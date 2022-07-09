Босс «Спартака» Леонид Федун одной из причин неудач в прошедшем чемпионате считает высшие силы: «С самого начала было понятно, что чемпионами нам не стать. Весь чемпионат, так сказать, зациклен только на чемпионство одной команды. А вот в Кубке – да, в Кубке можно было победить».

Это можно было бы списать на эмоции после финиша, но Федун не впервые выдвигает тезис об антиспартаковском заговоре, его поддерживает и Зарема Салихова – от ее медиатак вы точно не увернулись.

А откуда вообще взялась история с антиспартаковским заговором? Возможно, вы удивитесь, но авторство теории принадлежит не семье Федуна.

Корни антиспартаковского заговора кроются в XX веке – хоть тогда его так и не называли

Первый эпизод подробно описывал спартаковский историк Сергей Бондаренко – в 1939 году клуб выиграл в полуфинале Кубка у тбилисского «Динамо» за счет спорного гола, затем обыграл в финале ленинградский «Сталинец» (3:1). Но трофей пробыл у красно-белых всего несколько дней: второй протест «Динамо» удовлетворили и заставили команды переигрывать полуфинал.

Из-за абсурдности в происходящее тогда сразу не поверили. Когда слухи дошли до руководителя «Спартака» Николая Старостина, он созвонился и встретился со всеми значимыми футбольными функционерами: главой тогдашнего аналога спорткомитета Снеговым, обсудил ситуацию с братом, Александром Старостиным, также работавшим советским футбольным чиновником. Все они уверенно заявили, что переигровки не будет и быть не может. Впрочем, скоро их уверенность рассеялась — тбилисское «Динамо» поездом отправилось в Москву, готовиться к матчу. Решение приняли на самом верху – а на переигровке присутствовал сам Лаврентий Берия, который болел за «Динамо». Он покинул стадион, когда Георгий Глазков сделал счет 3:1 («Спартак» в итоге выиграл 3:2).

Вот как это вспоминал Старостин: «Перевожу взгляд с табло на центральную трибуну. Берия встает, со злостью швыряет стул, выходит из ложи и уезжает со стадиона».

Еще одна характерная черта того времени: когда Старостина через три года арестовали, то посреди разговора об устройстве дел в чемпионском «Спартаке» следователь вдруг спросил: «Получал ли судья матча «Спартак» — «Динамо» (Тбилиси) Усов взятку в виде талонов на пару дамских туфель? «Нет, – ответил Николай Старостин. – Усов дамские туфли купил сам».

Второй эпизод советского антиспартаковского заговора (правда, менее громкий, хотя и не менее значимый) случился в 70-х, когда «Спартак» в первый и последний раз вылетел из Высшей лиги. В 1976-м красно-белые до последнего тура не падали в зону вылета – но в заключительной игре сезона приехали в гости к киевскому «Динамо».

Тренер того «Спартака» Анатолий Крутиков конфликт: «Я накануне матча знал, что нас задушат. Анатолий Иванов судил, ленинградский. Подхожу, только начал: «Толя...» — «Федорыч, я ни-че-го не могу сделать!» Я все понял. Не знал, что Ловчев, капитан, в другом лагере — хотел отправить его с киевскими ребятами поговорить. Думал, договорятся они на ничеечку-то. А Ловчев отвечает: «Федорыч, не делай этого!». То была единственная надежда, но очень маленькая. В Киеве первый секретарь приехал смотреть, как «Спартак» хоронят. В городе праздник был… «Спартак» никто не любил. Это точно говорю. Даже Лева Яшин, хороший мужик, не особенно уважал… Ревность какая-то. Валя Иванов терпеть не мог этот «Спартак». Но я всю вину за тот вылет на себя принял. А разговаривать вообще ни с кем не хотел».

Почему Ловчев не стал договариваться с киевлянами? Есть такая версия: у Крутикова был конфликт с большой группой футболистов, те не приняли его методы, отношение и не хотели никак ему помогать.

