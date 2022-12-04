Единственный тренер, взявший два ЧМ – Витторио Поццо. Он общался с Муссолини и был новатором

Пример для Дешама.

Дидье Дешам вывел Францию во второй финал чемпионата мира подряд – и близок к повторению великого достижения. В истории футбола только один тренер брал два чемпионата мира (еще и подряд) – Витторио Поццо.

Есть те, кто выигрывал титул как игрок и как тренер (а Марио Загалло, например, еще и как второй тренер), но две чисто тренерские победы – только у Поццо.

Кто он такой?

Поццо родился в 1886 году в Турине, был футболистом, но до высот не добирался (да, как «Тоттенхэм»). Лицеистом он играл за любительские клубы, а затем уехал учиться в Швейцарию и поигрывал за местный «Грассхоппер». В 20 лет он вернулся в Турин и стал одним из основателей клуба «Торино». Там же он через четыре года закончил карьеру, чтобы стать менеджером и тренером.

В 26 молодой и прогрессивный Поццо возглавил недавно созданную сборную Италии. Чтобы отвезти ее на Олимпиаду 1912 года, ему пришлось уйти из «Пирелли», не проработав там и года.

Олимпиада-1912 завершилась для итальянцев провалом. Сборная вылетела из основной сетки в первом раунде после поражения от Финляндии (2:3), а в полуфинале утешительного турнира парней Поццо со счетом 5:1 разгромила Австрия.

Витторио вернулся в «Торино», где одновременно был тренером и техническим директором. Также его вновь позвали «Пирелли» (известный производитель шин) – там он стал гендиректором, а в Федерации футбола Италии остался техническим секретарем.

Когда началась Первая мировая, для Поццо нашлась еще одна работа. Его зачислили в спецподразделение итальянской армии – горную пехоту, где он дослужился до лейтенанта. После войны Поццо вернулся в футбол, и в 1921-м его позвали в технический комитет, который выбирал сборной тренеров.

К Олимпиаде-1924 Поццо вернулся в сборную, но снова не получилось. Италия добралась до четвертьфинала, где уступила Швейцарии. После этого Витторио подал в отставку, чтобы проводить больше времени с заболевшей женой. Но вскоре она умерла, и Поццо переехал в Милан: два года потренировал «Милан», а затем вернулся в «Пирелли» и писал для туринской газеты La Stampa колонки (и делал это до самой смерти).

В декабре 1929-го Поццо в третий раз возглавил сборную Италии. Вскоре команда выиграла Кубок Центральной Европы, прибив в финале будущую австрийскую Вундертим со счетом 5:0.

ЧМ-1934: Муссолини, новая суперсхема и судейские скандалы

К тому времени в Италии уже установился и бурно развивался фашистский режим Бенито Муссолини, для которого спорт был важной частью продвижения идеологии. Муссолини регулярно встречался с членами исполкома ФИФА, когда выбирали хозяина ЧМ-1934, фашисты гарантировали, что покроют все убытки, если они возникнут – и для ФИФА это стало ключевым фактором.

Муссолини был убежден, что успешно проведенный турнир укрепит его международные позиции, а спортивная победа – внутренние. Итальянское министерство пропаганды всячески рекламировало турнир – выпустило более 300 тысяч плакатов и марок с символикой ЧМ. Появилась даже марка сигарет Campionato del Mondo!

Муссолини, уже объявивший себя дуче (вождем), всегда позиционировал себя человеком от народа, любил футбол и даже продвигал идею, что игра зародилась в Италии еще четыреста лет назад – как флорентийский кальчо. Диктатор был тесно вовлечен в жизнь сборной. Иногда тренеру даже приходилось согласовывать с ним схему и состав.

Поццо был англофилом – он ездил в Англию, общался с игроками «Манчестер Юнайтед» и «Дерби Каунти», учился местной тактике. Особенно его увлекал «МЮ», игравший по уже не новой, но популярной в то время схеме 2-3-5 – это так называемая «Кембриджская пирамида», ее придумали в клубе «Кембридж» еще в XIX веке.

Поццо уже тогда понимал, что пять нападающих – многовато. Он изобрел собственную схему Il Metodo («Метод»): передвинул двух нападающих чуть глубже, чтобы они могли разыгрывать мяч и соединять линии, а расстановка превратилась в 2-3-2-3.

Для усиления команды перед домашним ЧМ итальянцы были готовы на все – именно тогда появился термин ориунди (южноамериканцы, которые начали играть за европейские сборные благодаря происхождению). По желанию Поццо итальянское гражданство оформили аргентинцам Луису Монти, Раймундо Орси и Энрике Гуайте. Когда тренера начали критиковать за натурализацию, он ответил: «Если они могут умереть за Италию, они могут сыграть за нее и в футбол».

«У Поццо была строгая концепция футбола: как хороший офицер горной пехоты, он представлял команду как взвод, который должен был подчиняться его приказам, – вспоминал журналист Индро Монтанелли. – Его подход был настолько священническим, что разговоры с ним о футболе напоминали разговоры с кардиналом о Библии».

Поццо требовал, чтобы форварды активно отрабатывали в обороне – и для них это было новшеством. Даже великий Джузеппе Меацца, главная звезда итальянского футбола того времени, не освобождался от черновой работы – для Витторио Поццо его статус не имел значения.

ЧМ-1934 был странным даже для того времени: участвовали 16 команд, не было группового этапа, все стадии отыграли за 15 дней. Не приехал Уругвай – и это был единственный раз, когда чемпионат мира обошелся без действующего победителя. Уругвайцы обиделись, что европейские сборные отказались приезжать на первый ЧМ. Также турнир снова прошел без британских команд. «Национальным ассоциациям Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии есть чем заняться на их собственном Домашнем чемпионате», – говорил босс FA Чарльз Сатклифф.

Италия не была фаворитом домашнего ЧМ практически ни для кого, кроме Муссолини. Он настаивал на победе и воздействовал на игроков и тренеров не только приятными обещаниями, но и угрозами. В 1/8 финала итальянцы легко разделались со сборной США (7:1), но дальше начались скандалы и сложности.

В четвертьфинале Италия и Испания сыграли вничью (1:1) после того, как бельгийский арбитр Луи Барт засчитал гол Джованни Феррари, который сам же сначала отменил. Вратарь Рикардо Самора, один из лучших киперов в истории Испании, получил травму, но Барт проглядел фол. Впрочем, в переигровке (победной для Италии – 1:0) ситуация была не лучше: минимум трое испанцев не смогли доиграть матч, в том числе сменщик Саморы Жоан Ногес, а швецарский реф Рене Мерсе не засчитал два гола гостей. Мерсе собственная же федерация пожизненно отстранила сразу после этой игры – даже не дожидаясь окончания турнира.

В полуфинале Италии досталась Австрия, которую Хуго Майсль уже превратил в Вундертим, одну из лучших команд мира. Австрийцы без проблем разделывали даже британцев и убили миф об их непобедимости. Италия снова победила 1:0 (единственный гол забил ориунди Гуайта), и снова не без скандала: австрийцы были уверены, что перед голом аргентинский итальянец нарушил правила и что судья Иван Эклинд из Швеции в принципе подсуживал хозяевам.

Впрочем, Эклинд не просто не попал под санкции, но еще и получил назначение на финал. Его видели в компании Муссолини еще перед полуфиналом, но арбитр объяснял это желанием «встретиться с великим человеком».

Соперником Италии по финалу стала Чехословакия – и в день игры она признала СССР и установила с ним дипломатические отношения. Муссолини это взбесило, он передал Поццо записку: «Вы несете полную ответственность за успех, и да поможет вам Бог, если вы потерпите неудачу». Италия дожала соперника в овертайме – 2:1, а Эклинда критиковали за предвзятость, однако он продолжил судить на высоком уровне – был и на ЧМ-1938, и на ЧМ-1950.

А через четыре дня после окончания ЧМ-1934 Бенито Муссолини впервые встретился с Адольфом Гитлером.

ЧМ-1938: фашистская форма, самоуверенные бразильцы и второй титул подряд

Вообще-то ФИФА должна была чередовать страны проведения чемпионата мира между Южной Америкой и Европой, но в 1938-м турнир снова отдали Европе – Франции. Уругвай и Аргентина бойкотировали турнир, Испания не приехала из-за начавшейся гражданской войны, а австрийская Вундертим не прибыла, так как Австрия прекратила существование.

