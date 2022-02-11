Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие

От редакции: вы читаете блог тренера Павла Гооге, известного по работе со «СКА-Уралом», «Урал-Грейтом», «Автодором», ЦСКА, «Витой» и «Рязанью». Павел – автор создания молодежного проекта ЦСКА, где он в начале нулевых впервые в России запустил системную подготовку молодых игроков. В 2019 году помог Локомотиву-Кубани перезагрузить подготовку молодых игроков. Подписывайтесь – здесь будет интересно.

В пятницу, 28 января в Казани прошла игра Евролиги, УНИКС принимал ЦСКА. Разбирать случившиеся 75:86 подробно в планы поста не входило, однако кое-что захотелось отметить.

Статистика показывает, что УНИКС на тот момент в среднем за игру набирал 75 очков, выполнял 14,0 штрафного, 9,3 перехвата, 13,0 владения терял, вызывал 16,1 фола соперников, сами же совершали по 20,0 фола.

В той игре игроки УНИКС набрали 75 очков (ровно как обычно), пробили 12 штрафных (на 2 меньше), потеряли 13 раз (так же как и в среднем за игру), перехватили 4 (на 5,3 меньше), заработали 19 фолов армейцев (на 2, 9 больше обычного) и сами сфолили 29 раз ( на 9 больше)

ЦСКА по этому сезону в Евролиге показывал в среднем за игру такие цифры: 82,5 очка, 16,6 штрафных броска, 6,0 перехвата, 11,0 потери, 20,9 фолов соперника и 19,2 своих фолов..

Тем вечером ЦСКА набрали 86 (на 3,5 очка больше), пробили 27 штрафных (больше на 10, 4),, потеряли 8 (на 3 меньше), перехваты 5 (на 1 меньше), 29 фолов соперника (на 8,1 больше обычного) и сами сфолили 19 (обычная для них цифра, разница в 0,2 несущественна)

Судя по протоколу, существенные моменты, повлиявшие на итоги игры в том, что перехватили казанцы на почти 57% меньше обычного, фолили при этом на 45% чаще нежели в среднем за игру.

У УНИКСа Джон Браун сыграл 24:22 минуты ( быстрые три фола ), набрал 1 очко, успел выполнить 3 броска с игры ( обычно 30:19, 10 очков, 4,1-7,9 бросков с игры ) *Насколько этот мужчина важен для успеха своей команды, показала игра между теми же соперниками в лиге ВТБ в понедельник, 7 февраля. 103:105 (3 овертайма). Его показатели составили 53:17 минуты, 16 очка, 9 подбора, 4 передачи, 3 фола, 2 перехвата и 17 единиц игровой эффективности.

У ЦСКА на Николе Милутинове видим 8 фолов соперника ( обычно 2,6 ), *в понедельник 7.02 – 4 фола, Алексей Швед из-за дуги реализовал 6 -10 или 60% ( обычно 2-5, 3 или 36,9% ), *7.02. видим из-за дуги 3-12 с близкими для этого сезона 33,3%

Пишу эти детали для умных людей...

Те из читателей, кто смотрели игру, имели возможности увидеть значительно больше, чем то, что показывают цифры. И как обычно, каждый кто смотрит на событие, видит что-то свое. Так и у меня остался какой-то «привкус», внутреннее ощущение.

Пока смотрел подумал, что было бы интересно узнать от того, кто находится «внутри процессов», как устроено судейство в профессиональном баскетболе. Какими способами арбитры могут влиять и влияют на результат игры. Как и по каким принципам происходит назначения арбитров. Как распределяются роли....

Решения на площадке в тот вечер, кстати, принимали арбитр из Словении Дамир Явор и сербы Миливое Йовчич (да, тот самый) и Урош Николич.

Еще подумалось (и это послужило основной темой поста), насколько далеко мы ушли от истоков встречавшихся команд. Клубы российские, финансируются российскими компаниями и регионами, а игру определяют иностранные игроки и тренеры. И в таком соотношении, которое, если знать историю клубов, выглядит унизительным.

