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«У меня проблемы с Барсиком. Он постоянно хочет играть». Два видео «Авангарда», которые должны порвать КХЛ

Боб Хартли Боб Хартли
Арсений Грицюк Арсений Грицюк
Павел Дедунов Павел Дедунов
Сергей Толчинский Сергей Толчинский
Наиль Якупов Наиль Якупов
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Новые мемы из Балашихи.

Даже к 2022-му далеко не все в мировом хоккее научились работать в медиаполе, и все чаще кажется, что команды КХЛ стали продвигать себя гораздо интереснее, чем в той же НХЛ. Явные лидеры тут – «Авангард» и «Ак Барс», которые играют между собой уже в первом раунде плей-офф.

Но пока казанцы были сосредоточены на новом логотипе и новой форме, омичи выпустили видео, посвященные старту плей-офф и серии с Казанью конкретно. И получилось очень хорошо – даже с учетом того, что от «ястребов» уже ждут многого.

Действие первого ролика разворачивается в будущем: КХЛ приостановила сезон в 2022 году и возобновила его только 20 лет спустя – в 2042-м.. Игроки той команды – Наиль Якупов, Павел Дедунов и Сергей Толчинский – бросают свои повседневные дела и возвращаются в хоккей. Хотя уже явно подрастеряли свои навыки.

Зато обрели новые профессии. Толчинский – мощный криптофермер: 1000 ASIC и урожай в 100 эфиров в год.

Дедунов стал ведущим шоу «Рыбак ТВ», а потому возмущается: «Мне вообще не до хоккея – в Омске судак идет». 

Наиль Якупов ухмыляется: «Это что получается, «Дед» (прозвище Дедунова в команде) сейчас – реально дед?». Сам Якупов теперь голливудский актер – его заметили после съемки в «Красно-Черно-Белой Жаре» (одном из предыдущих роликов «Авангард ТВ») и пригласили сниматься в проектах. Среди работ – фильмы «Кураж 68», «Легенда 65», «Самые-самые последние Елки», сериал «Сватья». 

Видео наполнено мелкими отсылками и пасхалками. Например, домашний дворец «Авангарда» в Балашихе носит имя Александра Кожевникова – тонкий стеб над легендой, которая поливает «ястребов» в каждом интервью. Кроме того, по афише заметно, что друг команды – гонщик Роман Русинов – продолжает свою карьеру и участвует в гонке 24 часа Ле-Мана.

В ролике есть и другие участники. Например, Арсений Грицюк играет своего сына – Максима, по словам которого его отец сейчас тренер сборной России по буллитам (отсылка к полуфиналу Пекина-2022 со Швецией).

А Боб Хартли то ли связывается с командой по новому передатчику, то ли предстает в виде голограммы.

Но главный вопрос этого видео звучит от Наиля Якупова: «В смысле, Зарипов еще играет?».

А вот второй ролик уже целиком посвящен серии с «Ак Барсом»: Боб Хартли приводит своего кота – Барсика (того самого, из предсезонного ролика с тренером) к ветеринару.

Причина проста: «У меня проблемы с Барсиком. Он постоянно хочет, чтобы с ним играли. Я с ним в прошлом году уже наигрался. Ну сколько можно?».

При Бобе Хартли «Авангард» уже третий раз встречается с «Ак Барсом» в плей-офф. В последний раз – в апреле 2021-го, в финале Восточной конференции. Тогда обе команды выигрывали только на выезде, что не осталось без внимания и в этом ролике.

– Я с ним в прошлом году уже наигрался. Ну сколько можно?

– А что вы хотели? Март. В марте все коты с ума сходят. В прошлом году то же самое было? Все дома исцарапал?

– Нет, в прошлом году дома он не царапался. Только в гостях пакостил. Пришлось его за это наказать.

Простебали в ролике и новый логотип «Ак Барса».

– Прививку делали? Я уж думал, вы Барсику фотографию никогда не поменяете. Лучше бы и не меняли.

– Я его в прошлом году прививал – 7 уколов. В 2019-м тоже. Но там и четырех уколов хватило.

Отдельное внимание уделили ворону в кабинете ветеринара – отсылка на Дмитрия Воронкова: «Ворон. Молодой, дерзкий, дерется постоянно. Вот я его и посадил в клетку. Ему еще до конца дня сидеть».

В ролике много визуальных гэгов:

И предостаточно отсылок на других участников плей-офф:

А в самом конце ролика Хартли уносит кота в переноске со словами «Щиньдир – Миньдир» – канадская вариация мема, рожденного Дмитрием Квартальновым в прошлом плей-офф.

А какие отсылки в видео заметили вы? 

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Фото: youtube.com/watch/скриншоты видео канала «Авангард ТВ»

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