Про КХЛ
Блог

Тренеру вратарей пришлось сыграть в КХЛ! Продержался без пропущенных меньше трех минут – но выиграл

Олег Леонтьев
Павел Порядин Павел Порядин
Эмиль Гарипов Эмиль Гарипов
Александр Судницин Александр Судницин
Ярослав Озолин Ярослав Озолин
травмы
Андрей Тихомиров Андрей Тихомиров
МХЛ МХЛ
Реактор Реактор
КХЛ КХЛ
Кирилл Рассказов Кирилл Рассказов
Нефтехимик Нефтехимик
Антон Кислицын
видео
Витязь Витязь
Хоккей Хоккей

Чумовая история от «Нефтехимика».

За час до старта вечерних матчей в Фонбет чемпионате КХЛ стало понятно, что главный сюжет понедельника спрятался не в московском дерби «Динамо» – «Спартак», а чуть восточнее – в Балашихе, где «Витязь» принимал «Нефтехимик». Нижнекамцы опубликовали состав на игру – и удивили всех выбором вратаря: основным был 33-летний Антон Кислицын, который мало того, что до этого не играл на таком уровне, так еще и карьеру завершил два года назад и работал тренером вратарей в системе клуба.

Все произошло не от хорошей жизни. У «Нефтехимика» – беда с голкиперами. И если в начале регулярки это было связано с качеством их игры, то сейчас – с состоянием здоровья. Андрей Тихомиров и так играл с повреждением, а в матче с «Северсталью» еще и клюшкой по руке получил, Судницин не выходил на лед с 23 октября из-за травмы, а Эмиль Гарипов, выдавший после перехода в Нижнекамск 6 побед подряд (одна по буллитам), будет восстанавливаться до нового года.

Из здоровых оставался только 22-летний Ярослав Озолин, и клуб, понимая к чему все идет, еще неделю назад заявил на сезон 33-летнего Кислицына, последние два года работавшего с вратарями в «Реакторе». Но вряд ли кто-то ожидал, что Олег Леонтьев включит его в заявку на игру как основного. 

«Узнал ситуацию, что вратари травмированы в клубе, – рассказывал сам Кислицын в программе «На связи». – Предложил свою помощь, так как из молодежной команды не могу поднять парней – сам остался с двумя вратарями. Первоначально помогал на тренировках – и как оказалось, подхожу в состав. Предложили контракт до конца сезона – грех было отказываться. Поэтому работаю сейчас здесь».

Сказки о том, как голкипер из Вышки после двух лет без практики вышел и в одиночку остановил «Витязь», не получилось – Кислицын пропустил уже третий бросок в створ, когда табло отсчитало всего 2:57 со вбрасывания. С непривычки Антон ошибался: терял шайбу из вида, ворота, не всегда фиксировал броски соперника – Кирилл Рассказов сделал хет-трик уже на 30-й минуте.

Сказки не получилось – зато вышла отличная история про командную работу. Было заметно, как полевые игроки «Нефтехимика» бьются за дебютанта и помогают ему – подчищали, если он выпускал шайбу. У нижнекамцев 10 заблокированных бросков, но больше они помогали Кислицыну не пластаниями перед воротами, а тем, что переводили игру в чужую зону (время в атаке – 17:02!).

В итоге гости не давали «Витязю» оторваться в счете – и постоянно сравнивали. А за 13 секунд до конца основного времени Павел Порядин ответил хет-триком на хет-трик Рассказова:

За оставшиеся 13 секунд «Витязь» не успел бросить по воротам – и «Нефтехимик» выиграл матч, а Антон Кислицын записал себе первую победу в КХЛ! За вечер он сделал 25 сэйвов при 29 бросках в створ – 86,2%.

«Он поддерживал свою форму – постоянно был задействован [в любительских матчах в Татарстане], постоянно был в тонусе – объяснял тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев свое решение в этот вечер. – Поэтому когда мы пригласили его на тренировки, мы увидели, что он нормально двигается, не было провала в этом плане. Не было видно, что 2 года не играл. Если б он ничем не занимался – мы бы и не пригласили его. Это во-первых. Во-вторых, я знаю Антона давно, знаю, что он по характеру боец, что он из себя все вытащит и все сделает для того, чтобы помочь команде. Я верю этому парню, и поэтому он сегодня оказался у нас в воротах.

Поставлю ли на следующий матч? Ну а почему нет?! У всех есть шанс в этой жизни».

Антон – воспитанник нижнекамского хоккея, но при этом за главную команду так ни разу и не выходил до этого вечера: «Нефтехимик-2», «Реактор», а после – поехал цепляться за Высшую лигу. Поиграл там за 5 клубов – и лучше всего показал себя в «Ижстали», которую довел до финала Кубка Братины-2015, а в следующем сезоне дважды признавался лучшим голкипером месяца и тоже дошел с командой до решающих матчей. Ездил в Словакию, где целый год отыграл за «Липтовски Микулаш», но вернулся в Россию, а после сезона в «Южном Урале» в 2020-м устроился тренером вратарей в молодежку «Нефтехимика».

Хотя понятно, что он не планировал завершать карьеру – у него даже был заготовлен шлем на следующий год с изображением Владимира Чагина и грузовика «КАМАЗ-мастер». но, кажется, игрок просто не нашел клуб. Зато нашел сейчас – и не факт, что вернется на прежнюю работу. Во всяком случае на это он намекал перед дебютом в эфире КХЛ ТВ.

– Я верю в свой шанс на самом деле. Когда судьба еще предоставить такую возможность? Дай Бог, предоставится выйти на площадку. Может быть, еще сгожусь.

– То есть вы рассматриваете для себя возможность продолжения карьеры в качестве игрока, а не тренера? Или просто дебют в КХЛ?

– И дебют, и карьеру игрока – все рассматриваю. Раз в жизни дается такой шанс, я думаю. Хочется попробовать – а там уже как пойдет.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Витязь – Нефтехимик 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)
Дата проведения
14 ноября, 19.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Рассказов (Кара, Сараев)
1:1 – 16 Федотов (Лещенко, Галимов)
2:1 – 17 Рассказов (Кара)
2:2 – 27 Порядин (Митякин, Березин)
3:2 – 30 Рассказов (Абросимов, Кара)
3:3 – 33 Попов (Шинкарук, Березин)
4:3 – 42 Волгин (Кара, Попов)
4:4 – 50 Порядин (Камара, Гончаров)
4:5 – 60 Порядин ()
Вратари: Дорожко 40/45 – Кислицын 25/29.

Защитник «Салавата» рукой закинул шайбу в свои ворота. Ровно 6 лет назад (день в день!) он забил не менее эффектный автогол

«Устал от того, что в Америке ездили по ушам». Анатолий Голышев до сих пор переживает, что не заиграл в НХЛ

Магия Ротенберга дала сбой: СКА проиграл два матча подряд – впервые почти за год!

Фото: vk.com/hcvityaz

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные