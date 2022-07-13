34 комментария

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«Ньюкасл» сыграет в групповом этапе ЛЧ впервые за 21 год. Чем запомнился прошлый заход?

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Бобби Робсон Бобби Робсон
Алан Ширер Алан Ширер
Ньюкасл Ньюкасл
Крэйг Беллами Крэйг Беллами
Нольберто Солано
Лоран Робер
Энди Гриффин Энди Гриффин
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Это было ярко.

«Ньюкасл» благодаря нулевой ничьей с «Лестером» обеспечил себе место в групповом этапе ЛЧ – сыграют в главном еврокубке впервые с сезона-2003/04. Тогда команда не попала в групповой этап – споткнулась о «Партизан» в третьем раунде квалификации.

За сезон до этого «Ньюкасл» залетел в ЛЧ полноценно – и довольно мощно пошумел. 

«Ньюкасл» проиграл три стартовых матча, но выгрыз проход в следующий раунд в последней игре с «Фейеноордом»

В групповой этап ЛЧ «Ньюкасл» вывел легендарный сэр Бобби Робсон, который пришел в команду в сентябре 1999-го. До Робсона «сороки» два раза подряд финишировали на 13-й строчке – руководству и болельщикам хотелось большего.

В первые два сезона при сэре Бобби ощутимого прогресса не случилось – оба раза 11-е место. Как оказалось, команда просто разгонялась и адаптировалась к футболу Робсона – уже в сезоне-2001/02 «сороки» перепрыгнули на четвертую строчку, пропустив вперед только «МЮ», «Ливерпуль» и «Арсенал». 

В третьем раунде квалификации ЛЧ «Ньюкасл» разобрался с боснийским «Железничаром» (1:0, 4:0) и попал в первый групповой этап – к «Ювентусу», киевскому «Динамо» и «Фейеноорду».

Первые два матча «Ньюкасл» провалил: проиграл «Динамо» в Киеве (0:2) и неожиданно отлетел от «Фейеноорда» на «Сент Джеймс Парк» (0:1). «Вероятно, это случилось из-за того, что у нас не было конкретной тактики на эти матчи – нам просто сказали выйти и взять свое. У нас была хорошая команда, но в ЛЧ просто запредельного настроя недостаточно – нужно быть еще и тактически подкованными», – рассуждал вингер Нольберто Солано, выходивший тогда на правом фланге атаки.

Проиграла команда и «Ювентусу». Поражение в Турине сильно пошатнуло положение «Ньюкасла» в ЛЧ – до этого еще ни одна команда не проходила в следующий раунд, проиграв три стартовых матча в первом групповом этапе.

«Мы были разочарованы. Мы сильно старались, чтобы попасть в ЛЧ, поэтому проиграть первые три матча было очень неприятно. Было ощущение, что все закончилось, даже не начавшись. Атмосфера гнева витала вокруг нас», – вспоминал Алан Ширер.

Матч с «Юве» на «Сент Джеймс Парк» был определяющим – и «Ньюкасл» вырвал победу благодаря голу Энди Гриффина, ему ассистировал Лоран Робер. Победа над туринцами воодушевила команду – дальше были над «Динамо» и «Фейеноордом».

Особенно эмоциональным получился матч в Нидерландах. После трехматчевого бана, полученного после первого матча с «Динамо», вернулся Крэйг Беллами – он и погнал команду вперед. В начале второго тайма Беллами открыл счет, а через пять минут Угу Виана его удвоил – казалось, игра сделана.

«Фейеноорд» вернулся и к 71-й минуте сравнял счет. Ничья выкидывала «Ньюкасл» из ЛЧ – и не факт, что в Кубок УЕФА. Но на 90-й минуте Беллами после удара Кирона Дайера поймал добивание – и вытащил «сорок» в следующий раунд. «Когда я добрался до мяча, он был почти в сетке. Я сказал себе: «Просто попади», – вспоминал Беллами.

Все получилось.

Ширер называл ночь после выхода в следующий раунд ЛЧ невероятной, а защитник Оливье Бернар рассказывал, что весь город после возвращения команды был залит шампанским – пришлось устроить вечеринку прямо в центре Ньюкасла.

«Ньюкасл» до последнего бодался за плей-офф ЛЧ, но «Интер» и «Барса» не пустили в четвертьфинал

Во втором групповом этапе «Ньюкасл» ждали «Интер», «Барса» и «Байер». Команда и болельщики были настроены на победное продолжение – но сказки не случилось.

Все сразу пошло не по плану. На пятой минуте матча с «Интером» на «Сент Джеймс Парк» Беллами снова выгнали с поля – за агрессивное поведение против Марко Матерацци, который спровоцировал валлийца. Крэйгу впаяли бан на три матча – уже второй за один розыгрыш ЛЧ. «Когда я увидел соперников по второму групповому этапу, то мечтал, что после этих матчей войду в историю. Но в итоге попал в нее не так, как хотел», – говорил Беллами.

После матча («Ньюкасл» проиграл 1:4) двухматчевую дискву словил еще и Алан Ширер – он ударил локтем Фабио Каннаваро. «Они были очень умны и воспользовались нашей неопытностью. Да, я ударил Каннаваро локтем, но он тоже фолил против меня – в УЕФА учли это при назначении наказания», – объяснял Ширер. 

Проиграл «Ньюкасл» и матч против «Барсы» на «Камп Ноу» – 1:3. «Мне и Гари Спиду в центре поля противостояли Тиаго Мотта, Хави и Хуан Рикельме. Большую часть игры мы просто носились по полю, потому что не могли ничего сделать. После игры я так устал, что на следующее утро не мог пошевелить ногами. Сэру Бобби после матча на электронную почту пришли 25 писем, в которых фанаты требовали убрать меня из команды», – рассказывал Дайер.

Сдвоенные матчи с «Байером» «Ньюкасл» выиграл с общим счетом 6:2. В домашней игре вернувшийся после дисквалификации Ширер даже пальнул хет-триком. Алан с теплом вспоминает тот момент: «Не каждый день делаешь хет-трик в ЛЧ. Это до сих пор одно из лучших моих воспоминаний – отчетливо помню все, что тогда происходило».

Ширер феерил и в следующей игре – с «Интером» на «Сан-Сиро» дважды выводил «Ньюкасл» в лидеры, но миланцы каждый раз отыгрывались. Матч закончился боевой ничьей – 2:2. «Мы играли на гостевом стадионе, но когда выходили из тоннеля, в глаза бросилась огромная черно-белая стена – на трибунах было полно наших фанатов. Второй гол я праздновал вместе с ними – это было вау», – делился Алан.

У «Ньюкасла» был шанс на проход в четвертьфинал ЛЧ – для этого им нужно было обыграть «Барсу» на «Сент Джеймс Парк» и надеяться, что «Интер» не взломает «Байер». Ни того, ни другого не произошло.

Робсон пытался объяснить, почему все так получилось: «Возможно, мы недостаточно созрели как команда. В клубе я часто сталкивался с людьми, которые думали: «Мы – «Ньюкасл Юнайтед», мы должны обыграть всех». Но у нас хватало проблем – например, в центре поля не было исполнителей должного уровня. Если неопытность сталкивается с классом и опытом, то никакой дух и упорство тебя не спасет. На том этапе развития мы не дотягивали до уровня европейских грандов».

***

В том же сезоне «Ньюкасл» стал третьим в АПЛ, снова выйдя в ЛЧ. По словам Ширера, поражение от «Партизана» сильно подкосило команду, но «сороки» все равно дошли до полуфинала Кубка УЕФА, где проиграли «Марселю». Исход противостояния решил дубль Дидье Дрогба.

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Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Ross Kinnaird, Stu Forster

34 комментария

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AlKRD
Ответ AERN
Ньюкасл у меня всегда ассоциировался с Ширером. Хотя там смотрю и Дайер и Бэллами и Угу Виана.
Еще Сантьяго Муньес и Гевин Харрис феерили в то время. Потрясающая связка была, не зря они потом в Реал перешли.
+91
-6
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Re{FRIGE}r@toR
Чиновник, разрешивший Ньюкаслу играть с Ювентусом в такой форме, чертов гений
Хорошо, что в домашней не разрешили
+64
-1
+63
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AERN
Ньюкасл у меня всегда ассоциировался с Ширером. Хотя там смотрю и Дайер и Бэллами и Угу Виана.
+28
-2
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Tiffozi
Ответ AERN
Ньюкасл у меня всегда ассоциировался с Ширером. Хотя там смотрю и Дайер и Бэллами и Угу Виана.
Не понял?! А Шей Гивен где? Он уж точно в первую очередь. А Ширер больше с Блекберном ассоциируется. И клуб-чемпион сенсационный и играли со Спартаком.
+24
-4
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dimonivanov
Помню, как Мигель Муньос их в ЛЧ выводил. Гол со штрафного положил и сразу позвонил семье в Америку.
+13
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fc_champion
До сих пор перед глазами СД-диск футбольного менеджера 03/04, где на обложке сэр Бобби Робсон на Сент-Джеймс парке
+11
0
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Экспертное мнение
Ответ Макс237
А почему обеспечили именно в группе ЛЧ? а если четвёртые будут?
Уже много лет в топ-4 лигах с 1 по 4 места попадают в группу ЛЧ сразу
+13
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genghizsrk
Классная команда была у сэра Бобби - великий Ширер, сумасшедшая пушка Робера, индеец Солано) надежный Гивен, молодые Дайер, Дженас, Беллами, кстати последняя ЛЧ была с двумя групповыми этапами, жаль изменили формат
+8
0
+8
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Люблю Марго Робби
Крэйг Беллами полностью на мой взгляд не реализовал свой талант, очень нравилась его игра.....
+8
0
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[torturing_you]
Ааа, у меня это командное фото было на постере, красовалось над рабочим столом! Каждое утро за завтраком ждал результатов по евроньюз, если трансляции не было
+7
0
+7
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David Aprasidze
Беллами. Обожал его в Ливерпуле
+5
0
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kbakha
"У «Ньюкасла» был шанс на проход в четвертьфинал ЛЧ – для этого им нужно было обыграть «Барсу» на «Сент Джеймс Парк» и надеяться, что «Интер» не взломает «Байер». Ни того, ни другого не произошло: «сороки» уступили в Испании 0:2." Wat???
+4
0
+4
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Amalfitano
Этот их заход в ЛЧ я совсем не помню, а вот их заход в 1997 году где они были в группе с ДК, Барсой и по моему ПСВ - прекрасно помню. Как Асприлья положил 3 барсе, как ДК унизил Барсу, как Пирс из Ньюкасла забил ДК фантастический гол.
+3
0
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gendolf
Ответ Северный болельщик
Когда-то Спартак щёлкал эти ньюкаслы в ЛЧ, как орешки!
Кстати именно в той ЛЧ Спартак выдал легендарные 1-18
+3
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AERN
Ответ Tiffozi
Не понял?! А Шей Гивен где? Он уж точно в первую очередь. А Ширер больше с Блекберном ассоциируется. И клуб-чемпион сенсационный и играли со Спартаком.
Сорян, что Гивена забыл. По-моему даже Дэмьен Дафф даже играл за сорок. Ну все-равно Ширер есть Ширер. Он был ярко выраженным у них больше чем остальные.
+3
0
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Северный болельщик
Когда-то Спартак щёлкал эти ньюкаслы в ЛЧ, как орешки!
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[torturing_you]
Ответ AERN
Ньюкасл у меня всегда ассоциировался с Ширером. Хотя там смотрю и Дайер и Бэллами и Угу Виана.
Виана толком ничего не показал, причем как в Ньюкасле, так потом и в Валенсии
+2
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Fotisgrek
Ответный матч (0:2) был не в Испании, а в Англии
+1
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Redmurza
Робер, Солано, Ширер, Беллами - балдежная была банда, не под победу в ЛЧ, конечно, но как раз чтоб сыграть несколько ярких матчей
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Макс237
Ответ Экспертное мнение
Уже много лет в топ-4 лигах с 1 по 4 места попадают в группу ЛЧ сразу
С сезона 2018/19. Очень много много много лет. Вечность буквально.

Спасибо конечно, что подсказали, но слово много здесь явно лишнее.
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Argilac Durrandon
На фото Гари Спид еще живой..
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kickass
Очень весёлая банда была. Ширер, Беллами и Робер могли разорвать любую оборону. Гивен был кипером высочайшего класса. Но сорокам не хватало игроков в центре поля уровня Бруно. Ну и защитники были так себе.
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Петр Григорюк
а Роналду то будет за низ играть?
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Salsabiil
Ответ AlKRD
Еще Сантьяго Муньес и Гевин Харрис феерили в то время. Потрясающая связка была, не зря они потом в Реал перешли.
Ты о чем, не было такого
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Максим Черкашин
Ответ AlKRD
Еще Сантьяго Муньес и Гевин Харрис феерили в то время. Потрясающая связка была, не зря они потом в Реал перешли.
А Ньюкасл Оуэна подписал.
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