32 комментария

Второй серьезный опыт.

Роман Широков вернулся в «Сатурн» – теперь в качестве гендиректора. Он подписал пятилетний контракт и уже строит грандиозные планы.

«По большому счету Раменское – это старт карьеры в Премьер-лиге. В принципе, и нынешнее назначение можно расценивать так же, как старт в управленческой структуре. Да, у меня был опыт в «Динамо», но здесь, возможно, что-то более масштабное будет. По крайней мере, планы именно такие», – сказал Широков при назначении.

Масштабнее, чем «Динамо»!

А как было в «Динамо»?

Около двух лет Широков работал спортивным директором – в 2018-2019 годах, после возвращения клуба из Первой лиги.

До этого около года помогал спортивному обществу «Динамо» управлять клубом на общественных началах – числился советником председателя Владимира Стржалковского. И, возможно, как-то влиял на процессы в клубе. СМИ писали, что Широков выступал против продления контракта с полузащитником Александром Ташаевым.

Правда, Роман все опровергал: «В мои полномочия не входит участие в трансферах футбольного клуба, всем этим занимаются люди, непосредственно руководящие клубом – [генеральный директор] Муравьев, главный селекционер и главный тренер. Поэтому для меня удивительно, что мое имя связывают с какими-то вето на трансферы или чем-то подобным».

Однако в 2018-м полномочия Широкова расширились – ему доверили трансферы. И Ташаев в итоге покинул команду уже при Широкове-спортдире. Отзывы о работе Широкова – противоречивые. Вот, например, цитата Алана Агузарова, юриста Станислава Черчесова.

«Широков – одна из самых конченых личностей, которых я встречал в футболе, – откровенничал Агузаров. – Я вел переговоры по продлению Ташаева – тогда еще был Рауш, тоже наш клиент, которого мы привезли в «Динамо», – и в какой-то момент Широков попросил встретиться поговорить. Встретились, достаточно хорошо поговорили.

Потом созвонились. Я ему стал говорить о своих условиях, которые я хотел бы видеть для своих игроков. На что мне Широков говорит такую фразу: «Забери свое говно и катись из клуба». Дословно, у меня даже голосовое сообщение было. Я ему пишу: «Слышь ты, мудила, подними-ка трубку». А он просто ушел со связи».

В итоге Ташаев скандально покинул «Динамо» (с судами) и перебрался в «Спартак» – правда, время показало, что спортивный директор Широков оказался прав как никогда: последние два года экс-вингер «Динамо» не особо нужен даже в первом дивизионе.

Широков отработал в «Динамо» полтора года – за это время команда окончательно избавилась от тех, кто помогал вернуться из ФНЛ, но не прижился лигой выше, а супертрансферов на вход не было. Самые известные имена: Артур Юсупов, Жоаозиньо, Константин Рауш, Евгений Марков, Мигел Кардозу.

Экс-капитан сборной признавался, что никогда не хотел быть тренером, а всегда думал о менеджерстве: «Когда еще играл, не закладывался, что буду тренером. Как закончил карьеру, пошел учиться именно на спортивного директора. Есть программа FIFA/CIES совместно с ВШЭ – годичный курс. Сейчас там Димка Сычев учится, эти курсы Вика Лопырева заканчивала, Олег Георгиевич Кононов тоже».

Внутри клуба во времена Широкова иногда вспыхивали конфликты, которые просачивались на публику. Спортивный директор уволил тренера молодежной команды Николая Ковардаева, поставив на его место белоруса Владимира Корытько (причем Ковардаев проработал в клубе всего полтора месяца).

Версия Ковардаева: «Широков начал вмешиваться в тренерские дела. Я считаю, что все-таки это не в его компетенции. Зачем функционеру влезать в деятельность тренера и указывать, кого ставить?

Перед вторым сбором Широков позвонил мне, предложил встретиться. На встрече он сказал: «У тебя будет новый помощник». И представил мне Корытько. До этого не спрашивал меня, нужен ли мне ассистент, просто поставил перед фактом, представляете? Тогда я уже начал понимать, что я просто какой-то временный человек. Спросил у Широкова, а зачем вы меня тогда вообще назначали? Чтобы убрать через полтора месяца?».

Был конфликт и крупнее – с Дмитрием Хохловым. Медиа писали о напряженных отношениях тренера и спортивного директора, а Роман публично критиковал Хохлова: говорил про неудовлетворительное качество игры при крепком составе и жаловался на отсутствие прогресса.

Сам Широков, кстати, во время работы объяснял свою позицию по взаимодействию с тренером. Например, отмечал, что команда не должна подбирать игроков под тренера: «Завтра может прийти другой тренер, и что, мы под нового еще шесть человек будем покупать? А что делать с теми, которые не будут его устраивать?». Он же говорил, что хоть трансферы и обсуждаются с тренером (и решение принимается совместно с ним), но тренер не может ставить руководству задачи – только наоборот.

Впрочем, болельщики «Динамо» вступались за тренера и на одном из матчей даже вывесили баннер «Руки прочь от Димы Хохлова», да и руководство клуба в итоге поддержало именно его, а не Широкова – и Роман ушел.

И после отставки Хохлова спустя несколько месяцев злорадствовал: «Весь год вы говорили, что команда прогрессирует, дайте поработать, я что-то не понимаю… Все экспертное сообщество говорило, что «Динамо» прогрессировало от игры к игре, где-то у них не получается забить».

