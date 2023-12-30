Жафяров забил в первом же периоде за «Авангард»! Новички оставили Омск в лидерах Востока

2:1 в матче с «Ладой».

«Авангард» – главный победитель дедлайна КХЛ-2023. За пару вечеров накануне запрета на обмены клуб собрал практически с нуля вторую тройку: из Жафярова, Прохоркина и Юрчо. Конечно, здесь есть суперзвено Ткачев – Спунер – Буше, на котором «Авангард» ехал половину регулярки, но проверять, можно ли в 2024-м добраться до кубка на трех нападающих, как «Магнитка» 10 лет назад, в омской команде не захотели. Такая зависимость от звезд сейчас может, скорее, пойти во вред. К примеру, Владимир Ткачев заболел – и в Астане «Авангард» сгорел 1:5.

На матч с «Ладой» тренерский штаб решил выпустить вместо лечащегося в Омске лидера самого громкого новичка – Дамира Жафярова. И уже на 9-й минуте он сделал так, чтобы у журналистов появились дополнительные вопросы к Билялетдинову. Нападающий сыграл на добивании – и с пятачка отправил шайбу под щитками Владислава Подъяпольского.

Жафяров уже повторил свою казанскую статистику – правда, там у него 1 гол в 16 матчах. Да и игрового времени он получил предостаточно: 16:33 в дебют – только один раз за четыре месяца Билялетдинов дал ему столько сыграть в матче.

В целом, Дамир вписался в компанию Буше и Спунера: до идеального взаимопонимания далеко, но для первого раза смотрелось весьма неплохо. Еще в первом периоде он создал момент для Райана, но тот не переиграл вратаря. В третьем – придумал контратаку для своих партнеров, а еще выдал отличную передачу из-за ворот. Во втором они убегали с Буше 2-в-1, но передача Дамира пошла в коньки, так что самым эффектным его хайлайтом в середине матча остался силовой на Шумакове. У него, кстати, их два за вечер, а еще один заблокированный бросок и два отбора шайбы.

«Вчера на тренировке он в принципе тоже сразу влился в коллектив, и в тройку, – отметил Михаил Кравец на пресс-конференции. – По физическому состоянию болельщикам волноваться не надо – надо верить в команду, верить в игроков. И сегодня Дамир это подтвердил, он отыграл хорошо. Думаю, что и в будущем будет от него такой же результат, такая же польза».

Еще одним героем «Авангарда» стал Николай Прохоркин, который проводил уже второй матч после возвращения в клуб, но точно не захочет вспоминать первый. На этот раз он выходил в тройке с Телегиным и Мартыновым, но вряд ли его результативность можно связать с командной игрой. Сначала он организовал сольный проход до чужих ворот – и даже забил, но шайбу отменили. Вердикт арбитров: атакующий игрок воздействовал на вратаря.

Но еще до просмотра повтора судьями Олег Браташ подарил кадр дня. Кажется, это его реакция на то, как легко Прохоркин прошел Мирослава Росандича.

К слову, такого жеста не было после следующего гола Прохоркина, который все же засчитали. Но там и обошлось без издевательств над игроками «Лады». Николай просто бросил в большинстве – и попал . Нельзя сказать, что он как-то отметился еще в матче (ну разве что перед этим схватил две минуты), но он принес своей команде победу – и это главное.

А Омску она действительно была нужна – в случае поражения от «Лады» в основное время и победы «Салавата» «Авангард» мог откатиться со второго на четвертое место Востока. Не самые приятные новости для команды перед праздниками, но все обошлось – новички затащили, а оборона, и Проскуряков справились.

«После плохой игры в Казахстане основным был настрой команды на игру, мы хотели сделать все, чтобы идти в Новый год с победой», – признавался сам Кравец. Кстати, фразу про «сделать все» отлично иллюстрирует вот это спасение Спунера. Оно же, кстати, отличная иллюстрация словосочетания «вынужденное удаление».

Фото: ХК «Авангард» Омск