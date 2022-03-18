Лигу ВТБ ждут перемены: потолок зарплат, российские игроки и тренеры, акцент на спорте, а не шоу

От редакции: вы читаете блог тренера Павла Гооге, известного по работе со «СКА-Уралом», «Урал-Грейтом», «Автодором», ЦСКА, «Витой» и «Рязанью». Павел – автор создания молодежного проекта ЦСКА, где он в начале нулевых впервые в России запустил системную подготовку молодых игроков. В 2019 году помог Локомотиву-Кубани перезагрузить подготовку молодых игроков. Подписывайтесь – здесь будет интересно.

Регулярно писать что-либо о лиге ВТБ этого сезона в мои планы не входило. С самого начала в разделе «О блоге и авторах» были обозначены темы постов. Напомню, что там написано:

Мужской баскетбол России: текущие события, тренды, риски, возможности, позитив.../ Поддержка тренеров и игроков в стремлении быть лучше / Помощь в формировании здорового баскетбольного сообщества

Все предыдущие посты, а их уже написано более десятка, в той или иной степени соответствовали заявленной тематике. Пока не наступило утро 24 февраля.

Факт начала СВО и динамика его последствий на все стороны жизни поначалу полностью перебили и спортивную и баскетбольную повестки. Для осознания произошедшего и осмысления своего отношения к происходящему каждому из нас потребовалось время. А многим еще требуется и будет требоваться еще довольно долгое время.

9 марта был написан пост, содержание которого процентов на 80 не относилось напрямую к заявленному ранее. Немного спорта и еще меньше баскетбола. Но после оценки рисков со стороны юридической службы ресурса пост опубликован не был.

Пришлось открыть одноименный блогу Telegram – канал и разместить его там. И теперь все, что будет написано дальше, начиная с этого поста, будет публиковаться уже на двух ресурсах. Здесь, с соблюдением политики редакции, и в более свободной форме – на канале (для желающих присоединиться ссылка активна).

Между тем события развиваются так стремительно, что те, кто выпадает из основного русла на несколько дней, уже с трудом понимают происходящее. Игроки уезжают массово, затем также массово возвращаются, подписываются, переподписываются, отзываются из аренды и т.п.

Но обо всем по порядку. Нам-то так спешить не обязательно.

В начале февраля у меня написался пост о том, что наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Мне виделось, что при соответствующих усилиях мы, баскетбольное сообщество, сможем к 2025 году подготовить достаточное количество отечественных игроков и тренеров, чтобы таких клубов, как «Нижний Новгород», было большинство.

То, что виделось как перспектива двух-трех ближайших сезонов, произошло две-три недели спустя. В новой реальности Лиги ВТБ отсутствуют клубы из Эстонии (вышли) и Польши (приостановили). Произошли массовые отъезды из страны игроков, граждан иностранных государств.

Тренерские группы такую массовость показали только в Перми и Саратове. Хотя поначалу вероятность 100% отъезда «иностранного легиона» (за исключением сербов) виделась высокой. Некоторые «горячие головы уже увидели» главными тренерами ЦСКА – Антона Юдина, «Зенита» – Михаила Терехова, «Енисея» – Михаила Карпенко, «Локомотива» – Владимира Анциферова, УНИКСа – Сергея Базаревича. Пока не случилось. Но то, что у Владислава Коновалова и Вячеслава Шушакова в следующем сезоне в лиге ВТБ появятся коллеги-соотечественники, вызывает все меньше и меньше сомнений.

Хорошо себя показала молодежь ЦСКА, «Автодора» и «Пармы» в первых для себя играх за основные составы (* в «Локомотиве» через заявку в основной команде процессы развития молодых игроков были запущены еще пару сезонов тому назад).

Хочется отметить «приятную глазу» картину одновременного присутствия на площадке большой группы россиян в играх минувшего воскресенья и понедельника, перераспределение ролей и все, что с этим связано с тренерской точки зрения.

Но мне видится первоочередным отметить, какие позитивные моменты проявились и какие слабые места в подготовке россиян напомнили о себе.

Итак, сыграно 9 матчей в «новой» и уже в «обновленной» лиге ВТБ. В новой – это когда «почти все иностранцы уехали», а в обновленной это – «начали возвращаться обратно», перешли из других клубов, и когда игроки, привлеченные через дозаявки, успели стать новому клубу не нужными.

