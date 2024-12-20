«Я полюбила теннис еще сильнее». Любуемся нашей Анной Калинской 💗и тоже проникаемся любовью к теннису

2024 год стал прорывным для российской теннисистки Анны Калинской. Она смогла добраться с 77 места в рейтинге WTA практически до топ-10, одержав важнейшие победы в своей карьере и заключив соглашение со знаковым спортивным брендом.

«Главным уроком для меня стала травма. Я поняла, как много теннис дал мне – сколько эмоций, сколько людей он привел в мою жизнь. Я полюбила теннис еще сильнее», – признается Анна в интервью австралийскому изданию Harper's Bazaar.

Анна не просто поднимается в рейтинге теннисисток — она очаровывает и на корте, и за его пределами. Ее часто сравнивают с иконой теннисного стиля 90-х годов Анной Курниковой.

Калинская делится моментами своей жизни и тренировок с 413 000 подписчиками в Инстаграм, показывая важные моментов на корте и гламурные вечера в Париже.

«Мне нравится наряжаться и вливаться в атмосферу того места, где я нахожусь», — рассказывает Анна BAZAAR. «Особенно в таких местах, как Париж, где я чувствую вдохновение, чтобы усовершенствовать свой стиль».