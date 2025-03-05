Арина Соболенко готовится к борьбе в Индиан-Уэллсе🏆, а мы любуемся кадрами из ее новой фотосессии

Сегодня в Индиан-Уэллсе стартовал турнир категории WTA-100. Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко начнет борьбу со второго круга и попытается взять долгожданный трофей в Индиан-Уэллсе.

В преддверии старта турнира первая ракетка мира приняла участие в яркой фотосессии для издания Ocean Drive.

Белорусская теннисистка была близка к титулу в 2023-м году, но в финале уступила Елене Рыбакиной (7:6 6:4).

На прошедшем турнире WTA-1000 в Дубае Соболенко оступилась, проиграв 38-й ракетке мира из Дании Кларе Таусон со счётом 3:6, 2:6.

Добьется ли Арина Соболенко успеха в Индиан-Уэллсе на этот раз? Скоро узнаем. Турнир пройдет с 5 по 16 марта.