Про КХЛ
Блог

Сумасшедший сэйв Грубеца в матче с «Ак Барсом»: забрал в ловушку мощный бросок по пустым (как казалось) воротам

КХЛ КХЛ
видео
Авангард Авангард
Шимон Грубец Шимон Грубец
Дамир Шарипзянов Дамир Шарипзянов
Джордан Уил Джордан Уил
Хоккей Хоккей

Заставил Хартли говорить по-русски.

Шимон Грубец – вратарь с очень странным статусом. Всего 1,5 года назад он играл в «Куньлуне» – и в целом считался вратарем уровня именно такой команды. Потом резкий переход в «Авангард» на роль бэкапа, вынужденный выход в плей-офф-2021 (Бобков не тащил) – и чех приводит Омск к Кубку Гагарина!

Контракт Грубеца, по информации «СЭ», вырос до 50 млн в год, но при этом голкипер-чемпион все равно не выглядел как супертоповый игрок. Даже в нынешней регулярке он 8-й в КХЛ по отраженным броскам (92,2%), 9-й – по коэффициенту надежности (2,19), а свой вояж в Пекин-2022 со сборной Чехии Шимон постарается забыть навсегда (86,5% ОБ, КН – 2,94).

Можно было начать беспокоиться за перспективы Омска в плей-офф, но только в розыгрыше Кубка Гагарина Грубец выглядит совершенно иначе. 

В самом начале второго периода «Ак Барс» играл в большинстве. Вечно молодой Данис Зарипов, для которого эта игра стала уже 800-й в КХЛ (регулярка + плей-офф), нашел идеальным пасом Джордана Уила – и казалось, что счет открыт. Грубец сказал нет – и это просто фантастика. Смотрите сами:

И еще раз:

«Спасибо, Шимону, подвыручил меня, чуть, – говорил в перерыве Дамир Шарипзянов, пытавшийся заблокировать бросок Уила клюшкой, – Я немного неправильно там сыграл. Но в следующий раз я его выручу».

Следующий раз откладывается на следующие матчи – потому что в этот вечер только Грубец спасал полевых игроков.

В основное время чех не справился только с броском Кагарлицкого, а в остальном – 28 сэйвов за почти 64 минуты. Но, разумеется, Боб Хартли выделил на пресс-конференции только один: «Да-да-да, [я видел], это отлично! (на русском – Sports.ru) Это самый главный сэйв этого матча». 

Кубок Гагарина

1-й раунд

Ак Барс – Авангард 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Дата проведения
2 марта, 19.30, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 54 Прохоркин ()
1:1 – 56 Кагарлицкий (Коваленко, Демерс)
1:2 – 64 Прохоркин (Цегларик)
Вратари: Билялов 26/28 – Грубец 28/29.

Счет в серии – 0-1

«У меня проблемы с Барсиком. Он постоянно хочет играть». Два видео «Авангарда», которые должны порвать КХЛ

Казань против чемпиона, Минск против сына миллиардера, Никитин против бывших. КХЛ вернулась

Красота в плей-офф: Шалунов исполнил ювелирный бросок из-за ворот и передал привет ЦСКА

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные