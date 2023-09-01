Федотов вышел в Кубке Открытия (пропустил 5, а ЦСКА проиграл) – война с ИИХФ официально началась!
Онлайн судного дня российского хоккея.
Пожалуй, можно закругляться. Как видно, представители ЦСКА массово уверовали в свою идеологию «кругом враги» - и пошли на конфликт с Международной федерацией хоккея.
5 тысяч франков - не великая санкция для ФХР за вышедшего на лед Федотова, но здесь важнее то, что она первая. Вряд ли это прайс на каждый матч - будут и другие меры. Возможно, даже вернемся к этому онлайну.
А пока стоит порадоваться старту нового сезона и тому, что хотя бы в субботу в календаре нет матча ЦСКА - можно сосредоточиться только на хоккее.
Хорошего вам вечера и приятных снов!
Ответ Федорова, на котором можно заканчивать
На пресс-конференции главного тренера ЦСКА спросили, нет ли у него опасений, что могут быть какие-то санкции - по отношению и к клубу, и к лиге и ко всему нашему хоккею. Ответ получился ярким - более того, такого эмоционального Федорова вы давно не видели - кто-то, может, даже не узнает спокойного любимого игрока «Детройта» конца 90-х:
- Вы знаете, однозначно не ответишь на такой сложный вопрос. Многие, так сказать, направления, рычаги, многие федерации, многие лиги задействованы в этом.
Но одно могу сказать с уверенностью. Я не знаю, как... Читаю определенные вещи на протяжении последнего месяца. Я не знаю, но, по-моему, всем давно пора проснуться. Идет специальная военная операция, мир поменялся да-вно. И есть правильные высказывания, но это 1%. 99% высказываний - о каких-то договоренностях, содружестве, и так далее, и тому подобное. Этого не будет! Не я это сказал. Это говорят, так сказать, более высокие и ответственные люди за нашу страну. Почему хоккей? Футбол тоже отстранили от всех кубков. На 10 лет. Хоккей - на 7! Извините, я предсказал. Поэтому тут надо всем немножко проснуться и понять, в каких мы условиях и реалиях живем. И кто в стране рулит нашей: мы или какие-то законы с той, так сказать, стороны? Вот такой эмоциональный ответ.
А что случилось?
Кубок Открытия-2023 - у «Ак Барса»!
5:2 - победа Казани! Гости лучше воспользовались большинством - и по делу забрали эту победу.
У Федотова - 5 пропущенных после 38 бросков. Конкретно он в поражении не виноват, но и в паре случае не подтащил. Можно было бы сослаться на отсутствие практики, но вратарю, ради которого подключают генпрокуратуру в международных спортивных спорах, снисхождения не нужны.
«Ваня сыграл достойно» - резюмировал Сергей Федоров после матча. Ну, пусть будет так.
Федотов ошибается на выходе!
Делает передачу в своей зоне, которую перехватывает Радулов. Чуть не закончилось все голом Семенова.
Радулов налетел на Федотова
Все нормально, все живы. Александр извинился перед вратарем и теперь едет на скамейку штрафников.
Пятая у «Ак Барса»!!!
Еще одно реализованное большинство! Возвращение Федотова испорчено основательно.
«Ак Барс» забрасывает четвертую!
В большинстве - в формате 4х3. Радулов в касание - шайба прошла под щитком у Федотова!
2:3 - ЦСКА затолкал шайбу!
И еще предостаточно времени на третью.
Третий период стартовал
У ЦСКА 20 минут минимум на 2 гола.
Заявление ИИХФ. Пока отделались испугом
«Поскольку игра Ивана Федотова 1 сентября за ЦСКА приведет к нарушению решения ИИХФ, вынесенного в отношении Федотова, ИИХФ направит Ивана Федотова в Дисциплинарный совет ИИХФ в соответствии с Дисциплинарным кодексом ИИХФ. Кроме того, поскольку ЦСКА и ФХР разрешили Ивану Федотову участвовать без действительного трансфера, как того требует Международный регламент трансферов, ИИХФ наложит штраф (5 тысяч швейцарских франков) на ФХР за разрешение хоккеисту играть без трансфера. Если Федотов продолжит играть без действующего трансфера, ИИХФ передаст дело в Дисциплинарный совет ИИХФ, который может применить дополнительные санкции к вовлеченным сторонам, включая Ивана Федотова, ЦСКА и Федерацию хоккея России».
