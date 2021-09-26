Слуцкий уже 20 лет воспитывает судей. История холодных отношений – от правого хука до ругательств в рацию резервного

Осторожно: внутри очень недружелюбно.

«Рубин» уступил «Ростову» 1:2, 71 минуту играя в меньшинстве. После матча Леонид Слуцкий жестко проехался по Виталию Мешкову, арбитру матча:

«Хочется комментировать футбол, а не бенефис арбитра, который устроил Мешков. У них уехали все руководители, все вернулось назад, все рухнуло, полная безнаказанность.

Такие люди, как Мешков, губят наш футбол . Мешков – герой матча. Люди видели его бенефис, и он творил то, что хотел.

Кто его назначал? Он не жмет руку, у него высокое эго, но его все равно назначили на нашу игру. Мы пытаемся сохранить футбол, команды, пытаемся доставить удовольствие зрителям. Просто фантастика. У меня нет претензий к ребятам, вдесятером пытались бороться. Но у нас отняли два угловых удара и еще . Конечно, люди будут уезжать из чемпионата, когда такой беспредел. Он просто плюнул нам в лицо.

Я ему сказал в перерыве: «Ты меня не любишь, но суди нормально! » Это бесполезно.

Сейчас опять будут говорить, что Слуцкий ноет. Но я не ною . Говорил, что не надо назначать на наши матчи Мешкова и Иванова. Есть вопросы к квалификации игроков, тренеров. А когда судят в одну сторону, то это предвзятость. Судья просто издевается».

21 год назад Слуцкий ударил судью. Тот хук мог стоить ему карьеры

Отношение Слуцкого к судьям испортилось давно. В 2000-м он врезал арбитру Николаю Павлову, который засуживал его «Олимпию» во второй лиге, и разбил ему лицо. «В тот момент у меня было чувство, будто кто-то незаслуженно бьет моего ребенка – и, как отец, я не выбирал методов защиты. Видел, что на меня смотрят эти 17-18 летние пацаны, которые не понимали, что происходит, и своими взглядами говорили: «Защитите нас как-то, в конце концов! – вспоминал Слуцкий. – И на каком-то абсолютно рефлекторном уровне у меня вылетел правый боковой. Такую вот я выбрал форму защиты. Хотя, конечно, и ужасным способом. Бить судью – не самый эффективный способ изменить мир».

Тренера даже хотели пожизненно дисквалифицировать, но его защитил Алексей Спирин – бывший футбольный судья международной категории и председатель инспекторского комитета РФС. Именно Спирин повлиял на решение – на заседании комитета он обратил внимание, что резервный попытался вмешаться в конфликт и спровоцировал Слуцкого, а также добавил: «Это молодой тренер, давайте дадим ему шанс».

В 2007-м лайнсмен послал помощника Слуцкого, а Лео взорвался: «Судьи ведут себя как хозяева жизни»

С тех пор Слуцкого всю карьеру сопровождают конфликты с судьями. Например, то самое удаление в 2006-м, про которое он вспоминает, на самом деле случилось в 2007-м. Это был матч ФК «Москва» – «Локомотив» в чемпионате России, судил Юрий Баскаков.

Началось все с замечания Сергея Шустикова, помощника Слуцкого в «Москве». Он крикнул лайнсмену Тихону Калугину, чтобы тот подсказал главному о фолах на Томаше Чижеке. Калугин, который и сейчас продолжает работать в РПЛ, ответил грубо: «Рот закрой и ######## (отвали – Sports.ru)». Шустиков в ответ бросил: «Сам заткнись». Была версия, что помощник тренера указывал даже не на фол, а просто громко подсказал игроку на поле прямо из-за спины лайнсмена.

После этого Калугин подозвал Баскакова – и тот удалил сначала Шустикова, а затем и Слуцкого, который эмоционально заступился за помощника.

Тренер подтверждал, что ассистент судьи нецензурно выругался в адрес Шустикова, но от красной его это не спасло.

«Лайнсмен просто-напросто хам, – возмущался Слуцкий после игры. – Я такого хамского отношения к тренерам ни разу в жизни не встречал. Я просто шокирован поведением арбитра. Они ведут себя как хозяева жизни, творцы успехов и неудач на футбольном поле. Хотя там был рабочий эпизод, которых встречается тысячи.

Сергей Шустиков делал подсказку, а арбитр развернулся и начал его оскорблять. У нас в российском футболе система двойных стандартов. Кому-то можно все, а ты, раз молодой, можешь и потерпеть. Представляю, если бы арбитр что-то подобное сказал в адрес маститого специалиста. С ним бы не знаю, что сделали. А нам, молодым можно говорить все, что думаешь».

В 2008-м Безбородов «не справился с работой»: удалил Саву и О Бом Сока, а заодно дал «Динамо» пенальти на 90+2

Новый конфликт случился уже через год, когда «Крылья» и «Динамо» выдали один из самых жарких матчей сезона: самарцы привезли два гола в первом тайме и горели 0:2 (кстати, именно здесь первый гол в карьере забил Федор Смолов).

Но затем команда Слуцкого включилась, забила трижды, но на 90-й все равно пропустила. Все это было при ярком судействе Владислава Безбородова: три красные (две – «Крыльям») и пенальти в ворота самарцев в добавленное время.

«Сложно комментировать, когда такие эмоции, и когда эти эмоции негативные и, естественно, направлены они в адрес арбитра этого матча. Я считаю, что он вообще не справился с работой, и та же травма Дениса Колодина – это следствие неквалифицированного арбитража сегодняшнего матча, – злился Слуцкий после матча. – Огромное количество фолов, желтых, красных карточек стало следствием того, что судья свою работу выполнил плохо. Я не хочу сейчас говорить про каждый момент, разбирать, но основная задача арбитра – какие-то вещи упреждать, быть системным и последовательным в своих решениях. Несмотря на то, что судья активно помешал зрелищному поединку, я могу сказать, что мы очень серьезно готовились к этой игре».

Первым удалился на 48-й минуте Евгений Савин: он ударил мячом в землю (уже вися на желтой) после того, как реф дал фол в атаке, – и увидел перед собой вторую карточку. Кстати, за это удаление Слуцкий оштрафовал Саву на 5 тысяч долларов. «Я очень сильно на него злился, но после этого больше никогда не нарушал», – с улыбкой вспоминал Евгений тот матч.

Во втором тайме Денис Колодин прямой ногой влетел в О Бом Сока, но реф не заметил нарушения – а травму получил сам Колодин. Зато без второй желтой не остался Кирилл Комбаров – он ушел с поля на 66-й минуте. А «Динамо» на 92-й минуте под смех комментаторов получило пенальти (Мэтью Бут, по версии Безбородова, слишком активно обнимал Александра Димидко) и сравняло – отсюда и эмоции Слуцкого.

«Результат матча – низкий уровень квалификации арбитра. Три тура назад Безбородов в игре «Динамо»– «Москва» на четвертой добавленной минуте допустил явную ошибку – бело-голубые не только пропустили гол, но и потеряли вратаря. У меня сложилось впечатление, что в нашей игре Безбородов просто вернул бело-голубым мини-должок, – сказал тренер через пару дней после игры, немного подостыв.

«Поражает, что судья не остановил игру, когда Коллеру сломали нос. Это трагично». Так в 2009-м получил Сухина

В 2009-м Слуцкий дорабатывал последний год в «Крыльях» – и разгромно уступил в Москве ЦСКА (0:3). Тренер был предельно спокоен на пресс-конференции, когда рассуждал об игре, но потом вспомнил о работе Станислава Сухины и завелся:

«У Коллера сломан нос. Меня поражает тот факт, не хочу говорить про судейство, но когда такой арбитр претендует на «Золотую мантию» (приз лучшему судье сезона в РПЛ, который вручает «Спорт-Экспресс» – Sports.ru), это трагично. Когда человек лежит со сломанным носом, а судья продолжает встречу и даже не подходит спросить, что случилось. Не говорю про трактовку каких-то моментов.

Просто если бы Акинфеев не привлек внимание, Сухина так бы и не заметил, что у Коллера сломан нос, что он лежит за пределами футбольного поля».

