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ЦСКА и СКА рубились дольше 100 минут. Игру в третьем овертайме закончил Нестеров (и, возможно, конек вратаря)

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Святослав Гребенщиков Святослав Гребенщиков
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Москва ведет в финале Запада – 1-0.

Пока оба финала конференций идут по похожему сценарию: счет 3:2 с камбэком на последних минутах и обязательно – дополнительным временем. Хотя везде свои нюансы: если в Казани не стали затягивать с окончанием вечера, то СКА и ЦСКА чуть не сыграли два матча в одном – остановились только в начале третьего овертайма. Вообще все должно было закончиться гораздо раньше, но голкиперы ни в какую не хотели прекращать.

Команды подошли в разной форме, но устроили 3 овертайма

Традиционный спор весеннего хоккея: как лучше подходить к следующей серии – отдохнув по максимуму или сыграв 6-7 матчей в прошлом раунде, чтобы не выпадать из игрового тонуса. В финале Запада как раз такая ситуация: СКА не играл 11 дней, а в ЦСКА – фанаты семиматчевых серий и только на этой неделе решили все вопросы с «Локомотивом».

В итоге выяснилось, что при правильной физподготовке в общем-то нет никакой разницы.

Если СКА и выпадал из игры, то только первые минут 10 – к концу первого периода руки и ноги хоккеистов уже вспомнили, что такое кубковый хоккей. А после перерыва и вовсе вернулась привычная команда, которая за три минуты и отыгралась, и вышла вперед в счете. Конечно, в тех эпизодах есть заметные вопросы к Адаму Рейдеборну, но в целом табло отражало то, что происходило в игре – СКА был чуть лучше.

При этом нельзя сказать, что игроки ЦСКА выглядели уставшими. Единственный момент, когда показалось, что гости подсели – первые 10 минут первого овертайма. Но это было, скорее, тактическим ходом – москвичи сдержали натиск соперника, а потом уже сами насели на чужие ворота. Понятно, что в дополнительное время не могло быть сверхскоростного хоккея, но и в сон зрителей вряд ли клонило: команды бодро перевалили за 100 минут. Не в первый раз в истории их отношений.

Кажется, и СКА, и ЦСКА готовы к затяжной серии. А все вопросы о тонусе и усталости можно просто забыть.

Камбэк СКА начал Гребенщиков финтом Кучерова (он случайно)

Первый гол СКА в матче получился насколько красивым, настолько же и случайным. Главная случайность в том, что игроки ЦСКА вообще допустили такую позиционную ошибку и просто застряли в чужой зоне.

Четвертая тройка Питера быстро придумала выход Гребенщикова один-на-один с Рейдеборном. При этом нападающий, кажется, до конца не понимал, как будет обыгрывать вратаря – и в итоге шайба сошла с крюка. Но каким-то образом проползла под голкипером.

По сути, у Гребенщикова получился финт Кучерова, который на самом деле финт Широкова – бросок без броска. Хотя и случайно.

Но сама история Святослава еще красивее. Для него этот сезон получается сказочным: не пригодился «Адмиралу» (0 очков за 12 матчей) – и в декабре остался без клуба. Гребенщиков вернулся в родной Питер – казалось, чтобы усилить «СКА-Неву» в ВХЛ, но зацепился за шанс в главной команде и неплохо закончил регулярку (4+3 в 19 матчах), а в плей-офф уверенно вошел игроком основы.

Ему уже 28 лет, и это только второй розыгрыш Кубка Гагарина в его карьере. Он прошел всю систему питерского клуба, включая «Сочи», но так и не мог показать себя в главной команде – казалось, ВХЛ была потолком для него. Да, были неплохие сезоны за «Витязь», но вряд ли год назад, играя во второй шведской лиге, Гребенщиков представлял себя снова в форме СКА.

Но сейчас у него 2+3 в 11 матчах – больше, чем у Прохоркина, Зыкова или Волкова. 

Судьи вообще не удаляли игроков, но ЦСКА спас матч после их ошибки

Арбитры выбрали интересую линию поведения на первую игру серии – по всей видимости, решили перестраховаться и никого не удалять. Вернее, нарушения все-таки были – Даррен Дитц и Никита Комаров не совладали с эмоциями и получили по двойному малому штрафу за грубость. Но в большинстве так никто и не сыграл.

Причем еще одно удаление все же свистнули – при 2:2 Владислав Каменев мог превратиться в антигероя. Только-только он сравнял счет и перевел игру в овертайм, как в следующей смене судьи остановили игру из-за его действий. Форвард ЦСКА психанул, отправился в штрафной бокс, где на эмоциях зарядил клюшкой по стеклу, но главные судьи – Юрий Оскирко и Евгений Ромасько – посовещались и в итоге отменили штраф. Хотя повод дать две минуты за удар клюшкой у них все же был.

Но ключевой эпизод с участием судей произошел немного раньше. На 58-й минуте лайнсмен развел руки в стороны при потенциальном пробросе у СКА, но как только шайба пересекла лицевую линию – он все-таки зафиксировал проброс. Сергей Федоров после этого взял тайм-аут, заменил Рейдеборна шестым полевым игроком и через 9 секунд счет стал равным.

СКА имеет право предъявлять судьям за этот эпизод, но обычно арбитры признают, если ошибочно свистнули проброс, и выносят вбрасывание в среднюю зону – сейчас такого не было, значит, они уверены в своей правоте.

С другой стороны, петербуржцам стоит предъявлять претензии самим себе. Сыграй СКА строже – мы бы этот момент вообще не обсуждали.

Нестерова много критикуют, но сегодня он главный герой для ЦСКА

Капитан ЦСКА хоть и набирает немало очков в плей-офф, но в предыдущих раундах ему прилично доставалось непосредственно за игру в обороне. При нем команда пропускает чаще, чем при других защитниках – но тут есть объяснение: он проводит на льду гораздо больше остальных.

Что показательно – он умеет играть важнейшие матчи. В седьмой игре с «Северсталью» у него 0+2, в седьмой с «Локомотивом» – голевой пас и «+3». В первой встрече со СКА он не только не присутствовал на льду во время пропущенных голов, но еще и зарешал в самый нужный момент.

В голе, который увел игру в овертайм, огромная заслуга Нестерова – именно с его подставления забил Каменев. А уже в третьем овертайме Никита забил сам – броском от синей. Причем перед голом был интересный момент – вратарь СКА Дмитрий Николаев поменял лезвия на коньках и успел провести в них меньше трех секунд.

Скорее всего, совпадение. Но теперь любопытно, рискнет ли кто-то из вратарей поменять лезвия по ходу матча после увиденного. 

Кстати, тренеры СКА должны спросить друг у друга, почему на важное вбрасывание в своей зоне вышел Никита Комаров – центр четвертой тройки, далеко не самый сильный игрок из центральных у армейцев. У него в этом матче всего 33% выигранных вбрасываний (6 из 18) и 43% в среднем за плей-офф – и он уж слишком легко проиграл «точку» Максиму Соркину.

Кубок Гагарина

Финал Запада

СКА – ЦСКА 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)
Дата проведения
2 апреля, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Мамин (Григоренко, Дитц)
1:1 – 23 Гребенщиков (Комаров, Педан)
2:1 – 26 Никишин (Гусев, Хуснутдинов)
2:2 – 57 Каменев (Нестеров, Дитц)
2:3 – 102 Нестеров (Григоренко, Мамин)
Вратари: Николаев 52/55 – Рейдеборн 47/49.

Счет в серии – 0-1

СКА – ЦСКА снова в финале Запада! Супермотивация Ротенберга против победной серии Федорова

Пока в футболе тотальный Fan ID, на хоккее – полные трибуны

«Авангард» спас матч за 3 секунды до конца третьего периода – но все равно проиграл в овертайме

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

2 комментария

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KoolThing
Ответ Red_right_wing
а на фотографии хоккеисты цска вместе радуются, а рейдеборна не позвали как будто ) --Он прошел всю систему питерского клуба, включая «Сочи»,-- точно ) вот она,система проброс в конце был,чего уж там вайсфельд коментировал эпизоды с судьями классно. и не только с судьями.
Странно, что они из Москвы комментировали..в Казань поехали, а в Питер нет.
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Red_right_wing
а на фотографии хоккеисты цска вместе радуются, а рейдеборна не позвали как будто )

--Он прошел всю систему питерского клуба, включая «Сочи»,--
точно ) вот она,система

проброс в конце был,чего уж там

вайсфельд коментировал эпизоды с судьями классно. и не только с судьями.
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