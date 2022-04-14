ЦСКА в финал затащил дубль Плотникова. Прошлым летом его выставили из «Магнитки» – теперь он будет биться с ней за Кубок Гагарина

Как вовремя!

СКА был довольно близко от финала Кубка Гагарина: вел в серии 3-2, начинал третий период шестого матча при равном счете, перебросал соперника в первые 20 минут седьмого. Но не вышло – у ЦСКА еще были резервы.

На протяжении почти всей серии главной силой москвичей было третье звено: Попов, Светлаков и Соркин тащили, пока основные звезды буксовали. Но они вовремя включились – в самый критический момент. В шестом матче ЦСКА помог своевременный дубль Михаила Григоренко. В седьмом – другой олимпиец, Сергей Плотников, дважды забил во втором периоде.

О том, что Плотников настроен серьезно, было понятно еще по кадрам на раскатке:

Но, кажется, никто не подозревал, насколько. В начале второго периода Лео Комаров толкнул Сергея, чем только усугубил ситуацию.

Уже через три минуты Плотников радовался с партнерами: бросил, подобрал шайбу, укрыл ее корпусом, продавил соперника и метнул мимо лежащего вратаря:

Плотников в это вечер был очень заметен: его время в атаке – 4:13, лучшее среди всех нападающих ЦСКА. Толкался, кусался с соперниками в паузах, настырно лез на ворота, но при этом не бросал из любых позиций. Если бросок в створ – то только голевой. Таких было два.

На 38-й минуте игроки ЦСКА снова обнимали Сергея – он попал под перекладину, шайба выскочила, и игру сначала даже не остановили.

Видеопросмотры СКА не помогли – было понятно, что москвичи уже не отдадут своего. Не для того они серию затаскивали в седьмой матч, чтобы там «+2» разбазаривать.

Дубль Плотникова стал решающим во всем финале Запада. А забивал он в плей-офф-2022 не так чтобы часто: гол в серии с «Динамо» да дубль в ворота «Локомотива» во втором матче.

Сергей вообще никогда не был снайпером, нынешние 5 шайб – рекорд в его кубковой карьере. Хотя в регулярке он у армейцев второй по голам.

ЦСКА с Плотниковым, безусловно, повезло – еще год назад у него был контракт на сезон-2021/22 с «Магниткой». Но на Урале неожиданно решили отказаться от одного из двух своих лучших бомбардиров. Никто не понимал, что происходит, но по ходу той регулярки ходили слухи о конфликте в клубе – однажды чуть ли не самолет посадили из-за драки.

На деле же все оказалось не настолько серьезно. «Скажу за себя: я ни с кем не дрался, – рассказывал Плотников «Спорт-Экспрессу». – Да, разговор на повышенных тонах был. В тот момент было недовольство игрой команды, результатами. Но это нормальная ситуация, как мне кажется, в подобном случае. И если только из-за этого выгонять, то тогда надо расставаться с половиной команды. Мы [после этого] одержали десять побед подряд. Это показало, что хоккеисты в команде неравнодушны к своей работе, они стали давать результат».

Правда, объяснял все это Плотников уже в качестве свободного агента – действующий контракт был разорван. Директор «Металлурга» Сергей Ласьков так потом объяснял причины расставания: «Мы решили улучшить атмосферу в команде. К его работоспособности вопросов не было, но некоторые вещи нас категорически не устраивали. Сергей – взрослый человек, который должен уже уметь контролировать свои эмоции не только на площадке, но и в раздевалке.

Можно было бы оставить Плотникова, даже сделать его капитаном, но его несдержанность привела бы к тому, что некоторые хоккеисты могли надломиться психологически. Сергей иногда слишком давил на них, повышал голос на молодых ребят. Иностранцы признавались, что на них эта ситуация очень сильно сказывалась, вероятно, из-за этого кое-что и не получилось. Все это влияло и на переговоры с другими легионерами. Слухи доходят быстро, и кто-то напрочь отказывался идти в клуб, где играет Плотников».

При этом ЦСКА не испугался взять такого взрывоопасного игрока – по версии «Магнитки». «Мы больше отнеслись с юмором к этой ситуации, – отреагировал на «страшилки» с Урала капитан Сергей Андронов. – Все – мужики. Если кого-то можно запугать, то это не их вид спорта». Армейцы не прогадали: Плотников наколотил 16+11 за 47 матчей, скатался за серебром в Пекин, а сегодня вывел команду в финал.

За весь сезон не было ни одной новости о конфликте Плотникова в московском клубе. Но еще один конфликт с «Магниткой» у него точно будет – и начнется уже в понедельник.

Финал Запада

Счет в серии – 3-4

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Александр Кондратюк