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ЦСКА затащил серию со СКА в 7-й матч: впервые забил Григоренко (дубль), а Федотов вовремя выручил

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Справились и без голов Попова.

ЦСКА и СКА встречаются в финале конференции уже в шестой раз за последние 8 сезонов (Кубок Гагарина-2020 прервали – было бы 7 раз). Армейская парочка на этой стадии всем изрядно поднадоела, но если уж начали рубиться между собой – то, будьте добры, по полной программе, все семь матчей!

Нынешняя серия – далека от настоящего шоу, она, возможно, самая тусклая в совместной истории клубов, зато очень напряженная. Тут действительно сложно сказать, кто из них на дистанции выглядит лучше – и оба заслужили седьмой матч. В третий раз за все время их противостояния.

Шестую игру забрал ЦСКА – и по делу. Может, в конце матча все это не выглядело настолько уверенно, насколько должно бы. Но уже по первому периоду было видно, кто из команд вышел биться до последнего, а у кого, если что, еще игра в запасе: по итогам 20 минут москвичи передавили и перебросали соперника – 15:4.

Хотя на табло было лишь 1:0 – и ту шайбу ЦСКА забросил фактически со стандарта: Каменев выиграл вбрасывание – последовал мгновенный бросок в касание. Заготовка сработала. Наконец-то забил Григоренко – это его первый гол в серии и только второе набранное очко.

В конце матча Михаил забросит и вторую шайбу в серии – уже в пустые ворота. Вроде бы невелика заслуга – грамотно открыться под пас Окулова, но в тот момент гол Григоренко стал просто антистрессом для трибун – 3:1.

Ведь болельщики ЦСКА этим вечером уже видели, как минутное помутнение приводит к равному счету.

За несколько секунд до этого Федотов отъехал в сторону, уворачиваясь от столкновения – вратарь был полностью уверен, что шайба у него, но она лежала на пятачке – на его счастье там был партнер. А вот уже в следующей полуатаке СКА пришел гол Зыкова.

Вообще про вратарей по ходу этой серии говорят редко – игру и Федотова, и Юханссона можно обозначить максимально серым словом «нормально»: свои броски тащат, откровенных ляпов не допускают, но при этом и матчи в одного не затаскивают. Со своей работой справляются – и это главное.

Но во вторник оба кипера сделали по мощному спасению. Ключевое было у Федотова – полностью реабилитировался за пропущенный гол и не дал снова сравнять счет – за 6 минут до конца основного времени.

Чисто визуально ЦСКА абсолютно по делу забрал первый период, СКА во втором местами выглядел лучше, но третий снова за ЦСКА – не по броскам или атакам, а в плане грамотной игры по ситуации, разрушения атак соперника в центре площадки, прессинга. Да, во втором и третьем периодах Питер перебросал соперника, но все же тут не MMA с очками от судей, а хоккей – все определяется по голам.

Так, кстати, выглядела победная шайба ЦСКА – удивительно, но это снова не третье звено москвичей (хотя оно как обычно было максимально активным), а Виталий Абрамов.

«Нас ждет интересный седьмой матч. Это счастье в хоккее – сыграть седьмой матч. Будем играть дома. С нетерпением ждем следующего матча», «Это лучшее, что может быть в хоккее. Это тот адреналин, ради которого мы работаем весь год. Может быть не один год все работали для того, чтобы сыграть такой матч. Матч, который имеет такое значение», – повторял Ротенберг на пресс-конференции, но при этом не выглядел тренером, мечтавшим о новой игре в серии.

Сергей Федоров, который наоборот должен был мечтать о седьмом матче с самого утра, тоже не выглядел счастливым – всеми мыслями он уже был в четверге. И заботила его не только игра своей команды: «Посмотрим, как будет в Питере. Главное, чтобы не вмешались потусторонние силы. И все решали бы только хоккеисты на льду».

В истории СКА и ЦСКА пока было два седьмых матча – 1-1. Совсем скоро Москва или Питер заберет себе преимущество. Но, если что, соперник всегда сможет отыграться через год.

Кубок Гагарина

Финал Запада

ЦСКА – СКА 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Дата проведения
12 апреля, 19.00, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 16 Григоренко (Каменев)
1:1 – 39 Зыков (Хуснутдинов)
2:1 – 43 Абрамов (Карнаухов, Сергеев)
3:1 – 60 Григоренко (Окулов)
Вратари: Федотов 25/26 – Юханссон 29/31.

Счет в серии – 3-3

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