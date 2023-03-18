8 комментариев

«Торпедо» и «Адмирал» – все?

Второй раунд, конечно, уже уступает первому по зрелищности и интригам: «Ак Барс» и «Адмирал» вымучили из себя 3 шайбы (хотя это было не такое оборонительное зрелище для редкостных гурманов, как накануне в Москве), а счет в двух сериях стал 2-0 – и не исключено, что в воскресенье этот флэшмоб продолжится.

Но если брать сам хоккей, то СКА и «Торпедо» устроили какой-то праздник, который чуть не завершился очередным вратарским голом.

На такую игру действительно приятно смотреть, но пока нет ощущения, что именно нападение станет рецептом победы в Кубке Гагарина-2023.

Казань доминировала почти всю игру и заслуженно повела 2-0

К субботе тренеры сделали по одному изменению в составах: у «Адмирала» вернулся Антон Берлев – автор победного гола в серии с Уфой, а у Казани вместо Даниила Журавлева вышел Василий Токранов, сыгравший только в первом матче с «Нефтехимиком». И в итоге оба игрока стали героями главного эпизода в первом периоде: после броска Берлева и серии рикошетов шайба опустилась за спиной Тимура Билялова, а Токранов не смог ее вынести с ленточки.

В дальнейшем у дальневосточников был ровно один голевой момент: почти сразу после гола в штангу попал Николай Чебыкин. «Ак Барс» же полностью переиграл соперника. Да, голы казанцам давались с трудом – очень здорово играл Никита Серебряков, который сделал 34 сэйва.

Но «моряки» имеют очень ограниченные ресурсы для борьбы с казанцами. В первую очередь – речь об общем уровне мастерства и опыта. Гости не обостряли игру до такой степени, чтобы чаще получать большинство. У дальневосточников была всего одна попытка в конце матча (кстати, удалился Токранов),

Леонид Тамбиев многое прошел в ВХЛ, сколотил очень приличную команду, на которую приятно смотреть, которая пытается рубиться на равных с лидером конференции, но этого недостаточно. Надо снова прыгать выше головы, а «Адмирал» уже и так это делал.

У него пока не получается переиграть «Ак Барс», но сейчас будут два домашних матча, за которые можно попытаться что-то исправить. В любом случае, нынешний «Адмирал» – это именно тренерская команда, и Тамбиев уже всем доказал, что может стать очень приличным тренером в КХЛ. Нет сомнений, что рано или поздно он получит шанс в команде с большим бюджетом и сможет сделать из нее претендента на кубок.

У «Адмирала» снова есть вопросы к судьям

Как и в первом матче, здесь не обошлось без спорных решений. Хотя в плей-офф действия арбитров и так всегда рассматривают под микроскопом – после каждой игры можно найти 2-3 момента, которые можно было трактовать в другую сторону.

По соцсетям и телеграм-каналам разлетелось несколько эпизодов – и все они сопровождаются гневными комментариями в духе «типичное казанское судейство в плей-офф». Вкратце разберем каждый из моментов.

Первый – удаление Шулака на Радулове. Радулов отдает передачу, по инерции подбивает клюшку соперника, которая летит прямо в лицо – судьи дают 2 минуты капитану «Адмирала» за игру высоко поднятой клюшкой.

В динамике игры заметить это было почти невозможно. Но, опять же, Радулов ведь не специально ее подбивал с целью выпросить удаление, верно? Какие могут быть претензии к «Ак Барсу», если судья смотрел в другую сторону и увидел только итог эпизода? Была бы кровь у Радулова – судьи поехали бы смотреть видео, и могли потом отменить удаление. Но по факту получилось так, что арбитры приняли ошибочное решение.

• Второй – удар локтем от Ильи Сафонова. У Ивана Емеца была кровь на лице и даже на игровом свитере, но и здесь ситуация достаточно спорная. Не похоже на то, чтобы игрок «Ак Барса» целенаправленно отмахивался – скорее, это несчастный случай, когда хоккеист пытается подобраться к более высокому сопернику и натыкается на его локоть. Можно было бы говорить о преднамеренной грубости, если б Сафонов именно шел бить в голову, но он даже не видел Емеца.

