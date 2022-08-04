«Авангард» и «Сочи» Назарова устроили побоище: драка 5-на-5 на 4-й секунде, еще несколько боев в первом периоде

А что будет в сезоне?!

Кажется, Sochi Hockey Open досрочно забирает титул главного турнира межсезонья-2022. Это происходит как естественным образом (участие странной сборной России U25 или хиты Алексея Емелина, выносящие даже главного юниора страны), так и благодаря стараниям команды-организатора: главный тренер «Сочи» Андрей Назаров дает громкие интервью, разбираемые на цитаты, обещает странные алкогольные соревнования среди журналистов, а его игроки дерутся уже на самом старте турнира.

При этом сегодняшнее побоище южан с «Авангардом» трудно однозначно записать в естественное или спланированное шоу.

С одной стороны – конечно, игроки южан на стартовом вбрасывании знали, что будут делать. С другой – для Назарова бои с омичами такое же будничное явление, как для Овечкина голы из круга вбрасывания. Хоккеисты «Сочи» устроили массовый махач с Омском в одном из первых матчей после назначения нового тренера – в октябре прошлого года. Тогда им понадобилось всего 2 секунды, сегодня – на летнем SHO-2022 – целых 3.

Кратко попытаемся разобрать, что произошло:

• Артем Иванюженков (первым идет игрок команды-хозяев) сцепился с Федором Малыхиным – ничья;

• Федор Крощинский – с Александром Горшковым – победа Крощинского;

• Никита Ушнев – с Владимиром Брюквиным – победа Ушнева (ушли из кадра, но Никита раскрутил соперника и повалил его).

Защитники «Авангарда» и два нападающих «Сочи» остались незадействованными, но сами гости быстро исправили этот момент:

• на Егора Бабенко налетел Кристиан Ярош – победа Яроша;

• а на Сергея Попова – Дамир Шарипзянов – ничья.

И в целом было понятно, что это еще не конец шоу-программы. Команды даже успели обменяться голами, а потом все тот же Иванюженков сцепился с Ярошем – словак победил с явным запасом.

За вторую драку оба игрока поучили удаления до конца матча.

Но и это было еще не все. Никита Зоркин прям на точке вбрасывания начал танцевать с Сергеем Алхимовым – еще одна победа «Авангарда».

И закончился этот вечер UFC кучей малой, в которой можно выделить разве что бой Галенюк – Громов.

Тут победа «Сочи» (и, кажется, травма у защитника «Авангарда») – а значит, итоговая общая ничья.

В общей сложности только за первый период клубы набрали 149 минут штрафа! Если же говорить непосредственно о хоккее, то в первые 20 минут игроки «Сочи» успевал все (2:2), то после перерыва их не хватало уже ни на драки, ни на голы. Более того, нынешний уровень игроков южан просто не позволяет достойно противостоять звездам «Авангарда»: у Рида Буше – хет-трик, у Владимира Ткачева – 0+4.

Хотя вряд ли Андрей Назаров прям собирался выигрывать в этот вечер у Омска. Задачу-минимум – развлечься и развлечь остальных – он и его команда выполнили. Другой вопрос: какие цели он ставит перед игроками «Сочи» в чемпионате?

Фото: vk.com/hcsochi