Изначально БК УНИКС (Университет – Культура – Спорт) был создан в 1991 году Александром Щербаковым. Тренером той команды был ныне покойный Леонид Францевич Арсланов. В составе выделялись Дмитрий Волохов, Фарит Валеев, Андрей Трушкин. Дерзкая, неуступчивая и жесткая команда. Играли с большой энергией, быстро, умно. Градусы страсти, эмоций и выплеска энергии зашкаливали: кричали друг на друга, сжимая кулаки, при ошибках готовы были разорвать партнера, при удачных действиях обнимались так, как будто бы уже победили. Эти казанские ребята влюбляли в себя. Про них говорили: «Сначала слышно – потом видно» и еще: «если не обыграют, то покусают»

«Виражи истории» клуба был сделаны трижды.

Первый, когда в 1998 году был подписан, как тогда говорили, югославский специалист Драган Вишневац и три игрока, его соотечественники. Цель – «подтянуть русских ребят к европейскому уровню и затем вывести периферийную команду в число лучших в стране». Сам тренер видел в российских игроках очень высокий потенциал. Вот, что он говорил: «...команда хорошая. Игроки есть замечательные. Но не хватает дисциплины и понимания того, что они в каждый конкретный момент должны делать на площадке...Авлеев, Курильчук – звезды мирового масштаба. Другой европейский клуб посчитал бы за честь взять их. Севастьянов — центровой покруче Сабониса...»

Второй вираж был сделан той же осенью 1998 года, когда президент Татарстана обратился к Евгению Борисовичу Богачеву с просьбой обеспечить финансовыми ресурсами УНИКС. Команду возглавили тренеры ЦСКА: вначале Евгений Коваленко, затем Станислав Еремин. Поставили задачу – сделать «УНИКС» одной из лучших команд страны, Обеспечили ресурсами. Баскетбол в то время стал в Казани и республике самым популярным из всех игровых видов спорта .

Третий – в 2002 году, когда был построен и введен в эксплуатацию казанский Баскет-холл (7500 зрителей). Богачев по версии РФБ признан человеком года и избран председателем ее попечительского совета. Начался период активных подписаний иностранных игроков, а затем и иностранных тренеров. Период, который длится и по сей день.

Из игроков и тренеров, которые подготовлены УНИКСом, за все это время мне вспомнились только трое: Дмитрий Незванкин (выступает сейчас за Иркут из Иркутска), Илья Луппо (Барс-РГЭУ, Ростов) и Александр Билле (Динамо, Ставрополь). Скорее всего, кого-то мне не удалось упомянуть, не хочется верить, что так ничтожно мало. Павел Антипов, Владислав Трушкин и Андрей Матеюнас родились и начали заниматься баскетболом в Казани, но подростками переехали в другие программы. Из тренеров, подготовленных УНИКСом за все время, не вспомнилось ни одного. Есть черногорец Милош Павичевич, выросший в Казани (его отец организовал в своё время строительный бизнес в Татарстане). Но имел ли он в начале своей тренерской карьеры какое-то отношение к УНИКСу мне не известно. Будем надеяться, что да.

Как же так получилось, что клуб за свою более чем 30-летнюю историю имеет такие итоги в подготовке собственных игроков и тренеров? О причинах напишем позднее. Факт в том, что УНИКС показывает пример определенной модели развития.

Богатая на события и славная по титулам и именам история ЦСКА прекрасно отражена на сайте клуба... Пожалуй, что одним из самых запоминающихся яркий сезонов 90-х годов был сезон-1995/96. Первое место в группе регулярного сезона. Выход в «Финал четырех» Евролиги. Победа в матче за 3 место. Василий Карасев – в пятерке лучших игроков турнира. Посмотрите одну из игр регулярного сезона той поры.

«Да мы сами не знаем как мы выигрываем», – смеялись игроки. Между тем, в том сезоне это первая по набираемым очкам, подборам и передачам команда Европейской лиги ФИБА (так тогда назывался турнир). Плюс 10-я команда лиги по пропускаемым за игру очкам.