«Спартак» мог остаться даже после поражения – финальный тур растянулся аж на четыре дня. Красно-белые сохраняли надежду, ведь их устраивало одно из следующих событий – или победа «Локомотива» над «Шахтером», или уже вылетевшего минского «Динамо» над «Черноморцем», любой результат «Торпедо» (к слову, уже ставшего чемпионом) против «Арарата», кроме поражения. Но все сложилось не в пользу «Спартака».

«Все московские команды проиграли в последнем туре осеннего чемпионата, это правда. Не знаю, специально или нет, можно только строить догадки. Тем не менее, вышло так, что и «Торпедо», и ЦСКА, и московское «Динамо», и «Локомотив» проиграли, а мы вылетели в Первую лигу», – вспоминал Николай Осянин. Правда, доказательств антиспартаковского заговора не нашлось, а красно-белые уже через год вернулись в элиту с Константином Бесковым.

Третий эпизод – в одном из последних союзных чемпионатов, когда за «Спартаком» Олега Романцева гнался «Днепр». В Москве полагали, что украинские команды Высшей лиги всячески помогали днепрянам достать красно-белых, но ту теорию подрубил сам Романцев: «Признаюсь, когда осенью «Днепр» догонял «Спартак», и у нас возникли разного рода сомнения в честности некоторых побед наших преследователей. Но каждый раз я пытался уговорить сомневающихся не бросаться в крайности, доказывал, что если мы выигрывали чаще, чем проигрывали, то почему же это тогда не мог делать и тогдашний чемпион «Днепр», игравший не слабее, чем за год до этого.

Если следовать логике таких «знатоков» советского футбола, то можно договориться и до того, что и «Спартак» побеждал нечестным путем. Заканчивая этот неприятный разговор, скажу, что к подобным обвинениям чаще всего прибегают те, кто сам имел отношения к разным договорам и сговорам. Это тот самый случай, когда вор громче всех призывает держать… вора».

Слова про заговор в России первым произнес Червиченко. Его возмутило судейство в матче с ЦСКА

В девяностых истории про антиспартаковский заговор утихли – «Спартак» доминировал. Мем про заговор в том виде, в котором мы его знаем, зародился с приходом Андрея Червиченко на пост президента клуба.

В 2003-м, когда «Спартак» выдал один из худших сезонов в истории, Червиченко не понравилось судейство Валентина Иванова в матче с ЦСКА (2:3) – босс пришел на пресс-конференцию вместе с тренером, где и выдал спич о заговоре.

«Наши болельщики меня часто спрашивают: существует ли заговор против «Спартака». Руководствуясь корпоративными интересами, всегда отвечал отрицательно.

Но сегодня вопиющий эпизод с назначением пенальти убедил нас, что… Не буду говорить об «определенных силах», скажу конкретно: Вячеслав Колосков и его окружение абсолютно не желают больше видеть «Спартак» на вершине футбольной России. Вячеслав Иванович сегодня лично приехал на «Динамо» убедиться в том, что Валентин Иванов выполнит все директивы. Арбитры в России подчиняются лично Колоскову и исполняют все его прихоти. Сегодня требования президента РФС были исполнены.

После матча пять раз просмотрели видеозапись «великолепного» пенальти, исполненного Валентином Ивановым. Мы – люди в здравом уме, трезвом сознании, и нам не остается ничего, кроме как признать, что организована кампания против «Спартака».

С тех пор слова о заговоре ушли в народ.

В новой эпохе тренд поддержал Карпин – после дисквалификации Веллитона

Тема утихла после ухода Червиченко, но вскоре возобновилась – в период Валерия Карпина. В 2011-м он так оценил дисквалификацию Веллитона на 6 матчей за столкновение с Акинфеевым, после которого вратарь сборной России порвал кресты и выбыл на несколько месяцев.

«Я не говорю, что это заговор. Не знаю, заговор это или не заговор. Так получается, случайно или нет. Каждый может думать что угодно. Я реально думаю, что это так», – говорил он. Мем ушел в народ – и вот как Карпин реагировал на вопрос корреспондента «Удара головой».

