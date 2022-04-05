«Магнитка» и «Трактор» выдали шоу на 10 голов: Воробьев чуть не спас игру, снимая вратаря

В финале Востока – ничья.

Если вдруг после первого периода вы решили выключить второй матч «Трактора» и «Металлурга» (а были все основания), то зря – дальше в программе был хоккей. Настоящий. Результативный. Временами реально захватывающий. И этот хоккей даже чуть не ушел в овертайм.

Первые 20 минут из игры Челябинска и Магнитогорска хочется просто выкинуть, ну или отдать предыдущему матчу (тем более, что составы вообще не поменялись) – они явно портят общую картину. В них не было чего-то живого и действительно интересного.

Не то чтобы во втором периоде сразу что-то изменилось – но пошли голы, а с ними игра обрела эмоции. Например, такие:

«Трактор» повел, а затем оторвался в счете абсолютно по делу – включил обороты, смело прессинговал в чужой зоне, забирал шайбу – а если не забирал, то провожал его максимально далеко, а там уже подхватывали партнеры. За счет какой-то растерянности обороны «Магнитки» и Кошечкина, проводившего не лучший свой матч, такие моменты превращались в голы.

На видео кажется, что «Магнитка» хотела вчетвером встречать соперника на своей синей линии, но что-то пошло не так, еще начиная с прессинга от Зернова. Ну а при счете 1:3 в плей-офф к схеме 1-4 при обороне возвращаться уже бессмысленно.

При этом с атакой у «Металлурга» все в порядке – как только нападение начинало наращивать темп (обычно после пропущенных) – сразу возникали моменты. По игре команды на чужой половине было видно, что она готова к камбэку, но откладывает его – словно собирается с силами. И пока «Магнитка» их накапливала, «Трактор» просто поймал кураж. Посмотрите на комбинацию при четвертом голе – сразу заметим, что все это происходит в равных составах.

Просто насладитесь движением челябинцев еще раз – и попытайтесь вспомнить что-то подобное в их исполнении из первого матча.

Эту шайбу забросил Владимир Ткачев – она стала для него первой в этой серии плей-офф. И только третьей вообще в 2022 году (одна – «Куньлуню», вторая – чехам на Олимпиаде). Он слишком давно не забивал, но тут прорвало – после перерыва забросил еще одну шайбу, уже в большинстве – хотя «Металлург» был максимально аккуратен (всего два 2-минутных штрафа).

Для того, чтобы организовать интригу в кубковом матче при 2:5 к 43-й минуте, нужен талант. В этих клубах он явно есть: хоккеисты «Трактора» умудрились получить удаления за симуляцию и задержку игры (это придумал лично кипер челябинцев), а Илья Воробьев дважды пользовался уже опробованной в этом плей-офф схемой (как минимум «Северсталью» и «Авангардом») – и вместо 5х4 играл в шесть полевых, но без вратаря. И оба раза сработало!

«Мы проигрывали три шайбы, поэтому и нужно было снимать пораньше. За 5-6 минут тяжело три шайбы забить, – объяснял Николай Голдобин решение Воробьева. – Тренер сделал такое движение, я думаю, что это правильно. Конечно, это опасно, потому что они играли в меньшинстве и могли выбрасывать шайбу без проброса. В концовке неразбериха в центральной зоне и пропустили неудачную шайбу. А так, я думаю, у нас был бы хороший шанс».

Да, последний гол в матче состоялся как раз уже в пустые ворота: в формате 6х5 «Магнитка» все же играет похуже, чем 6х4. Серия на Востоке затянется как минимум на пять матчей.

Финал Востока

Счет в серии – 1-1

Фото: vk.com/traktor_chelyabinsk