За эту команду переживали люди всей России, этих игроков любили и им подражали. Трехочковые «бомбы из раздевалки» от Игоря Куделина, очки «второго шанса» от Евгения Кисурина, средние броски от Гундарса Ветра, давление внутри краски от Джулиуса Нвосу, защита от Сергея Панова, доминирование Василия Карасева, который проходил с ведением от лицевой до лицевой, атаковал из-за дуги, проникал силовыми проходами и мог защищаться во всех пяти позициях. Команда получала ощутимую помощь от Андрея Спиридонова, Игоря Курашова, Андрея Корнева, Никиты Моргунова, Алексея Вадеева и Сергея Татаровича.

Пожалуй это был лучший клубный сезон тренерской группы, игроков, менеджеров, персонала и руководства клуба. А сама команда? Играли смело, быстро, результативно, помогали друг другу в защите, были хорошо готовы физически. Полностью отдавались игре, были искренними и не избалованными хорошими условиями и большими контрактами. Сами несли всю ответственность за результаты. Показывали стойкость и высокий бойцовский дух.

Из молодых игроков, которых клуб привлек и развивал можно вспомнить Алексея Вадеева, Игоря Курашова, уроженца Новокузнецка Никиту Моргунова и подмосковного Красногорска – Алексея Савкова.

Это было время, когда основу команды, реально претендовавшей на победу в Евролиге, составляли российские игроки, точечно усиленные латышом и нигерийцем. Вторым выходом ЦСКА в «Финал четырех» случился в сезоне-2000/21. Но это уже в т.н. Сапролиге (SuproLeague), турнире 20 команд. Это был сезон, в котором впервые стартовала Евролига (24 команды), в которой ЦСКА не участвовал. Турнир стал слабее, иностранцев – побольше.

Виражом истории, и довольно крутым, послужил сезон-2002/03. Менеджер из Перми, иностранный тренер и российские игроки – в переходе на второстепенные роли. Далее были моменты довольно значительного влияния на игру отдельных российских игроков, таких как Виктор Хряпа или Андрей Кириленко. Но к модели, в которой основу клуба составляли бы российские игроки, точечно усиленные иностранцами, клуб уже не возвращался. Хотя именно в том сезоне и организовал первый в России молодежный проект, выделив его финансирование в отдельную строку своего внушительного бюджета.

Становление через молодежный проект ЦСКА прошли тренеры Евгений Пашутин, Сергей Базаревич и Андрей Мальцев.

Из множества воспитанников вспоминаются наиболее известные: Егор Вяльцев, Евгений Колесников, Валерий Лиходей, Никита Шабалкин, Анатолий Каширов, Василий Заворуев... (прошу извинить, если кого-то не упомянул).

В основной состав клуба из первого набора резерва пробился в итоге только Никита Курбанов. Их последующих наборов – Дмитрий Кулагин, Алексей Швед и Андрей Воронцевич.

Почему же клуб, имеющий хорошие традиции подготовки собственных воспитанников, собирающий талантливую молодежь, научившийся готовить этих ребят, не пользуется в полной мере своими кадрами? Почему последовательно не формирует ядро команды из игроков своего резерва? Сейчас видится конвейер непрерывных новых подписаний «чужих» вместо спланированной доводки и постоянства раскрытия «своих».

Опыт ЦСКА не мог не отразиться на отношении российских клубов к подготовке резерва.

Несколько клубов пошли по пути, показанном армейским молодежным проектом. Это были «Химки», тот же УНИКС, позднее к ним присоединился «Локомотив» (сначала ростовский, а затем, после переезда – краснодарский). «Автодор» всегда шел своим путем. В какой-то момент удачно обкатывал молодых игроков подмосковный «Триумф»

«Химки» из своей системы выдали Виталия Фридзона, а впоследствии -Тимофея Мозгова, Станислава Ильницкого и Вячеслава Зайцева. «Триумф» – первая профессиональная команда для Сергея Карасева, Михаила Кулагина и Евгения Валиева. «Автодор» – для Сергея Мони, Виктора Хряпы, а затем и для Артема Клименко. «Локомотив» времен Минеральных вод выдал Евгения Воронова, времен Ростова – Дмитрия Соколова, а в ранние краснодарские времена – Андрея Зубкова. «Нижний Новгород» начал обкатку и закалку молодых игроков профессиональным взрослым уровнем с Дмитрия Кулагина. А продолжил и успешно развил свою модель уже Семеном Антоновым, Дмитрием Хвостовым, Петром Губановым, Павлом Коробковым и другими.

Из тренеров, подготовленных для взрослого уровня и выпущенных из своей клубной среды, можно вспомнить Василия Карасева и Олега Мелещенко. Карьеры Владимира Анциферова, Дмитрия Шакулина, Сергея Мокина, Михаила Соловьева и Алексея Васильева получились неоднозначными.

Из среды тренеров спортивных школ на уровень главного тренера профессиональной команды лиги ВТБ удалось пробиться Олегу Окулову.

Как видится по фамилиям и датам, есть опыт и модели подготовки игроков. Ближе всех по качеству подготовке игроков для своей основной команды подошел ЦСКА, в какой-то момент плодами своей стратегии стал довольно успешно пользоваться «Нижний Новгород», исторический прорыв для своей истории в последние три сезона получилось сделать у «Локомотива».

Что с подготовкой клубами тренеров?

Факты говорят о том, что успешно и стабильно тренеров для себя готовят немногие. Команда «Динамо» из Владивостока предоставила возможность запустить тренерскую карьеру для Алексея Голяхова. Это уже четвертый тренер, которого выдают проекты Эдуарда Сандлера. Самара способствует тренерскому становлению Игоря Грачева, МБА – Александра Афанасьева, Руна – Олега Бартунова, Барнаул – Евгения Горева.

Можно ли трудиться успешнее и продуктивнее?

Для этого нужно начать выделять своим молодежным проектам в сезон не менее чем 10% от всего клубного бюджета, прописать длинную стратегию и ключевыми показателями успеха показать ежегодное количество подготовленных для основного состава клуба игроков и тренеров. И определить исполнителей.

В последние несколько недель довольно ощутимо чувствовалась «информационная волна» по поводу чемпионства пермской команды «Урал-Грейт, образца 2000/2001. Заказана, написана и опубликована книга, снят фильм, запущена медиа поддержка. Цели понятны – регион в стадии подготовке к празднованию 300-летия города Перми. На мероприятия, связанные с подготовкой и обеспечению проведения этого события, выделяется серьезный объем федерального финансирования. В частности, сейчас на кону стоит задача во втором квартале 2022 года начать строительство универсального дворца спорта (10 500 мест). Регион подал заявку на проведение в 2025 году игр 42-го чемпионата Европы среди мужских сборных, провел «Матч звезд» федеральной студенческой лиги АСБ и способствовал выходу книги.

Прекрасные новости и хороший пример усилий коллег, которые через призму успешного прошлого меняют настоящее, чтобы способствовать успеху в будущем. Было бы здорово, чтобы эти планы полностью реализовались.

На фоне этой «волны» хочу рассказать о беседе, случившаяся в начале июня 1999 года между главным тренером и руководителем команды, которую сейчас нарекли «кометой». Позади было период в два успешных сезона, когда, стартовав с 23 места в 1997 клуб, неожиданно для многих, финишировал спустя два сезона на четвертом.

Близость финиша в медальной зоне показала, что клуб может претендовать на более амбициозные, чем это ставилось ранее, цели. Это было понятно и руководителю и тренеру. Но вот каким путем двигаться, чтобы выйти на уровень лучшего клуба страны мнения разошлись. Развилка стояла между «покупаем лучших и выигрываем» или «собираем молодых, развиваем недооцененных, делаем их лучшими и побеждаем»

Руководитель был настроен существенно обновить состав, чтобы в самое ближайшее время начать реально претендовать на чемпионство. Стратегия обновления виделась в привлечении лидеров команд соперников.

