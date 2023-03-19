Ни одной гостевой победы за 4 дня.

Второй раунд плей-офф пока расстраивает – не столько хоккеем (местами просто вау!), сколько результатами. Накануне третьих игр в полуфиналах Запада и Востока счет 2-0 – и это смущает. Нет, вряд ли все серии закончатся в четырех матчах, но и в массовые 2-2 после ответных игр не особо верится.

На этот раз команды хотя бы устроили неплохие такие перестрелки с сюжетными поворотами. «Магнитка» отыграла 3 шайбы у Омска, а ЦСКА – 2 у «Локомотива» (да, Ярославль забросил, и не одну!) – сами решайте, кому было сложнее. Кстати, не всем эти камбэки помогли.

«Магнитка» ушла с «-3», но не наиграла на большее

«Авангард» и «Металлург» идеально подходят друг другу. Первый – может расслабиться по ходу кубкового матча, просто поверив, что все сделано, второй – включается в игру, только когда уже запахло жареным, а до этого ему, очевидно, скучно. В полуфинале Востока Омск пока посредственно играет во вторых периодах, а Магнитогорск вообще приезжает на матч лишь к первому перерыву. При этом обе команды могут спокойно в один миг отдать все, что было заработано непосильным трудом.

Уникальная парочка – при такой химии можно рассчитывать, что хотя бы эта серия будет огонь и что нынешние 2-0 вообще ничего не означают.

«Ястребы» снова показали свою главную суперсилу – пользоваться каждой возможностью в чужой зоне: 9 бросков в створ за период – 3 гола, хотя времени в атаке провели даже меньше «Магнитки». Ну фантастика же!

В начале второго периода вообще все было близко к 4:0 – и матч мог вывернуть в сторону разгрома, но шайба пошла мимо ворот – и спустя несколько смен начался камбэк.

«Металлург» показал, что у него все в порядке с характером, что он умеет атаковать и что у него тоже неплохая реализация атак в формате 5-на-5. Более того, у уральцев есть такая редкая для современной КХЛ опция, как опытный надежный бэкап – на случай, если у основного не пошла игра или надо взбодрить полевых. У того же «Авангарда» такой возможности, например, нет – а тут могут самого Кошечкина выпустить.

«Магнитка» перестала творить глупости в своей зоне, а в чужой вполне логично сравняла счет.

Камбэк «Магнитки» вполне заслужен. Могло ли быть что-то большее? Наверняка, но для этого в плей-офф нужно соблюдать два простых правила: не получать глупых удалений и реализовывать чужие. Ни с тем, ни с другим «Металлург» не справился: слухи о смерти магнитогорской игры в большинстве не так уж преувеличены – 0 голов за 6 минут. У Омска – 2 шайбы в 4 попытках, в том числе и победная в третьем периоде.

Легионеры «Авангарда» пока ярче и полезнее, чем у «Магнитки»

Рид Буше – один из главных героев вечера: дубль с победной шайбой при трех бросках, одном хите и одном отборе. Там еще и две минуты штрафа затесались, но вряд ли кто-то припомнит их нападающему.

Легионеры вообще поучаствовали в трех из четырех голах Омска: второй забил Бродхерст, а в ассистентах там значится Найт – хотя больше по случайности. Кстати, оба выдали отличный перфоманс на точке, выиграв больше 60% вбрасываний каждый. Магнитогорские же иностранцы не могли похвастать ни этим компонентом, ни очками (0+1 на всех). У них пока вообще мало что получается в этой серии, хотя после «Автомобилиста» казалось, что они в порядке.

Превосходство иностранцев «Авангарда» проявляется не только в голах и передачах, но и в мелочах. К примеру, Джош Керри на 47-й минуте играет высоко поднятой клюшкой и подталкивает соперника к победному голу в большинстве. А Корбан Найт выигрывает в своей зоне пять вбрасываний подряд на последних минутах – и три из них у легионера «Магнитки» Филиппа Майе.

Второй раунд

Счет в серии – 2-0

ЦСКА – просто машина: включается ровно в те моменты, когда надо

Сегодняшние камбэки несколько различаются – и дело не в количестве отыгрываемых голов.

«Металлург» начал возвращаться в игру, когда хоккеисты «Авангарда» явно успокоились и уже начали представлять, как едут в Магнитогорск: потерянная концентрация – и уже нет былого преимущества. Уральцы идеально воспользовались своими моментами – хоть где-то и повезло, как с отскоком перед голом Акользина.

ЦСКА же проигрывал, но выглядел, словно так и должно быть. Понятное дело, что счет их не устраивал – но, в целом, ситуация была под контролем. Даже 4:17 по броскам в первом периоде (в пользу «Локо», конечно же) не смущали москвичей: не было ни нервов, ни паники. Не удивляйтесь, если это вообще задумка Федорова: отдать сопернику шайбу на 20 минут – и дать им выговориться. Даже если что-то залетит – все равно потом ЦСКА отыграется. «Первый гол. Бывает. Ничего страшного. Перестроились», – комментарий Федорова как бы намекает.

Важным сигналом стал второй гол «Локомотива». Армейцы, кажется, почувствовали, что могут упустить игру – и включили обороты. Сразу родился вот такой гол. Не навалом, не нервными попытками бросить с любой позиции, а тончайшей комбинацией с выводом на пустой угол. И началось все с удачного прессинга в чужой зоне.

Через минуту после этого эпизода счет был уже 2:2.

Разумеется, все на льду – профессионалы, и за карьеру, начиная с детства, прошли через разное, но ситуация, когда тебе голы даются с трудом, а соперник забивает два в двух атаках, бьет по настрою как ни крути. ЦСКА снова брал не количеством бросков, а качеством – к концу второго периода москвичей перебрасывали 12:28 – а счет был 2:2. К концу матча – 17:42, но «Локомотив» в итоге проиграл.

Армейцы – удивительно прагматичная команда: в третьем периоде им хватило ровно одного момента, чтобы забить, а дальше они дали мастер-класс по игре в меньшинстве. Опыта и хладнокровия, чтобы брать такие матчи, ЦСКА не занимать. Даже если прежде Игорь Никитин за всю карьеру отдал только одну игру, в которой его хоккеисты вели 2:0 – москвичи устроили второй.

ЦСКА потерял Плотникова, но забил важные голы

Интересно, что третий гол армейцев был связан со вторым: вместе с Каменевым и Окуловым на льду находился Михаил Григоренко – именно он и протолкнул победную с пятачка.

Вот только вместо Григоренко в первой тройке должен был играть Сергей Плотников, но он получил травму за мгновения до второй шайбы и больше на льду не появлялся. Более того, его падение отчасти и помогло ЦСКА сравнять счет – игроки «Локомотива», кажется, ждали свистка. Но свистка не было.

В этом плей-офф уже были скандалы, связанные с травмами игроков и голами в этот момент. Но такие ситуации отдаются на откуп судьям – а Александр Раводин был рядом с эпизодом и явно видел, что травма не угрожает жизни игрока. Ярославцам стоило продолжать играть, а не охранять упавшего Плотникова в ожидании свистка.

Интересно, что это был 800-й матч Сергея в КХЛ. И сказать, когда будет 801-й, пока сложно – Сергей Федоров отвечает общими фразами: «Общее состояние удовлетворительное. Насчет травмы – пока не могу сказать, не общался с врачом. Предстоят исследования, ночью узнаем».

Второй раунд

Счет в серии – 2-0