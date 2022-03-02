Сумасшедший сэйв Грубеца в матче с «Ак Барсом»: забрал в ловушку мощный бросок по пустым (как казалось) воротам

Заставил Хартли говорить по-русски.

Шимон Грубец – вратарь с очень странным статусом. Всего 1,5 года назад он играл в «Куньлуне» – и в целом считался вратарем уровня именно такой команды. Потом резкий переход в «Авангард» на роль бэкапа, вынужденный выход в плей-офф-2021 (Бобков не тащил) – и чех приводит Омск к Кубку Гагарина!

Контракт Грубеца, по информации «СЭ», вырос до 50 млн в год, но при этом голкипер-чемпион все равно не выглядел как супертоповый игрок. Даже в нынешней регулярке он 8-й в КХЛ по отраженным броскам (92,2%), 9-й – по коэффициенту надежности (2,19), а свой вояж в Пекин-2022 со сборной Чехии Шимон постарается забыть навсегда (86,5% ОБ, КН – 2,94).

Можно было начать беспокоиться за перспективы Омска в плей-офф, но только в розыгрыше Кубка Гагарина Грубец выглядит совершенно иначе.

В самом начале второго периода «Ак Барс» играл в большинстве. Вечно молодой Данис Зарипов, для которого эта игра стала уже 800-й в КХЛ (регулярка + плей-офф), нашел идеальным пасом Джордана Уила – и казалось, что счет открыт. Грубец сказал нет – и это просто фантастика. Смотрите сами:

И еще раз:

«Спасибо, Шимону, подвыручил меня, чуть, – говорил в перерыве Дамир Шарипзянов, пытавшийся заблокировать бросок Уила клюшкой, – Я немного неправильно там сыграл. Но в следующий раз я его выручу».

Следующий раз откладывается на следующие матчи – потому что в этот вечер только Грубец спасал полевых игроков.

В основное время чех не справился только с броском Кагарлицкого, а в остальном – 28 сэйвов за почти 64 минуты. Но, разумеется, Боб Хартли выделил на пресс-конференции только один: «Да-да-да, [я видел], это отлично! (на русском – Sports.ru) Это самый главный сэйв этого матча».

1-й раунд

Счет в серии – 0-1

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид