34 комментария

Это было ярко.

«Ньюкасл» благодаря нулевой ничьей с «Лестером» обеспечил себе место в групповом этапе ЛЧ – сыграют в главном еврокубке впервые с сезона-2003/04. Тогда команда не попала в групповой этап – споткнулась о «Партизан» в третьем раунде квалификации.

За сезон до этого «Ньюкасл» залетел в ЛЧ полноценно – и довольно мощно пошумел.

«Ньюкасл» проиграл три стартовых матча, но выгрыз проход в следующий раунд в последней игре с «Фейеноордом»

В групповой этап ЛЧ «Ньюкасл» вывел легендарный сэр Бобби Робсон, который пришел в команду в сентябре 1999-го. До Робсона «сороки» два раза подряд финишировали на 13-й строчке – руководству и болельщикам хотелось большего.

В первые два сезона при сэре Бобби ощутимого прогресса не случилось – оба раза 11-е место. Как оказалось, команда просто разгонялась и адаптировалась к футболу Робсона – уже в сезоне-2001/02 «сороки» перепрыгнули на четвертую строчку, пропустив вперед только «МЮ», «Ливерпуль» и «Арсенал».

В третьем раунде квалификации ЛЧ «Ньюкасл» разобрался с боснийским «Железничаром» (1:0, 4:0) и попал в первый групповой этап – к «Ювентусу», киевскому «Динамо» и «Фейеноорду».

Первые два матча «Ньюкасл» провалил: проиграл «Динамо» в Киеве (0:2) и неожиданно отлетел от «Фейеноорда» на «Сент Джеймс Парк» (0:1). «Вероятно, это случилось из-за того, что у нас не было конкретной тактики на эти матчи – нам просто сказали выйти и взять свое. У нас была хорошая команда, но в ЛЧ просто запредельного настроя недостаточно – нужно быть еще и тактически подкованными», – рассуждал вингер Нольберто Солано, выходивший тогда на правом фланге атаки.

Проиграла команда и «Ювентусу». Поражение в Турине сильно пошатнуло положение «Ньюкасла» в ЛЧ – до этого еще ни одна команда не проходила в следующий раунд, проиграв три стартовых матча в первом групповом этапе.

«Мы были разочарованы. Мы сильно старались, чтобы попасть в ЛЧ, поэтому проиграть первые три матча было очень неприятно. Было ощущение, что все закончилось, даже не начавшись. Атмосфера гнева витала вокруг нас», – вспоминал Алан Ширер.

Матч с «Юве» на «Сент Джеймс Парк» был определяющим – и «Ньюкасл» вырвал победу благодаря голу Энди Гриффина, ему ассистировал Лоран Робер. Победа над туринцами воодушевила команду – дальше были над «Динамо» и «Фейеноордом».

Особенно эмоциональным получился матч в Нидерландах. После трехматчевого бана, полученного после первого матча с «Динамо», вернулся Крэйг Беллами – он и погнал команду вперед. В начале второго тайма Беллами открыл счет, а через пять минут Угу Виана его удвоил – казалось, игра сделана.

«Фейеноорд» вернулся и к 71-й минуте сравнял счет. Ничья выкидывала «Ньюкасл» из ЛЧ – и не факт, что в Кубок УЕФА. Но на 90-й минуте Беллами после удара Кирона Дайера поймал добивание – и вытащил «сорок» в следующий раунд. «Когда я добрался до мяча, он был почти в сетке. Я сказал себе: «Просто попади», – вспоминал Беллами.

Все получилось.

Ширер называл ночь после выхода в следующий раунд ЛЧ невероятной, а защитник Оливье Бернар рассказывал, что весь город после возвращения команды был залит шампанским – пришлось устроить вечеринку прямо в центре Ньюкасла.

«Ньюкасл» до последнего бодался за плей-офф ЛЧ, но «Интер» и «Барса» не пустили в четвертьфинал

Во втором групповом этапе «Ньюкасл» ждали «Интер», «Барса» и «Байер». Команда и болельщики были настроены на победное продолжение – но сказки не случилось.

Все сразу пошло не по плану. На пятой минуте матча с «Интером» на «Сент Джеймс Парк» Беллами снова выгнали с поля – за агрессивное поведение против Марко Матерацци, который спровоцировал валлийца. Крэйгу впаяли бан на три матча – уже второй за один розыгрыш ЛЧ. «Когда я увидел соперников по второму групповому этапу, то мечтал, что после этих матчей войду в историю. Но в итоге попал в нее не так, как хотел», – говорил Беллами.

После матча («Ньюкасл» проиграл 1:4) двухматчевую дискву словил еще и Алан Ширер – он ударил локтем Фабио Каннаваро. «Они были очень умны и воспользовались нашей неопытностью. Да, я ударил Каннаваро локтем, но он тоже фолил против меня – в УЕФА учли это при назначении наказания», – объяснял Ширер.

Проиграл «Ньюкасл» и матч против «Барсы» на «Камп Ноу» – 1:3. «Мне и Гари Спиду в центре поля противостояли Тиаго Мотта, Хави и Хуан Рикельме. Большую часть игры мы просто носились по полю, потому что не могли ничего сделать. После игры я так устал, что на следующее утро не мог пошевелить ногами. Сэру Бобби после матча на электронную почту пришли 25 писем, в которых фанаты требовали убрать меня из команды», – рассказывал Дайер.

Сдвоенные матчи с «Байером» «Ньюкасл» выиграл с общим счетом 6:2. В домашней игре вернувшийся после дисквалификации Ширер даже пальнул хет-триком. Алан с теплом вспоминает тот момент: «Не каждый день делаешь хет-трик в ЛЧ. Это до сих пор одно из лучших моих воспоминаний – отчетливо помню все, что тогда происходило».

Ширер феерил и в следующей игре – с «Интером» на «Сан-Сиро» дважды выводил «Ньюкасл» в лидеры, но миланцы каждый раз отыгрывались. Матч закончился боевой ничьей – 2:2. «Мы играли на гостевом стадионе, но когда выходили из тоннеля, в глаза бросилась огромная черно-белая стена – на трибунах было полно наших фанатов. Второй гол я праздновал вместе с ними – это было вау», – делился Алан.

У «Ньюкасла» был шанс на проход в четвертьфинал ЛЧ – для этого им нужно было обыграть «Барсу» на «Сент Джеймс Парк» и надеяться, что «Интер» не взломает «Байер». Ни того, ни другого не произошло.

Робсон пытался объяснить, почему все так получилось: «Возможно, мы недостаточно созрели как команда. В клубе я часто сталкивался с людьми, которые думали: «Мы – «Ньюкасл Юнайтед», мы должны обыграть всех». Но у нас хватало проблем – например, в центре поля не было исполнителей должного уровня. Если неопытность сталкивается с классом и опытом, то никакой дух и упорство тебя не спасет. На том этапе развития мы не дотягивали до уровня европейских грандов».

***

В том же сезоне «Ньюкасл» стал третьим в АПЛ, снова выйдя в ЛЧ. По словам Ширера, поражение от «Партизана» сильно подкосило команду, но «сороки» все равно дошли до полуфинала Кубка УЕФА, где проиграли «Марселю». Исход противостояния решил дубль Дидье Дрогба.

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Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Ross Kinnaird, Stu Forster