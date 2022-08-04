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«Авангард» и «Сочи» Назарова устроили побоище: драка 5-на-5 на 4-й секунде, еще несколько боев в первом периоде

Данила Галенюк Данила Галенюк
Андрей Назаров Андрей Назаров
Никита Громов
Никита Зоркин Никита Зоркин
Александр Горшков Александр Горшков
Артем Иванюженков Артем Иванюженков
Федор Малыхин Федор Малыхин
Дамир Шарипзянов Дамир Шарипзянов
Владимир Брюквин Владимир Брюквин
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А что будет в сезоне?!

Кажется, Sochi Hockey Open досрочно забирает титул главного турнира межсезонья-2022. Это происходит как естественным образом (участие странной сборной России U25 или хиты Алексея Емелина, выносящие даже главного юниора страны), так и благодаря стараниям команды-организатора: главный тренер «Сочи» Андрей Назаров дает громкие интервью, разбираемые на цитаты, обещает странные алкогольные соревнования среди журналистов, а его игроки дерутся уже на самом старте турнира.

При этом сегодняшнее побоище южан с «Авангардом» трудно однозначно записать в естественное или спланированное шоу.

С одной стороны – конечно, игроки южан на стартовом вбрасывании знали, что будут делать. С другой – для Назарова бои с омичами такое же будничное явление, как для Овечкина голы из круга вбрасывания. Хоккеисты «Сочи» устроили массовый махач с Омском в одном из первых матчей после назначения нового тренера – в октябре прошлого года. Тогда им понадобилось всего 2 секунды, сегодня – на летнем SHO-2022 – целых 3.

Кратко попытаемся разобрать, что произошло:

• Артем Иванюженков (первым идет игрок команды-хозяев) сцепился с Федором Малыхиным – ничья;

• Федор Крощинский – с Александром Горшковым – победа Крощинского;

• Никита Ушнев – с Владимиром Брюквиным – победа Ушнева (ушли из кадра, но Никита раскрутил соперника и повалил его).

Защитники «Авангарда» и два нападающих «Сочи» остались незадействованными, но сами гости быстро исправили этот момент:

• на Егора Бабенко налетел Кристиан Ярош – победа Яроша;

 

• а на Сергея Попова – Дамир Шарипзянов – ничья.

И в целом было понятно, что это еще не конец шоу-программы. Команды даже успели обменяться голами, а потом все тот же Иванюженков сцепился с Ярошем – словак победил с явным запасом.

За вторую драку оба игрока поучили удаления до конца матча.

Но и это было еще не все. Никита Зоркин прям на точке вбрасывания начал танцевать с Сергеем Алхимовым – еще одна победа «Авангарда».

И закончился этот вечер UFC кучей малой, в которой можно выделить разве что бой Галенюк – Громов.

Тут победа «Сочи» (и, кажется, травма у защитника «Авангарда») – а значит, итоговая общая ничья.

В общей сложности только за первый период клубы набрали 149 минут штрафа! Если же говорить непосредственно о хоккее, то в первые 20 минут игроки «Сочи» успевал все (2:2), то после перерыва их не хватало уже ни на драки, ни на голы. Более того, нынешний уровень игроков южан просто не позволяет достойно противостоять звездам «Авангарда»: у Рида Буше – хет-трик, у Владимира Ткачева – 0+4.

Хотя вряд ли Андрей Назаров прям собирался выигрывать в этот вечер у Омска. Задачу-минимум – развлечься и развлечь остальных – он и его команда выполнили. Другой вопрос: какие цели он ставит перед игроками «Сочи» в чемпионате? 

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Фото: vk.com/hcsochi

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