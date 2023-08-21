36 комментариев

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Как покажут новый сезон КХЛ: какой эксклюзив у «Яндекса» и что будет на «Матч ТВ»?

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Многие топ-матчи уйдут в диджитал.

В сезоне КХЛ-2023/24 меняется схема показа нашего хоккея, появился новый большой игрок – «Яндекс».

О пятилетнем партнерстве объявили за пару недель до начала регулярного чемпионата. Накануне старта Sports.ru объясняет, как выглядит обновленная система.

Где вообще смотреть хоккей?

Три источника: «Матч ТВ», каналы лиги KHL и KHL Prime, а также «Кинопоиск» и сайт КХЛ, которые теперь объединены подпиской «Яндекс Плюс».

«Матч ТВ» будет показывать основные игры в традиционном режиме, подтвердили Sports.ru на канале. Начинается второй сезон из трех лет контракта, подписанного в 2022-м. Важно, что у «Матча» тут – в отличие, например, от РПЛ – права только на общедоступный эфир, то есть трансляции непосредственно на федеральном канале.

KHL/KHL Prime остаются кабельными каналами, которые контролирует и развивает сама лига. Их статус по сравнению с привычным тоже почти не изменится.

«Кинопоиск» – теперь площадка, где можно будет посмотреть вообще все матчи КХЛ, для этого понадобится стандартная подписка «Яндекс Плюс». Если она уже есть, никакой доплаты не понадобится, хоккей входит в базовый набор дополнительных услуг (по данным на конец второго квартала 2023-го такая подписка уже есть у 23,5 млн человек). Возможность смотреть матчи на официальном сайте КХЛ остается, но делать это можно теперь только с подпиской «Яндекс Плюс».

Трансляции на региональных каналах матчей местных команд продолжатся без изменений. Но только на ТВ, в диджитал-среде таких трансляций больше не будет (раньше клубы могли показывать игры с геоблоком на своих сайтах).

Что именно покажет «Кинопоиск»?

Будет много топ-матчей, которые в лайве получится посмотреть только на «Кинопоиске» (и с подпиской «Яндекс Плюс» на сайте КХЛ).

Sports.ru уточнил у представителей «Яндекса» и самой лиги, в чем именно заключается эксклюзив онлайн-платформы.

В контракте, подписанном незадолго до начала сезона, описан базовый принцип взаимодействия «Кинопоиска» и «Матч ТВ»: за федеральным каналом право первым выбирать игру для прямого эфира, но параллельно она может быть на KHL/KHL Prime и обязательно будет по подписке «Яндекс Плюс» (потому что там в лайве вообще все и всегда).

Важное обновление, связанное с «Кинопоиском»: у нового партнера лиги право второго выбора на каждой неделе, но эти игры в прямом эфире получится посмотреть только по подписке «Яндекс Плюс», то есть на «Кинопоиске» или сайте КХЛ. На «Матч ТВ» и KHL/KHL Prime эти матчи могут появиться только в записи.

Учитывая плотность календаря КХЛ и увеличенное с прошлого сезона количество матчей между принципиальными соперниками (например, ЦСКА против СКА и «Ак Барс» с «Салаватом Юлаевым» в регулярке играют шесть раз), очевидно, что «Кинопоиск» сможет забрать для эксклюзивного показа немало топовых матчей.

Например, 2 сентября «Яндекс» выбрал центральный матч дня «Динамо» – СКА. В сетке «Матч ТВ» этой игры нет вообще, а на каналах КХЛ ее можно будет посмотреть в записи в 20:30 и 23:30.

Кроме того, эксклюзивно на «Кинопоиске» в первые дни сезона будут субботние матчи «Барыс» – «Салават Юлаев», «Спартак» – «Куньлунь» (оба в 14:00), «Лада» – «Трактор» (15:50) и «Витязь» – «Амур» (17:00), а в понедельник «Лада» – СКА (18:00), «Динамо» – «Амур» и «Куньлунь» – «Сочи» (оба в 19:30).

От принципа с первым/вторым выбором «Матч ТВ» и «Кинопоиск» будут отталкиваться, но в рамках этой канвы возможны более гибкие договоренности – подтвердили для Sports.ru заинтересованные стороны. Например, на старте сезона игр в федеральном эфире может быть больше, потому что многие из них запланировали для показа еще до подписания договора с «Яндексом». По ходу регулярного чемпионата и двух первых раундов плей-офф возможны другие ситуативные договоренности.

Как будет выглядеть хоккей на «Кинопоиске»?

Сервис готовится выводить показ на новый уровень по сравнению с просто ретрансляцией эфиров «Матч ТВ» и каналов КХЛ, как было раньше. В «Яндексе» Sports.ru рассказали, как полноценный диджитал-партнер лиги намерен расширять функционал и линейку контента.