Можно было бы сказать, что пустяк - если б Федотов больше не играл за ЦСКА до января. Но они ведь будут его ставить. Все только начинается.
3:1 в пользу Казани после второго периода!
Федотов явно не выручил при голах «Ак Барса», хотя и к полевым ЦСКА полно вопросов. Всего у вратаря москвичей - 26 сэйвов при 29 бросках.
3:1 в пользу Казани!
Вратарь ЦСКА не видел броска Дыняка. Операторы уже берут крупным планом Шарыченкова - сменщика Федотова.
«Ак Барс» повел 2:1!
Дмитрий Яшкин закрыл обзор Федотову, а потом быстрее вратаря нашел шайбу!
Федотов спасает после броска Яшкина с пятака
Вовремя сел - бросок пришелся в щиток вратаря.
1:1 - и эту шайбу ЦСКА уже не отменят
«Ак Барс» сам загнал себя в ловушку этими удалениями. Формально гол при игре 4х4, но Шипачев там бежал со скамейки штрафников в свою зону.
Никита Нестеров приложился - и забросил первую шайбу ЦСКА в сезоне.
Второй период!
Поехали! Сейчас вы увидите, как период сразу начинается в чужой зоне.
Такие правила!
Интересно, признает ли генпрокуратура недействительным результат первого периода?
Первый период завершен. 1:0 в пользу «Ак Барса»
У Федотова - 9 сэйвов, в том числе и отраженный буллит, и 1 пропущенная шайба. Первую половину периода у вратаря практически не было работы, все события в его зоне проходили в последние 5 минут.
По игре же - «Ак Барс» слишком много удаляется, 12 штрафных минут (пусть 4 - обоюдные) - это явный перебор.
Федотов берет буллит!
Не купился на обманные движения Кирилла Семенова. Закрыл щитком угол, в который соперник хотел отправить шайбу.
Семенов влетает в ворота Федотова. Будет буллит
ГОООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Первый гол сезона!
Забивает «Ак Барс»! Дмитрий Кагарлицкий в идеальной контратаке. Федотов пропустил бросок в ближний угол, но с близкого расстояния. Это 8-й бросок в створ ворот ЦСКА.
ЦСКА забил гол, но его не засчитали
Вряд ли у Даррена Дитца настолько идеальная реакция, что он успел бы сыграть специально рукой после рикошета от соперника, но арбитры иного мнения. 0:0.
Пять минут сыграно
Пока по нулям. Попытки команд закрепиться в зоне ни к чему не приводят. Броски в сторону ворот не назвать опасными.
Матч начался!
Первый бросок - несложный - по воротам Федотова. Иван справился.
После всех официальный речей начнется матч имени Ивана Федотова
До старта Кубка Открытия - 15 минут
Ну теперь уже просто интересно, ради вратаря какого уровня ЦСКА объявило войну ИИХФ от имени всего российского хоккея.
Наш онлайн продолжается - мы будем смотреть за матчем (и особенно за игрой Федотова) вместе с вами.
А вот ИИХФ, кажется, пойдет
«Международная федерация выступит с заявлением по поводу участия Ивана Федотова в матче с «Ак Барсом» по окончании игры», - а это уже Люк Тардиф для «Матч ТВ».
НХЛ не идет на обострение
«Мы намерены продолжать нашу политику и практику соблюдения условий действующих и обязательных контрактов в КХЛ», - сказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли ТАСС.
Алексей Морозов пришел в предматчевую студию к Дмитрию Губерниеву. Ведущий трижды делал акцент на слове «вратарь», но пока ни одного прямого вопроса так и не задал.
Впрочем, вряд ли Алексей Морозов что-то смотрит подробно пояснить - судя по его виду на пресс-подходе, он тут вообще ни при чем.
А вот и состав ЦСКА. Угадаете, кто основной вратарь?