Звучало запутано, но мысль читалась. Леонид Федун поддерживал теорию тренера, хоть версию с заговором и отвергал: «Это настолько ангажированное решение, которое было сделано под давлением влиятельных болельщиков противоборствующих команд, что у меня просто нет слов.

«Зениту», ЦСКА, московскому «Динамо» и Фурсенко на нравится «Спартак». Когда сломали Радича и Нарубина – одному удалили почку, а второму селезенку – никто даже пальчиком не погрозил. Где был славный КДК и РФС, где был непредвзятый господин Фурсенко?». А итоге сезона-2011/12 подвел так: «Не хочу говорить, что существует какой-то заговор против «Спартака», а вот заказ – возможно».

О заговоре спрашивали даже Артема Дзюбу – и вот что он отвечал: «Не могу отвечать за всех, но в заговор как таковой большинство, конечно, не верит. Другое дело, что нас на самом деле недолюбливают, и многие спорные эпизоды решаются не в нашу пользу. Но надо понимать, что это следствие и нашей собственной политики – если ругаешься с РФС или судьями, трудно ждать, что они в ответ будут тебя любить. Тем более что «Спартак» всегда был раздражителем для очень многих – и из-за любви огромного количества народа, и из-за своих спортивных успехов».

Тема антиспартаковского заговора сохранялась в народе с того времени – и всплывала после каждого спорного судейского решения.

Интересно, что в чемпионский сезон «Спартака» про судей вообще не было разговоров. Массимо Каррера принципиально не обсуждал арбитров: «Я никогда не говорил о судействе и не буду. Говорить о нем – давать алиби своей команде. Если команда проигрывает, в этом виновата она сама». С ним соглашались и футболисты. «Где-то, может, арбитры что-то не увидели и не поставили, даже стопроцентное, – утверждал Роман Зобнин. – Но такого, чтобы был какой-то заговор, нет. Иногда судьи могут ошибаться в пользу «Спартака», иногда – наоборот. Не нужно зацикливаться на этом. Нужно смотреть в первую очередь на себя и на свою игру».

Новую жизнь теории уже в 20-х подарила Зарема Салихова: «Все спорные моменты решаются не в пользу «Спартака» – вот где стабильность. Похоже, что судьи выполняют какой-то свой KPI».

И эти слова работали! «Постоянные жалобы на судейство – на этом фоне я уже сам почти поверил в теорию заговора против клуба», – признавался Дмитрий Сычев. Когда в марте 2021-го КДК не отменил карточку Жиго, но отменил Даниилу Фомину (а «Спартаку» и «Динамо» предстоял очный матч), Федун был недоволен: «Я как член исполкома не имею права комментировать судейство. Что касается этого решения, то, конечно, зная, что будет дерби, и когда одному игроку отменяют карточку, другому не отменяют, и тем более, насколько мы знаем, по Фомину мнение судейского комитета разделилось, то это выглядит странно.

Естественно, что тут же у наших болельщиков возникает теория заговора. Конечно, в таких случаях лучше все делать, как говорится, параллельно, чтобы ни у кого не возникала идея предвзятости».

Но судьи в представлении Заремы – только заказчики.

«2000-е прошли под влиянием Евгения Гинера, затем на все позиции и отрасли, включая спортивное телевидение и не только, заступил «Газпром», – рассуждала Салихова. – Вы правда верите, что крутые топ-менеджеры – руководители больших корпораций, которые возглавляют российский футбол, за последние два года просто не смогли отладить работу ВАР? Верите, что сложно найти, обучить, повысить профессиональный уровень десяти арбитров, которые без скандалов могут отсудить хотя бы один тур?

А может, футбольным небожителям просто это не нужно? Ведь их все устраивает! Сверхзадача-то выполнена. Ими легко модерируется результат игры любой команды».

Суббота, «Газпром Арена», новый раунд.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Вяткин, Владимир Федоренко; globallookpress.com/Nataliya Kondratenko