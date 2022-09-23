Фол-фантом: игрока «Авангарда» удалили до конца матча за сомнительный хит. Омск пропустил 2 за 5 минут и проиграл

У «Торпедо» – 3 победы в домашней серии.

Матч «Торпедо» и «Авангарда» оказался главным спортивным событием пятницы – и клубы, в целом, не подвели: 6 голов, больше 60 бросков и постоянная нацеленность на ворота. Омичи уже не похожи на команду, у которой все валилось из рук на старте сезона, а нижегородцы были все так же быстры, наглы и раскатисты, как и обычно при Ларионове.

Но при всей этой красоте итог матча решил во многом один эпизод: на третьей минуте третьего периода при счете 1:1 защитник «Авангарда» Семен Чистяков и нападающий «Торпедо» Ю Сато пошли одновременно за шайбой – никто из них ее не коснулся, но они столкнулись плечом к плечу, после чего японец резко повалился на лед.

Чистяков отправился в штрафной бокс, но после того, как судьи посмотрели повтор – защитника удалили до конца матча с формулировкой «Удар в голову». При том, что ни один повтор в трансляции не показал, в какой момент рука или плечо Семена встречаются с головой Сато. И после того, как нападающий поднялся, он держался за ключицу, но никак не за лицо.

Более того, в пункте 5 правила 124 говорится: «Если сила удара первично приходится в тело и затем скользит вверх в голову или шею, штраф за атаку в голову или шею не налагается» – а в эпизоде игроки в любом случае сначала столкнулись плечами. Но, возможно, у арбитров были другие повторы – Нижний Новгород получил 5 минут на реализацию лишнего.

Накануне матча мы разбирали игру «Торпедо» в большинстве – и уверяли, что даже в расстановке 5-на-4 игрокам проще атаковать с ходу, чем действовать по каким-то схемам. На этот раз они решили разнообразить свои голы. Летунов забил с подставлением после броска Яна:

А через две минуты еще одна позиционная атака привела к третьей шайбе «Торпедо» в матче – ее организовали те же Агостино, Летунов и Ян. Только теперь уже Деннис был замыкающим.

Нижегородцы повели «+2» за 14 минут до конца основного времени матча. Поставило ли это крест на шансах «Авангарда»? Нет. Осложнило ли ситуацию? Максимально!

Омичи, к слову. успели даже приблизиться в счете – но почти тут же пустили бросок от синей линии. Больше голов в матче не было – хотя гости и сняли вратаря уже за 3 минуты до конца периода.

«Здорово играли. Но могу сказать, что одна ошибка в первом периоде и вот это удаление пятиминутное просто нам стоили игры. А играли очень хорошо, мне понравилось. Играли лучше команды соперника», – так подвел итог главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин.

Но, несмотря на счет, у «ястребов», похоже, налаживаются дела – уже более-менее поставленная уверенная игра и всего 2 матча до возвращения в Омск.

У «Торпедо» же вообще все в порядке: третье место на Западе при матче в запасе перед «Спартаком» (да, красно-белые вторые). И следующий матч – с лидером сезона, пока еще непобедимым СКА.

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