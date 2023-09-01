Ответ Федорова, на котором можно заканчивать

На пресс-конференции главного тренера ЦСКА спросили, нет ли у него опасений, что могут быть какие-то санкции - по отношению и к клубу, и к лиге и ко всему нашему хоккею. Ответ получился ярким - более того, такого эмоционального Федорова вы давно не видели - кто-то, может, даже не узнает спокойного любимого игрока «Детройта» конца 90-х:

- Вы знаете, однозначно не ответишь на такой сложный вопрос. Многие, так сказать, направления, рычаги, многие федерации, многие лиги задействованы в этом.

Но одно могу сказать с уверенностью. Я не знаю, как... Читаю определенные вещи на протяжении последнего месяца. Я не знаю, но, по-моему, всем давно пора проснуться. Идет специальная военная операция, мир поменялся да-вно. И есть правильные высказывания, но это 1%. 99% высказываний - о каких-то договоренностях, содружестве, и так далее, и тому подобное. Этого не будет! Не я это сказал. Это говорят, так сказать, более высокие и ответственные люди за нашу страну. Почему хоккей? Футбол тоже отстранили от всех кубков. На 10 лет. Хоккей - на 7! Извините, я предсказал. Поэтому тут надо всем немножко проснуться и понять, в каких мы условиях и реалиях живем. И кто в стране рулит нашей: мы или какие-то законы с той, так сказать, стороны? Вот такой эмоциональный ответ.