На ЧМ-1938 тоже должны были играть 16 команд, но в марте 1938-го нацистская Германия аннексировала соседа, и австрийских игроков насильно включили в состав сборной так называемой Большой Германии. Лучший футболист в истории Австрии Маттиас Синделар отказался – и через год его нашли мертвым (по официальной версии, отравился угарным газом). В итоге команд было 15, а в четвертьфинал автоматом прошла Швеция.

Во Францию в 1938-м Италия ехала непобежденной – при Поццо команда не проигрывала три года. В 1935-м итальянцы снова выиграли Центральноевропейский кубок, а в 1936-м – Олимпиаду в Берлине.

В 1/8 финала ЧМ Италия обыграла Норвегию, справившись с соперником лишь в овертайме, а уже в четвертьфинале попала на хозяев. Итальянцы на матч с Францией неожиданно вышли в черной форме и с ликторской фасцией – символом Национальной фашистской партии. Считается, что это произошло по личному указанию Муссолини, потому что между странами сложились ужасные отношения. Муссолини поддержал Франсиско Франко в испанской гражданской войне, а в 1937-м в Нормандии убили братьев-антифашистов Карло и Нелло Росселли, которые после изгнания в Париж организовали борьбу с Муссолини извне (собрав вокруг себя беглых итальянцев). А убили их члены группировки, связанной с дуче.

Поццо поддерживал с диктатором тесные отношения и не противился его идеологии. Более того, когда французы освистали итальянский гимн и поднятые руки в одном известном жесте, футболисты смутились. Но Поццо вмешался, подошел к команде и потребовал поднять руки. На поле его команда была сильнее – 3:1.

Полуфинальный матч должен был пройти в Марселе, и там соперником Италии стала Бразилия. Поццо узнал, что бразильцы выкупили самолет на следующий день после матча, чтобы лететь на финал в Париж. Тренеру это не понравилось, и он отправился на базу бразильцев для серьезного разговора, но ему ответили: ничего отменять не будут, Бразилия уверена в победе. Бразильцы даже дали отдохнуть лидерам вроде Леонидаса – и проиграли 1:2. А после поражения южноамериканцы пошли на принцип: отказались продавать билеты итальянцам, и финалистам пришлось ехать в Париж на поезде.

Перед финальным матчем против Венгрии Муссолини снова решил придать Поццо мотивации – очередной запиской. Все предельно просто: «Выиграй или умри». Впрочем, защитник итальянцев Пьетро Рава опровергал эту историю: «Это неправда. Да, он направил нам телеграмму, желал нам удачи, но там не было фразы «Выиграй или умри».

Италия вновь вышла на игру в черной форме с фашистской фасцией и выиграла 4:2. А вратарь Венгрии Анталь Сабо после матча не особо расстроился: «Может, я и пропустил четыре гола, но мне удалось спасти жизни 11 человек».

Во время Второй мировой войны Поццо числился главным тренером сборной даже во время боевых действий. На Олимпиаде-1948 Италия проиграла Дании в четвертьфинале, после чего карьера Поццо в сборной закончилась на 30 матчах без поражений. Всего же у него 65 побед, 17 ничьих и 15 поражений в 97 матчах (с учетом двух игр в 1912-м).

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Да, это не Витторио Поццо придумал катеначчо (изобретение принадлежит Эленио Эррере), но все-таки именно он придал особое значение обороне и структуре игры. Отношение к нему крайне неоднозначно из-за политического налета и плотного общения с Бенито Муссолини.

В пятидесятых Поццо оказался в изгнании из футбола как раз из-за связи с фашистами. Только спустя сорок лет его имя стало постепенно возвращаться в итальянские футбольные учебники.

И все же в истории сохранился Поццо-тренер и его футбольные достижения: он придумал итальянский футбол. Именно защита на долгие годы станет главной характеристикой кальчо.

Фото: East News/Leemage via AFP; globallookpress.com/fifaworldcup/Instagram.com, imago sportfotodienst, Harro Schweizer/dpa