В 17-м туре «новой» лиги 6-го и 7-го марта играли «Зенит» – «Парма» 82:75 , УНИКС – «Цмоки-Минск» 98:56 , «Автодор» – ЦСКА 86:102 и «Енисей» – «Локомотив» – 72:76

Зафиксировал для себя, что в заявку на матч в Санкт-Петербурге вынуждено попали 6 игроков молодежной лиги (2 игрока у «Зенита»-2 и 4 игрока «Пармы»-2). Обе команды стартовали с молодыми Максимом Карваненом (22 года) и Константином Клементьевым (20 лет). Обе команды показали (ожидаемо, после большого перерыва) невысокий процент реализации бросков с игры и с линии штрафных и небольшое для такого рода обстоятельств (неожиданно) количество потерь. Приятно было увидеть на площадке Сергея Моню и Виталия Фридзона. «Зенит» вернул из аренды в БК «Новосибирск» Андрея Топтунова (11 минут) и подписал оттуда же Аарона Карвера (27 минут, 16 единиц КПИ, 9 подборов, 8 очков). Игра разбилась на два отрезка. За три четверти «Зенит» вышел на почти два десятка очков преимущества, в четвертой четверти игроки «Пармы» усилиями своих опытных баскетболистов перехватили контроль над игрой. Чувствовалось, что «Парма» выглядит более цельной в широкой ротации и хорошо готова физически.

Игру в Казани полностью не смотрел, следил за динамикой счета, видел большое преимущество по ходу матча, включил трансляцию на несколько мину, понял, что УНИКС уверенно победит, вопрос был только с какой разницей в итоге оформится победа. Отметил для себя по 4 минуты Сергея Драковского (21 год) и Алексея Павлова (21 год), игроков УНИКС-2

В Красноярске приятно удивил настрой игроков «Енисея». Играли с какой-то сверхмотивацией, самоотверженно и жестко. Страсть, эмоции и настрой притягивали внимание, хотелось, что парни продержались до самой концовки. К сожалению для хозяев, невнятная игра в посту Владислава Трушкина, отмашка Тимофея Герасимова (пятым фолом), промахи Александра Гудумака из-за дуги и низкая реализация штрафных бросков в последние пару минут не позволили команде-хозяину отпраздновать победу.

Не скажу, что смотрю все игры «Енисея», но из тех концовок, которые довелось увидеть за уже пару сезонов на память не приходят какие-то организованные действия нападения в концовках. Как правило, все играется без сюрпризов для защиты соперника и зачастую сводится к броскам через руки из-за дуги, подборам и новым броскам...Что произошло и в концовке этой игры.

У «Локомотива» из новых лиц приехала пара ребят молодежки Егор Сычков (20 лет) и Даниил Шеянов (18 лет). В составе гостей удивило присутствие трех игроков-граждан США и информация о том, что еще трое их сограждан все еще (на тот момент) находятся в Краснодаре. По сербам, тренерам и игроку, на тот момент уже было понимание, что их отъезд из России маловероятен.

Саратов. В заявке «Автодора» присутствовало четверо игроков клубной молодежки. Вынужденному играть не на своей игровой позиции Павлу Сергееву не удалось показать требуемый команде уровень. Из молодых у ЦСКА были заявлены пятеро из команды ЦСКА-2 первого дивизиона Суперлиги, Андрей Лопатин и традиционно Александр Хоменко. Бросилось в глаза, что уровень физической подготовки саратовцев ощутимо просел и что мастерство пятерки опытных игроков ЦСКА дает им возможность контролировать ход игры не только в нападении, но и в защите.

Из других моментов новой лиги:

– сайт какое-то время не поддерживал статистику (видимо оператор – партнер лиги также как и многие зарубежные бизнесы в тот момент «сворачивал, приостанавливал и уходил» с российского рынка);

– 100% представительство российских судей;

-энергичные поиски менеджерами вариантов для усиления составов.

