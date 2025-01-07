Арина Соболенко и Анна Калинская поговорили о стиле и запретных удовольствиях во время фотосессии перед стартом Australian Open😍
Белорусская теннисистка Арина Соболенко, как ранее россиянка Анна Калинская, украсила обложку австралийского издания Harper's Bazaar — в стране готовятся к первому в сезоне турниру Большого шлема, Открытому чемпионату Австралии, который пройдет с 12 по 26 января.
Первая ракетка мира приняла участие в стильной фотосессии, а также в небольшом видео-диалоге вместе с россиянкой. Девушки обсудили свой стиль и икон в мире тенниса, рассказали с кем бы из теннисисток хотели поменяться жизнью, а также поговорили о запретных удовольствиях.
Красотка Арина:
Сможет ли действующая победительница Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко повторить свой прошлогодний успех? Или выступление Анны Калинской станет сенсацией?
Узнаем уже в этом месяце!