Но со временем они помирились. «У нас просто были разные взгляды на какие-то вещи. Конфликт был на отдельные темы. Сейчас его нет. У нас фотографии есть, где мы вместе стоим. Было недопонимание, но оскорблений и перепалок – нет», – рассказывал Хохлов.

Что связывает Широкова с «Сатурном»?

В 2005 году воспитанник ЦСКА оказался в «Сатурне» – хотя до этого не играл не только на уровне Премьер-лиги (один матч за «Торпедо-ЗиЛ» в 2001-м), но и даже в первом дивизионе! К 2005-му у него был опыт только во Второй лиге (и даже полупрофессиональном третьем дивизионе), но не больше.

В Раменское Широкова взял Александр Тарханов. «Я Рому еще по матчам за юношеские команды знал, – рассказывал Тарханов. – Контакт у нас всегда был. Знал, что в тот момент Рома играл за «Видное». Агенты Широкова попросили, чтобы я его к себе взял. И Романа сразу аргентинцы приняли. Там в «Сатурне», если помните, большая группа латиноамериканцев была. Игрока-то видно сразу.

Кто-то мне говорил, что скорости у Широкова нет. Я отвечал, что у него скорость мышления есть. Может, на стометровке у него нет скорости. Но с мячом Роман очень хорошо бежит и хорошо своей скоростью управляет».

Широков мог оказаться в «Сатурне» на год раньше – агент Арсен Минасов привозил хавбека в Раменское еще в 2004-м, но Борису Игнатьеву он не понравился. «Петровичу почему-то не приглянулся. Сказал: «Не скоростной». И Рома отправился обратно в «Видное», – вспоминал Тарханов.

При Тарханове Широков играл регулярно, а вот с Владимиром Шевчуком, который в 2005-м вернулся в Раменское, отношения не заладились. «Знаю, что Шевчуку советовали от меня избавиться, но он ответил: оставляю. Советовали приближенные к «Сатурну» люди. Они владели правами на аргентинца Монтенегро, которого я усадил на лавку. Поначалу Шевчук мне доверял, но затем все изменилось. У Кати (жена Широкова – Sports.ru) умер отец. Я позвонил начальнику команды, отпросился на два дня. Занимался похоронами. Но главный тренер решил, что я его обманываю и просто ушел в загул. Сезон заканчивал в дубле, а Шевчук на всех углах рассказывал, что у меня снова нелады с режимом», – говорил Широков.

А чем Широков еще занимался после завершения карьеры?

В 2018-м, еще до директорства в «Динамо», немного поработал в «Химках». Клуб громко назвал Широкова спортивным директором, но Роман в словах был скромнее: «В «Химках» я просто буду помогать руководству клуба, не более того». Там он провел полгода.

После «Динамо» Широков в основном обсуждал футбол с журналистами и иногда ходил на ТВ. Параллельно дважды влипал в громкие скандалы с судьями.

В 2020-м он избил Никиту Данченкова в матче блогерских команд эпохи до Медиалиги – дошло до суда, который затянулся на полгода. По его итогам Широкова приговорили к 100 часам обязательных работ, а также потребовали возместить избитому судье 100 тысяч рублей за моральный вред.

А летом 2022-го Широков умудрился в статусе администратора детской команды «Строгино» (там играет его сын) обматерить судью и пригрозить расправой – за это Романа дисквалифицировали на полгода.

А как вообще дела у «Сатурна»? Давно не слышно – после вылета из РПЛ

«Сатурн» покинул Премьер-лигу в 2010-м – у клуба закончились деньги, поэтому он не просто вылетел, а был расформирован. Впрочем, спасло наличие второй команды – фактически молодежь перебралась в «Сатурн-2», игравший во втором дивизионе, а через год клуб переименовали в «Сатурн».

Так что чисто формально нынешний «Сатурн» – это бывшая вторая команда того «Сатурна», который играет в РПЛ. Владелец клуба уже давно не Олег Шишканов, сейчас клуб существует и функционирует исключительно за счет бюджета Раменского муниципального района (бюджет около 70 млн рублей), спонсоров найти тяжело.

«Общался с градообразующими предприятиями, банками и даже руководством аэропорта «Жуковский»… Они меня спрашивают, а что я получу «в обратку»? Мы кроме рекламы на наших билбордах и экипировке не можем предложить больше ничего. В такой рекламе никто не заинтересован», – жаловался пару лет назад предшественник Широкова на посту гендиректора Константин Климов.

С сезона-2014/15 раменский клуб – стабильный участник Второй лиги, однажды даже был близок к выходу в Первую лигу, но в целом – классический середняк, который то держится на границе десятки, то поднимается немного выше.

Интересно, что появление такого медийного менеджера во Второй лиге лоббировал министр спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов – удалось продавить назначение Романа, несмотря на наличие у того судимости.

Вскоре после назначения Широкова фанатов обнадежили: как писал инсайдер Иван Карпов, в клуб готов зайти букмекер «Леон» и повысить бюджет до 100 млн рублей, а цель на следующий сезон – борьба за выход в Первую лигу. Муниципалитет при этом полностью отойдет от финансирования, а появление спонсора – первый результат работы Широкова (если все-таки подпишут контракт).

При назначении Роман отдельно проговорил: есть задача выстроить клубную структуру и снова соединить футбольную школу «Сатурн» с клубом, привлекать своих воспитанников и выгодно их продавать.

Получится?

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев, Александр Вильф, Алексей Филиппов, Виталий Белоусов