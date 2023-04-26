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«Ак Барс» вцепился в ЦСКА – и выжил в мясорубке. Москва пока без кубка

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Но какую же конфету придумал Полтапов!

Никто же не рассчитывал, что «Ак Барс» в финале проиграет четыре матча подряд? Особенно с учетом того, что последние две игры получились очень близкими – и казанцы могли зацепиться за вторую победу еще в Москве.

При этом хоккеисты ЦСКА провели отличный вечер и имели все шансы распаковать привезенное из Москвы шампанское и чемпионские кепки прямо в гостях – они даже повели в счете. Армейцам и 1:0 за глаза хватило бы – удерживать нужный результат они умеют. Но во вторник соперник отдал все силы, чтобы переломить ход матча и продлить этот финал.

Билялетдинов настоял на своем составе снова – и оказался прав

Забавно наблюдать за тем, как журналисты и эксперты советуют «Ак Барсу» менять состав, тасовать звенья, вводить свежую кровь – все ради спасения серии. Был бы главным Дмитрий Квартальнов – это наверняка произошло бы уже где-то после второй игры финала. Но сейчас у Казани есть Зинэтула Билялетдинов, который заливисто смеялся на пресс-конференции после четвертого матча, как будто что-то знает.

Тренер не сделал ни одного изменения в составе – ни тебе свежих игроков, ни новых сочетаний. Все осталось ровно так же, как и прежде – и это было логично. Из трех проигранных матчей финала провальным для «Ак Барса» был только один, когда ЦСКА победил 3:0. Но в двух московских играх команды смотрелись одинаково хорошо – исход там решался в мелочах и рикошетах.

В итоге решение Билялетдинова оставить все как есть оказалось правильным. Да, мог и проиграть, но этого не произошло. Он остался верен себе, своим взглядам и продлил серию как минимум до четверга.

Но, откровенно говоря, ему и выпускать особо некого. Бросать Терехова под ЦСКА в самый решающий момент сезона – глупо, у него совсем минимальный кубковый опыт, в отличие от того же армейца Полтапова. Выпускать в такой момент Хенкеля или Глухова – тоже странно: оба совершенно не в тонусе и пропустили почти весь плей-офф из-за травм.

Единственное изменение, которое Билялетдинов решился, произошло уже по ходу игры: во втором периоде он посадил на лавку Вячеслава Войнова – не первый раз в этом плей-офф, но сейчас, похоже, из-за травмы. Вынужденный шаг сработал – и пошел команде на пользу.

Что самое интересное – этим вечером лучше в деталях был «Ак Барс». Казань забила в большинстве и выстояла в меньшинстве, смогла реализовать хотя бы часть того, что создала, и не без везения вернула серию в Москву.

Первый период – настоящая бойня: 25 силовых на две команды

Стартовые минуты матча были совершенно не похожи на хоккей. Скорее, на что-то из единоборств. Ну или регби. Игроки обеих команд неслись друг на друга, словно Безголовые Камикадзе из игры Serious Sam - не щадили ни себя, ни соперника, ни борта. Как, например, Александр Радулов в одном из эпизодов:

Но это единичный промах – в остальных случаях хоккеисты оказывались точны и весьма смачно на всех скоростях играли в тело. Было опасение, что кто-то сломается еще до перерыва, но, к счастью, все готовились к такому хоккею (кстати, хоккей! Они кроме силовых еще и играть успевали!) и вроде бы все выжили.

«Честно, сам не помню этот первый период, голова отключилась. Видел цель – летел. Была мясорубка, – говорил Артем Лукоянов после матча. – Я до этого говорил, что мы стеснялись, а сегодня никакого стеснения не было. Били всех, кто попадался на пути. Мы их уважаем по-спортивному, но на льду каждый доказывает свое».

В итоге только за первый период набралось 25 хитов на две команды (14-11). В дальнейшем игроки ЦСКА выключились из этой гонки, а вот казанцы продолжили: у них 34 силовых за вечер! Ждем занимательной статистики от КХЛ – наверняка это какой-то рекорд.

Гол Полтапова – украшение финала Кубка Гагарина

Но среди этой смертной любви к хитам нашлось место настоящему искусству – забавно, что в том же первом периоде. Когда оставались последние секунды до перерыва Прохор Полтапов, который пробирается в каждый наш текст по финалу-2023, просто покатил на чужие ворота – и получилась вот такая красота.

Еще раз: 20-летний парень, у которого это первый взрослый плей-офф в жизни, взял шайбу и в одиночку покатил на четверку соперников, среди которых были Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий и Вячеслав Войнов. Как сыграли в этом эпизоде казанцы – это отдельный вопрос, но Полтапов придумал просто роскошный момент и превратил его в такой же гол. Возможно, лучший в финале.

«Нет, не смотрел ни на соперников, ни на часы. Просто делал тренерскую установку: главное – протащить шайбу в зону и не потерять ее в средней», – вот вам рецепт красивого гола от Полтапова. Он уверенно чувствует себя не только на льду, но и в кадре – не исключено даже, что уже троллит всех такими ответами. 

