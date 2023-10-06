Помогла и новая арена «Сибири».

Хоккей снова в тренде – судя по посещаемости первого месяца, болельщики действительно ждали нового сезона КХЛ. Конечно, речь не идет про аншлаги на каждой игре, но если брать для сравнения тот же период в 2022-м, то трибуны стали лучше заполняться почти у всех клубов.

Короткие выводы по таблице:

● Главный двигатель скачка – новая арена «Сибири» (а еще – не новая «Авангарда», но простаивавшая в сентябре 2022-го) и вернувшаяся любовь к «Динамо» в Беларуси. В Новосибирске сразу плюс 5 тысяч заполненных новеньких мест, в Минске – плюс 4 тысячи. Появление Андрея Разина в «Магнитке» резко вернуло людей на трибуны (+3 тысячи), заметен всплеск интереса к хоккею в Хабаровске, Владивостоке, Астане, Екатеринбурге, Челябинске и Сочи.

● Из московских команд больше всего привлекает зрителя действующий чемпион – ЦСКА, до матчей которого по сравнению с прошлым сентябрем добрались еще 1300 зрителей. Но в плане роста аудитории самый большой прогресс у «Динамо» – сразу 1900 мест перестали пустовать. При этом арена самой «народной команды» – «Спартака» – все еще не заполняется даже на треть и выглядит довольно печально. Другой столичный клуб – пекинский «Куньлунь» из Мытищ – неожиданно показал среднюю статистику в 1 тысячу болельщиков, но это тот случай, когда цифры обманчивы: один из домашних матчей был с ЦСКА, куда набежали армейские фанаты (2315), а другой – с «Авангардом» (1572), у которого мощная фан-база в столице.

● «Витязь» – единственная команда с падением зрительского интереса. С одной стороны – неудовлетворительные результаты и отсутствие внятной игры. С другой – переезд в Балашиху, на насиженное «Авангардом» место, ничего не дал. Возможно, потому что надо работать со зрителем, а такой яркой активности, как была при прошлом квартиросъемщике, у «Витязя» не видно. Для сравнения – до пандемии в сезоне-2018/19 на игры команды в Подольск приходил в среднем 3891 болельщик.

● «Амур» и «Торпедо» выдали стопроцентную посещаемость. Нижегородцы – благодаря все тому же Ларионову и его манящему атакующему хоккею, хабаровчане же пошли смотреть на новичков – кажется, это самое серьезное усиление за последние годы (хотя по таблице пока не скажешь). Обе команды срывают аншлаги на каждой домашней игре. Близки к этому и во Владивостоке – магия последнего плей-офф еще не выветрилась, даже несмотря на результаты. Екатеринбург, кажется, тоже поверил, что все получится у «Авто» в этом сезоне.

Болельщики «Авангарда», «Сибири» и СКА в дополнительной рекламе не нуждаются – заполняют десятитысячники свыше 90%. Кстати, новосибирцы, даже несмотря на новую арену, пока не могут влезть в тройку лидеров: вместимость стадиона – 10518, это меньше, чем в Омске, Минске или Питере. А в этих городах ходить на хоккей не перестанут. Хотя позиции в тройке лидеров все же поменялись.

Конечно, рано делать выводы по одному месяцу, но если по ходу регулярки-2023/24 продолжится сентябрьская тенденция, то это будет лучший результат с пандемийных времен. Более того, это будет вообще четвертый результат в истории КХЛ – лидером все еще остается сезон-2019/20. И, кажется, клубам его вполне по силам обойти – не в этом чемпионате, так в ближайших.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Павел Лисицын; hcsibir.ru