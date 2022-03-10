Жесткий силовой на старте матча «Салават» – «Сибирь»: игрока увезли на носилках, а он вернулся и забил

Все было по правилам.

Пятый матч серии между «Салаватом» и «Сибирью» сразу начался с длительной остановки: на второй минуте защитник гостей Денис Бодров пошел в прессинг и провел хит на Глебе Кузьмине – уфимский нападающий не видел соперника и повалился на лед.

Вскоре стало понятно, что ситуация серьезная и Кузьмину потребуются носилки – он не вставал, а уфимцы агрессивно предъявляли претензии игроку «Сибири». При этом по повторам можно понять, что хит был абсолютно чистым.

Бодров отправился после этого на скамейку штрафников, но не за силовой, а за стычку со Степаном Санниковым – нападающий «Салавата» тоже получил 2 минуты с формулировкой «Грубость».

Перед этим хитовавший игрок «Сибири» успел подъехать к травмированному сопернику и переброситься парой слов. К счастью, Кузьмин вернулся на лед в том же периоде.

Вообще серия Уфы и Новосибирска получается довольно жесткой – врачи появляются на льду не первый раз.

В третьем матче серии они потребовались Бодрову – в него в овертайме влетел Григорий Панин, «Салават» воспользовался таким численным преимуществом и забил гол. Но арбитры отменили его, а Панина удалили до конца матча за удар в голову.

Сам Панин тоже получал в голову – уже в четвертом матче серии. За этот силовой прием Александр Шаров получил 5+20:

Но круговорот ударов в голову в этой серии закончил Глеб Кузьмин – вернувшись на лед в пятом матче, он забил важнейший гол с передачи Виктора Тихонова.

«Сибирь» попыталась вернуться в матч и зацепиться за эту серию, но было уже поздно.

Кубок Гагарина

1-й раунд

Счет в серии – 4-1