«Яндекс» планирует собственное хоккейное шоу – студийную программу собираются запустить осенью. Еще в разговоре со Sports.ru анонсировали дополнительный контент про клубы и хоккеистов, в том числе о жизни за пределами льда, а также обзоры матчей в новом формате.

● На отдельных платформах дадут возможность переключаться между аудиодорожками: с комментатором и интершумом. Например, такая опция точно будет доступна в браузере. Представители «Кинопоиска» отметили для Sports.ru, что постараются приблизить функционал спортивных трансляций к тому, что доступно при просмотре фильмов и сериалов, где выбирать можно из оригинальной дорожки, дубляжа и авторской озвучки.

● В онлайн-кинотеатре можно выбрать любимую команду, чтобы ее матчи на витрине всегда были выше и заметнее в расписании спортивных трансляций.

● Голоса в трансляциях останутся привычными: сигнал «Кинопоиску» предоставит КХЛ, поэтому на матчах будут работать те же комментаторы, которых мы слышим на каналах KHL и KHL Prime. Кстати, теперь у всех матчей точно будет комментарий.

Что еще изменится?

Подписка «Яндекс Плюс» становится единой с подпиской в сервисах КХЛ, оформить ее можно и на ресурсах «Яндекса», и на платформах лиги. Тем, у кого была действующая подписка КХЛ, ее обновят на «Яндекс Плюс» с округлением в большую сторону - до трех месяцев, если оставалось несколько недель, и до полугода, если было было больше трех месяцев.

При авторизации на сайте КХЛ теперь нужно связать аккаунт с Яндекс ID, так выглядит интеграция двух сервисов. К тому же как раз после привязки подписка КХЛ должна трансформироваться в «Яндекс Плюс».

Единственная из прежних функций, которой не будет в новой системе – покупка конкретной трансляции. КХЛ и «Яндекс» мотивируют это тем, что теперь за 299 рублей в месяц доступны вообще все матчи, и это выгоднее, чем покупать одну игру за 99 рублей. В лиге для Sports.ru уточнили, что доля разовых покупок на ее платформе снижалась с каждым годом, а подписки на месяц и на сезон, наоборот, росли, поэтому отказ от такой опции не выглядит проблемой. 

Аналогом сезонного абонемента теперь становится годовая подписка на «Яндекс Плюс» за 1990 рублей. Она дешевле, чем подписка на все матчи КХЛ в прошлом сезоне.

«Яндекс» подчеркивает, что трансляции получится смотреть на всех основных типах смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров со Smart TV, а в подписку можно включить до четырех аккаунтов и десяти устройств.

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

36 комментариев

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Sever12
Ну так то это шаг вперёд, если на Яндексе будут своим студии, обсуждения, плюс это можно будет выводить на КиноПоиск итд, это хорошо, надо развивать медийность, Яндексу можно подтянут хоккейный подкасты с Ютуба, там есть интересные проекты, чем больше всего тем лучше и цены не гнуть, 299 нормальная цена за такой пакет, я просто за музыку даже им платил, это самая лучшая платформа на сегодня в России, подкидывают пакеты как надо, всё остальное просто шлак и фонотека и подбор дно пока что.
+55
-3
+52
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Конст_56
Ответ Demedieu
короче ниче особо не изменится, только яндекс добавился
покупай Я колонку, покупай подписку, Я+, будет умный дом, музыка, кино, хоккей для всех членов семьи на 4 ТВ. Цена адекватная!
+28
-4
+24
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DmitrySPb
На бумаге выглядит всё отлично за исключением комментаторов, которые везде одинаковые, если Яндекс добавит своих комментаторов в будущем, то будет совсем замечательно.
Всех с началом нового хоккейного сезона! Пусть победит сильнейший!
+23
-1
+22
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Егор Егоров
Ясно, смотрю дальше спокойно по БСТ)
+12
-4
+8
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Кис-кис
Ответ Степан Яковенко
Просто уже обнаглели мало того спорт в России умерает так за этот тонущий спорт чтобы посмотреть надо ещё платить
Как же это обидно, когда любимый спорт становится недоступным без дополнительных затрат, не так ли? Но давай попробуем взглянуть на эту ситуацию с другой стороны. Ведь благодаря партнерству с "Яндексом", мы получаем возможность смотреть все матчи КХЛ на платформе "Кинопоиск". И, похоже, у них уже есть целых 23,5 миллиона подписчиков, которые будут наслаждаться хоккеем в составе базового пакета услуг. Не такая уж и плохая перспектива, не находишь? Обнаглели-обнаглели, но кто знает, может это станет новым трендом и другие спортивные лиги последуют примеру. А пока давай наслаждаться игрой и раздражаться вместе, ведь без этого какой спортивный комментатор я? 😉🏒
+9
-1
+8
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RVC
Надеюсь Яндекс повысит ФПС своих трансляций, потому что 25 ФПС на мониторе ПК и телефонах ещё ок, но на Смарт ТВ смотреть крайне дискомфортно...
+8
0
+8
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Shaiba Bash
Ответ Егор Егоров
Ясно, смотрю дальше спокойно по БСТ)
Да БСТ вообще отстой на фоне федералов. Качество картинки хуже, комментаторы хуже
+7
0
+7
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Demedieu
короче ниче особо не изменится, только яндекс добавился
+8
-2
+6
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forest_cheb
Ответ grishaffrfr
Бред
Почему бред? У меня подписка яндекс плюс. Очень удобно. Без всяких колонок. Старший сын пользуется, жена, я сам. Кинопоиск стоит на телеке, в телефонах, на планшетах. Все нормально работает.
+6
0
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Алехин
Очень хорошая идея от хоккея, особенно в сравнении с футболом, где к базовой подписке на видеосервис надо докупать Матч премьер.
+5
0
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альберт басыров
Ответ Егор Егоров
Ясно, смотрю дальше спокойно по БСТ)
если вы находитесь в Башкирии
+6
-1
+5
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SilvesterCat
Ооо! 👍🏻 будем посмотреть! 😊
+3
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Art Kalistratov
Уже считаем дни до начала сезона! Будет огонек, уверен!
+3
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Далер Гайнеев
Хороший ход, Яндекс, вернул подписку плюс
+3
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Виктор Пьянков
Ответ Alexkane
Я вот не до конца понял, все игры будут в прямом эфире или нет? В том сезоне , если игра дома- идешь на стадион, игра на выезде-смотришь на кхл тв, если там не показывают, покупаешь трансляцию на сайте за 99р, а в этом как будет?
Да, как было когда Яндекс показывал НХЛ, только теперь, что бы посмотреть игру своей команды, тебе нужна подписка Яндекс, 299 руб в месяц или 1990 за год, как то так примерно
+2
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aleshon
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Ответ Alexkane
Я вот не до конца понял, все игры будут в прямом эфире или нет? В том сезоне , если игра дома- идешь на стадион, игра на выезде-смотришь на кхл тв, если там не показывают, покупаешь трансляцию на сайте за 99р, а в этом как будет?
Яндекс покажет все матчи в прямом эфире. Разовой покупки матчей не будет. На спортбоксе смотреть матчи будет уже нельзя.
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Dimazzz84
почему никто не написал (или я не заметил), что подписка яндекса легко делится на 4 человек - поэтому цена будет 500р в год (и меньше, если покупать подписку по купонам или каким то другим акциям)
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Maxximus
Ответ Dimazzz84
почему никто не написал (или я не заметил), что подписка яндекса легко делится на 4 человек - поэтому цена будет 500р в год (и меньше, если покупать подписку по купонам или каким то другим акциям)
Почему никто не написал, что яндекс плюс можно регулярно оформлять за 1 рубль по промокодам на 3 месяца? 😂 главное не забыть отменить подписку перед следующим периодом 😂
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Илья Мосин
Ответ RVC
Надеюсь Яндекс повысит ФПС своих трансляций, потому что 25 ФПС на мониторе ПК и телефонах ещё ок, но на Смарт ТВ смотреть крайне дискомфортно...
Да на 55 дюймах дергания, если бы повысили до 30fps стало бы все ок, но fps вряд ли изменится...
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Canopus77
Ответ Степан Яковенко
Просто уже обнаглели мало того спорт в России умерает так за этот тонущий спорт чтобы посмотреть надо ещё платить
Леня, ты халявщик, ты не партнер.
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гилберт
Ответ Конст_56
покупай Я колонку, покупай подписку, Я+, будет умный дом, музыка, кино, хоккей для всех членов семьи на 4 ТВ. Цена адекватная!
Покупай поторапливайся.
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Никита Ксенофонтов
Ответ Demedieu
короче ниче особо не изменится, только яндекс добавился
Изменится, я например теперь не смогу 2 сентября посмотреть матч Динамо - СКА, потому что он будет только на Яндексе.
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Кот Егрис
кинопоиск это рвотный позыв
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Maxximus
Опять же, использование сервисов маркет, такси, еда это дополнительные бонусы, который также можно использовать, халява одним словом 😂
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Александр Шалаумов
Я купил яндекс но старый был намного лучше.
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