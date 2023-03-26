7 комментариев

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«Ак Барс» – в финале Востока! Сказку «Адмирала» закончил бывший игрок Тамбиева

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Казань готовится к «Авангарду».

В полуфиналах конференций осталась только одна серия – ЦСКА и «Локомотива». «Ак Барс» и «Адмирал» все же решили свои вопросы в шести матчах. Казань получает место в финале Востока, а «моряки» – всеобщий почет и уважение. Это был славный морской бой.

«Ак Барс» просто снес соперника на старте и забил быстрые голы

Казанцы отправились на дополнительный выезд только утром в субботу по московскому времени и приземлились, когда во Владивостоке было в районе полуночи – по сути, настало воскресенье, день игры. А ведь еще надо заселяться в отель и пытаться отдохнуть перед матчем. Вроде бы игроки «Адмирала», которым уже не привыкать к сменам часовых поясов и которые улетели еще в пятницу, получали определенное преимущество.

Казалось, что основной вариант «Ак Барса» – решать все вопросы в самом начале, а то по ходу матча могли возникнуть проблемы с физикой. Не все ожидания оправдались: да – Казань оформила себе победу уже минуте к 10-й, но нет – команда выглядела довольно бодро все три периода. И с радостью пользовалась чужими ошибками – уже на 2:46 Илья Сафонов открыл счет.

В пятницу Леонид Тамбиев на пресс-конференции говорил, что не любит громкие фразы типа «нет права на ошибку»: «Право на ошибку есть, но ее надо просто исправить по ходу матча. Матч идет 60 минут». Но в этот день у «Адмирала» было слишком много ошибок: первый гол – позиционная, второй – при выходе из зоны, третий (уже во втором периоде) – защитник проиграл борьбу, а вратарь отставил открытое пространство. Одну оплошность за 60 минут с «Ак Барсом» исправить можно, а три – уже вряд ли. 

При том, что первый период можно вычеркнуть для «Адмирала» – команду просто не было видно: гости перебросали ее в створ 18:3, а проблемы при атаке начинались уже в средней зоне, проход которую давался дальневосточникам нереально сложно. Во втором периоде они вроде вернулись в игру, реализовав большинство, но отставание было слишком большим – а «Ак Барс» умеет удерживать нужный результат.

Никита Дыняк – неожиданный герой последнего матча серии. Он играл у Тамбиева

Один из голов, которые прибили «Адмирал» в начале матча – на счету Никиты Дыняка. Та шайба в итоге оказалась победной, но во втором периоде нападающий забросил еще одну – чтоб уж наверняка: сам разобрался с ведущим защитником «Адмирала» и каким-то образом высмотрел щель между Серебряковым и штангой.

Это второй дубль Никиты в сезоне и первый – в Кубках Гагарина. Вообще для нападающего четвертого звена у него в этом плей-офф неплохая статистика: 4+0 при 12 минутах на льду и, в основном, сдерживающих функциях. Больше голов в команде забили только Радулов и Галиев.

Для Дыняка это уже четвертый сезон в КХЛ и в «Ак Барсе». В Казани он появился по ходу чемпионата-2019/20, и долгое время на него навешивали ярлык «клиент сына Квартальнова», но главного тренера уже сменили, в клубе успел поработать Знарок, сейчас Билялетдинов – а Дыняк в составе и забивает в плей-офф. Интересно, что переезжал он в Татарстан из санкт-петербургского «Динамо», где успел поработать с Леонидом Тамбиевым. В сезоне-2015/16 тренер возглавлял молодежную команду, а уже в следующем году пошел на повышение в системе, в ВХЛ – и именно при Тамбиеве Дыняк сыграл свои первые матчи во взрослом хоккее.

Тогда 19-летний Никита набрал 0+1 за 16 матчей и запомнился дракой в матче со «Звездой». Тамбиев хвалил молодого парня за его желание и радовался, как он вписывается в коллектив. С тех пор у Дыняка появились и другие скиллы. 

Александ Радулов – главная зажигалка Кубка Гагарина

Вернувшись в Россию, Радулов доказывает, что давнее прозвище «Тасманский дьявол» он получил не просто так. Если вдруг вы забыли (или не застали) мультфильмы Looney Tunes, то это максимально энергичный и при этом общительный персонаж (в отличие от реального животного прототипа). Не всегда понятно – вернее, чаще непонятно – что он кричит, но эмоций там хоть отбавляй.

В воскресенье Александр не забил, но опять был самым заметным на площадке – как раз из-за своей неуемной энергии и эмоций. И это после 8-часового перелета! Нападающий постоянно был в центре внимания – и не обязательно в игровых эпизодах: он то ругался с соперником, то улыбался арбитру, то агрессивно приобнял за шею Гутика, чтобы потом якобы по-дружески о чем-то поговорить.