Тренер утверждал, что региональная команда должна выстраивать длинную стратегию с опорой на резервы, подготовленные самостоятельно Формирование «нового центра силы» виделось в создании клубной академии, организации профессионального скаутинга молодых талантов России, привлечении в клубную систему подготовки талантов лучших детских и молодежных тренеров страны, в доводке молодых игроков до самого высокого международного уровня. Предлагалась модель, реализованная на тот момент выдающимся и самым титулованным в мире женского волейбола тренером Н. В. Карполем

Виделось реальным, двигаясь по такому пути, выйти к 2002-04 году (третьему-пятому годам нового проекта) на уровень чемпионства. Чтобы, наладив за это время собственную подготовку кадровых ресурсов, в дальнейшем проводить этот процесс непрерывным потоком. После чего доминировать в течение десятка-полутора лет сначала в национальном чемпионате, а затем и достойно представлять клуб и регион в Европе, а сборную страны – в мире.

Модель формирования системы «галактикос», когда идет непрерывная скупка звезд тренеру регионального клуба в горизонте десятка следующих лет виделась самоубийственной. Да и не видел себя тренер в этой модели. Поэтому вопрос ставился как альтернатива. Если продолжаем развивать длинный успешный проект, то дальше идем вместе, если клуб включается в «гонку за титулом», мерясь «кошельками», то уже с другим тренером.

Решение было за руководителем. И он это ключевое управленческое решение принял. Колесо истории завертелось по уже известному многим людям пути. Выбрав все доступные на тот период финансовые ресурсы, руководитель добился серебряной и пары золотых медалей. После чего покинул «Урал-Грейт» и переехал в Москву. А траектория развития пермского проекта в дальнейшем была обречена пройти все стадии распада, чтобы финишировать в такой форме.

Самое нехорошие последствия для развития баскетбола в целом в стране заключается в том, что большинство клубов приняли именно эту модель развития. По которой поведение типа: закупаем все «до чего дотягиваемся», перекупаем все, что «можем себе позволить», живем «не по средствам», одним днем и т.п. установилось повсеместной нормой.

Законы развития общество состоят в том, что все новое неизбежно вступает в конфликт с настоящим. Для победы над которым новое зачастую вынуждено вступать в союз с прошлым. Чтобы, уже добившись победы, переписать настоящее. Обесценив его подлинные достижения, присвоив себе его заслуги и замазав собственные грехи. Это может послужить примером для следующих поколений. И это, конечно же, не тянет на уважение потомков. А может пойти по пути, когда прошлому отдается дать уважения и великодушно обеспечивается достойных уход. Помогая при этом, уже своему будущему развиваться так, чтобы выйти на более успешный уровень. И это также послужит примером следующим поколениям. Но уже с другим знаком нравственности.

Между тем, руководители большинства клубов – долгожители. Десяток и более лет управления клубам далеко не редкость в мужском профессиональном баскетболе.

Способны ли люди, принимающие сейчас решения, достойно уйти, сформировав свое наследие? Проявив уважение в своим предшественникам и обеспечив поддержку для правильного роста свои последователям? Только при этих условиях они останутся в памяти как люди, действительно сделавшие для своего клуба, региона или страны, что-то большое, полезное и важное. Не потому, что в какой то году эта команда выиграла какой-то чемпионат. Нужно постараться сделать нечто большее.

Как это получилось сделать у коллег из Иркутской области. Прочувствовав, что «сегодня нет времени, завтра не будет сил, послезавтра не будет нас, люди в течение пяти лет реализовали большой проект. Проект, который калибруется как настоящее наследие.

В прошлом году была издана книга «Иркутский баскетбол. 1924-2020» Люди, события, цифры. Попала она ко мне в качестве подарка от региональной федерации баскетбола.

2 тома, более 900 страниц, цифр, дат, интервью, биографий открывают полную картину развития регионального баскетбола. Написана с трепетным уважением ко всем участникам и большим вниманием ко всем деталям. Информирует, погружает, формирует, мотивирует. Эпоха длиной в 95 лет.

