Чумовая история от «Нефтехимика».

За час до старта вечерних матчей в Фонбет чемпионате КХЛ стало понятно, что главный сюжет понедельника спрятался не в московском дерби «Динамо» – «Спартак», а чуть восточнее – в Балашихе, где «Витязь» принимал «Нефтехимик». Нижнекамцы опубликовали состав на игру – и удивили всех выбором вратаря: основным был 33-летний Антон Кислицын, который мало того, что до этого не играл на таком уровне, так еще и карьеру завершил два года назад и работал тренером вратарей в системе клуба.

Все произошло не от хорошей жизни. У «Нефтехимика» – беда с голкиперами. И если в начале регулярки это было связано с качеством их игры, то сейчас – с состоянием здоровья. Андрей Тихомиров и так играл с повреждением, а в матче с «Северсталью» еще и клюшкой по руке получил, Судницин не выходил на лед с 23 октября из-за травмы, а Эмиль Гарипов, выдавший после перехода в Нижнекамск 6 побед подряд (одна по буллитам), будет восстанавливаться до нового года.

Из здоровых оставался только 22-летний Ярослав Озолин, и клуб, понимая к чему все идет, еще неделю назад заявил на сезон 33-летнего Кислицына, последние два года работавшего с вратарями в «Реакторе». Но вряд ли кто-то ожидал, что Олег Леонтьев включит его в заявку на игру как основного.

«Узнал ситуацию, что вратари травмированы в клубе, – рассказывал сам Кислицын в программе «На связи». – Предложил свою помощь, так как из молодежной команды не могу поднять парней – сам остался с двумя вратарями. Первоначально помогал на тренировках – и как оказалось, подхожу в состав. Предложили контракт до конца сезона – грех было отказываться. Поэтому работаю сейчас здесь».

Сказки о том, как голкипер из Вышки после двух лет без практики вышел и в одиночку остановил «Витязь», не получилось – Кислицын пропустил уже третий бросок в створ, когда табло отсчитало всего 2:57 со вбрасывания. С непривычки Антон ошибался: терял шайбу из вида, ворота, не всегда фиксировал броски соперника – Кирилл Рассказов сделал хет-трик уже на 30-й минуте.

Сказки не получилось – зато вышла отличная история про командную работу. Было заметно, как полевые игроки «Нефтехимика» бьются за дебютанта и помогают ему – подчищали, если он выпускал шайбу. У нижнекамцев 10 заблокированных бросков, но больше они помогали Кислицыну не пластаниями перед воротами, а тем, что переводили игру в чужую зону (время в атаке – 17:02!).

В итоге гости не давали «Витязю» оторваться в счете – и постоянно сравнивали. А за 13 секунд до конца основного времени Павел Порядин ответил хет-триком на хет-трик Рассказова:

За оставшиеся 13 секунд «Витязь» не успел бросить по воротам – и «Нефтехимик» выиграл матч, а Антон Кислицын записал себе первую победу в КХЛ! За вечер он сделал 25 сэйвов при 29 бросках в створ – 86,2%.

«Он поддерживал свою форму – постоянно был задействован [в любительских матчах в Татарстане], постоянно был в тонусе – объяснял тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев свое решение в этот вечер. – Поэтому когда мы пригласили его на тренировки, мы увидели, что он нормально двигается, не было провала в этом плане. Не было видно, что 2 года не играл. Если б он ничем не занимался – мы бы и не пригласили его. Это во-первых. Во-вторых, я знаю Антона давно, знаю, что он по характеру боец, что он из себя все вытащит и все сделает для того, чтобы помочь команде. Я верю этому парню, и поэтому он сегодня оказался у нас в воротах.

Поставлю ли на следующий матч? Ну а почему нет?! У всех есть шанс в этой жизни».

Антон – воспитанник нижнекамского хоккея, но при этом за главную команду так ни разу и не выходил до этого вечера: «Нефтехимик-2», «Реактор», а после – поехал цепляться за Высшую лигу. Поиграл там за 5 клубов – и лучше всего показал себя в «Ижстали», которую довел до финала Кубка Братины-2015, а в следующем сезоне дважды признавался лучшим голкипером месяца и тоже дошел с командой до решающих матчей. Ездил в Словакию, где целый год отыграл за «Липтовски Микулаш», но вернулся в Россию, а после сезона в «Южном Урале» в 2020-м устроился тренером вратарей в молодежку «Нефтехимика».

Хотя понятно, что он не планировал завершать карьеру – у него даже был заготовлен шлем на следующий год с изображением Владимира Чагина и грузовика «КАМАЗ-мастер». но, кажется, игрок просто не нашел клуб. Зато нашел сейчас – и не факт, что вернется на прежнюю работу. Во всяком случае на это он намекал перед дебютом в эфире КХЛ ТВ.

– Я верю в свой шанс на самом деле. Когда судьба еще предоставить такую возможность? Дай Бог, предоставится выйти на площадку. Может быть, еще сгожусь.

– То есть вы рассматриваете для себя возможность продолжения карьеры в качестве игрока, а не тренера? Или просто дебют в КХЛ?

– И дебют, и карьеру игрока – все рассматриваю. Раз в жизни дается такой шанс, я думаю. Хочется попробовать – а там уже как пойдет.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: vk.com/hcvityaz