А вот главное из речи Есмантовича
– ФХР, КХЛ и ЦСКА взаимодействовали одновременно в одну сторону, сторону российского хоккеиста. Спасибо Аркадию Романовичу Ротенбергу за то, что с самого начала был на нашей стороне, Геннадию Николаевичу Тимченко, который отнесся к этой ситуации как россиянин. Не было колебаний.
Спасибо Игорю Ивановичу Сечину, который принял решение и поддержал нас. Все, что раздергивается СМИ по цитатам – это ваша работа, мы к ней относимся спокойно. Но вы должны знать, что КХЛ, ФХР и ЦСКА одним целым решили этот вопрос
Развернутая речь Морозова
Как и обещал вам ранее, что мы встретимся перед игрой и обсудим статус Ивана Федотова, поэтому сейчас я хочу заявить: команда ЦСКА подала заявку на матч и включила в нее Ивана Федотова. КХЛ приняла заявку, по базе ЦРБ заявка прошла. Поэтому Иван Федотов сегодня сыграет в матче.
Также я хочу проинформировать, что КХЛ и клуб не согласны с решением ИИХФ, которое ущемляет конституционные права гражданина Российской Федерации на труд.
В его защиту выступила Генпрокуратура и направила в ФХР, КХЛ и клуб предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд и также обязала допустить Ивана до участия в соревновании, поэтому он сегодня примет участие в матче, - заявил президент КХЛ, а коллеги из «Чемпионата» быстрее остальных расшифровали.
Зато одно знаем четко - дальше будет матч КХЛ. Еще в прежнем ее виде. Вот состав «Ак Барса» на игру:
Если честно, слов тут мало. Судя по довольному лицу президента ЦСКА и бледному - президента КХЛ, все понимают, что произошло и что будет дальше.
Конечно, ответный шаг за ИИХФ, но похоже на то, что армейцы сделали лигу еще слабее (молодые игроки могут спокойно бежать в НХЛ, легионеров заманить станет в разы сложнее в и без того сложной ситуации), а сборную отправили в подвалы чемпионатов мира (хотя прежде она была заморожена в высшем дивизионе).
Шаг за Международной федерацией.
«ФХР не противодействовала заявке на сезон. ФХР также получила документы из Генпрокуратуры», - продолжил плыть Алексей Морозов на пресс-подходе.
«Мы живем по законам Российской Федерации, должны жить по ним и подчиняться этим законам», - сказал на камеру Алексей Морозов, на котором, если честно, нет лица. Да и речь его уверенной не назвать.
КХЛ допустила Федотова до заявки!
Алексей Морозов это подтвердил! Говорит, что КХЛ и ЦСКА не согласны с решением ИИХФ. Апеллируют к конституции РФ. Генпрокуратура говорит о недопустимости ограничения права на труд гражданина РФ.
Приплыли.
КХЛ анонсирует Федотова
Роликом с фотозаявки для ЦСКА
Реакция «Ак Барса»
«Нам все равно сыграет Иван Федотов за ЦСКА или нет. Это не наш вопрос», – отметил генменеджер казанцев Марат Валиуллин в утреннем интервью «СЭ».
Странно. Ведь в одну секунду - с появлением Федотова в заявке ЦСКА - это станет проблемой не только «Ак Барса», но и еще 31 клуба КХЛ. Да чего там - и всех российских хоккейных клубов вообще.
В общем, ЦСКА выглядит как ребенок, которого настоятельно рекомендовали не совать свои пальцы в розетку. Поэтому он сует пальцы сразу всей ФХР. И КХЛ заодно.
Что грозит в случае, если Федотов сегодня сыграет?
Генеральный менеджер немецкого клуба «Крефельд» Сергей Савельев озадачился этим вопросом и спросил напрямую у ИИХФ. Ситуацию он разложил в своем телеграм-канале:
● Если Федотов выходит и играет, то важна реакция КХЛ на данный матч. Согласно регламенту ИИХФ: техническое поражение, штраф, который ЦСКА должен оплатить ИИХФ, и ужесточенный трансферный бан.
● Если же КХЛ никак не реагирует - значит поддерживает позицию ЦСКА. ИИХФ накладывает бан на переходы всех игроков с трансферной картой не в РФ для участия в играх КХЛ.
● Если КХЛ и на это не реагирует и продолжает регистрировать игроков - ИИХФ имеет право наложить на ВСЕХ игроков, поучаствовавших хотя бы в 1 матче после наложения бана, дисквалификацию на все переходы в любые соревнования под эгидой ИИХФ (то есть все, кроме КХЛ, НХЛ, АХЛ).
● Если ФХР выходит из ИИХФ, то все игроки, проводящие хотя бы 1 матч в играх под эгидой ФХР, получают дисквал от 2-3 лет в соревнованиях под эгидой ИИХФ. По возвращению на международную арену в будущем сборной придётся пройти путь из самой низкой лиги чемпионатов мира на тот момент.
Иван Федотов - безусловно, главный хоккеист России сегодня. По его поводу высказались, кажется, все - даже Михаила Анисина и Андрея Назарова зачем-то спросили.
Из подобных ни на что не влияющих и чаще всего некомпетентных мнений можно было бы отдельный онлайн сделать. Но лучше дождемся пресс-подхода. Там все станет ясно.
Официальная позиция ИИХФ
«Если Федотов сегодня сыграет в матче КХЛ, то ИИХФ начнет дисциплинарный процесс. И в ЦСКА об этом знают. Других комментариев на данный момент нет», - цитирует Люка Тардифа «Спорт-Экспресс».
Телеграм-канал ЦСКА опубликовал фотографии игроков, выходящих из автобуса на арену. Среди 9 выложенных кадров Федотова нету.
Что говорит о том, что Федотов сыграет:
● Он поучаствовал в утренней раскатке ЦСКА перед матчем;
● Партнеры по команде уверены, что Федотов выйдет на игру. «Нам сказали, что Иван сегодня играет. И мы особо не обсуждаем это. Только шуточки всякие в раздевалке, так как на эту тему все говорят», – сказал Сергей Плотников Алексею Шевченко;
● Близкие к ЦСКА телеграм-каналы и даже далекие от ЦСКА журналисты подают присутствие Федотова в заявке на матч как свершившийся факт;
● ЦСКА накануне представил обновленный шлем вратаря в своих соцсетях. На нем изображен корабль, флаг ВМФ, а сзади - кажется, номер части, где он проходил срочную службу.
Время Х - 17:40 мск
Именно в этот момент состоится пресс-подход с участием президента КХЛ Алексея Морозова и президента ЦСКА Игоря Есмантовича.
То, что подход состоится и будет совместным - уже намекает на Федотова в составе армейцев. Иначе - если б все было по закону - необходимости в присутствии представителя ЦСКА не было бы.
Напомним, Алексей Морозов 28 августа говорил, что у вратаря дисквалификация до 31 декабря. Интересно, что скажет сегодня.
День Федотова!
Всем привет!
На календаре 1 сентября - и это безумно важная дата! Нет, мы не про День знаний, не про Кубок Открытия и даже не про начало хоккейного сезона.
Сегодня решится, что будет с российским хоккеем, если Ивана Федотова, вопреки его дисквалификации от ИИХФ, выпустят на лед в официальном матче! А ЦСКА - сюрприз-сюрприз - собирается это сделать!
Развязка уже совсем скоро! Берите поп-корн, убирайте подальше детей, чтобы при них не издавать лишние звуки и присоединяйтесь к нашему онлайну! Будет жарко!
А рядовой болельщик будет 10 лет узбеков с киргизами смотреть.
Федотов сам виноват в этом.Почему должны другие страдать по его вине?
Считаю, что гопников и беспредельщиков надо наказывать.
Суть в том что иихф может кхл объявить бан на трансферы, а легионерам выступающий в кхл запретить участвовать в соревнованиях под эгидой иихф, после чего будет ещё один отток иностранцев, лига и так после сво потеряла кучу игроков высокого класса, а теперь это.
Спасибо. Понятно. До свидания.
Ну и играть за свои сборные легионеры КХЛ тоже не смогут.
Тут же самая главная проблема в том, что ЦСКА буквально ударил всем возможным договоренностям с НХЛ по яйцам, и американцы теперь могут со спокойной душой требовать игроков из КХЛ ехать к ним без какой-либо компенсации для участников КХЛ.