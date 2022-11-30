Аргентина давно связана с Хорватией: принимала мигрантов, а после войны – беглых усташей. Даже у Марадоны, возможно, балканские корни

Неожиданно.

10 апреля 1957-го отмечали 16 лет со дня основания Независимого государства Хорватия, образованного лидером хорватских усташей Анте Павеличем при поддержке нацистской Германии.

Павелич возвращался после собрания домой в Эль Паломар (пригород Буэнос-Айреса). Когда он вышел из автобуса, заметил, что за ним кто-то следит, несколько раз оглянулся и ускорил шаг.

Преследовавший Павелича человек тоже пошел быстрее – тогда Анте развернулся и несколько раз выстрелил в сторону преследовавшего. Но тот был точнее – дважды попал в бывшего лидера хорватских фашистов. Стрелявшим был бывший сербский офицер Благое Йовович. На шум стрельбы выбежала охрана Павелича, но Йовович скрылся.

Павелич тогда испугался, что Аргентина выдаст его Югославии (ордер на экстрадицию действительно выписали через две недели) и спешно уехал в Испанию, где через два года умер в Мадриде из-за осложнений, вызванных раной.

После войны в Аргентину бежали до 35 тысяч усташей. Павелич работал на президента

Павелич был не единственным сторонником режима усташей, бежавшим в Аргентину. После Второй мировой войны сюда приехали, по разным оценкам, от 20 до 35 тысяч хорватов, поддерживавших свергнутый в мае 1945-го режим. Они в основном не знали испанского, поэтому часто устраивались на простые работы – вроде каменщика. А строительный бизнес принадлежал семье президента Аргентины Хуана Перона.

Перон вообще симпатизировал правым европейским режимам (например, общался с Бенито Муссолини), поэтому Аргентину и приняла поток сторонников и союзников стран Оси – как известно, многие деятели нацистской Германии тоже в итоге оказались в этой южноамериканской стране.

Павелич тоже поначалу работал каменщиком, но очень быстро его статус стал известен. Благодаря знакомству с одним из усташей Бранко Бензоном, работавшим в иммиграционном департаменте, бывший лидер хорватского режима сблизился с семьей Перона и возглавил президентскую службу безопасности. Бензон вообще помог многим сторонникам нацистских и фашистских режимов оказаться в Америке – например, известному доктору Йозефу Менгеле, «Ангелу Смерти» из лагеря Освенцим, который ставил эксперименты над евреями.

Однако после падения режима Перона в 1955-м Павелич потерял привилегии и защиту – и тогда Югославия потребовала у Аргентины его выдачи. Переговоры шли долго – а потом случилось покушение и вынужденный побег в Испанию через Чили.

Хорваты появились в Аргентине задолго до Второй мировой, балканские корни, возможно, есть даже у Марадоны

Первые мигранты с Балкан приехали в Буэнос-Айрес еще в XIX веке – к началу XX века их численность увеличилась до 120-150 тысяч человек (при населении страны в 7 миллионов).

В основном это были мигранты из приморских районов Хорватии, в частности Далмации. Дело в том, что с середины XIX века Аргентина стимулировала миграцию для экономического развития – в Европе работали вербовщики, мигрантам помогали устраиваться на новом месте, а в стране благодаря притоку новых жителей начался экономический рост.

Еще один плюс для мигрантов – относительно простое получение гражданства, дети получали гражданство при рождении (право земли действует в Аргентине до сих пор), да и сейчас Аргентина остается очень привлекательным вариантом для получения паспорта: для этого нужно легально прожить в стране всего два (!) года. В большинстве европейских стран такой срок составляет минимум пять лет.

Несколько волн миграции (до Первой мировой, в межвоенный период, после Второй мировой) привели увеличили численность аргентинских хорватов до 250 тысяч человек. Сложности точного подсчета в том, что в государственных переписях населения нет пункта о расовом или этническом происхождении. Собственно, еще с XIX века аргентинские власти придерживаются этой концепции: если ты получил гражданство, ты аргентинец – и неважно, откуда ты попал в Аргентину (именно поэтому неизвестно, например, сколько в стране темнокожих, а в сборной их вообще нет).

Поэтому у некоторых известных аргентинцев есть хорватские корни – возможно, даже у Диего Марадоны!

Есть версия, дедом Марадоны по материнской линии был Матео Кариолич родом с острова Корчула на Далматинском побережье. Он назвал свою старшую дочь Далмой – в честь Далмации, региона Хорватии. А Диего назвал свою дочь в честь матери – тоже Далмой.

Правда, сам Диего не знал на 100 процентов свое происхождение. «Мне сказали, что у меня есть хорватские корни. Не могу утверждать на сто процентов. Точно знаю, что у отца баскские корни. Но если у меня есть и хорватские, что ж, это здорово», – рассказывал он в Загребе.

Марадона, кстати, вместе со сборной Аргентины приезжал в Хорватию в 1994 году – еще до формального окончания хорватской войны за независимость. Подарил президенту Франьо Туджману мяч, а сама игра с хорватами собрала 40 тысяч человек на трибунах стадиона в Загребе и закончилась нулевой ничьей. Марадона дружил с Давором Шукером и признавался, что его кумир – баскетболист Дражен Петрович, который за год до этого погиб в автокатастрофе в Германии. «Не грустите. Он был чудом и будет жить всегда», – сказал Марадона матери Петровича на возложении.

Аргентина помогала Хорватии оружием в войне с Югославией

Дружеский визит сборной Аргентины в Загреб в середине 90-х неудивителен. Аргентинцы вообще одними из первых признали Хорватию и установили с ней дипломатические отношения – в апреле 1992 года. Во время войны с Югославией на стороне Хорватии сражались добровольцы из Аргентины – не меньше четырехсот человек, в основном с хорватскими корнями. Еще 800 человек направились в зону боевых действий как миротворцы ООН.

Помогали не только людьми, но оружием – в 1991-м году президент Аргентины Карлос Менем подписал два тайных указа о военных поставках в Хорватию.

Совет безопасности ООН тогда выступал против эскалации конфликта в Югославии, поэтому единогласно утвердил эмбарго на такую помощь – в том числе и странам, которые объявили независимость. Но Аргентина все равно продолжала это делать.

По документам оружие направлялось в Панаму и Венесуэлу (которые на самом деле ничего не запрашивали), а уже оттуда переправлялось в Хорватию. Параллельно, кстати, Аргентина помогала и Эквадору, который воевал с Перу, хотя аргентинцы были одним из гарантов мира между этими странами.

Хорватам поставили около 6,5 тысячи тонн вооружения – винтовки, мины, гранаты, боеприпасы, бронежилеты и прочая экипировка. В итоге в том числе благодаря этой помощи хорваты добились победы над югославской армией, которая в тот момент, по сути, представляла лишь Сербию и Черногорию. Первый президент независимой Хорватии Франьо Туджман публично благодарил аргентинцев за помощь.

Правда, эта помощь вскрыла аргентинские коррупционные проблемы. Выяснилось, что деньги, полученные от Хорватии и Эквадора, не добрались до бюджета Министерства обороны Аргентины – по сути, доставались хорватам и эквадорцам как списанные.

Чтобы скрыть недостачу оружия, устроили взрыв на заводе Рио-Терсеро – погибли семь человек, пострадали более 300, сильно пострадал и одноименный город. Первоначально взрыв признали несчастным случаем, что подтвердил президент Менем, но последующие расследования показали, что это не так.

В 2001 году Менем бежал в Чили вместе со второй женой, и чилийцы не выдали его для допроса по делу (не позволял закон – выдать можно было только осужденного). Он вернулся в Аргентину только в 2004-м, когда были отменены ордеры на арест.

Но уйти от ответственности не удалось – дела о взрывах и контрабанде возобновились позже. В 2008-м Менема признали виновным и дали семь лет колонии, однако из-за преклонного возраста и статуса сенатора наказание смягчили до домашнего ареста. А министру обороны Оскару Камильону дали пять с половиной лет. Менем также должен был присутствовать на втором судебном процессе – по делу о взрыве, в котором ему было предъявлено обвинение в косвенной причастности, однако он умер в феврале 2021-го, за 10 дней до заседания.

Расследование завершилось только в 2014-м – несколько инженеров и отставных военных получили от 10 до 13 лет колонии по делу о взрыве в Рио-Терсеро.

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В 2018-м президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович посетила Аргентину с официальным визитом – вручила президенту Маурисио Макри футболку сборной Хорватии с его фамилией, а затем побывала в сообществах хорватов в Росарио и Тукумане. После, на ЧМ-2018, хорваты разгромили аргентинцев в матче группы.

Перед ЧМ-2022 официальные лица Хорватии и Аргентины давно не встречались – но кажется, им точно будет что обсудить.

Фото: globallookpress.com/Scherl, Pressefoto Rudel/Herbert Rudel, Ricardo Ceppi/dpa; commons.wikimedia.org; East News/Index Fototeca