Во втором периоде он поехал на Серебрякова, когда тот вышел за ворота, и ударил ему по клюшке – тут же завязалась драка. Причем сам Радулов в ней участия не принимал, а обсуждал эпизод с вратарем «Адмирала».

У капитана «Ак Барса» в этот вечер наибольшее количество выигранных единоборств – 12, а еще 4 силовых приема, 1 отбор и много ярких хайлайтов в паузах. Радулов в этот вечер наиграл до того, что трибуны начинали гудеть, когда он получал шайбу – знак, что он все делает правильно и этим раздражает болельщиков соперника. Кстати, не только болельщиков.

«Игрок, которого ненавидит другая команда – это хороший игрок. В этой серии я Радулова просто ненавидел, потому он и хороший игрок. И вся команда наша его ненавидела», – признался Леонид Тамбиев после серии. Хоккейные комплименты вышли на новый уровень.

Да, пару дней назад мы писали, что в одиночку Радулов не может вытащить серию, зато он может так завести всю команду, чтобы никогда не приходилось тащить в одиночку. 

«Адмирал» все равно провел отличный сезон

Леонид Тамбиев обещал вернуть серию в Казань (да и вообще выиграть 4-3), но не сдержал слово. Конечно, те фразы больше были мотивацией для его игроков, чем реальным прогнозом.

И тренер, и весь «Адмирал» все равно заслужили похвалы: за то, что бились, пластались и отказывались сдаваться. За то, что «Ак Барсу» пришлось еще раз лететь во Владивосток. За еще одно доказательство того, что даже с небольшим – по меркам топов КХЛ – бюджетом можно играть в плей-офф; и пусть даже это автобус, а не яркий атакующий хоккей. За то, что подсветили многих малознакомых игроков, за то, что дали так себя проявить Серебрякову. За то, что Тамбиев был живым и искренним на пресс-конференциях и отказывался от стандартных штампов в общении с журналистами.

Когда к концу ноября «Адмирал» шел четвертым на Востоке с рекордной для себя 12-матчевой серией с очками, казалось, что это все равно ненадолго – в каждом сезоне есть неожиданная команда-выскочка, которая быстро тухнет. Да, дальневосточники в итоге откатились на седьмое место в конференции, но при этом они максимально уверенно шли в зоне плей-офф, не скатываясь до борьбы за восьмерку. При этом после Нового года у них было заметно больше поражений, чем побед – что никак не помешало вынести вторую команду Востока в первом раунде. Тамбиев поставил максимально организованный хоккей, который мог перебить только еще более организованный – и то, два матча у «Ак Барса» все же зацепили.

Теперь главное не растерять все это в следующем сезоне, и начать надо с сохранения ключевого – главного тренера и вратаря.

Кубок Гагарина

Второй раунд

Адмирал – Ак Барс 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Дата проведения
26 марта, 10.00, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Сафонов (Воронков, Адамчук)
0:2 – 7 Дыняк (Галимов)
0:3 – 22 Дыняк (Галимов)
1:3 – 25 Чебыкин (Берлев, Лисовец)
Вратари: Серебряков 35/38 – Билялов 19/20.

Счет в серии – 2-4

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Фото: vk.com/hcakbars

7 комментариев

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ALEKS66
Что все так Адмиралом восторгаются. Он что то выиграл или в хоккей играл-я про игру именно в хоккей. Да-Тамбиев божился обыграть АК БАРС 4-3. Так то мужик за слова отвечать должен.
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kutavlik
Победы Авангарду в финале!!!!
+1
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Spartakovec navsegda
Против игроков-провокаторов, которых ненавидит вся команда, играют жестко, иногда так, что на провокации уже сил не остается. Этого видно не было.
Если бы Серебряков играл все игры, как пятую, тогда у Адмирала были бы все шансы, но Казань, объективно, более сильная команда. Сейчас интересная серия с Авангардом и вопрос, насколько скажутся два "лишних" перелета Казань -Владивосток-Казань...
+1
0
+1
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Мухаметзянов Ирек
Приземлили Адмирал, отдать швартовы и до следующего сезона, команда молодцы, но тренер болтлив.Удачи в следующим розвгрыше.
+3
-3
0
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Den_94
Очень порадовали болельщики Адмирала и стадион, одни всю игру гнали свою команду, вторые помогали им в этом, шикарная поддержка команды в домашних матчах
+2
0
+2
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U.F.A.
Учитывая нынешнюю ситуацию с вратарями в кхл, сохранить Серебрякова будет очень сложно.
+2
0
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Сергей Жарковский
В финал восточной конференции вышел АК барс. От души жаль моряков, достойная команда! Впереди финал, Авангарду красиво победить!!!
+9
-6
+3
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