Это хороший и правильный пример отношения к истории своего региона. И ориентир на который можно равняться. Низкий поклон и уважение безмерное всем тем, кто причастен к написанию и публикации этой Книги!

Прочитал недавно в одном популярном телеграмм канале дельную мысль Михаила Синельникова-Оришака. Он пишет, что «спортивный шоу-бизнес или переформатируется в сторону массовой вовлеченности с повышением зрелищности и азарта, или обанкротится. При изменении реальности, на стыке эпох надо улучшать моменты и расставлять собственные «буйки» , чтобы в дальнейшем следовать собственным курсом, а не плестись в чужом кильватере».

«Собственными буйками» выглядит опора на отработку моделей, в которых основу клуба составляют воспитанники прежде всего своей клубной академии, своего города или региона.

В начале 2020 года руководство «Локомотива Кубани» рассматривало стратегию развития клуба в горизонтах 3-5-8 лет. Основой долгосрочного развития виделось организация конвейерной подготовки игроков и тренеров резерва высокого уровня для основной команды и национальной сборной Российской Федерации.

Задачи реализации стратегии в горизонте 3-5 лет звучали как: постоянное пополнение основной команды/иметь представительство на драфте НБА/входить в топ-8 рейтинга eurohopes/организовать «профессиональный лифт» для тренеров/присутствовать минимум 2 игроками в топ-5 лучших игроков всех финалов первенства России.

Предлагался курс на последовательное сокращение количества иностранных игроков через ввод в состав воспитанников клуба. Хотелось обеспечить непрерывность перехода игроков резерва в основную команду клуба таким образом, чтобы к 2024 году 67% состава составляли свои воспитанники. Обновление состава виделось постепенным и плавным через ежегодное сокращение количества иностранных игроков основного состава. От восьми легионеров заявки 2020 года – до четырех в 2024.

На деле руководство клуба проявило большую смелость и пошли на более радикальные изменения. В заявку основной команды сезона-2020/21 было включено срезу четверо воспитанников резерва.

По завершению первого сезона программы были подведены предварительные итоги и было отмечено, что

Перед началом сезона-2021/21 пошли еще дальше. Заявили уже семерых воспитанников. И когда вечером 2 февраля «Локомотив» был вынужден на выезде встретиться с командой «Метрополитан-92», имея 8 игроков и тренера-скаута, то сумел достойно пройти это испытание. Команда с пятью россиянами и молодым российским тренером уступила в самой концовке 95:92 , имея хорошие шансы на победу. Текстовый и видео обзоры самого матча можно посмотреть здесь

Испытываешь уважение и гордость за ребят, тренеров, персонал и руководство клуба. Вот еще один хороший пример.

Мы живем в интересное время. Время, когда несколько клубов уже вступили в стадию перехода в успешное будущее, опираясь на хорошее прошлое. Время, когда подрастает новое поколение российских игроков и тренеров, которые уже многое узнали и многому научились. Время продолжать двигаться в этом направлении, вовлекая все больше и больше клубов и регионов.

Игры первого дивизиона Суперлиги, молодежной и Единой лиги ВТБ показывают, что мы располагаем группой порядка трех десятков молодых игроков и десятка тренеров, которые могут использоваться клубами для перехода в новое качество. Для перестройки существующих моделей и пересмотра целеполагания.

Оставаться в старых моделях, образно говоря, означает циклично «бегать по заданному другими кругу». Финиши – промежуточные, цели – краткосрочные, успехи – истощающиеся. «Прибыль» генерируется покупкой новых игроков и новых тренеров.

Переход к новым моделям означает, что нужно прокладывать свой путь. Мыслить категориями более чем десяти будущих лет. Проявлять последовательность. Учитывать региональные коды. Повышать степень соответствия таким целям, миссии и ценностям, которые формируют правильное наследие.

Это собственный путь, который позволит оставить после себя собственное наследие.

