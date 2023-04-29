Денис Романцов – об Андрее Светлакове.

Светлаков признавался: его никто не спрашивал, хочет ли он играть в хоккей. Зато хотел отец, который ограничился любительским уровнем и постарался, чтобы сын пошел дальше.

Стартовал Андрей в школе «Северная звезда» в Медведково – с другом детства Владиславом Дьяконовым, который в России достиг лишь молодежки «Атланта», а четыре года назад завершил карьеру в грузинском «Мимино» из поселка Бакуриани.

«Однажды, когда я играл в «Северной звезде», отец мне классную клюшку подарил, – вспоминал Светлаков. – Тогда еще все деревяшками играли, а у меня появилась хорошая – труба такая с крюком.

И как-то я ее забыл в командной сушилке, а потом не нашел. Отец очень разозлился. И чтобы проучить, заставил играть какой-то странной, чуть ли не игрушечной клюшкой. Она больше швабру напоминала».

Светлаков начинал в КХЛ в звене с Радуловым

В 12 лет Светлаков выдал сумасшедший сезон, набрав 114 (57+57) очков в 26 матчах, и ушел в ЦСКА. Впервые взяв Кубок Гагарина в 2019-м, Андрей привез трофей в «Северную звезду», где два часа общался с детьми и первым тренером Владимиром Рингом, давно работающим в московском «Динамо».

В матче с другим «Динамо», рижским, Светлаков дебютировал в КХЛ осенью 2015-го, а потом стал часто выходить в звене с Александром Радуловым и забросил три шайбы в двух гостевых матчах – с «Амуром» и «Адмиралом».

На МЧМ-2016 в Хельсинки Светлаков полетел ассистентом капитана (Владислава Каменева). Еще в североамериканском турне – в ноябре 2015-го – Андрей проявил себя одним из лидеров: после четырех поражений собрал команду без тренеров, а в следующей игре забил Квебеку и наши победили 3:2.

«Когда после серии поражений все приуныли и подзабили на эту серию, он один бесился из-за неудач и разбивал клюшки, – говорит Sports.ru бывший пресс-атташе молодежки Петр Терещенков. – Это железный человек. Никому никогда не уступит.

Однажды я спросил Брагина, почему Светлаков – такой. Он ответил: «Потому что мужик».

Андрей – очень вдумчивый, рассудительный. Много никогда не болтал, говорил только по делу. Он всегда действует жестко, всегда на грани и даже с подкожными приемчиками».

В финале МЧМ Светлаков дважды сравнивал счет, причем второй раз – за 6,9 секунды до конца основного времени.

«Помню свои первые голы в молодежке и в КХЛ, но самая запоминающаяся шайба – это в финале молодежного чемпионата мира в 2016 году, когда мы финнам забили.

Там уже полстадиона праздновали, а мы отыгрались. Вшестером на пятачок приехали! Конечно, не я все для этого гола сделал – Ваня Проворов набросил шайбу, и так получилось, что она на меня отскочила. В овертайме проиграли, но те минуты запомнились навсегда».

Светлаков пропустил ЧМ U18, а на МЧМ стал, по версии Ларионова, лучшим в нашей сборной

В Финляндии Андрей отработал так, что (тогда еще) агент Игорь Ларионов заявил: «В российской сборной не было явного лидера, но я бы выделил Светлакова: провел потрясающий турнир, был сильнейшим игроком команды. Внимательно смотрел за ним, особенно в плей-офф, парень очень интересный».

Через 8 месяцев, выступая в образовательном центре «Сириус», Владимир Юрзинов-старший привел Светлакова в пример детям: «Посмотрите гол, который забил наш талантливый мальчишка на последнем молодежном чемпионате мира. Иди сюда, расскажи ребятам».

Светлаков ответил смущенно: «Я перехватил шайбу и бросил». Но потом разоткровенничался: «На самом деле я видел, что шайба пришла к масочнику, а он всю игру «парил». Ну и побежал к нему. А бросок… Пустой угол видел, но попал, конечно, случайно. Если бы из десяти следующих попыток попал бы хоть раз, было бы чудо».

«Так вышло, что на МЧМ-2016 Светлаков забивал только финнам, – говорит Терещенков. – Кроме двух в финале – одну в группе, в меньшинстве, при счете 1:3. Помню, трибуны притихли и после гола было отчетливо слышно, как Андрей кричит: «Да, сука!»

Россия в итоге победила 6:4».

Интересно, что в отличие от Каменева или Коршкова, Светлаков не участвовал двумя годами ранее в ЧМ U18 (тоже в Финляндии), хотя сборную возглавлял его тренер в школе ЦСКА Павел Баулин.

При Баулине тройка Кузьменко – Светлаков – Кондратьев (1 гол за «Бейбарыс» из Атырау в сезоне-2022/23) разрывала всех на юношеском уровне, но в сезоне-2013/14 выглядела слабее конкурентов – и старые связи не помогли.

К 20 годам Светлаков перенес три сотрясения мозга

После МЧМ-2016 Светлаков заиграл в первой тройке ЦСКА, попал в сборную на чешский этап Евротура и к январю 2017-го стал так важен для клуба, что Дмитрий Квартальнов сказал: «Андрюху жалко, нам его не хватило, особенно в большинстве. У нас ничего не получалось без него в центре».

Так тренер ЦСКА прокомментировал второе сотрясение мозга Светлакова – после удара динамовца Ильи Никулина (первое, годом ранее, устроил Дмитрий Калинин из СКА). Через месяц Андрей получил в игре за сборную третье сотрясение и на вопрос, не страшно ли, ответил: «Если бояться, еще больше прилетит».

Через несколько месяцев Светлакова задрафтовала «Миннесота», но вскоре после старта нового сезона КХЛ ЦСКА отправил его в фарм-клуб – с Кузьменко и Окуловым.

Журналист Алексей Шевченко утверждал, что член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов продавил это решение, чтобы помочь сыну, тренировавшему «Звезду» в ВХЛ. В итоге Светлаков, как и Окулов с Кузьменко, набрали по 6 очков в трех матчах.

«На автобусе восемь часов добирались из Учалов в Нижний Тагил – такое не забывается, – говорил Андрей. – Но почему все сделали из меня мученика? Мы же втроем поехали. У ЦСКА была пауза, нам, молодым, нужна практика. Ведь играть лучше, чем тренироваться. Да и погода в сентябре стояла теплая».

«Я не настолько безумен, чтобы хреначить партнера»

У Игоря Никитина Светлаков сфокусировался на разрушении (например, в игре с «Нефтехимиком» в сезоне-2018/19 остановил шайбу шеей), но в решающие моменты плей-офф-2019 помогал и в созидании.

В серии со СКА, который Андрей называет самым принципиальным соперником в КХЛ, он отдавал голевые пасы в пяти матчах подряд, а потом открыл счет в первой игре финала с «Авангардом». Гол мог вылететь у вас из памяти, но празднование – абсолютно незабываемо.

«Это же финал, от мотивации и так распирает, а тут еще забил в первой же смене, поэтому себя не сдерживал, а Каприз, получается, попал под руку, – вспоминал Светлаков. – Естественно, я не настолько безумен, чтобы хреначить партнера, а просто рубил воздух в разные стороны.

Каприз тоже охренел, но в раздевалке потом просто поржали. Дальше ролик уже пошел по интернету. Всегда горю, если попадается на глаза».

Через три года Андрей снова выстрелил против СКА: после 2+1 в двух предыдущих раундах – 2+3 в первых пяти играх против команды Ротенберга. А в последней игре финала именно с паса Светлакова Александр Попов забросил «Металлургу» победную шайбу.

Светлаков тренировался в медовый месяц и отпросился в ВХЛ на время Олимпиады

Летом 2021-го Светлаков впечатлил своей свадьбой Богдана Киселевича: «Я рад, что мы с Андрюхой по жизни идем вместе, – говорил нынешний защитник «Авангарда». – Начали общаться как только я пришел в ЦСКА. Часто делимся друг с другом личным. Я был очень рад, что он пригласил меня на свадьбу.

Свадьба была шикарной – душевно, круто, много гостей. Я впервые увидел его жену, потому что он никогда не приходил с ней на командные мероприятия. Рад за него, у него она такая молодец – красавица.

Было видно, сколько души она вложила в этот праздник, потому что Андрюха-то что – «принеси, подай, все, спасибо – не мешай». В общем – мы в восторге! С четырех до одиннадцати гуляли».

Светлаков потом признался, что тренировался даже во время медового месяца на Мальдивах, а через полгода, когда КХЛ остановилась из-за Олимпиады, удивил тренера ЦСКА Равиля Якубова, отпросившись в «Звезду» для игровой практики.

В декабре 2022-го Андрей впервые стал лучшим нападающим недели в КХЛ, а по итогам регулярки – единственным, кто провел за ЦСКА все 68 матчей. Интересно, что на финише чемпионата Светлаков за одну ночь дважды сменил клуб в НХЛ: сначала из «Миннесоты» обменяли в «Вашингтон», а потом в «Бостон».

В этом сезоне Светлаков побил личный рекорд результативности (11+16), а потом – традиционно – еще чаще набирал очки в плей-офф, где от него снова особенно досталось СКА: два гола из трех. А голевой пас на Окулова в четвертой игре с питерцами стал для Андрея сотым в КХЛ.

Он пропустил три первых матча с «Ак Барсом» из-за травмы, но после возвращения снова бился, бросался под шайбу и пахал в меньшинстве. Чемпионские команды немыслимы без таких игроков.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Евгений Биятов, Алексей Куденко, Алексей Даничев; instagram.com