Теннисисты пролетают десятки тысяч км – мы изучили маршруты

Можно провести в дороге почти 300 часов.

В этом блоге Спортс” и PARI раскрывают историю, культуру, главных героев и другие аспекты тенниса. Новый эпизод посвящен географии: считаем, сколько за год пролетают теннисисты, и показываем, какие города посещают.

Теннисисты очень много путешествуют. В основном туре сезон длится примерно 10 с половиной месяцев, но вообще турниры проходят почти круглый год – на всех континентах, кроме Антарктиды.

Если человек только пробивается в тур и играет совсем мелкие турниры, то путешествия можно минимизировать. Например, «Фьючерсы» в Шарм-эль-Шейхе проходят каждую неделю почти бесконечно.

Турниры уровнем повыше – «Челленджеры» – в Европе и США тоже можно найти круглый год. Поэтому Бен Шелтон впервые выехал за границу, когда ему было 20 лет, в начале сезона-2023 и сразу вышел в четвертьфинал Australian Open.

Хотя это все же исключение из правил, потому что обычно игроки выступают на юниорских «Больших шлемах».

А во взрослом туре путешествовать приходится по схеме, которая не меняется годами. Календарь раскладывается на несколько серий.

Женская элита в конце года еще и едет в Саудовскую Аравию на итоговый турнир.

В конце 2023-го Дарья Касаткина выдала крик души о постоянных перелетах: «Я просто ######### (устала), честное слово. Сама игра в теннис – это самое простое, что мы, #####, делаем. Все остальное – это просто, #####, полный трэш. Я уже не могу ездить, не могу паковать вещи... Эти самолеты, переезды, где ты не можешь коммуницировать с людьми из разных стран. #####, постоянно менять кровати, собирать и разбирать сумки каждую, #####, неделю. Я просто уже не могу, я #########».

В целом главная жалоба игроков на жизнь в туре – это то, что они буквально живут в туре. Времени дома у них почти нет, поэтому приходится постоянно существовать на чемоданах в гостиничных номерах.

А теперь давайте разбираться не с абстракциями, а с конкретными примерами.

Янник Синнер последние годы не стремится за количеством турниров – его больше волнует качество выступлений. Поэтому, если возникают какие-то трудности или усталость, он заранее снимается – чтобы себя поберечь.

В прошлом году Синнер провел всего 17 турниров. Его база находится в Монте-Карло. Поэтому примерный график путешествий по сезону выглядит так:

И в целом путешествия Синнера составили примерно 100 тысяч километров. Хотя он, например, не поехал на турниры на Ближнем Востоке и после китайской серии не играл до итогового турнира.

Вообще выбор турниров, очевидно, влияет на проделанный путь. Например, возьмем график Александра Зверева с начала этого сезона и до US Open. Зверев тоже базируется в Монте-Карло, но в этом году после Австралии он поехал в Латинскую Америку – и мы знаем, что он летел туда через Рим.

Это добавило ему примерно 15 тысяч километров в полете, а в целом к концу US Open он налетает почти 85 тысяч километров, хотя впереди еще 2,5 месяца сезона, включающие в себя возвращение в Европу из США, путешествие в Азию и еще одно возвращение в Европу. То есть примерно 25 тысяч километров.

Много путешествует и Карен Хачанов – который при этом базируется в Дубае. И в целом у него наиболее типичный для топ-теннисиста график.

По нашим прикидкам, в прошлом году его путешествия составили около 120 тысяч километров – правда, к ним мы еще добавили поездку в отпуск на Мальдивы.

Но их всех уделал бы Гильермо Вилас, который в 1977-м провел 160 матчей в рамках 40 игровых недель. Правда, он шесть раз играл дома, в Буэнос-Айресе, но еще сгонял в Тегеран и Йоханнесбург. И проделал путь примерно 140 тысяч километров.

Можно изучить, сколько придется проделать современному теннисисту, если он захочет играть каждую неделю сезона и вообще не заезжать домой. Мы составили примерный график – и попытались сделать его максимально логичным. То есть без прыжков из Европы в Латинскую Америку и обратно на протяжении трех недель.

И допустим, что этот теннисист живет в Дубае и оттуда начнет путешествие – а закончит его на итоговом турнире ATP. Итак:

В сумме получится чуть больше 110 тысяч километров – меньше, чем у многих теннисистов, потому что у игрока просто не будет времени возвращаться домой. Но летать все равно придется много: по оценкам нейросети, чтобы проделать этот путь, придется потратить на дорогу примерно 280 часов – сюда входят перелеты и ожидания в аэропорту.

Интересно, что не получилось набрать 40 турниров, как у Виласа – потому что сейчас в календаре много двухнедельных «Мастерсов».

***

По ходу сезона есть несколько ключевых путешествий.

1. В Австралию и обратно в начале сезона.

2. В США в марте. Дарья Касаткина рассказывала и показывала этот тяжелый путь – в 2024-м она потратила на дорогу из Дубая до Индиан-Уэллс 26 часов. Сначала перелет в Стамбул, потом – в Лос-Анджелес, а потом еще примерно 2,5 часа на машине.

3. В Азию осенью. Для многих европейцев в Азии наступает самый тяжелый джетлаг. Например, об этом говорила Петра Квитова:

«Я люблю рано вставать, но в Китае это невозможно. Я не могу рано заснуть и не могу проснуться утром. Когда будильник звонит в 9.30 утра, у меня ощущение, будто я проснулась в 5. Мне нужно больше времени, чтобы адаптироваться».

4. Самый лайтовый период сезона – европейские весна и лето. Есть игроки, которые в это время вообще не летают. Эмиль Руусувуори рассказывал, что в Европе путешествует только на поездах и машине.

5. Австралиец Ник Кириос рассказывал, что у европейцев в туре есть преимущество – а австралийцам особенно тяжело, потому что после января у них практически нет времени возвращаться домой. Например, поэтому у Алекса де Минаура есть база в Европе, и он свободно говорит по-испански. Это его инвестиция в карьеру.

Примерно в том же положении оказываются латиноамериканцы. Игроки из США тоже любят жаловаться на то, что они всегда далеко от дома, но у них в стране турниров куда больше, чем у остальных неевропейцев.

