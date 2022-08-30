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«Не пытайтесь покинуть Омск». «Авангард» проведет сезон в свитерах с известным мемом

Корбан Найт Корбан Найт
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А еще клуб выпустил очень смешной ролик.

В воскресенье «Авангард» официально вернулся в Омск: устроил мощнейшую презентацию команды на главной площади города, собрал – по разным оценкам – от 25 до 50 тысяч зрителей, которым помимо хоккейного шоу подарил концерты групп 25/17 и «Иванушки International». 

Одним из пунктов вечера стало представление формы на новый сезон – дизайн у «ястребов» поменялся.

Новых цветов, конечно, не будет, но от одного плеча до другого на джерси теперь идет сплошная полоса: на домашнем – черная, на гостевом – красная, хотя в прошлом сезоне этого цвета почти не было на выездных свитерах «Авангарда».

Дизайн новой формы команды разрабатывала студия Артемия Лебедева. Создатели обратили внимание, что надплечная арка и стреловидные элементы отсылают болельщиков к образу «G-Drive Арены», а свитера оформлены паттерном, напоминающим покрытие крыши стадиона.

«Номера игроков наносятся с помощью специально нарисованного шрифта, символы которого имеют скосы под углом 45 градусов, что отлично перекликается с многочисленными фирменными стрелами и паттерном. Единая система успешно сформировалась!» – указано в описании.

Кроме того, у этой формы есть фишки, понятные не только дизайнерам, но и простым болельщикам. На спине над номером теперь располагается плашка «Омск – Балашиха – Омск» – маршрут переездов «Авангарда» с 2018-го, когда стало понятно, что домашняя арена команды в аварийном состоянии.

А на внутренней стороне ворота еще интереснее – там напечатана известная фраза «Не пытайтесь покинуть Омск»! 

«Не пытайтесь покинуть Омск» – популярный в сети мем, напрямую связанный с городом (наряду со схемой станций омского метро и омской птицей).

Стал широко употребляться после апреля 2014 года, когда ураганный ветер едва не унес памятник Ивану Бухгольцу, сделанный в виде шара. Он уже начал укатываться в сторону реки Иртыш, когда подоспела техника. Монумент вернули на место и укрепили (хотя через несколько лет была предпринята еще одна попытка бегства).

Разумеется, не обошлось без фотожаб на тему шара, а фраза с них быстро ушла в народ.

Хотя сами омичи активно использовали ее до урагана даже в новостях, а вообще в интернете можно найти примеры употребления еще году в 2010-м.

Особо активные фанаты этой фразы даже изучили, что сейчас одной из вариаций фразы больше 100 лет – даже в начале прошлого века люди понимали бессмысленность попыток уехать из сибирского города.

«С неудачей под Курганом пробил предпоследний час Колчака как Верховного Правителя, его правительства и всей Сибирской Белой борьбы. Пора было взяться за ум, перестать надеяться на чудеса и отказаться от навязчивой идеи о невозможности покинуть Омск», – писал генерал Белой армии Дмитрий Филатьев в своих записках (книга «Катастрофа Белого движения в Сибири: Впечатления очевидца»).

Словосочетание со временем настолько ушло в народ, что в Омске открыли заведение с названием из его аббревиатуры, появились песни (KROVI и Twinhead Pony) и сняли документальный фильм.

Летом 2017-го омская телерадиокомпания вообще запатентовала фразу «Не пытайтесь покинуть Омск» – тогдашний гендиректор уверял, что ее будут использовать не в коммерческих целях, а для продвижения ТВ-проектов. Но осенью того же года проправительственное СМИ забыло о своих планах – исполняющим обязанности губернатора Омской области стал Александр Бурков, который считал, что фраза отпугивает как омичей, так и возможные вложения.

«При том меме «Не пытайся покинуть Омск», который существует, конечно, большого желания нет у инвесторов двигаться в регион, где не хватает оптимизма», – заметил Бурков.

Сейчас он остается губернатором Омской области, и в это воскресенье принимал непосредственное участие в презентации «Авангарда» на площади. Но про мем больше ничего не говорил. А ведь сам клуб упомянул его не только на свитерах, но и выпустил предсезонный ролик с одноименным названием.

В самом видео не упоминается фраза, зато здесь полно своих хоккейных мемов, отсылок и пасхалок. Например, Виктор Сведберг практикуется в легендарной беляшной Омска – а на стене там висит портрет Евгения Кузнецова, который запачкали мукой.

Рядом с беляшной – рекламный щит «Бетон из Беларуси», на котором изображен экс-защитник «Авангарда» Алексей Емелин, перешедший этим летом в минское «Динамо» и уже успевший хитануть даже главную восходящую звезду России.

Затем камера облетает уже известный вам шар Бухгольца – он же памятник «Держава».

А потом мы переносимся к другому омскому мему – метро, из которого выходит Корбан Найт.

Дальше Найт и Сведберг идут мимо плаката «Горящие туры по России. Посети 11 городов за 24 дня. Омичам и спортсменам скидки» – отсылка на напряженный календарь «Авангарда» в сентябре. «G-Drive Арена» примет первый матч КХЛ только 1 октября – до того «ястребы» будут играть в гостях.

Любовь Павла Дедунова к рыбалке обыграли битвой в домино против двух старичков в джерси «Ак Барса» – один из них с фамилией Зарипов (лидеру казанцев уже 41, он объявлял о завершении карьеры, но так и не ушел).

На Омском академическом театре драмы можно заметить афишу «15 сезон, гастроли театра Запад. Спектакль СКА – ЦСКА» – это уже отсылка к новому, 15-му по счету, чемпионату КХЛ и противостоянию, к которому все уже привыкли в финале Западной конференции.

В центре города – огромная реклама «Клуб смешанных единоборств «Сочинец» имени А.В.Назарова» как воспоминание о нескольких боях «Авангард» – «Сочи» этим летом. «По промокоду «Ярош» скидка 2%» – лишний повод подчеркнуть, что словацкий защитник омичей был лучшим в тех схватках.

Нападающий Сергей Толчинский тем временем проводит на яхте кастинг на новую ведущую «Авангард ТВ» – и сравнивает всех с картонной фигурой Зухры Уразбахтиной, которая не переехала в Омск с командой.

Сложно предсказать, каким получится результат у Дмитрия Рябыкина и обновленного «Авангарда» в этом сезоне, зато до весны точно можно ждать от медиаслужбы клуба множества новых (а может даже и старых) мемов.

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Фото: vk.com/hc_avangardomskotr-online.ru, скриншот сайта omskzdes.ru,

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