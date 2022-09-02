Про КХЛ
Блог

В Кубке Открытия было все: 8 голов, камбэк с 0:2, удаление до конца матча, первая драка сезона и даже новые штрафы

Михаил Григоренко Михаил Григоренко
Данил Юртайкин Данил Юртайкин
Артем Минулин Артем Минулин
Матвей Гуськов Матвей Гуськов
Максим Соркин Максим Соркин
правила
драки
Металлург Мг Металлург Мг
Кубок Открытия Кубок Открытия
дисквалификации
Прохор Полтапов Прохор Полтапов
Эдди Паскуале Эдди Паскуале
ЦСКА ЦСКА
КХЛ КХЛ
Хоккей Хоккей

И почти все – у ЦСКА.

15-й сезон Континентальной лиги официально стартовал – и сделал это весьма ярко!

Вообще удивительно: у турнира уже другой состав участников (минус Рига и Хельсинки), другой календарь (теперь аж 68 игр в регулярке), местами иные правила и вообще новое название – Фонбет чемпионат КХЛ, но ЦСКА и «Магнитка» 1 сентября зарубились так, будто и не было четырехмесячного перерыва с финала-2022 (а там 4-3 в серии, если забыли).

«Металлург» забрал первый период – весьма уверенно, по делу и не без активной помощи армейцев. Вот. например, Матвей Гуськов прописался в истории лиги как первый хоккеист, которого удалили за задержку игры из-за прижатой к борту шайбы. 

Предсезонные лекции от арбитров надо было слушать внимательнее. На счастье Гуськова, уральцы не реализовали это большинство, как сделали это несколькими минутами ранее.

19-летний Прохор Полтапов, которого называют возможным открытием этого сезона и одним из главных талантов, перегорел – провел неправильный силовой на Земченке (что-то из рестлинга) и получил 5+20 за атаку в область головы и шеи.

«Магнитка», которая к тому моменту уже и так вела, воспользовалась ситуацией – Семен Кошелев лишний раз подчеркнул, что проблемы с вратарями в этом сезоне будут у всех. Но чуть позже выяснилось забавное – и у самих уральцев тоже они будут, хотя на бумаге там самая мощная пара лиги: Кошечкин – Паскуале. Сегодня в деле попробовали обоих: у Василия – 3 пропущенных после 14 бросков, у канадца – 3 после 20.

Они – одна из причин провала «Металлурга» в матче, но точно не основная. Просто посмотрите, как команда выходит из своей зоны в начале второго периода:

И ведь самое интересное, что уральцы вышли из зоны так еще раз, через 7 минут – и счет стал уже 3:2 в пользу ЦСКА. Активный – и что важно по сравнению с первым периодом – аккуратный прессинг армейцев дал результат, они заставили «Магнитку» ошибаться – а она не то чтобы была готова к этому матчу на «5+».

Небрежность «Металлурга» проявлялась даже в чужой зоне – сначала, когда он не реализовал ни одну из волн в затяжной атаке, а затем, когда Артем Минулин вот так потерял шайбу и подарил Юртайкину первый гол в сезоне.

В целом, по такой игре все было уже понятно. Нет, если ЦСКА преобразился в перерыве – то и его соперник имел полное право на это в следующем. Но как-то не получалось.

Не удалось «Магнитке» встряхнуться даже после драки все того же Минулина – против Максима Соркина. Получился бой так себе – спишем на старт сезона.

Единственное, что вынесла «Магнитка» из этого эпизода – это собственное меньшинство: Артем получил еще две минут сверху как зачинщик. А Михаил Григоренко, начавший камбэк за соперником с 0:2, красиво закрыл его – как и общий счет вечера.

«На 1 сентября нам преподали хороший урок, – констатировал Илья Воробьев. Он не убивался, но, разумеется, был очень недоволен. – По сегодняшней игре мы его заслужили. ЦСКА был чемпионской командой, а мы не были командой-финалистом, которой были в прошлом сезоне. Второй период провалили, пять голов пропустили, разгромный счет показал, над чем нам работать. Будем разбираться. Они сегодня были лучше, мы были хуже. Вот и все».

Безусловно, делать какие-то далекие выводы по одному матчу – несколько опрометчиво, но ЦСКА в четверг выглядел так, будто всерьез намерен защитить титул; и так, чтобы не было даже сомнений. А ведь это у москвичей еще Мамина с Окуловым в составе не было.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Кубок Открытия

ЦСКА – Металлург Мг 6:2 (0:2, 5:0, 1:0)
Дата проведения
1 сентября, 19.00, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Акользин (Хабаров)
0:2 – 14 Кошелев (Карпов, Зернов)
1:2 – 22 Григоренко (Клаэссон)
2:2 – 27 Карнаухов (Клаэссон, Провольнев)
3:2 – 28 Панкратов (Сергеев)
4:2 – 38 Плотников (Григоренко, Гуськов)
5:2 – 39 Юртайкин ()
6:2 – 44 Григоренко (Нестеров, Слепышев)
Вратари: Рейдеборн 25/27 – Паскуале 17/20, Кошечкин 11/14.

25 лучших игроков КХЛ. Тут все, кого мы можем считать звездами

КХЛ снова будет великой! Радулов и Знарок – вместе, «Авангард» – в Омске, а Ларионов строит советский хоккей в «Торпедо»

50 лучших легионеров в истории КХЛ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные