На Евро-2016 впервые сыграл футболист из КПЛ — Тимощук. Украина не вышла из группы, а игрока хейтили в соцсетях за появление на поле в последнем матче

Анатолий Тимощук — пока единственный представитель КПЛ на Евро за тридцатилетнюю историю нашего чемпионата. В этом году была возможность переписать такую печальную страницу, но игрок сборной Польши Яцек Гуральски получил досадную травму и не поможет своей сборной на Евро-2020.

Но вернемся на пять лет назад. Вызов возрастного Тимощука на Евро украинские болельщики и медиа встретили неоднозначно. Многие задавались вопросом: нужен ли сборной 37-летний игрок, выступающий в казахстанском чемпионате?

Мы решили вспомнить, каким получился Евро-2016 для Анатолия Тимощука. На тот момент — вице-капитана «Кайрата».

Вызов Тимощука на Евро-2016: в раздевалку нужен был человек для атмосферы, но тренера критиковали и настаивали на появлении в составе молодого Малышева

Вызов Анатолия Тимощука в состав сборной Украины вызвал негодование среди СМИ и болельщиков сборной. Хейт в сторону Тимощука объясняли просто — опорник самовлюблен и приехал в сборную только для обновления рекорда по количеству проведенных матчей за Украину. Многие считали, что ветеран из Казахстана занимает чье-то место в итоговой заявке.

«Чемпион Украины, России и Германии, победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, четвертьфиналист мундиаля-2006 и участник Евро-2012, с 143-мя поединками рекордсмен по количеству сыгранных в составе сборной Украины матчей – с таким выдающимся послужным списком можно смело идти на покой по крайней мере в контексте национальной команды, где конкуренция на позицию опорного хава наиболее острая. Впрочем, преисполненный жажды выполнить известную только ему миссию, Анатолий продолжает оставаться. Ничего, что как футболиста его уже не воспринимают давно» — так писал «Ua-football» о вызове Тимощука.

Экс-нападающий сборной Украины Виктор Леоненко говорил о вызове в сборную Анатолия Тимощука так:

«Не знаю, по каким критериям Анатолий попал в окончательную заявку. В раздевалке нужен дядька-наставник? А зачем тогда Фоменко, зачем Андрей Шевченко? Мы что для рекордов игроков в сборной держим? Долго смеялся, когда Тимощук вышел на 91-й минуте встречи против албанцев. По-хорошему, карьеру Анатолий должен был завершить лет пять назад. Но Тимощук не ушел поныне и занял чье-то место. Малышев, Гусев, Каменюка – все они были бы для команды полезнее, чем рекордсмен».

Вывод из состава национальной сборной Малышева вызвал живую реакцию, но уже из лагеря «Шахтера». В соцсетях появились таблицы со сравнительной инфографикой Тимощука и Малышева:

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо даже высказал мнение, что полузащитник донецкого «Шахтера» Максим Малышев – это самый лучший из украинцев, не попавший в заявку на Евро-2016.

«Тимощуку, конечно, мое уважение. Я склоняюсь перед ним, потому что он много пользы принес Украине. Он должен был поехать: может, не в составе 23, а просто как представитель сборной Украины на чемпионате Европы.

Я как профессиональный тренер повторяю: Малышев на сегодня сильнее всех игроков полузащиты. Хочу пожелать Максиму принять всю эту несправедливость в отношении себя и стараться доказать, что он все равно будет лучшим»

Украинский футбольный комментатор Дмитрий Джулай раскритиковал решение тренерского штаба сборной Украины исключить хавбека киевского «Динамо» Олега Гусева из окончательной заявки на Евро-2016.

«Гусев. 24 матча в премьер-лиге, 10 мячей. Самый результативный его сезон в «Динамо». Если причина не в травме, то у кого-то «Кайрат» головного мозга».

Главному тренеру сборной Михаилу Фоменко пришлось аргументировать свой выбор:

«Тимощук сам по натуре дружелюбный парень. От него, от Руслана Ротаня во многом зависит микроклимат в команде. А любая работа может быть выполнена только если есть сплоченный коллектив»

На это заявление Фоменко украинский сайт «Tribuna» иронизировал:

«Это человек, который не даст расслабиться на тренировках, даже самим фактом своего присутствия – стыдно же проигрывать конкуренцию ветерану. При этом Тимощук точно не испортит атмосферу в команде – он не тот человек, который будет возмущаться «почему меня не ставят в состав?» и гнить на скамейке с видом, что все ему должны».

Тимощук на ЕВРО-2016: запомнился обменом футболок и эпичным выходом на последних минутах в решающем матче

Перед третьим туром сборная Украины проиграла два матча, но все еще имела гипотетические шансы на выход с третьего места. Для этого сборная нуждалась в победе над Польшей. В двух предыдущих матчах Тимощук просидел на скамейке запасных и запомнился только обменом футболками с соперниками.

В заключительной игре кайратовец все же вышел на поле. В компенсированное время (90+2) при счете 0:1 в пользу поляков Фоменко неожиданно решает поменять форварда Зозулю на опорника Тимощука. Об этой странной замене даже пламенно высказался комментировавший матч в прямом эфире украинский журналист Виктор Вацко.

«Замена Зозули на Тимощука – это плевок в лицо всем болельщикам Украины, всем, кто сейчас находится на трибунах и заплатил немалые деньги, чтобы поддержать нашу команду. Браво, Михаил Иванович!»

Выходом на замену против Польши полузащитник «Кайрата» и сборной Украины Анатолий Тимощук улучшил свой же рекорд по количеству матчей за национальную команду, который составил уже 144 матча.

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб прокомментировал выход Анатолия Тимощука:

«Какие эмоции вызвал выход Тимощука? Ну а какие могут быть эмоции? Я этого, как и многие, не понял. Не хочу даже говорить на эту тему.

Почему одних мы, значит, уважаем, а других не уважаем? Что, Александр Караваев не заслужил права выйти на поле хотя бы на несколько минут?»

Эту замену критиковали даже действующие игроки сборной Украины. В том числе, Александр Кучер.

«А как мы можем забить, если у нас вместо нападающего выпускают защитника? Как мы хотим забивать? Извините».

Сам Тимощук никакой проблемы не видел:

«Есть главный тренер, он и решает. Моя замена – это больше психологический момент, возможность выйти в матче Евро, не больше».

В свою очередь тренер уточнил, что такая замена — это дань уважения Анатолию и его карьере:

«Есть степень уважения к тем людям, которые очень много отдали футболу. Я сожалею, что мы не смогли сделать это же для Гусева. Не смогли такое количество заслуженных людей взять.

В другой ипостаси это можно было сделать, но не думаю, что они на это согласились бы. Сегодня чисто по-человечески нужно было сделать то, что мы сделали».

Всю суть этой ситуации украинский сайт «Tribuna» коротко объяснил так:

Тимощук после Евро: вернулся в «Зенит» и стал тренером, а в сборной теперь рулит Шевченко — его команда прошла квалификацию без единого поражения.

После провального Евро Фоменко подал в отставку с должности главного тренера сборной. Вместо него пришел Андрей Шевченко, входивший в тренерский штаб сборной на Евро-2016 (неожиданно пришел вместо опытного Заварова). До сборной Андрей не имел тренерского опыта.

Сборная с Шевченко до последнего боролась за выход на ЧМ-2018, но в конце заняла досадное 3-е место. При этом Украина успешно прошла отбор на Евро-2020, не проиграв ни одну встречу. Также сборная поднялась в лучшую группу Лиги наций, откуда сразу же вылетела (отчасти из-за не проведенного заключительного матча против Швейцарии и присвоенного Украине технического поражения).

После Евро полузащитник «Кайрата» Анатолий Тимощук принял решение прекратить выступления за национальную сборную Украины.

О таком шаге 37-летний хавбек написал в своем instagram.

View this post on Instagram A post shared by Anatoliy Tymoshchuk (@power4timo)

«Я принял важное для себя решение. Закончить с выступлениями за национальную команду. Казалось, что ещё недавно все началось, но оглянувшись назад я понимаю, что в сборной уже с 2000 года.

Это решение я принял еще во время чемпионата Европы 2016. И это непростой шаг для меня. Хочется сказать отдельное спасибо всем болельщикам, которые всегда были рядом и поддерживали нас в дни побед и поражений.

Спасибо всем тренерам с которым удалось поработать за это время и конечно моим партнерам по сборной. Для меня было огромной честью представлять Украину на футбольном поле и за его пределами

Все было на высшем уровне. Спасибо за сотрудничество ФФУ и хочу попросить прощения у украинских болельщиков за то, что не смог оправдать их ожидания»

Также в 2016 Тимощук объявил о завершении клубной карьеры. В следующем году он вернулся в «Зенит», теперь в качестве тренера, где и работает по сей день.

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На это Евро сборная Украины уверенно отобралась, не уступив ни одной игры в своей отборочной группе. Этот результат вселяет в украинских фанатов позитив. По крайней мере украинцам по силам выйти из группы (хотя бы с третьего места).

В украинской прессе вновь возникли вопросы об итоговой заявке Шевченко, но такого скандала, какой случился пять лет назад, уже не было.

Фото: ВК ФК «Кайрат», ФФУ, ua.tribuna.com, GettyImages, footballua.tv

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