Посмотрите страницу, презентации, представленной одному из ведущих клубов России минувшим летом. Это было послание о том, что мы уже сейчас располагаем достаточными исходными условиями, ресурсами, знаниями и духом, чтобы замахиваться на решение амбициозных целей

В основе реализации стратегии «самообеспечения» лежат технологии, кадры и горизонт планирования.

Технологии подготовки стали доступны, кадры с высоким потенциалом (как игроки, так и тренеры) подросли. Требуется изменить природу целеполагания и перейти к длинному горизонту планирования развития профессиональных клубов. Прежде руководство клубов видело основу своего выживания в занятом по итогу одного «здесь и сейчас» текущего сезона места. Некоторые клубы уже переросли такой короткий период планирования. И это хороший признак.

Убежден в нескольких вещах:

- нам нужно искать возможности и пути, чтобы, начиная со следующего сезона, последовательно от сезона к сезону снижать количество иностранных игроков и иностранных тренеров в российских командах лиги ВТБ. Ориентир к 2025 году – не более трех (в заявке на игру, включая главного тренера)

- игроки ЦСКА-2 Владимир Карпенко, Александр Евсеев, Кирилл Савин, Иван Пынько и Филипп Гафуров способны заменить в перспективе Ивана Ухова, Владимира Ивлева, Семена Антонова, Никиту Курбанова и Алексея Шведа. Потребуется пара месяцев адаптации межсезонья и сезон-два-три (для каждого по разному) для выхода на требуемый уровень:

- действующие тренеры, такие как Игорь Грачев, Владислав Коновалов, Михаил Карпенко, Александр Афанасьев, Михаил Терехов, Эдуард Рауд, Алексей Лобанов, Александр Герасимов, Роман Двинянинов, Евгений Сорокин (*и ещё с десяток имён и фамилий) могут составить основу кадрового резерва РФБ. Помогая дальнейшему развитию которых, можно обеспечить переход мужского баскетбола России в успешное будущее.

И еще.

Я уважаю профессионалов и коллег вне зависимости от расы, национальности и гражданства. Желаю им здоровья и успехов. Учился у многих, делюсь со многими. Но мне не по душе, что в российском мужском баскетболе на уровне лиги ВТБ россияне не играют ведущие роли.

Очень хочется поспособствовать тому, чтобы сложившееся соотношение было исправлено. И чтобы в каком-нибудь «тридцатом» году мы имели одну из лучших в Европе систем подготовки российских игроков и российских тренеров.

«Не нужно ввязываться в чужую игру или в чужие проекты. В них не только нельзя выиграть, в них гарантировано поражение», – говорит авторитетный историк и публицист А.И. Фурсов. Добавлю от себя, если только ты не автор этой игры или проекта. А это уже означает, что чужие играют в твою игру и тем самым являются частью твоего проекта.

Каждый клуб это своя история. Каждый руководитель клуба – это зрелый сформировавшийся человек. Принимающий те или иные управленческие решения. Хорошо это или плохо, правильно или не правильно, рассудит время. Каждый решает для себя сам, каким путем двигаться и по какому пути развивать свои проекты. Кто мы такие, чтобы судить других людей. Это их выбор, и соответственно все последствия этого выбора они берут на себя. И возлагают эти последствия на своих последователей.

Что это будет в итоге?

Пара сезонов вспышки, пролетевшей мимо земли «кометы», или наследие на последующие десятилетия в виде множества хорошо подготовленных и раскрытых российских игроков и тренеров?

Будут ли победы в Евролиге? Еврокубках? В турнирах сборных? В турнирах клубных команд, двигаясь по пути инвестирования в своих игроков, побеждать первое время не получится. Но мы этим и сейчас не очень-то избалованы, кстати. В сборных большой успех гарантировано придет, но тоже не сразу. И понятно, что все будет зависеть от того, как мы потрудимся. Но от нас самих.

Потрудимся хорошо – победы придут. Сначала победы сборных команд, а затем и клубов.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; cskabasket.com; russiabasket.ru; vtb-league.com; euroleaguebasketball.net