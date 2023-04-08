Питер новорожденный.

Кажется, на Западе дело идет к еще одной семиматчевой серии ЦСКА – причем, москвичи сами этому способствуют: большое удаление Сергеева и дикий провал в конце второго периода сложно объяснить логически. Но СКА никакие объяснения и не нужны – игроки воспользовались, чем смогли, и возвращают финал конференции в Питер при равном счете.

2 гола за 17 сек – ключевой момент. ЦСКА просто не был похож сам на себя

Самым важным моментом в игре стал 17-секундный отрезок в концовке второго периода, когда СКА забил дважды подряд и перевернул игру. Питер в целом бодро проводил вторую двадцатиминутку, но такой дуплет вряд ли кто-то ожидал.

Все началось с гола защитника Фальковского. Москвичи глубоко сели в своей зоне, а двухметровый белорус совершил просто идеальное попадание.

Судя по тому, как события развивались дальше, именно эта шайба и надломила команду Федорова. Игроки ЦСКА допустили какую-то расслабленность, которая в итоге стоила им результата.

Второй гол это хорошо доказывает – Бардаков до конца поборолся с Дитцем, Зыков мог забивать сам, но попал в штангу, а в итоге все решил Волков.

Забавно, что сохранилась одна из основных тенденций этой серии – ЦСКА в четвертый раз подряд отличился первым, а СКА в трех случаях забивал в итоге две, и дважды это приводило к победе.

СКА идеально отыграл третий период – все по системе Ротенберга

Если в конце второго периода две быстрые шайбы СКА выглядели какой-то случайностью, то уже по ходу третьего казалось, что все закономерно. Москвичи, которым нужно было сравнивать счет, просто не могли зайти и расставиться в чужой зоне. Более того, они не всегда даже цеплялись за шайбу.

Все 20 минут гости действовали практически идеально: активно прессинговали, встречали на своей синей линии, не прижимались к воротам, убивали время в чужой зоне. Причем делали это даже на последних минутах – финальный штурм ЦСКА очень сильно задержался, потому что соперник так прижимал шайбу к борту в зоне Рейдеборна, что ее непросто было оттуда отодрать. Москвичи теряли время – и это явно их подбешивало. А кроме времени они теряли еще и силы – в третьем периоде СКА выглядел бодрее. Но прижмись гости к своим воротам – ЦСКА бы их просто раздавил.

Стоит еще отметить, что питерская команда действовала абсолютно спокойно – без суеты и без ошибок. Ноль удалений СКА за третий период даже в моментах, когда ЦСКА все же удавалось поджать, да и вообще 0 штрафных минут за матч. Гости не дали ничего создать или подставить из слота – хотя москвичи прям очень полюбили этот способ атаки: у Нестерова больше бросков в створ, чем у нападающих. Но Каменеву с пятачка на этот раз забить не удалось.

Удаление Сергеева могло стать ключевым моментом матча – но у СКА все плохо с большинством

Впрочем, не все в игре Питера идеально. Вообще они должны были оформлять победу еще в конце первого – начале второго периода. Вот после этого эпизода, когда Артем Сергеев просто вынес ногу Никиты Камалова.

Понятно, что не было никакого умысла, кроме хита, а игрок СКА неудачно уходил от соперника, но по правилам это «удар в колено» и 5+20. ЦСКА несколько повезло, что большое удаление Сергеева разбилось на две части перерывом между периодами, а еще больше повезло, что СКА убрал из состава Гусева.

У Питера вообще ничего не получалось в 5-минутном большинстве. Дирижировать позиционными атаками было просто некому, броски от синей линии – максимум на что хватало атакующей мысли. Выглядел такой розыгрыш абсолютно бедно. Единственный светлый момент, который мог стать голом – пас Зыкова между своих ноги на Глотова, перед которым был открытый угол. Шайба пошла выше.

У СКА вообще большие проблемы с большинством: их реализация в Кубке Гагарина-2023 – 11,5%, абсолютно худшие цифры среди всех участников плей-офф. В серии против ЦСКА у Питера только 1 гол в такой расстановке, а ведь попыток было 10.

СКА победил без Жафярова и Гусева – вышли другие игроки с другими функциями

Роман Ротенберг еще в прошлом матче посадил на третий период Никиту Гусева, а сегодня второй бомбардир армейцев в плей-офф вообще оказался вне заявки. При этом пропустил матч и Дамир Жафяров, но его отсутствие связывают с микротравмой.

Вместо них в топ-6 СКА оказались Эмиль Галимов и Святослав Гребенщиков – это было похоже на то, что тренерский штаб осознал, что против нынешнего ЦСКА нужны хоккеисты немного другого плана – более крепкие, которые пойдут в борьбу и будут выигрывать единоборства.

Интересно, что Гребенщиков отыграл только 9 минут, а Галимов – 12 с половиной. В принципе, у Гусева и Жафярова в прошлой встрече айстайм был тоже в пределах 12 минут. С точки зрения атаки результат был тот же – и у одной пары форвардов, и у другой по ноль бросков в створ. Зато Гребенщиков с Галимовым сделали по блокшоту, а Эмиль еще и совершил один отбор.

Ротенберг при этом подобрал интересные слова на предматчевом интервью. «Внесли много изменений. Это было обосновано прошлой игрой. Но что прошло, то прошло. Мы – новорожденные, начинаем с чистого листа. Все только начинается», – сказал Роман.

После игры отсылка к новорожденным никуда не делась. «Сегодня друг за друга играли, наша новорожденная команда победила», – такую фразу Ротенберг сказал команде в раздевалке.

Как бы то ни было, в моменте этот шаг себя сполна оправдал, и СКА без Никиты Гусева смог забрать важный матч и сравнять счет в серии.

Финал Запада

Счет в серии – 2-2

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко