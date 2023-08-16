17 комментариев

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10 лучших чехов в истории КХЛ

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До старта сезона в КХЛ еще далеко, и есть время немного развлечься и поностальгировать.

Доминик Гашек регулярно напоминает в новостях о себе и о том, что когда-то тоже играл в КХЛ, хотя сейчас категорически против своего прошлого. А еще это наталкивает на мысли, что чешские игроки в нашей лиге оставили очень яркий след.

Есть они и сегодня – хотя, конечно, уже не в том количестве, что раньше. За всю историю КХЛ хотя бы один матч сыграли 160 чешских хоккеистов. В этом сезоне цифра, скорее всего, больше не станет: новички «Нефтехимика» и «Барыса» Клок и Скленичка в КХЛ уже играли раньше – просто вернулись из Европы после годичного перерыва.

Самые яркие представители чешской диаспоры в истории КХЛ – в этом рейтинге. Его критерии просты: статус, влияние, наследие. Трофеи – тоже хорошо, но не забываем, что они мало коррелируют с личным вкладом конкретного игрока. И минимум три полных сезона в лиге.

Прежде чем перейти к десятке лучших, коротко вспомним заметных и важных для КХЛ чешских игроков, которые в рейтинг не вошли. 

Вне конкурса: Дмитрий Яшкин. В принципе, он уже наиграл на место в такой десятке, но мы решили его в этот раз оставить за скобками. Во-первых, потому что чех он только по паспорту, во-вторых, потому что у него в КХЛ еще все впереди.

Доминик Гашек. Великий Доминатор приехал в «Спартак» в 45 (!) и по статистике выглядел неплохо (91,5% в команде ниже среднего). Но оставил за собой шлейф некрасивых историй – плохо влиял на команду и мешал работе тренеров.

Иржи Гудлер. Приехал в КХЛ после двух финалов Кубка Стэнли с «Детройтом», отлично спелся в «Динамо» с Вейнхандлем и вошел в десятку лучших бомбардиров своего единственного сезона в КХЛ. Но жестко провалился в плей-офф вместе с командой, проиграв в первом раунде «Спартаку». В 2012-м еще раз заглянул в КХЛ во время локаута и сыграл четыре неубедительных матча за «Лев».

Петр Чаянек. За четыре года сыграл в трех топовых командах («Ак Барс», «Динамо», СКА), но выиграл только Кубок Шпенглера.

Павел Брендл. Лучший снайпер первого сезона КХЛ, на дистанции подтвердить уровень не смог.

Владимир Соботка. Три неплохих сезона на намоленной чехами земле. Но ждали от него как будто большего: отличный тувэй из третьего звена в НХЛ роль первого центра в КХЛ не очень потянул. Да еще и в плей-офф «ломался» два раза из трех.

Збынек Иргл. Работящий и в меру результативный форвард. В «Локомотиве» смотрелся как влитой, в Минске и особенно в «Атланте» получалось хуже.

Иржи Новотны. Главный ветеран КХЛ – сыграл больше всех матчей в лиге среди полевых чешских игроков (383). Но был не очень стабилен, часто менял команды и закончил с нашей лигой вместе с «Ладой» в 2018-м.

Иржи Секач. Звезда чемпионского «Ак Барса»-2018 и... запасной чемпионского «Авангарда»-2021. Был бы в десятке, но чуть смазал впечатление двумя последними сезонами.

Лукаш Кашпар. Гонял в основном по средним командам и периодически выдавал отличные регулярки, но в плей-офф – пропадал.

Ян Булис. Не то чтобы очевидная звезда, но очень важный игрок в истории сразу двух команд – «Атланта» и «Трактора». С каждой играл в финале Кубка Гагарина.

Томаш Гика и Лукаш Седлак. Кржемилек и Вахмурка челябинского «Трактора». На третий год (в 2022-м) дотащили команду до финала конференции и ушли в закат. Теперь так же дружно играют за «Динамо»... в Пардубице.

Уффф. Ну 160 человек! Среди них было действительно много отличных игроков. Но на этом стоп – кого не назвал, добавляйте в комментариях. А теперь – главный рейтинг.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Игорь Самойлов, Ярослав Неелов  

17 комментариев

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Dimitrakos
Где легенда Северстали Страка?))
+3
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Roman R
Павел Патера, Томаш Власак
+2
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Soap74
Самый лучший чех конечно Ян Коварж. Ещё очень нравилась тройка Марек-Кудрна-Ролинек и Штрбак (хоть последний и словак)
+2
0
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Melnikov1968
А где же Квапил и Накладал? 😊😊😊
+1
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Серый
Мне кажется, Фурха, Ержабека, Йордана, Зогорну, Радила хотя бы можно было бы упомянуть.
А насчет Яна Коваржа... Ну это феномен. Не сам игрок, а его тройка. После распада тройки ни один из его представителей и близко не подошли к рекордным цифрам (речь только про КХЛ).
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Серый
А будут такие же статьи про финнов, шведов?
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Ryan T.
Ян Коварж обязан быть на 1-м месте.
Лучшая (кто бы что ни говорил) тройка за всю историю КХЛ. Важнейший элемент той монструозной "Магнитки". Огненная стата: 285 игр - 286 очков. Единственный из всего списка, у кого больше очка за игру. 2 кубка Гагарина.
Я понимаю, приезд Ягра на заре КХЛ - событие огромного масштаба. Громкое имя и т.д. Но прайм был уже позади, статистика хорошая, но не космическая. Ну и всего 3 сезона в лиге.
При всём уважении, но Коварж - лучший чех в истории КХЛ.
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Melnikov1968
Вне конкурса можно было вспомнить Милоша Ржигу. Он, конечно, не игрок, но оставил очень яркий след в КХЛ. Запомнился своим темпераментом и открытостью.
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FinishedBreakfast
Cалак в десятке за один успешный сезон? Он же везде провалился, кроме той "Сибири". Секач уж точно больше заслужил
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Андрей Палей
в смысле Ямар не показал игры??? это легенда и пахал он на льду и Кубок европейских чемпионов помог Авангарда взять!! вы когда пишите то админ думай головой!!!
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L97
Можно Милоша Ржигу ещё же.
Чех? Чех.
В КХЛ был? В КХЛ был.
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Алексей Ильин
Ну тут 1 место без вопросов
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Servelat-fcdm
Где Аслан Раисов?
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Максим Брюквин
Михал Микеска
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Серый
Ответ Андрей Палей
в смысле Ямар не показал игры??? это легенда и пахал он на льду и Кубок европейских чемпионов помог Авангарда взять!! вы когда пишите то админ думай головой!!!
Читать научись! Речь про КХЛ!
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mishake
Ответ Zolotoi24
А Ягр где?😳
На первом месте
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