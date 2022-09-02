В Кубке Открытия было все: 8 голов, камбэк с 0:2, удаление до конца матча, первая драка сезона и даже новые штрафы

И почти все – у ЦСКА.

15-й сезон Континентальной лиги официально стартовал – и сделал это весьма ярко!

Вообще удивительно: у турнира уже другой состав участников (минус Рига и Хельсинки), другой календарь (теперь аж 68 игр в регулярке), местами иные правила и вообще новое название – Фонбет чемпионат КХЛ, но ЦСКА и «Магнитка» 1 сентября зарубились так, будто и не было четырехмесячного перерыва с финала-2022 (а там 4-3 в серии, если забыли).

«Металлург» забрал первый период – весьма уверенно, по делу и не без активной помощи армейцев. Вот. например, Матвей Гуськов прописался в истории лиги как первый хоккеист, которого удалили за задержку игры из-за прижатой к борту шайбы.

Предсезонные лекции от арбитров надо было слушать внимательнее. На счастье Гуськова, уральцы не реализовали это большинство, как сделали это несколькими минутами ранее.

19-летний Прохор Полтапов, которого называют возможным открытием этого сезона и одним из главных талантов, перегорел – провел неправильный силовой на Земченке (что-то из рестлинга) и получил 5+20 за атаку в область головы и шеи.

«Магнитка», которая к тому моменту уже и так вела, воспользовалась ситуацией – Семен Кошелев лишний раз подчеркнул, что проблемы с вратарями в этом сезоне будут у всех. Но чуть позже выяснилось забавное – и у самих уральцев тоже они будут, хотя на бумаге там самая мощная пара лиги: Кошечкин – Паскуале. Сегодня в деле попробовали обоих: у Василия – 3 пропущенных после 14 бросков, у канадца – 3 после 20.

Они – одна из причин провала «Металлурга» в матче, но точно не основная. Просто посмотрите, как команда выходит из своей зоны в начале второго периода:

И ведь самое интересное, что уральцы вышли из зоны так еще раз, через 7 минут – и счет стал уже 3:2 в пользу ЦСКА. Активный – и что важно по сравнению с первым периодом – аккуратный прессинг армейцев дал результат, они заставили «Магнитку» ошибаться – а она не то чтобы была готова к этому матчу на «5+».

Небрежность «Металлурга» проявлялась даже в чужой зоне – сначала, когда он не реализовал ни одну из волн в затяжной атаке, а затем, когда Артем Минулин вот так потерял шайбу и подарил Юртайкину первый гол в сезоне.

В целом, по такой игре все было уже понятно. Нет, если ЦСКА преобразился в перерыве – то и его соперник имел полное право на это в следующем. Но как-то не получалось.

Не удалось «Магнитке» встряхнуться даже после драки все того же Минулина – против Максима Соркина. Получился бой так себе – спишем на старт сезона.

Единственное, что вынесла «Магнитка» из этого эпизода – это собственное меньшинство: Артем получил еще две минут сверху как зачинщик. А Михаил Григоренко, начавший камбэк за соперником с 0:2, красиво закрыл его – как и общий счет вечера.

«На 1 сентября нам преподали хороший урок, – констатировал Илья Воробьев. Он не убивался, но, разумеется, был очень недоволен. – По сегодняшней игре мы его заслужили. ЦСКА был чемпионской командой, а мы не были командой-финалистом, которой были в прошлом сезоне. Второй период провалили, пять голов пропустили, разгромный счет показал, над чем нам работать. Будем разбираться. Они сегодня были лучше, мы были хуже. Вот и все».

Безусловно, делать какие-то далекие выводы по одному матчу – несколько опрометчиво, но ЦСКА в четверг выглядел так, будто всерьез намерен защитить титул; и так, чтобы не было даже сомнений. А ведь это у москвичей еще Мамина с Окуловым в составе не было.

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