36 комментариев

Многие топ-матчи уйдут в диджитал.

В сезоне КХЛ-2023/24 меняется схема показа нашего хоккея, появился новый большой игрок – «Яндекс».

О пятилетнем партнерстве объявили за пару недель до начала регулярного чемпионата. Накануне старта Sports.ru объясняет, как выглядит обновленная система.

Где вообще смотреть хоккей?

Три источника: «Матч ТВ», каналы лиги KHL и KHL Prime, а также «Кинопоиск» и сайт КХЛ, которые теперь объединены подпиской «Яндекс Плюс».

«Матч ТВ» будет показывать основные игры в традиционном режиме, подтвердили Sports.ru на канале. Начинается второй сезон из трех лет контракта, подписанного в 2022-м. Важно, что у «Матча» тут – в отличие, например, от РПЛ – права только на общедоступный эфир, то есть трансляции непосредственно на федеральном канале.

KHL/KHL Prime остаются кабельными каналами, которые контролирует и развивает сама лига. Их статус по сравнению с привычным тоже почти не изменится.

«Кинопоиск» – теперь площадка, где можно будет посмотреть вообще все матчи КХЛ, для этого понадобится стандартная подписка «Яндекс Плюс». Если она уже есть, никакой доплаты не понадобится, хоккей входит в базовый набор дополнительных услуг (по данным на конец второго квартала 2023-го такая подписка уже есть у 23,5 млн человек). Возможность смотреть матчи на официальном сайте КХЛ остается, но делать это можно теперь только с подпиской «Яндекс Плюс».

Трансляции на региональных каналах матчей местных команд продолжатся без изменений. Но только на ТВ, в диджитал-среде таких трансляций больше не будет (раньше клубы могли показывать игры с геоблоком на своих сайтах).

Что именно покажет «Кинопоиск»?

Будет много топ-матчей, которые в лайве получится посмотреть только на «Кинопоиске» (и с подпиской «Яндекс Плюс» на сайте КХЛ).

Sports.ru уточнил у представителей «Яндекса» и самой лиги, в чем именно заключается эксклюзив онлайн-платформы.

В контракте, подписанном незадолго до начала сезона, описан базовый принцип взаимодействия «Кинопоиска» и «Матч ТВ»: за федеральным каналом право первым выбирать игру для прямого эфира, но параллельно она может быть на KHL/KHL Prime и обязательно будет по подписке «Яндекс Плюс» (потому что там в лайве вообще все и всегда).

Важное обновление, связанное с «Кинопоиском»: у нового партнера лиги право второго выбора на каждой неделе, но эти игры в прямом эфире получится посмотреть только по подписке «Яндекс Плюс» , то есть на «Кинопоиске» или сайте КХЛ. На «Матч ТВ» и KHL/KHL Prime эти матчи могут появиться только в записи.

Учитывая плотность календаря КХЛ и увеличенное с прошлого сезона количество матчей между принципиальными соперниками (например, ЦСКА против СКА и «Ак Барс» с «Салаватом Юлаевым» в регулярке играют шесть раз), очевидно, что «Кинопоиск» сможет забрать для эксклюзивного показа немало топовых матчей.

Например, 2 сентября «Яндекс» выбрал центральный матч дня «Динамо» – СКА . В сетке «Матч ТВ» этой игры нет вообще, а на каналах КХЛ ее можно будет посмотреть в записи в 20:30 и 23:30.

Кроме того, эксклюзивно на «Кинопоиске» в первые дни сезона будут субботние матчи «Барыс» – «Салават Юлаев», «Спартак» – «Куньлунь» (оба в 14:00), «Лада» – «Трактор» (15:50) и «Витязь» – «Амур» (17:00), а в понедельник «Лада» – СКА (18:00), «Динамо» – «Амур» и «Куньлунь» – «Сочи» (оба в 19:30).

От принципа с первым/вторым выбором «Матч ТВ» и «Кинопоиск» будут отталкиваться, но в рамках этой канвы возможны более гибкие договоренности – подтвердили для Sports.ru заинтересованные стороны. Например, на старте сезона игр в федеральном эфире может быть больше, потому что многие из них запланировали для показа еще до подписания договора с «Яндексом». По ходу регулярного чемпионата и двух первых раундов плей-офф возможны другие ситуативные договоренности.

Как будет выглядеть хоккей на «Кинопоиске»?

Сервис готовится выводить показ на новый уровень по сравнению с просто ретрансляцией эфиров «Матч ТВ» и каналов КХЛ, как было раньше. В «Яндексе» Sports.ru рассказали, как полноценный диджитал-партнер лиги намерен расширять функционал и линейку контента.

● «Яндекс» планирует собственное хоккейное шоу – студийную программу собираются запустить осенью . Еще в разговоре со Sports.ru анонсировали дополнительный контент про клубы и хоккеистов, в том числе о жизни за пределами льда, а также обзоры матчей в новом формате.

● На отдельных платформах дадут возможность переключаться между аудиодорожками: с комментатором и интершумом. Например, такая опция точно будет доступна в браузере. Представители «Кинопоиска» отметили для Sports.ru, что постараются приблизить функционал спортивных трансляций к тому, что доступно при просмотре фильмов и сериалов, где выбирать можно из оригинальной дорожки, дубляжа и авторской озвучки.

● В онлайн-кинотеатре можно выбрать любимую команду, чтобы ее матчи на витрине всегда были выше и заметнее в расписании спортивных трансляций.

● Голоса в трансляциях останутся привычными: сигнал «Кинопоиску» предоставит КХЛ, поэтому на матчах будут работать те же комментаторы, которых мы слышим на каналах KHL и KHL Prime. Кстати, теперь у всех матчей точно будет комментарий .

Что еще изменится?

Подписка «Яндекс Плюс» становится единой с подпиской в сервисах КХЛ, оформить ее можно и на ресурсах «Яндекса», и на платформах лиги. Тем, у кого была действующая подписка КХЛ, ее обновят на «Яндекс Плюс» с округлением в большую сторону - до трех месяцев, если оставалось несколько недель, и до полугода, если было было больше трех месяцев.

При авторизации на сайте КХЛ теперь нужно связать аккаунт с Яндекс ID, так выглядит интеграция двух сервисов. К тому же как раз после привязки подписка КХЛ должна трансформироваться в «Яндекс Плюс».

Единственная из прежних функций, которой не будет в новой системе – покупка конкретной трансляции. КХЛ и «Яндекс» мотивируют это тем, что теперь за 299 рублей в месяц доступны вообще все матчи, и это выгоднее, чем покупать одну игру за 99 рублей. В лиге для Sports.ru уточнили, что доля разовых покупок на ее платформе снижалась с каждым годом, а подписки на месяц и на сезон, наоборот, росли, поэтому отказ от такой опции не выглядит проблемой.

Аналогом сезонного абонемента теперь становится годовая подписка на «Яндекс Плюс» за 1990 рублей. Она дешевле, чем подписка на все матчи КХЛ в прошлом сезоне.

«Яндекс» подчеркивает, что трансляции получится смотреть на всех основных типах смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров со Smart TV, а в подписку можно включить до четырех аккаунтов и десяти устройств.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко