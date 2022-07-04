«Должны выиграть скудетто, а потом и ЛЧ». Новый клуб Берлускони готов сиять и уже присматривается к Дибале

Мощные амбиции.

В конце мая «Монца» впервые в истории вышла в Серию А, обыграв в финале плей-офф «Пизу». После победы владелец клуба Сильвио Берлускони рассказал о целях команды.

«Мы думали, что добьемся этого в прошлом году, но нам не повезло. На этот раз мы боролись весь сезон. Это было нелегко, но мы сделали это, и мы в Серии А. Для «Монцы», основанной в 1912 году, выйти в Серию А спустя 110 лет – поразительно. Это необычайное событие для всех жителей Монцы и Брианцы. Это одна из самых трудолюбивых провинций Италии, где находится более 70 000 предпринимателей. Все они очень довольны тем, чего мы достигли.

Находясь в Серии А, мы должны выиграть скудетто и попасть в ЛЧ, а потом выиграть и ее. Я привык постоянно побеждать, так что давайте посмотрим. Это был выдающийся год с хорошими результатами для моего сердца: «Милан» стал чемпионом Италии, а «Монца» вышла в Серию А», – заявил владелец «Монцы».

Довольно амбициозно, не правда ли? Самое время узнать о «Монце» побольше.

«Монца» пробилась в элиту за четыре года – помогли многочисленные трансферы и вливания в инфраструктуру

В 2017 году Берлускони продал «Милан» из-за того, что уже не выдерживал конкуренции с большими клубами. Уже в следующем году предприниматель приобрел «Монцу», которая в тот момент играла в Серии С. Стоимость сделки – 2,5-3 млн евро. Игра в третьей итальянской лиге была для клуба большим успехом – до этого «Монца» ни разу не выходила даже в Серию B.

Вместе с Берлускони в клуб пришел Адриано Галлиани, с которым Сильвио и сделал тот самый «Милан», который выиграл 29 трофеев за 31 год. Адриано был особенно мотивирован – он родился в Монце и карьеру футбольного функционера начинал именно там.

После прихода легендарного тандема вокруг «Монцы» мгновенно забурлило. Ходили слухи, что Кака ради работы с Берлускони и Галлиани может возобновить игровую карьеру, в числе претендентов на пост главного тренера был Андрей Шевченко. В итоге команду возглавил Кристиан Брокки, который также очень хорошо знаком болельщикам «Милана»: играл за «россонери» в 2001-2007 годах и дважды побеждал в ЛЧ. Брокки даже тренировал «Милан» пару месяцев после увольнения Синиши Михайловича в апреле 2016-го.

Берлускони и Галлиани с ходу открыли денежный кран – уже зимой 2019 года «Монца» подписала 16 новичков. Вкладывались и в инфраструктуру – Берлускони реконструировал 18-тысячный Stadio Brianteo и снизил цены на билеты. Благодаря этому арена забивалась под завязку на каждом матче. Это дало результаты – в 2020 году клуб впервые в истории пролез в Серию B.

Тогда же пошли первые статусные покупки. Осенью 2020-го в «Монцу» перебрался Кевин-Принс Боатенг, а ближе к началу 2021-го – Марио Балотелли. Берлускони и Галлиани ооочень хотели заполучить в команду еще и Златана, но помешал коронавирус и завышенные требования Ибрагимовича по контракту.

В сезоне-2020/21 «Монца» заняла в Серии B 3-е место, которое позволило ей сыграть в плей-офф. Там слетели уже в полуфинале – проиграли «Цитаделле» в двухматчевом противостоянии. Зато прорвались в Серию А уже в следующем сезоне. Берлускони хотел выйти в элиту итальянского футбола за два года – получилось за четыре.

«Монца» хочет Икарди и Дибалу – а также форварда «Реала» и защитника «Барсы»

Этим летом Берлускони планирует масштабную закупку. В клуб уже пришли Андреа Раноккия, Стефано Сенси (оба – «Интер»), Алессио Краньо и Андреа Карбони (оба – «Кальяри»). Но, похоже, это лишь малая часть трансферных планов «Монцы». Загибаем пальцы.

•‎ Галлиани контактирует с Вандой Нарой, женой и агентом форварда «ПСЖ» Мауро Икарди. Ради этого трансфера Ванде даже готовы предложить собственную программу на ТВ.

•‎ Также Галлиани вышел на связь с агентом Пауло Дибалы, ушедшего из «Ювентуса» свободным агентом.

•‎ «Монце» предложили 26-летнего уругвайского полузащитника «Кальяри» Наитана Нандеса.

• Также клубу интересен 25-летний форвард «Реала» Борха Майораль.

• Хавбек «Ромы» Гонсало Вильяр.

• Интересны «Монце» и два защитника – Каан Айхан из «Сассуоло» и Оскар Мингеса из «Барселоны». С каталонцами уже ведутся переговоры.

В общем, поводов последить за «Монцой» более пристально в следующем сезоне будет достаточно. Если, конечно, удастся трансферная кампания.

Фото: Gettyimages.ru/Giuseppe Cottini; globallookpress.com/Claudio Furlan