18-й тур и перенесенные ранее игры «обновленной лиги» начались 11-го и продлились до 14-го марта. Играли «Енисей» – ЦСКА 62:87, «Парма» – «Автодор» 94:73, «Цмоки» – «Астана» 66:60, «Нижний Новгород» – УНИКС 50:65 и ЦСКА – «Зенит» 79:78

У «Енисея» порадовало появление на площадке восстановившегося после травмы Александра Ершова. Отсутствие на паркете Каспера Уэйра лишило красноярскую команду шансов более-менее достойно конкурировать с московскими гостями. Все-таки команда составлена из игроков довольно средних способностей. Молодежь ЦСКА-2 в лице Юрия Умрихина, Александра Евсеева, Филиппа Гафурова, Ивана Пынько получили в среднем на каждого по десятку минут игрового времени.

«Парма» имела над «Автодором» ощутимое преимущество в физической подготовке и в количестве опытных игроков. Евгений Воронов, Валерий Лиходей и Артем Забелин просто задавили соперников своими габаритами, опытом и готовностью. Хорошо сработали менеджеры клуба, подписав Александра Разумова. Да и про Николая Жмако забыть не получится. Когда игроки понимают, что в любой момент могут набрать очки изнутри (проходами, продавливаниями или добиваниями), реализация бросков из-за периметра возрастает. Это объясняет командные 54,2% в бросках из-за дуги. Хорошо выглядели Глеб Шейко и Платунов. В том темпе, в котором играли команды, эти ветераны чувствуют себя очень комфортно. Да и уровень защиты 1х1 против игрока с мячом, показанный саратовскими игроками, как правило никаких проблем этим мужчинам не доставлял. Разочаровала игровая форма Александра Гаврилова. Ощутимо не хватало защиты и опыта Евгения Колесникова.

Еще было заметно, что та тактика, которую остаточно использует «Автодор» на этом уровне исполнителей, уже не работает. Возможно, следует больше использовать пространство через хэнд-оффы, чаще играть «пистол», вытащить всех за пределы дуги в расстановку «пять снаружи», больше использовать Желько Шакича на вершине дуги как «пойнт-центра», играть больше «катов» и совершенно определённо поднимать агрессивность в переходах в нападение. Но для того чтобы «открывать площадку» в нападении, потребуется закрыть ее в защите (возможно, через какие-то комбинированные формы), лучше контролировать свой щит и стремиться увеличивать долу очков набираемых с перехода в нападение. А для всего этого требуется другой уровень, значительно более высокий уровень физической готовности. Удивительные и почти забытые ощущения от игры команд лиги ВТБ в которой тренерские группы обеих команд составлены из россиян, а из 22 заявленных на встречу игроков 20 имеют российское гражданство. С тремя российскими судьями и комиссаром.

Игру в Минске не смотрел. По окончании ознакомился с протоколом, посмотрел составы, как менялся счет. ну вот пожалуй и все. Писать какие-то детали не готов.

Игру в Нижнем ждал, чтобы посмотреть уровень готовности НН и соотнести на контрасте с казанским клубом. Порадовали как факт возвращения Дмитрия Хвостова и Евгения Бабурина. Разочаровал поначалу уровень начала матча. Игроки УНИКСа имели подавляющее преимущество под щитами. Так, например, одну из атак довели до попадания через 7 подборов. На первый взгляд, команда выглядит вне игрового ритма. Большой перерыв в играх, кадровые потери из-за травм, подготовка к играм сборной, разрыв в подготовке сборников и оставшейся части команды выглядят объективными причинами.

Но только на первый взгляд.

Во-первых, следует отметить, что по случаям травматизма НН, к сожалению, не редкое явление. В какое время с ними могли бы в этой «конкурировать» «Зенит» времен Василия Карасева и ЦСКА времен «позднего» Димитриса Итудиса. Но в целом клуб выглядит в этой части явным лидером лиги ВТБ. Причем тенденция увеличения количества травм к концу сезона нарушена. Причина в новом для большинства игроков годовом ритме. Как известно, большая группа игроков весной и летом 2021были задействованы в национальной сборной. Суммарная прошлого сезона и нагрузка межсезонья наложились клубным режимом подготовки и добавилась осенне-зимними играми национальной команды. Это во-первых.