Лапочкин в 2011-м – «самый слабый судья РФПЛ» (а еще Лео как-то критиковал его через рацию резервного). Он удалил Набабкина и дал пенальти «Краснодару»

В 2011-м досталось Сергею Лапочкину – Слуцкий наградил его титулом «самый слабый судья РПЛ» после ничьей с «Краснодаром» (1:1).

Во-первых, он дал пенальти в пользу «Краснодара» в первом тайме при счете 0:1 – правда, его не реализовал Юра Мовсисян. Набабкин, Игнашевич и Слуцкий очень активно возмущались. Затем «Краснодар» забил после пассивного офсайда, ну а Лапочкин еще удалил Набабкина и заставил ЦСКА провести 20 напряженных минут в меньшинстве.

«По массе эпизодов предъявил претензии Лапочкину. Оказывается, мы самая счастливая команда в Премьер-лиге, потому что он судил нас в первый раз. На мой взгляд, в нашем чемпионате это самый слабый арбитр. Его уровень не соответствует РФПЛ. При этом особо подчеркну, что результат игры ни в коем случае не привязан к действиям арбитра, но то, как он трактовал многие моменты, для меня является огромной загадкой», – возмущался Слуцкий.

Кстати, тогда Лео подколол Лучано Спаллетти, чей «Зенит» боролся с ним за чемпионство: «Мне нравится, что Слуцкий назвал судью, который ему не нравится, потому что тех судей, которые ему нравятся, мы уже знаем».

Сам Лапочкин, впрочем, не очень обижается на Слуцкого. Он даже вспоминал, как тот пытался докричаться до него через рацию резервного судьи: «Был как-то случай – я судил, а он подошел к резервному и сказал что-то в рацию, чтобы я его услышал. Так что Леонид Викторович – молодец, очень креативный. Никто до этого раньше не додумывался. Что сказал? Деталей не помню, но что-то вроде «Ты че так судишь?!». А я не понял, говорю: «Кто это сказал?». Резервный говорит: «Слуцкий!».

Но вообще во время работы в ЦСКА у Слуцкого было не так много претензий конкретно к судьям – это был самый спокойный период его карьеры. Но иногда он позволял себе подколы.

Например, в 2013-м выдал такое: «В перерыве никто ни на кого не кричал, потому что судьи в нашей раздевалке не было». Это было после матча с «Крыльями», где реф Сергей Кузнецов в первом тайме удалил Георгия Щенникова, позже назначив пенальти в ворота ЦСКА. Но и армейцам в этой игре он дал два пенальти – те один не забили, но все равно победили.

В 2014-м после дерби со «Спартаком» он напомнил о Владиславе Безбородове: «К Безбородову претензии есть уже не в первый раз».

И только однажды серьезно прошелся по судейству в целом – по итогам сезона-2015/16.

«Я каждый игровой эпизод пропускаю через себя, в том числе судейские решения. Бывает, арбитр ошибается, ты воспринимаешь это эмоционально, но нет ощущения планомерности, – говорил он в интервью «Спорт-Экспрессу». – Тебе не кажется, что выполняется какой-то «заказ». А иногда прямо вот понимаешь, что команду «взяли за горло». И ничего не можешь сделать. Это чисто внутреннее ощущение. Не могу никак это подтвердить, доказать. Так вот, в этом сезоне подобное ощущение возникало. Конкретные матчи не назову, уж извините.

Буду очень счастлив, если это ощущение меня покинет. И судейство будет таким же, как в матчах сборных или в еврокубках. Когда играем в Лиге чемпионов, даже мыслей таких нет. Хотя там ошибаются даже порой похлеще, чем наши. Но я говорю сейчас не об уровне квалификации арбитров. У нас умеют судить. Основным завоеванием судейского корпуса будет, если тренеры и общественность станут понимать, что судьи просто иногда ошибаются».

«Худший судья в мире. Он бог, и все пришли на него посмотреть». В 2019-м Слуцкий вышел на международный уровень

Кажется, про историю с Сердаром Гезюбююком в России знают все, даже несмотря на то, что она происходила в Нидерландах.

«Знаете, мне кажется, все дело в личной неприязни. В третий раз подряд он допускает ту же ошибку. Он слишком высокомерный, слишком эгоистичный. Он бог, и все болельщики, 21 тысяча, пришли, чтобы полюбоваться на его игру. Но это не его игра!

Он никогда не ошибается, никогда не объясняет свои ошибки или другие решения. Очень высокомерный, очень эгоистичный и худший судья в мире, которого я видел за всю свою жизнь», – такими эпитетами наградил Слуцкий арбитра. Да еще и на английском языке – вы точно видели то самое видео под бит «Кровостока».

Слуцкий зло шутил, что, похоже, «Гезюбююк не любит толстых и лысых», но в итоге все успокоилось. С арбитром его помирили, а в чемпионате дисквалифицировали на один матч.

Слуцкий после возвращения считает, что судьи в РПЛ дают слишком много желтых – и манипулируют игрой даже с ВАР

После возвращения в Россию Слуцкий говорит о судействе намного чаще, чем прежде. Сначала он пытался сдерживаться и очень аккуратно высказывался о решениях, которые могли сказаться или сказывались на результате.

Например, в марте 2020-го Владимир Москалев удалил Хвичу, а судейская комиссия признала красную ошибкой. Слуцкий был спокоен: «У меня к первой карточке возникает много вопросов, но я отвык комментировать судейство. Я пока не видел эпизод с незасчитанным голом, поэтому не могу оценить работу судьи».

В следующем туре (победа 1:0 над «Арсеналом») команда Слуцкого снова почти половину встречи провела в меньшинстве – Сергей Лапочкин за вторую желтую удалил Дениса Макарова. Тренер сдержался:

«Вопросы по удалению, конечно, есть. Но какой смысл об этом говорить? Повторюсь, что вопросы будут всегда. И первая карточка очень спорная. Второй момент не видел, там много игроков было, но... Не готов комментировать более конкретно. Но когда мы играем с «Тамбовом», Еськов обязан был показывать Ойеволе вторую желтую карточку, он не показывает. Нам во всех эпизодах показывают».

Правда, летом он выплеснул эмоции в интервью «Спорт-Экспрессу»: не винил кого-то конкретно, но обратил внимание на количество желтых карточек и проблемы с коммуникацией.

«После возобновления сезона в РПЛ больше всего в Европе показывали желтых карточек. За два тура до окончания сезона я видел статистику: 6,8 карточки за игру. У нас сейчас первый фол – и сразу карточка, карточка, карточка. Объясните мне, почему до этого периода в среднем показывалось меньше 4 карточек за игру, а после стало 6,8? Может быть, случайность? Скажу честно, сильно сомневаюсь.

На мой взгляд, хотя я могу ошибаться, это сделано, чтобы таким образом судьям было удобнее манипулировать игрой. Знаете, такой легкий обход ВАР. Потому что при прямой красной карточке повторы нужно смотреть, а при второй желтой ничего смотреть не надо».

Еще Слуцкого раздражает, что арбитры не объясняют решения.

«Судьи, образно выражаясь, – это обслуживающий персонал. Это не претензия к отдельному арбитру. Это вообще не претензия, а пожелание, совет. Всем будет легче, если ты объяснишь тренеру свое решение, а я пойду и объясню это своей команде».

Лето-2020: работа Иванова – «предвзятость или низкая квалификация? Не знаю»

Через несколько дней после выхода интервью стартовал сезон-2020/21 – и в первом же туре Слуцкого удалил Сергей Иванов. Тренер «Рубина» в перерыве агрессивно спорил с арбитром по поводу неназначенного пенальти на Иване Игнатьеве.

После матча тренер взорвался – выдал несколько громких панчей в адрес и Иванова, и судей в целом.

1. «Судья сказал, что по его мнению пенальти не было. То есть понимаете: мы все видим один эпизод, а он видит другой. Что это? Предвзятость или низкая квалификация? Я не знаю».

2. «Мне арбитр объясняет, что если вы в динамике посмотрите на его левую ногу, то в момент 30-градусного... Они нас всех считают идиотами. Они не объясняют правила. Ведут себя так, как считают нужным. ВАР в каких-то ситуациях вмешивается, в каких-то не вмешивается. А они потом говорят: «Люди просто не в курсе, как работает ВАР». Конечно, не в курсе – вы же не объяснили».

Слуцкий рассказал, что даже связался с арбитром Бьорном Куйперсом и попросил его оценить момент – голландец ответил, что пенальти в эпизоде с Игнатьевым был.

3. «Возникает вопрос: кто лучше разбирается, Куйперс или Иванов? Это как спросить, кто лучше тренирует – Гвардиола или я? Соответственно, можно сделать вывод: либо арбитр Иванов вообще не разбирается в правилах футбола, либо он коррумпирован и предвзят. В обоих случаях решение одно – дисквалифицировать его пожизненно».

Кстати, Иванов насолил Слуцкому еще до его отъезда в Европу. В 2015-м в полуфинале Кубка России он назвал гол «Кубани» «явной ошибкой судьи» и заявил, что именно из-за нее команда вылетела.

Ноябрь-2020: Евтичу разбили лицо локтем, но без красной. «Наверное, надо было его убить»

Удивительно, но в октябре Слуцкий не комментировал действия Михаила Вилкова, когда тот в матче с «Краснодаром» нарушил протокол ВАР и помог краснодарцам с голом, за что впоследствии был отстранен на полгода, а потом и вовсе лишился места в судейском корпусе.

Хотя позже Слуцкий ехидно поддержал решение Ашота Хачатурянца: «То, что сейчас господин Хачатурянц отстранил Вилкова пожизненно – я просто аплодирую ему стоя с криками «браво» и «бис», покупаю билеты на все его премьеры на 10 лет вперед. Видно, что человек понимает суть проблемы».

Вилков отвечал, что «Леонид Викторович недолюбливает нашего брата. Может, у него исторически сложилась эта антипатия к судейству, к судьям, к конкретным людям, поэтому он так бурно реагирует».

В начале ноября «Рубин» полетел в Хабаровск на матч против местного СКА, игрок хозяев Владислав Брагин во время верховой борьбы разбил лицо Дарко Евтичу. У швейцарца пошла кровь, позже футболист потерял сознание. В больнице диагностировали перелом носа и сотрясение мозга.

Судья Павел Шадыханов показал Брагину только желтую карточку – и навлек на себя гнев Слуцкого: «Надо было только, наверное, убить, чтобы арбитр удалил. На мой взгляд, это однозначная красная карточка».

«Судьи не могут выстраивать отношения, у нас нет коммуникации». Новый панч в Казани

«Что нужно сделать работникам ДПС в нашей стране, чтобы их начали уважать? Работать не на свой карман, правильно. То же самое нужно сделать российским судьям, – говорил Слуцкий во время зимних сборов в начале 2021 года. – Все понимают, что в этой области вероятна коррупция. И каким образом она будет искореняться, мне не важно. Мне важно, чтобы она была искоренена.

Я абсолютно спокойно отношусь к тому, что судьи ошибаются. Но я патологически не могу принять, когда ты внутри себя ощущаешь, что это не ошибка, а целенаправленные действия».

А уже через месяц он наехал на Алексея Матюнина после 1:3 от «Химок»: «Когда я спросил у арбитра, почему в одной ситуации повтор смотрят, а в другой нет, то получил желтую карточку. Спрашивал я в максимально корректной форме, на мой взгляд.

У нас нет коммуникации с арбитрами, они не могут выстраивать отношения. Они злят людей. Любой иностранный арбитр бы улыбнулся и сказал, что в перерыве объяснит момент. А у нас он бежит в ста метрах с протянутой желтой. А потом они говорят, что у нас нет коммуникации. Конечно, ее нет. Все тренеры считают, что судьи с ними не в одном окопе!».

В марте осада судейства продолжилась: тренер пришел в «Коммент.Шоу» и продолжил линию о манипуляциях с желтыми карточками, а еще наехал на судей за недоступность и заподозрил в коррупции.

«Я не люблю судей. А кто их любит? Никто их не любит. Они сами виноваты. Разговаривать с ними нельзя, спрашивать нельзя. Я ни разу не слышал от нашего арбитра фразу «Я совершил ошибку».

Основное обвинение арбитрам – в предвзятости. Но его никто не озвучивает напрямую. Для того, чтобы арбитру пройти путь до Премьер-лиги, он шел очень длинными ступеньками, и на всех этих ступеньках у него были определенные обязательства. Он каждую ступеньку проходил не потому, что блестящий судья или не только потому, а еще по многим другим факторам.