• Третий – удаление, которое привело к победному голу: Николай Чебыкин бьет по рукам Никиту Лямкина в средней зоне, и это очень глупое решение форварда «Адмирала». Дотягивался ли он до шайбы? Нет. Вероятно, он хотел ударить по клюшке, обозначить свое давление, но попал защитнику казанцев по пальцам. Причем, судя по реакции Лямкина, удар пришелся в мягкую часть перчатки.

Кто-то может сказать, что Лямкин в этом моменте приукрасил. Возможно, так – хотя уже говорят, что удар оказался серьезный и игроку пробило ноготь. Но это не отменяет того факта, что повод удалять Чебыкина был.

• Четвертый эпизод – удаление Токранова. Благодаря этому нарушению «моряки» получили шанс отыграться и перевести матч в овертайм. Гости играли без вратаря в последние 2 минуты и 46 секунд, несколько раз выводили на бросок Либора Шулака, но казанцы действовали самоотверженно и выстояли.

Тамбиев говорил про «артистов» в составе соперника после предыдущей игры, но если удаление на Лямкине якобы было спорным (нет, не было, но, возможно, игрок преукрасил), то и штраф Токранова можно отнести в ту же категорию – пусть даже судьи разобрались верно и дали заслуженные две минуты защитнику «Ак Барса».

Можно понять эмоции тренера «Адмирала», но говорить о том, что арбитры «убивают» команду в этой серии, точно нет смысла. Где-то судейские ошибки были, однако не они определяющие в этой серии – не они мешают забивать «морякам» больше одного гола за игру.

Хоккеисты тоже ошибаются, но здесь как раз и выходит на первый план тот самый опыт – Казань пока совершает меньше ошибок, чем соперник.

Второй раунд

Счет в серии – 1-0

В Питере дали мастер-класс по атакующему хоккею

СКА и «Торпедо» в субботу показали, что такое плей-офф здорового человека – это было просто необходимо после мучений ЦСКА и «Локомотива» накануне.

Хотя, конечно, есть моменты, которым стоило бы поучиться у тех же московских армейцев. Например, внимательности и концентрации – в первую очередь это касается нижегородцев, которые выглядели в своей зоне так, словно матч ничего не значит: сваливались на один борт, упускали своих игроков – и вдобавок ко всему еще и удалялись. Только в первом периоде у игроков СКА было 4 (!!!) ситуации, когда оставались один-на-один с Кульбаковым – две из них стали голами.

«Торпедо» голы давались куда с большим трудом – приходилось их вымучивать. СКА же выглядел так, словно готов накидать сколько нужно, если соперник будет догонять: две шайбы армейцы забросили в течение секунд 50-70 после пропущенных – и тем самым откладывали камбэк Нижнего. В итоге он так и не состоялся.

В целом победа СКА абсолютно по делу: воспользовались ошибками соперника, которых было неприлично много, а потом вовремя выключились из перестрелки и отдали шайбу, сосредоточившись на обороне собственных ворот. По сути, кроме выхода Кручинина один-на-один (опять выше!) у Нижнего ничего и не было в третьем периоде.

Рикошет – главный герой матча СКА и «Торпедо»

Этот рандомный элемент игры поучаствовал сразу в нескольких голах в субботу, но при этом все рикошеты не выглядели какой-то случайностью – а лишь дополнением к результативной атаке.

Вот, например, гол Белевича в меньшинстве, который изначально должен был стать голом Коваленко, но вмешался конек Никишина:

Вторая шайба «Торпедо» залетела в ворота от конька Михеева. Геометрически красивый гол. А Николай Коваленко разогнался на чужие ворота, подобрав шайбу, отскочившую от Камалова.

Впрочем, у самого Камалова и СКА не может быть претензий к рикошетам – в середине второго периода Никита так получил передачу у чужих ворот. А потом еще и забил при помощи рикошета.

Ситуацию, когда защитник остается один перед чужими воротами, сложно назвать случайной. Как бы Игорь Ларионов ни любил атакующий хоккей, но настройки «Торпедо» по игре в своей зоне придется подкрутить – иначе все это очень быстро закончится.

Второй раунд

Счет в серии – 1-0

Фото: vk.com/ska; vk.com/hcadmiral