А ведь, по идее, Прохор должен был выходить на игру не в лучшем настроении. В состав армейцев вернулся Максим Мамин – а это значит, что молодого нападающего снова отбрасывало в четвертое звено. Но это абсолютно не помешало ему стать главной звездой ЦСКА в этот вечер.

Билялов – зверь: подтащил сразу после 2:1. И ему наконец-то повезло

Очевидно, вратари – одни из ключевых фигур в финале. В этой серии мы неоднократно уделяли внимание Тимуру Билялову – отмечали его не самую удачную игру в третьей встрече, хвалили его за четвертый матч и удивлялись фатальному невезению (вспомните победный гол Каменева).

Но ему все-таки повезло. Причем всем бы так, как Тимуру в этом эпизоде. Три раза шайба ударилась о штанги, но не пересекла линию! Реально какое-то чудо помогло Билялову здесь не пропустить.

Вообще по итогам игры Тимур заслужил похвалу. В створ пришлось всего 18 бросков, но такие матчи играть даже сложнее – пропадает чувство тонуса. Вратаря не нагружают работой – и каждый бросок в решающем матче получается очень опасным.

Особенно запомнился момент сразу после того, как счет стал 2:1 в пользу казанцев. Два броска издали сквозь забор от своих и чужих игроков – Билялов отбил, добивание в упор с чистого льда – он снова спас.

В этот вечер Билялов переиграл своего коллегу и бывшего партнера Адама Рейдеборна. Казанский вратарь в своих моментах не пропустил, а швед не выручил после дальнего броска Станислава Галиева. Но это вся разница между ними.

Юдин чуть не прибил «Ак Барс». Он удаляется в каждой игре

Дмитрий Юдин в серии против «Авангарда» был одним из лучших у Казани: тогда он впервые в карьере забил в плей-офф и был реально полезен для команды в своей зоне. Сейчас у него тоже большой объем работы в обороне – все-таки играть против мастеров вроде Григоренко и Окулова достаточно тяжело.

Только нарисовалась одна проблема – с дисциплиной. Юдин удалялся в четырех матчах финала из пяти, но в этот вечер мог вообще похоронить «Ак Барс». В начале третьего периода при ничейном счете Дмитрий повелся на провокацию от игроков ЦСКА у чужой скамейки и зачем-то боднул соперника.

Судьи режим Зидана оценили в четыре минуты. Юдину повезло дважды – по старым правилам это было бы 5+20, но самое главное, что армейцы этим удалением в итоге не воспользовались.

Это и был один из ключевых моментов матча – ЦСКА не забил за четыре минуты большинства и потом гости пропустили сами.

«Ак Барс» абсолютно по делу продлил серию

Это противостояние никак не заслуживало того, чтобы закончиться настолько быстро. Во-первых, счет 4-1 выглядел бы как доминирование ЦСКА в серии – а это не так. А во-вторых, на такой качественный хоккей в лиге просто хочется смотреть как можно дольше.

«Ак Барс» впился в этот матч и в соперника. Отступать им было некуда – и эта ситуация придала дополнительный импульс. Плюс – правильный настрой в раздевалке. 

«С такой хорошей командой мы должны показывать именно такой хоккей. Отгрызать им руки, ноги по локоть, биться друг за друга, ложиться. Делать все для победы», – говорил Лукоянов. Игроки ЦСКА должны быть благодарны, что не все казанцы восприняли это дословно.

А ведь в игре был момент, когда армейцы мало того, что вели в счете, так еще и владели преимуществом. И парочка затяжных атак гостей в чужой зоне только приближала окончание сезона. Но «Ак Барс» не дрогнул и словно в клишированных спортивных байопиках переломил ход матча. Кстати, помогло большинство, которое не то чтобы хорошо работает у казанцев.

Гол похож на заготовку. Билялетдинов опять выпустил Семенова на вбрасывание, а более именитый центр – Шипачев – расположился довольно далеко от точки, но явно ждал шайбу. Дождался: ложный замах – передача на Радулова – гол.

Мастерство Шипачева в отдельных моментах плей-офф-2023 просто впечатляет. Ну а про броски Радулова все и так все знают.

Ждем шестой матч.

Кубок Гагарина

Финал

Ак Барс – ЦСКА 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Дата проведения
25 апреля, 19.30, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 19 Полтапов ()
1:1 – 29 Радулов (Шипачев)
2:1 – 52 Галиев (Лямкин, Семенов)
Вратари: Билялов 17/18 – Рейдеборн 21/23.

Счет в серии – 2-3

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Фото: cska-hockey.ru; ak-bars.ru/Вадим Китаев

2 комментария

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slavura71
Рэйдеборн, лучшая история ЦСКА.
С. Фëдоров , спасибо
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Влад Кабалов
С огромным нервом матч. Казань победила заслуженно, игра была от ножа, и сегодня удача к Ак Барсу повернулась лицом, вратарь выручил, а момент, когда успел увидеть шайбу и смахнуть её с ленточки, стал ключевым. Ну и Радулов напомнил о себе. Ждем 6-й матч - это будет интересно и напряжённо!
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