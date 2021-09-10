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Допинг в казахстанском спорте: сначала вляпались олимпийцы, теперь проблемы у футболистов

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Вчера, олимпийский чемпион 2016 года казахстанский тяжелоатлет Ниджат Рагимов был дисквалифицирован на 8 лет и лишен медали Игр за нарушение антидопинговых правил.  

CAS признал спортсмена виновным в подмене четырех образцов мочи, что является нарушением статьи 2.2 антидопинговых правил Международной федерации тяжелой атлетики.

Накануне дня рождения герой матча против Украины Руслан Валиуллин получил не самый приятный подарок: стало известно о его положительной допинг-пробе. Вскоре стало известно, что Валиуллина дисквалифицировали на два года. О допинге в казахстанском спорте заговорили не в первый раз, поэтому Мы решили вспомнить самые громкие допинг-скандалы.

Дисквалификации из-за допинга для казахстанских спортсменов давно не новость: отстраняли  таких именитых спортсменов как легкоатлетка Ольга Шишигина (победительница ОИ-2000) и велогонщик Александр Винокуров (победитель ОИ-2012).

Но больнее всего ударил бан за допинг олимпийских медалистов Игр 2008 и 2012 годов. Все началось в 2016 году, когда Всемирная антидопинговая ассоциация запустила череду перепроверок допинг-тестов на фоне целой серии скандалов с допингом у российских спортсменов. Во время этих проверок с положительными пробами попались и казахстанские спортсмены.

В итоге Илья Ильин был лишен золотых медалей Пекина и Лондона, золотых медалей Лондона лишились тяжелоатлетки Зульфия Чиншанло, Майя Манеза и Светлана Подобедова, серебряной медали Пекинской Олимпиады лишена тяжелоатлетка Ирина Некрасова, бронзовых медалей – борец Асет Мамбетов и тяжелоатлетка Мария Грабовецкая.

Кроме того, аннулированы результаты еще нескольких спортсменов, которые не заняли призовых мест в Пекине и Лондоне, все они – представители тяжелой атлетики – Алмас Утешов, Владимир Седов и Майя Манеза (выступление в Пекине).

А после перед самими ОИ в Рио из казахстанцев на допинге попалась только легкоатлетка Анастасия Кудинова.

В 2019-м положительный результат дала проба  лыжника Алексея Полторанина. Тогда австриец Макс Хауке с поличным был задержан полицией за переливанием крови. Недолго думая, он сдал всех своих подельников, в числе которых оказался и Полторанин. В ноябре 2019-го Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила 32-летнего на тот момент Алексея от всех соревнований под своей эгидой на 4 года.

 

Дальше громкую историю с допингом неожиданно продолжил казахстанский футболист Бауыржан Исламхан. 

18 сентября 2020-го Исламхан провалил допинг-тест после матча в азиатской Лиге чемпионов против «Аль-Садда», вследствие чего был отстранен от игр на профессиональном уровне до вынесения вердикта.

В ноябре дисциплинарный комитет АФК дисквалифицировал Исламхана на два года.

Сам игрок эту ситуацию прокомментировал так.

«После матча азиатской Лиги чемпионов 18 сентября 2020 года я сдал допинг-тест, который, к моему удивлению, оказался положительным. В моей пробе был найден метилгексанамин в крайне маленькой концентрации, всего 90 нг/мл, что явно свидетельствует о ненамеренном использовании этого вещества.

За всю свою карьеру я ни разу не употреблял допинг и не нарушал спортивный режим, поэтому все случившееся является для меня шоком

Метилгексанамин часто используется бодибилдерами для набора мышечной массы и совершенно бесполезен для футбола. Но, к сожалению, это вещество нередко находят в спортивном питании в качестве загрязненного продукта. Я уверен, что столкнулся именно с таким случаем. С 11 сентября почти две недели я находился вместе с командой в Катаре, где мы не могли покидать гостиницу и жили в условиях строгого карантина без возможности приобрести еду и напитки, не говоря уже о запрещенных веществах. Я ел только то, чем кормили в гостинице, и использовал только спортивное питание, предоставленное доктором команды».

 

По отчетам Казахстанского антидопингового центра (КазНАДЦ) рост нарушений антидопинговых правил в Казахстане начался с 2018-го. Тогда КазНАДЦ выявил 25 нарушений, исторического максимума казахстанцы достигли в 2019-м (тогда было выявлено 30 случаев). За 8 месяцев текущего года – уже 26 случаев провала спортсменов антидопинговых проверок, больше всего проблем у легкоатлетов и армрестлеров (по 5).

Сегодня подтвердилась информация о положительной допинг-пробе Валиуллина. Сборной Казахстана пока что ничего не грозит!

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Фото: globallookpress.com/Kalle Parkkinen/Newspix24/yangyuanyong/Gong Lei/Xinhua/Bruno Fahy/ZUMAPRESS.com

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