И когда ты воспитан внутри этой системы, с первого по девятый класс переходил, принося подарки классному руководителю или директору школы, а в десятом классе вдруг сказал: «Ну, сейчас я попру, все» – всегда есть возможность свернуть на другую тропинку», – говорил тренер.

«Нижайшее качество судейства» Любимова и не пожавший руку Мешков весной 2021-го

Совсем недавно Слуцкий попал сразу в два мини-конфликта. Первый – в конце апреля, когда после матча с «Уралом» выбыл Хвича, а казанцы чуть не пропустили с пенальти в добавленное время.

«Качество судейства сегодня было нижайшее, – резюмировал Слуцкий. – Вопрос даже не в том, что он назначил пенальти и удалил нашего игрока. Вопрос в том, что абсолютно по-разному трактовались разные моменты, он пропускал огромное количество нарушений правил.

Я не увидел вообще никакой ни системы, ни последовательности. На мой взгляд, этот судья (Артем Любимов) не готов судить матчи РПЛ. Я считаю, что травму, которую получил Кварацхелия, во многом спровоцировал арбитр, не давая фолы в очевиднейших ситуациях. Когда в первые 15 минут три грубейших фола против Кварацхелии с ударами сзади, с ударами локтями… И даже в моменте, когда он получил травму, игрок «Урала» ударил ему в ахилл чуть раньше. Человек даже не свистит».

Похоже, после этого судьи обиделись на Слуцкого. После матча 30-го тура с «Ротором», по словам тренера, Виталий Мешков демонстративно отказался пожать ему руку.

После этого тренер выступил с открытым письмом в «Спорт-Экспрессе», в котором прошелся по всем арбитрам и отдельно высказался о Вилкове, Мешкове и Любимове.

Вот как досталось Любимову (тот самый из матча с «Уралом»): «Например, мы написали 23 эпизода по судье Любимову, и было признано, что он в игре с «Уралом» несправедливо назначил пенальти в наши ворота. После этого с судьей Любимовым случается скандал в матче «Торпедо» с «Текстильщиком» – что он там творил, это просто ужас.

И в матче «Ахмат» – «Ротор», когда не поставили пенальти в ворота «Ротора» и дисквалифицировали арбитра Васильева, на ВАР был как раз этот судья Любимов. Мы вам сообщали: обратите на него внимание, ведь он допустил 23 ошибки в нашей игре. Такого плохого судейства я вообще никогда не видел. Мы указали на то, что он не готов, сигнализировали, но на него не обратили внимания и получили еще два грандиозных скандала в матчах с этим арбитром».

Вилкову вообще посвящена генеральная линия всего письма – у него кошмарные отношения со Слуцким, тот обиделся на слова тренера про «обслуживающий персонал».

«Когда я говорил про обслуживающий персонал, то это не была попытка оскорбить судей. Много раз слышал фразу: «Матч обслуживает бригада арбитров...» Именно «обслуживает». Я разве открыл Америку, что судьи – обслуживающий персонал?

И я не понимаю обиды, слов Вилкова про два высших образования. Он сказал: «Арбитры – это высокообразованные люди, у кого-то есть по два высших образования». А что, обслуживающий персонал – синоним людей без образования? У нас даже депутаты – это тоже обслуживающий персонал, а «слуги народа» – прямое выражение.

Судьи – люди с настолько завышенной самооценкой, что не понимают смысла этих слов? Обслуживающий персонал – это не оскорбление. Каждый является обслуживающим персоналом кого-то или чего-то».

За судей в какой-то момент даже заступился Александр Дюков: «При всем уважении, Слуцкий перегибает палку. Судейство – непростой вид деятельности. Когда смотришь телевизор, решения принимать просто. Если у кого-то есть желание попробовать, предлагаю пройти обучение и начинать судить. Есть разные контексты, эпизоды. Все моменты уникальны по-своему, часто расходятся мнения у опытных экспертов».

Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин, Алексей Филиппов, Александр Вильф, Владимир Песня, Максим Богодвид Павел Лисицын ; fckrasnodar.ru; rubin-kazan.ru; kc-camapa.ru