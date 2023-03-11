Обошлось без сенсаций.

Порадовались – и хватит. Вторая суббота в Кубке Гагарина принесла лишь неожиданность в виде вылета «Салавата», фавориты же остальных пар довольно спокойно оформили выход во второй раунд. Да, минское «Динамо» и «Нефтехимик» старались изо всех сил, но, кажется, на шестой матч с чемпионами конференций их просто не хватило.

«Ак Барс» сыграл на классе: помучился, но забрал игру в третьем периоде

С Казанью в этом плей-офф происходят какие-то метаморфозы. После хороших матчей, когда «Ак Барс» доминирует и показывает свое превосходство во всем, следуют откровенно ужасные. Первые два периода шестой игры с «Нефтехимиком» – именно тот случай.

Начиналось все вообще весело: к 62-й секунде счет был 1:1 (самый быстрый обмен голами в истории плей-офф КХЛ), причем «волки» сотворили вот такую красоту. На первый взгляд кажется, что это домашняя заготовка – хотя предугадать, что сразу два защитника поедут к игроку за воротами, было практически невозможно.

У казанцев не получалось вообще ничего, Нижнекамск спокойно контролировал ход игры и ко второму перерыву казалось, что седьмого матча в этой серии не избежать. Но в третьем отрезке «Ак Барс» показал класс и благодаря двум неочевидным голам забрал матч, а с ним и серию.

Победу принес игрок, которого часто называют «некубковым» – Дмитрий Кагарлицкий забил в середине третьего периода, и у него 7 (3+4) очков в 6 матчах. А приз за лучший ассист первого раунда уходит Александру Радулову.

Олег Леонтьев был разочарован на послематчевом интервью и, по всей видимости, остался недоволен вратарем Андреем Тихомировым.

«Должны были сегодня выигрывать, ничего не предвещало, – сказал тренер «Нефтехимика» в эфире КХЛ ТВ. – Мы контролировали ход игры. Залетели такие голы, в которых нужно выручать. Как случилось – так случилось. Бойцы проявили характер. Мы должны были ехать в Казань».

Что ж, теперь в Казань едет «Адмирал» – серия второго раунда начнется 16 марта. И сейчас очень интересно, удивят ли дальневосточники всех еще раз.

В составе Казани нашелся неожиданный герой

Момент, с которого началось возвращение гостей в игру – гол Константина Лучевникова. Для 27-летнего защитника «Ак Барса» это была первая шайба в КХЛ, и забил он прямым броском от синей.

Его история вызывает восхищение: дело не только в том, что он 54 матча до этого провел без голов. Сам его дебют в КХЛ состоялся по воле случая: челябинец играл за «Мечел» в МХЛ-Б до 2016 года, а потом переехал в Казань, где четыре сезона безвылазно сидел в ВХЛ. Но на мир обрушился ковид: в октябре 2020-го у «Ак Барса» выпала целая группа игроков – в основу привлекли нескольких парней из «Барса». Одним из них и был Лучевников, который приглянулся тренерам благодаря своей надежной игре в обороне. В его первых 11 матчах соперники не забили ни одного гола, когда Константин был на льду.

В сезоне-2021/22 он больше проводил времени в ВХЛ, а в нынешнем его снова начали привлекать в состав. В плей-офф Лучевников получил шанс после не самой уверенной игры Василия Токранова в первом матче серии – и шикарно его заменил. Он провел остаток раунда, в среднем получал по 15 минут и заработал показатель полезности «+7» – наивысший в текущем розыгрыше Кубка Гагарина прямо сейчас. Самое главное – при нем казанцы ни разу не пропустили в серии с «Нефтехимиком».

Кубок Гагарина

1-й раунд

Счет в серии – 2-4

СКА приехал забирать четвертую победу – Минск не смог долго сопротивляться

Минск и Питер устали – и чисто физически, и, кажется, друг от друга. Это было заметно: матч шел размеренно, спокойно, без ярких стычек и скандалов – словно обычная регулярка. Вот только у СКА опыт выходов из первого раунда в нужном направлении куда богаче, а у «Динамо» при Вудкрофте до этого плей-офф было только 2 победных матча в трех сериях.

Белорусская команда очень хотела в седьмую игру, но у нее 0 голов за вечер в равных составах. А еще 0 из 4 попыток в большинстве, что уменьшает шансы на успех против СКА. Зато ей удавалось подкараулить соперника в самый неожиданный момент – в меньшинстве: сразу 2 гола в матче (и в сумме 3 за серию). Первый Минск вообще забил на 2-й минуте – казалось бы, преимущество, можно отталкиваться от счета. Но гости приехали в этот вечер не играть, а выигрывать. На все шайбы «Динамо» армейцы отвечали в течение минуты-полторы своими голами – что явно не поднимало моральный дух белорусов.

Голы давались им тяжело, а Питер забивал вот такими комбинациями:

Когда хоккеистам «Динамо» нужно было отыгрываться и спасать серию, они не создали ни одного действительно стоящего момента – им просто не дали. Да и силы закончились: 4 броска в створ за весь третий период. Это была славная охота, но дальше должен идти сильнейший.

Украшение первого раунда – пантомима американца из «Динамо»

Сил у минчан на продолжение серий не осталось, но на эмоции еще хватало. Самый хайлайтовый момент субботы – обоюдное удаление защитника СКА Степана Фальковского и защитника «Динамо» Джозефа Душака. Американец не по правилам останавливал соперника, но Фальковский настолько хотел подчеркнуть фол, что изобразил что-то из раннего Плющенко.

Удаление получили оба: один – за задержку клюшкой, второй – за симуляцию. Душак был настолько поражен актерской игрой соперника, что сделал свою пародию на него. И не угомонился даже на скамейке.

Кубок Гагарина

1-й раунд

Счет в серии – 2-4

Фото: vk.com/hcakbars; vk.com/ska