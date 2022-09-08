«Авангард» проиграл все три матча на старте сезона. Сейчас это худшая команда Востока

Хайруллин не оставил шансов в Питере.

Итак, первая неделя Фонбет чемпионата КХЛ-2022/23 официально завершилась, подарив множество занятных итогов. Самые любопытные: список лидеров Запада («Спартак», «Динамо» и «Витязь» – все сюрприз) и подвал таблицы на Востоке, где единственным клубом без очков прозябает «Авангард».

Да, после трех матчей Омск – худшая команда своей конференции и предпоследняя во всей лиге; ниже только ее партнер по летним танцам – «Сочи» Назарова. «Авангард» провел три матча с соперниками разных финансовых и легионерских возможностей – и ни разу не дотянул даже до овертайма. Последняя игра была в Питере, где «ястребы», начиная со второго периода, выглядели неготовыми к конкуренции – 1:4.

При этом нельзя сказать, что у них совсем ничего не получается – каждый из матчей «Авангард» старался контролировать. Даже в среду в первом периоде выглядел в разы лучше СКА – перебросал армейцев и был явно ближе к голу. Где-то не везло.

Но тот комплекс проблем, который успел сложиться у «Авангарда», просто не позволяет пока цепляться за очки.

В Санкт-Петербурге гости, к примеру, явно переборщили с фолами – 15 минут штрафа и буллит (даже если вычесть сомнительное удаление Ткачева, остается 10 – хотя за первые 2 матча у Омска всего 12 минут в сумме). Но дело тут не в самих фолах, а в том, что меньшинство команды далеко от совершенства – это было видно еще по матчу с минским «Динамо» (3 пропущенных в 5 попытках).

СКА же такие подарки вообще нельзя делать – два гола в большинстве. Второй оказался победным.

То, что игра в меньшинстве не работает – вопрос не только к игрокам, но и к тем, кто стоит на скамейке. Нынешний тренерский штаб пока не может исправить проблему. Более того, он иногда только усугубляет: взятый запрос на видеопросмотр в Минске (хотя арбитры уже успели посмотреть повтор и засчитали гол) – 2 минуты штрафа «Авангарду» за задержку времени (и тут же еще один пропущенный); нарушение численного состава в большинстве (!) – и СКА получает равные составы с последующими 80 секундами на реализацию лишнего.

Пока у Дмитрия Рябыкина дела идут не очень – и он нервничает, по его крупным планам из Питера это заметно. А вместе с ним нервничает и команда. Отставание «-2» к 35-й минуте – не катастрофа, но «Авангард» подавлен, опускает руки, Чистяков отпускает Жафярова за ворота, а Шевченко просто забывает, что надо закрыть Хайруллина. Счет 0:2 за 16 секунд (!) превращается в 0:3.

К слову, в этом эпизоде еще и привет центрам: на точке у Омска умеет играть только Корбан Найт. Остальные – особенно Алекс Броадхерст (2 выигранных из 14 за вечер – 14,3%) – нет.

У неуверенности полевых игроков «Авангарда», кажется, есть еще одна причина. За три матча тренеры попробовали обоих голкиперов – и Демченко, и Галимова. Никто из них не выглядит как явный первый номер – и даже тренерский штаб не может понять, кто лучше, чередуя их в старте. Статистика последних сезонов явно намекает, что никто из них не готов к роли основного; максимум – в роли бэкапов.

Цифры Галимова пока выглядят чуть поувереннее (и все равно посредственные: 88,9% ОБ, КН – 2,86 против 85,0% ОБ, КН – 5,86 у Демченко) – вот только именно Станислав в среду получил 2 минуты штрафа, оставив Омск втроем. С этого и началось третье поражение «Авангарда».

Вечер традиционно закончился программными и местами пафосными речами Романа Ротенберга на пресс-конференции. На этот раз проводил параллели между СКА и Хабибом Нурмагомедовым («Авангард», соответственно, был Макгрегором). И складывалось ощущение, что тренер (и не только) армейцев явно переоценивает эту победу – Омск пока только учится жить по-новому.

Да, временами все это напоминает команду Хартли, но временами выходит и вот так:

В целом – может быть, и как Макгрегор, но если только в его нынешнем состоянии.

«Новая арена передана в эксплуатацию», – единственная хорошая новость от «Авангарда» для своих болельщиков по ходу нового сезона. Другого позитива у команды для Омска пока нет. Впереди еще 9 гостевых матчей – и открытие «G-Drive Арены» может получиться не таким радостным, как планируют в клубе.

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