СКА и Ротенберг – в шаге от финала Кубка Гагарина. Забрали пятый матч на предпоследней минуте

Драма имени Светлакова.
5-й матч финала Запада подарил мощнейшую историю, в которой слились триумф и фиаско.
Андрей Светлаков и его звено – главное украшение ЦСКА в этой серии: кошмарят оборону Питера в каждом матче. Сегодня именно центрфорвард вышел на первый план, забросив сразу две шайбы. Оба раза он выводил ЦСКА вперед в счете.
Но оба раза СКА сравнивал. Во втором случае КХЛ пришлось выпускать объясняющий ролик, почему гол зачитали, но в целом счет 2:2 не смущал никого – был в меру осторожный, действительно равный хоккей. Чем ближе дело шло к концу, тем больше команды ожидали ошибки соперника.
И надо же такому случиться, что ошибся именно Светлаков. И случайной эту ошибку никак не назовешь.
Можно долго спорить, подставлялся ли Захар Бардаков под это нарушение или нет – но главный вопрос, конечно, тут к игроку ЦСКА: почему он не убрал ногу? Убери – и нет двух штрафных минут в самом конце основного времени при 2:2 на табло.
СКА воспользовался подарком. Бросок Оскар Фантенберга был такой силы, что Иван Федотов, кажется, интуитивно убрал голову – 3:2 за 70 секунд до сирены.
История Фантенберга – это уже другой жанр: героический эпос. Светлаков оба раза забивал при неловких попытках шведа помешать ему: то упустит и клюшкой не дотянется, то ляжет под передачу, но она успеет под ним проскользнуть. А в итоге одним броском все ошибки стерты, хотя «-2» в протоколе остались.
Безусловно, Оскар в тех эпизодах сыграл неверно – и тренерский штаб СКА укажет на эти ошибки. Светлаков же, наоборот, был очень хорош: 2 гола, «+2» полезности, 70% выигранных вбрасываний. И о том, что не надо удаляться на последних минутах, он точно знает – но по факту, матч проигран из-за его ошибки.
У Светлакова есть еще минимум 60 минут, чтобы вернуть сценарий серии в героическое для него русло. От этого зависит не только его ближайшее будущее (отпуск или игра), но и всей команды. Потому что кроме этого звена, кажется, забивать у ЦСКА больше некому.
Финал Запада
- Дата проведения
- 10 апреля, 17.00, «Ледовый дворец»
Счет в серии – 3-2
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Фото: ХК СКА
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