А во-вторых, общая стратегия НН заключается прежде всего в разрушении игры соперника. Стиль энергозатратный, требует широкой ротации игроков и наличия какого-то решающего проблему набора очков в четвертой четверти игрока. Кто решал в предыдущие годы, известно. Сейчас такую роль довольно успешно выполнял Иван Стребков. Отсутствие которого во многом и определило такое количество набранных командой очков. У казанской команды особенно порадовал Артем Комолов. По окончании игры стало понятно, что те специалисты, которые объявили НН новым фаворитом чемпионской гонки сезона, как минимум, поспешили с прогнозами. Клуб, очевидно, найдет внутренние возможности для усиления игры. Но не настолько, чтобы выглядеть явным фаворитом на первое место в плей-офф лиги.

На московскую игру неожиданно «подъехал десант» из 4 иностранных игроков «Зенита» (из числа ранее уехавших) и в форме ЦСКА вышел на разминку Каспер Уйэр (в недавнем прошлом игрок «Енисея»). Соответственно у гостевой команды ни Топтунов, ни Карванен в заявку на игру не попали. Карасев и Моня провели чуть больше 20 минут. Фридзон и Вольхин на паркете не появлялись.

Тренеры команды-хозяина предоставили Хоменко, Гафурову и Лопатину на троих суммарно чуть больше 10 минут. Умрихин и Евсеев в эту закрытую и чрезвычайно важную с турнирной очки зрения игру решением тренера не выходили.

Почему пишу об этих деталях? В них заключается переход от «новой лиги» ВТБ (после 24-го февраля) – к «обновленной» (после 13-го марта) с откатом к периоду до 24-го февраля. Отыграв 36 с небольшим минут, с самой лучшей стороны, проявил себя Семен Антонов с 17 очками (с реализацией 5-10 из-за дуги), и 4 подборами, перехватами и накрываниями. Как известно, трудности русских людей сплачивают, мобилизуют и дают новый уровень энергии. В ситуации «отступать некуда» приятно было смотреть за игрой Никиты Курбанова и Алексея Шведа. Победа в очень непростой игре осталась за ЦСКА, но последний бросок, так и не достигший цели, выполнял игрок «Зенита». Впереди у команд периоды, которыми они будут стремиться воспользоваться наиболее продуктивно. Если в «Зените» с составом все более-менее становится понятно, то у ЦСКА открытых вопросов остается довольно много.

Пока писал пост прошло еще две игры. Вчера в Нур-Султане сыграли «Астана» – «Цмоки» 64:65 (ОТ) и в Москве ЦСКА – «Парма» 98:71

Из первой игры посмотрел часть второй четверти и, уже в записи, концовку основного времени и овертайм. Открыл для себя новые фамилии. Интересно набирали очки игроки минской команды по четвертям: 25, 7, 8, 9 и 10 очков в овертайме. Поздравления победителям, важная в моральном и психологическом отношении победа. Вопрос – последует ли реакция руководства проигравшего клуба в виде нового увольнения нового главного тренера?

Еще до начала игры в Москве сомнений в ее исходе не возникало. Интересно было посмотреть на тренерские решения, на то, как будет меняться разница в счете и как много времени тренер предоставит молодым игрокам ЦСКА.

Пермская команда показала свои лучшие качества: «гни свою линию», играй жестко, старайся не уступать в единоборствах, играй смело и «дави под щитом». Все то, что помогло убедительной победе над «Автодором» в Перми. Но имеющихся габаритов и опыта большой группы пермских игроков вчера было недостаточно. В команде острый дефицит «быстрых ног». Эффективно замедлять быстрые переходы, перекрывать передачи внутрь зоны, не давать добивать после промахов и закрывать от открытых бросков периметр дуги в течение всех 40 минут игрового времени вчерашнего вечера задача для этого состава была невыполнима.

При том, что и ЦСКА не сказать, чтобы очень то уж давил скоростью и интенсивностью. Играли в своей осторожной и аккуратной манере короткой ротацией из 8 игроков. Не случайно разница в счете в первой и третьей четвертях (+13 и +12) так контрастирует с разницей во второй и четвертой (-2 и +4). Да и 65,4% реализации из-за дуги при 17 попаданиях тоже по той же причине. Такого количества открытых бросков игроки ЦСКА давно не совершали. И это при том, что «быстрые ноги» Умрихина, Уэйра и Гафурова задействовались не в той степени, чтобы сделать итоговую разницу значительно больше.

Итак выводы и мысли по поводу происходящего.

1. «Зениту» для «сохранения лица» следует поискать решения достойного выхода из ситуации, когда «по пожару» из Новосибирска был вызван из аренды Андрей Топтунов. И подписан Аарон Карвер. Проблема в том, что по регламенту, если игрок был отозван из аренды, то он может в оставшихся играх выступать только за свой основной клуб. Нужно инициировать какие-то нестандартные решения. Например, специальное решение с поправкой в регламенте по Топтунову и аренда Карвера. Для того, чтобы эти игроки получили возможность выступить в стадии плей-офф первого дивизиона Суперлиги за «Новосибирск». Если это еще интересно сибирскому клубу.

2. Ближайшее будущее тренерских групп трех российских команд, недавних участников Евролиги. Уедут ли они после 21 марта или останутся до конца сезона в своих клубах? Каждый клуб – своя история. Поживем-увидим. Но если выстраивать вероятности, то соотношение 55% в пользу останутся против 45% что уедут, выглядит осторожно оптимистично.

3. В среднем темпе, имея время, достаточное для оценки ситуации и принятия решений большинство опытных российских игроков выглядят очень даже хорошо. С возрастанием скорости, плотности защиты и приближения концовки эффективность этой категории игроков значительно падает.

4. Уровень навыков игры в защите против нападающего, владеющего мячом, у подавляющего большинства молодых российских игроков находится на уровне ниже стандартов лиги. Особенно это заметно против нападающих в позиции 3, 4 и 5. Неслучайно Евгений Воронов, включивший в трех последних играх «режим Джордана», встретившись вчера в одном из эпизодов с защитой 1х1 от Каспера Уэйра, сразу же допустил пробежку, пытаясь его обыграть в более быстром для себя ритме.

5. Российские судьи прекрасно справляются со своей работой. Да есть ошибки, но они от нехватки опыта и не носят системного, а тем более предвзятого характера (когда через судейство может быть установлен контроль над игрой).

*пара одиозных фигур не в счет, не без этого... Но в целом картина по первым играм приемлемая, арбитры показывают себя с самой хорошей стороны.

6. Какой из клубов лиги ВТБ подпишет на оставшиеся до конца сезона игры Макара Коновалова (МБА Москва), лучшего на сегодняшний день в позиции 1 в первом дивизионе Суперлиги?

Ответ – «Парма».

7. Руководство лиги в лице президента и директора своими заявлениями относительно перспектив будущего российских клубов в лиге все больше и больше выглядят пассажирами, окончательно опоздавшими на самолет и уже начинающих опаздывать на поезд. Учитывая ход событий внешнего контура, возрастает вероятность того, что первый дивизион Суперлиги РФБ может в не таком уж и далеком будущем включить в себя клубы лиги ВТБ, взамен установившейся в последние годы практики.

Высказывания про качество ТВ-картинки, вместимость арены и гарантии регионального правительства вызывают уважение при условии справедливого распространяются на всех без исключения участников.

Лига с таким уровнем разрыва в бюджетах участников выглядит, мягко говоря, оторванной от текущих реалий жизни России. Текущая политическая и экономическая повестка все больше и больше подталкивает лигу «к развороту лицом» в направлении таких клубов, как «Самара», «Руна», «Уралмаш» и МБА.

Похоже на то, что нужно разворачиваться от акцентов на «антураж и упаковку» проведения турнира к реальной спортивной составляющей. Выставлять приоритеты развития лиги в виде повышения конкурентных способностей российских команд, в настоящее время замыкающих турнирную таблицу лиги.

8. В рамках перехода страны от рыночной модели экономики к плановой (мобилизационной) руководству лиги нужно начинать задумываться о таких структурных изменениях, которые обеспечат приоритетное финансирование лиги в целом. С последующим бюджетными ограничениями для клубов в виде потолка зарплат и исключения доминирования бюджетов одного (или нескольких) клубов над остальными участниками. Одним из условий не только успешного развития (выживания?) лиги выставить стремление не допускать случаев перехода отдельными клубами «за красные бюджетные линии» (заранее просчитанные и предварительно согласованные максимальные разрывы в бюджетах участвующих команд).

Сейчас лига подошла к опасной для себя черте. Той, за которой становится опасным продолжать «имитировать развитие», выбрасывать в публичное пространство «правильные слова», продолжая проводить закрытую от баскетбольного сообщества страны политику.

Эпоха перемен такого подхода может и не простить...

Фото: vtb-league.com