда ни одна из команд не находится в атакующем положении, после чего очерчивает «знак ТВ».

VAR описывает рефери, что можно увидеть в телевизионных повторах, а затем рефери:

показывает «ТВ знак» (если он еще не показан) и переходит в зону просмотра (OFR) – перед принятием окончательного решения. Другие официальные лица матча не будут просматривать отснятый материал, если только в исключительных обстоятельствах об этом не попросит судья;

или

принимает окончательное решение, основываясь на собственном восприятии рефери и информации от VAR, и, при необходимости, на данных других официальных лиц матча – проверка только для VAR.

Для субъективных решений, например, интенсивности нарушения фола, вмешательства в положение «вне игры», соображений игры рукой, подходит «проверка на поле» (OFR). Для фактических решений, например, положение нарушителя или игрока (офсайд), точка контакта (игра рукой, фол), местоположение (внутри или за пределами штрафной площади), мяч вне игры и т. д. обычно подходит проверка только VAR, но «проверка на месте» (OFR) может использоваться для принятия фактического решения, если это поможет управлять игроками/матчем или удостовериться в решении (например во время решающего решения по матчу в конце игры).

Судья может запросить разные ракурсы камеры/скорость воспроизведения, но, как правило, повторы в замедленной съемке следует использовать только для фактов, например, положение игрока, точка контакта для физических атак и игры рукой, мяч вне игры (включая гол/нет гола); нормальная скорость должна использоваться для оценки «интенсивности» нарушения или для определения того, было ли это нарушение рукой.

Исходя из правил, Гаузер обратился к VAR, чтобы удостовериться в своем решении о наличии фола. VAR просмотрел эпизод и сообщил об отсутствии фола, и по рекомендациям IFAB Гаузер решил обойтись без OFR («проверка на месте»).

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Будем надеяться, что после игр у нас не будет лишних вопросов по поводу судейства.

Фото: globallookpress.com/Andreas Gora/dpa/Jan Huebner/www.imago-images, КФФ.